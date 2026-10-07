Пътната обстановка: ремонти, трафик и ограничения в страната

Ремонти и временна организация на движението продължават по няколко основни направления в страната. По данни на Агенция „Пътна инфраструктура“ ограничения има по автомагистрала „Хемус“, както и по пътищата I-3, I-4, I-5 и Е79.

На АМ „Хемус“ е ограничен достъпът до аварийната лента в платното за Варна между 45-и и 54-и километър заради геодезическо заснемане. Шофьорите трябва да се съобразяват с временната сигнализация и да преминават с повишено внимание.

Затворени остават участъци край Угърчин, Плаково и Пърличево. По направлението Враца–Мездра движението по Е79 се осъществява в една лента. За автомобилите до 12 тона е посочен обход през уличната мрежа на Мездра, а като алтернативен маршрут е указан пътят Оряхово–Селановци–Галово–Остров.

Интензивен трафик на границата с Турция

ГД „Гранична полиция“ отчита интензивно движение на товарни автомобили на изход от България през ГКПП „Капитан Андреево“. На останалите основни направления трафикът е нормален.

Фериботните връзки Оряхово–Бекет и Свищов–Зимнич остават временно преустановени заради ниското ниво на река Дунав. Пътуващите трябва да използват сухопътни маршрути и да предвидят допълнително време при преминаване през натоварените пунктове.

Добри условия за туризъм в планините

„Много добри са условията за туризъм в планините“, съобщават от Планинската спасителна служба. Сутрешните температури са между 2 и 7 градуса, времето е слънчево, а по най-високите части вятърът е умерен от север-североизток.

От ПСС препоръчват туристите да бъдат с подходящи обувки и топли дрехи. През последното денонощие няма регистрирани инциденти с туристи.

Пожарната е реагирала на 283 сигнала

Последната оперативна сводка на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ отчита 283 сигнала за произшествия. Ликвидирани са 183 пожара, 22 от които са причинили преки материални щети. При пожарите са пострадали двама граждани.

Пожарникарите са извършили 84 спасителни дейности и помощни операции. Седем от тях са били при катастрофи в транспортни средства.

КАТ отчита двама загинали при катастрофи

По данни на МВР през последното отчетено денонощие са регистрирани 24 произшествия с ранени и загинали. Двама души са загинали, а 24 са ранени.

От началото на месеца произшествията с ранени и загинали са 110, загиналите са 11, а ранените – 124. От началото на годината са отчетени 5274 такива катастрофи, при които са загинали 380 души и са ранени 6524.