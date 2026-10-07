Продължава издирването на екипажа на „Алфа Уатан“

Продължава спасителната операция по издирването на моряците от потъналия кораб „Алфа Уатан“, който е бил ударен от морски и въздушни дронове в български води на Черно море. Корабът е потънал, а съдбата на част от екипажа му все още не е установена.
При атаката е бил засегнат и друг плавателен съд – „ABLE“. От неговия екипаж са спасени 17 души, които са в добро състояние. Един от моряците – механикът на кораба – е настанен в реанимацията на Военноморската болница. Той е в кома заради получени изгаряния, а състоянието му остава тежко.
Двата кораба са плавали в противоположни посоки
„Алфа Уатан“ се е движил на север. Все още няма информация какъв товар е превозвал потъналият кораб. „ABLE“ е бил натоварен със зърно и е плавал на юг.
По случая са предприети действия за установяване на възможно замърсяване на морската среда. Взети са проби от водата край нос Калиакра, Бяла и Созопол. Резултатите трябва да покажат има ли следи от замърсяване след потъването на кораба.
Издирването на екипажа на „Алфа Уатан“ продължава. Към момента е потвърдено спасяването на 17 души от „ABLE“, както и тежкото състояние на неговия механик. За останалите моряци от потъналия кораб спасителната операция не е приключила.
Източници: bntnews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Питане
Мунча знае ли кога е сутрин, кога е вечер ???
06:24 07.10.2026
3 ТИР
Коментиран от #4
06:36 07.10.2026
4 Щирлиц
До коментар #3 от "ТИР":Ако кажат какво е превозвал , ще стане ясно кой го е ударил .Явно не им изнася .
Коментиран от #5
06:48 07.10.2026
5 Соломон
До коментар #4 от "Щирлиц":Ами прочети статията. Не само заглавието. Кораба е за насипни товари. Превозвал е украинско зърно
06:57 07.10.2026
6 Всички
07:01 07.10.2026
7 Кратко и неясно
07:29 07.10.2026