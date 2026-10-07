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Продължава издирването на екипажа на „Алфа Уатан“

Продължава издирването на екипажа на „Алфа Уатан“

7 Октомври, 2026 05:57, обновена 7 Октомври, 2026 05:58 875 7

  • алфа уатан-
  • черно море-
  • атака с дронове-
  • спасителна операция-
  • моряци

Корабът потъна след удар от морски и въздушни дронове в български води. 17 моряци от другия атакуван съд са в добро състояние, а механик остава в кома.

Продължава издирването на екипажа на „Алфа Уатан“ - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Продължава спасителната операция по издирването на моряците от потъналия кораб „Алфа Уатан“, който е бил ударен от морски и въздушни дронове в български води на Черно море. Корабът е потънал, а съдбата на част от екипажа му все още не е установена.

При атаката е бил засегнат и друг плавателен съд – „ABLE“. От неговия екипаж са спасени 17 души, които са в добро състояние. Един от моряците – механикът на кораба – е настанен в реанимацията на Военноморската болница. Той е в кома заради получени изгаряния, а състоянието му остава тежко.

Двата кораба са плавали в противоположни посоки

„Алфа Уатан“ се е движил на север. Все още няма информация какъв товар е превозвал потъналият кораб. „ABLE“ е бил натоварен със зърно и е плавал на юг.

По случая са предприети действия за установяване на възможно замърсяване на морската среда. Взети са проби от водата край нос Калиакра, Бяла и Созопол. Резултатите трябва да покажат има ли следи от замърсяване след потъването на кораба.

Издирването на екипажа на „Алфа Уатан“ продължава. Към момента е потвърдено спасяването на 17 души от „ABLE“, както и тежкото състояние на неговия механик. За останалите моряци от потъналия кораб спасителната операция не е приключила.

Източници: bntnews.bg


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Питане

    1 2 Отговор
    "СНОЩИ, около три часа"... 🤣
    Мунча знае ли кога е сутрин, кога е вечер ???

    06:24 07.10.2026

  • 3 ТИР

    3 0 Отговор
    Колко време трябва да мине да се разбере какво е превозвал потъналият кораб,,, няма ли собственик,,,

    Коментиран от #4

    06:36 07.10.2026

  • 4 Щирлиц

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "ТИР":

    Ако кажат какво е превозвал , ще стане ясно кой го е ударил .Явно не им изнася .

    Коментиран от #5

    06:48 07.10.2026

  • 5 Соломон

    2 2 Отговор

    До коментар #4 от "Щирлиц":

    Ами прочети статията. Не само заглавието. Кораба е за насипни товари. Превозвал е украинско зърно

    06:57 07.10.2026

  • 6 Всички

    1 1 Отговор
    Знаем , какво е превозвал кораба , дано моряците се замислят дали си струва да се жертват за злото окарина .

    07:01 07.10.2026

  • 7 Кратко и неясно

    0 0 Отговор
    Има ли изобщо такъв потънал кораб? Не че има значение, то цялата укро-руска вакханалия е Гейл. Важно е ЕС и УСА да точат бюджети за оръжие и да продължават социалния инженеринг. Разбира се онова кремълско джудже и другият дребен зелен шут винаги помагат, когато има нужда

    07:29 07.10.2026

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