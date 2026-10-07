Продължава издирването на екипажа на „Алфа Уатан“

Продължава спасителната операция по издирването на моряците от потъналия кораб „Алфа Уатан“, който е бил ударен от морски и въздушни дронове в български води на Черно море. Корабът е потънал, а съдбата на част от екипажа му все още не е установена.

При атаката е бил засегнат и друг плавателен съд – „ABLE“. От неговия екипаж са спасени 17 души, които са в добро състояние. Един от моряците – механикът на кораба – е настанен в реанимацията на Военноморската болница. Той е в кома заради получени изгаряния, а състоянието му остава тежко.

Двата кораба са плавали в противоположни посоки

„Алфа Уатан“ се е движил на север. Все още няма информация какъв товар е превозвал потъналият кораб. „ABLE“ е бил натоварен със зърно и е плавал на юг.

По случая са предприети действия за установяване на възможно замърсяване на морската среда. Взети са проби от водата край нос Калиакра, Бяла и Созопол. Резултатите трябва да покажат има ли следи от замърсяване след потъването на кораба.

Издирването на екипажа на „Алфа Уатан“ продължава. Към момента е потвърдено спасяването на 17 души от „ABLE“, както и тежкото състояние на неговия механик. За останалите моряци от потъналия кораб спасителната операция не е приключила.

Източници: bntnews.bg