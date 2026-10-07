Йотова свиква КСНС заради ударените от дронове кораби

Президентът Илияна Йотова свика заседание на Консултативния съвет за национална сигурност след поразяването на два търговски кораба от бойни морски и въздушни дронове в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Това е първото заседание на съвета в мандата на Йотова като държавен глава и върховен главнокомандващ.
КСНС ще обсъди „Актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна“. Йотова ще председателства заседанието, в което по закон участват председателят на Народното събрание, премиерът, министрите на отбраната и вътрешните работи, началникът на отбраната, председателите на ДАНС и Държавна агенция „Разузнаване“, както и представители на парламентарните групи.
Атаката доведе до политически натиск
През последните два месеца опозицията няколко пъти настояваше държавният глава да свика КСНС по различни теми. Преди месец Илияна Йотова заяви, че разширяването на войната в Черно море изисква спешни инициативи и обща българска позиция.
Христо Гаджев от ГЕРБ-СДС заяви, че войната ескалира и вече засяга страната. Ивайло Мирчев от „Демократична България“ посочи, че конфликтът е на 300 километра от България, а два кораба са били поразени в българската изключителна икономическа зона.
Асен Василев от „Продължаваме промяната“ заяви, че трябва да се изясни защо българските териториални води не са били защитени. От „Възраждане“ поискаха спиране на износа на оръжие и на всичко, свързано с Украйна.
Премиерът предупреди за политическа злоупотреба
Премиерът Румен Радев изрази съмнение в ефекта от провеждането на съвета в този момент. Според него темата вече е станала обект на политически спекулации.„Има голям риск този Консултативен съвет за национална сигурност да се превърне в една злоупотреба с цялата тази ситуация“, заяви Румен Радев.
На заседанието се очаква институциите да обсъдят рисковете за морската сигурност, защитата на критичната инфраструктура и необходимостта от обща позиция за действията на България в условията на войната в Украйна.
Източници: bnrnews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
В ЮЖНА АМЕРИКА
.....
ТАКА ЩЕ НАМАЛИ ВСИЧКИ РИСКОВЕ ЗА БЪЛГАРИЯ ;)
05:24 07.10.2026
2 Гестъпо
Коментиран от #4
05:26 07.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #2 от "Гестъпо":И ЦК НА БКП " ТОДОР ЖИВКОВ" И НДСВ
......
ГОЦЕ И СТАНИШЕВ СЕ КЪСАТ ОТ РУСОФОБСКИ ИЗКАЗВАНИЯ ЗАЕДНО С БИВШИТЕ ЦАРИСТИ
05:30 07.10.2026
5 Уникака
05:30 07.10.2026
6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
...
ГЕРГОВ - УШЕВ - КОПРИНКОВ
...
ЗА ТЯХ МИЛИОНИ ЗА НАС БЕДНЯЦИТЕ ЕДИН ЧЕПАТ:((
...
ГЛАД - МОР - НЕПОСИЛНИ ЦЕНИ
05:31 07.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ЩЕ ТРЯБВА ДО КРАЯ НА ЖИВОТА СИ ДА СЕ ОГЛЕЖДАТ :)
..... ОФИЦИАЛНОТО МНЕНИЕ НА МОСКВА МАЛКО СЕ РАЗЛИЧАВА ОТ МОЕТО :)
Коментиран от #15
05:38 07.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Оставка!
05:44 07.10.2026
11 Наистина
05:46 07.10.2026
12 Кирпича
05:48 07.10.2026
13 SDEЧЕВ
Коментиран от #14
05:53 07.10.2026
14 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #13 от "SDEЧЕВ":НИТО ТОМАХОУК НИТО КАЛИБЪР МОГАТ ДА ПОТОПЯТ ТЪРГОВСКИ КОРАБ ТОЛКОВА БЪРЗО
..... ОСВЕН АКО НЕ УДАРЯТ НЕЩО ВЗРИВНО ВЪТРЕ В КОРАБА ...
05:56 07.10.2026
15 Съгласен съм
До коментар #8 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Всички русофили и комунисти да родени предатели.Такава им е семката.Предателска.
Коментиран от #16
05:59 07.10.2026
16 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #15 от "Съгласен съм":ТЕ СА ЧЕТВОРНИ ПРЕДАТЕЛИ ЗА МЕН КАТО КОМУНИСТ ТРЕТО ПОКОЛЕНИЕ - ВСИЧКИ КРЪСТЕНИ В БПЦ
- ПРЕДАДОХА ИДЕЯТА
- ПРЕДАДОХА НАРОДА СИ
- ПРЕДАДОХА МАЙКА БЪЛГАРИЯ
- ПРЕДАДОХА ХРИСТИЯНСКИТЕ ПРИНЦИПИ ЗА РАВЕНСТВО И СПРАВЕДЛИВОСТ
....
06:05 07.10.2026
17 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
Коментиран от #19
06:10 07.10.2026
18 Олга
06:15 07.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Дзак
06:18 07.10.2026