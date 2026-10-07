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Йотова свиква КСНС заради ударените от дронове кораби
  Тема: Украйна

Йотова свиква КСНС заради ударените от дронове кораби

7 Октомври, 2026 05:19 489 20

  • илияна йотова-
  • кснс-
  • дронове-
  • черно море-
  • морска сигурност

Съветът ще обсъди рисковете за морската сигурност и критичната инфраструктура на България след атаката в Черно море.

Йотова свиква КСНС заради ударените от дронове кораби - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът Илияна Йотова свика заседание на Консултативния съвет за национална сигурност след поразяването на два търговски кораба от бойни морски и въздушни дронове в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Това е първото заседание на съвета в мандата на Йотова като държавен глава и върховен главнокомандващ.

КСНС ще обсъди „Актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна“. Йотова ще председателства заседанието, в което по закон участват председателят на Народното събрание, премиерът, министрите на отбраната и вътрешните работи, началникът на отбраната, председателите на ДАНС и Държавна агенция „Разузнаване“, както и представители на парламентарните групи.

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Атаката доведе до политически натиск

През последните два месеца опозицията няколко пъти настояваше държавният глава да свика КСНС по различни теми. Преди месец Илияна Йотова заяви, че разширяването на войната в Черно море изисква спешни инициативи и обща българска позиция.

„Войната влезе в Черно море. Проблемът в Черно море от регионален стана глобален. Това налага инициативи по спешност и тук се нуждаем от консолидирана българска позиция“, каза Илияна Йотова.

Христо Гаджев от ГЕРБ-СДС заяви, че войната ескалира и вече засяга страната. Ивайло Мирчев от „Демократична България“ посочи, че конфликтът е на 300 километра от България, а два кораба са били поразени в българската изключителна икономическа зона.

Асен Василев от „Продължаваме промяната“ заяви, че трябва да се изясни защо българските териториални води не са били защитени. От „Възраждане“ поискаха спиране на износа на оръжие и на всичко, свързано с Украйна.

Премиерът предупреди за политическа злоупотреба

Премиерът Румен Радев изрази съмнение в ефекта от провеждането на съвета в този момент. Според него темата вече е станала обект на политически спекулации.

„Има голям риск този Консултативен съвет за национална сигурност да се превърне в една злоупотреба с цялата тази ситуация“, заяви Румен Радев.

На заседанието се очаква институциите да обсъдят рисковете за морската сигурност, защитата на критичната инфраструктура и необходимостта от обща позиция за действията на България в условията на войната в Украйна.

Източници: bnrnews.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    6 2 Отговор
    ЙОТОВА ДА ПРЕДЛОЖИ БЪЛГАРСКИТЕ ОРЪЖЕЙНИ ТЪРГОВЦИ ДА ИМИГРИРАТ
    В ЮЖНА АМЕРИКА
    .....
    ТАКА ЩЕ НАМАЛИ ВСИЧКИ РИСКОВЕ ЗА БЪЛГАРИЯ ;)

    05:24 07.10.2026

  • 2 Гестъпо

    6 3 Отговор
    ГЕРП, ПП и ДБ са едно и също недоразумение на прехода, започнало от Костоф и Сорос!

    Коментиран от #4

    05:26 07.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 3 Отговор

    До коментар #2 от "Гестъпо":

    И ЦК НА БКП " ТОДОР ЖИВКОВ" И НДСВ
    ......
    ГОЦЕ И СТАНИШЕВ СЕ КЪСАТ ОТ РУСОФОБСКИ ИЗКАЗВАНИЯ ЗАЕДНО С БИВШИТЕ ЦАРИСТИ

    05:30 07.10.2026

  • 5 Уникака

    1 0 Отговор
    Ами, откриването на съвета от Чубака, нека да започне с това, за колко милиона оръжейните ни фирми са продали на Украйна българско оръжие!

    05:30 07.10.2026

  • 6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 1 Отговор
    ЙОТОВА С ОЛИГАРХИЯТА:(((
    ...
    ГЕРГОВ - УШЕВ - КОПРИНКОВ
    ...
    ЗА ТЯХ МИЛИОНИ ЗА НАС БЕДНЯЦИТЕ ЕДИН ЧЕПАТ:((
    ...
    ГЛАД - МОР - НЕПОСИЛНИ ЦЕНИ

    05:31 07.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 1 Отговор
    ПРЕДАТЕЛИТЕ ОТ БСП " СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ И ГОЦЕ ПЪРВАНОВ"
    ЩЕ ТРЯБВА ДО КРАЯ НА ЖИВОТА СИ ДА СЕ ОГЛЕЖДАТ :)
    ..... ОФИЦИАЛНОТО МНЕНИЕ НА МОСКВА МАЛКО СЕ РАЗЛИЧАВА ОТ МОЕТО :)

    Коментиран от #15

    05:38 07.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Оставка!

    5 0 Отговор
    След дъжд качулка!

    05:44 07.10.2026

  • 11 Наистина

    0 2 Отговор
    дроновете са руски защото Украина е Русия !

    05:46 07.10.2026

  • 12 Кирпича

    1 1 Отговор
    Няма нужда от шикалкавене, на всички е е ясно че зад това стои дребният подлец с редуцираната прическа.

    05:48 07.10.2026

  • 13 SDEЧЕВ

    1 0 Отговор
    Корабите са извън реалния боен обхват на морски дронове. Отделно дори да са такива имат ясен маршрут потвърден от сателит. Въздушни дронове не могат да потопят 100 метров кораб незабавно. Кораба уж празен от Турция към Румъния. Два кораба едновременно. Ясно е че потъналия е бил буре с барут, който е запалил и пълния с уж пшеница. Иначе според БСП лъвчето г-жа Йотова дронче ще да е било.

    Коментиран от #14

    05:53 07.10.2026

  • 14 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "SDEЧЕВ":

    НИТО ТОМАХОУК НИТО КАЛИБЪР МОГАТ ДА ПОТОПЯТ ТЪРГОВСКИ КОРАБ ТОЛКОВА БЪРЗО
    ..... ОСВЕН АКО НЕ УДАРЯТ НЕЩО ВЗРИВНО ВЪТРЕ В КОРАБА ...

    05:56 07.10.2026

  • 15 Съгласен съм

    3 1 Отговор

    До коментар #8 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Всички русофили и комунисти да родени предатели.Такава им е семката.Предателска.

    Коментиран от #16

    05:59 07.10.2026

  • 16 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Съгласен съм":

    ТЕ СА ЧЕТВОРНИ ПРЕДАТЕЛИ ЗА МЕН КАТО КОМУНИСТ ТРЕТО ПОКОЛЕНИЕ - ВСИЧКИ КРЪСТЕНИ В БПЦ
    - ПРЕДАДОХА ИДЕЯТА
    - ПРЕДАДОХА НАРОДА СИ
    - ПРЕДАДОХА МАЙКА БЪЛГАРИЯ
    - ПРЕДАДОХА ХРИСТИЯНСКИТЕ ПРИНЦИПИ ЗА РАВЕНСТВО И СПРАВЕДЛИВОСТ
    ....

    06:05 07.10.2026

  • 17 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    0 1 Отговор
    НО ТРЯБВА ДА ПРИЗНАЕМ, ЧЕ ЗЕЛЕНСКИ УТИЛИЗИРА ПИЯНИЦИТЕ НА ФРОНТА, А ТЕ БОМБАТ МИРНИ ЦЕЛИ ПО ГРАДОВЕТЕ И ТРЕПАТ БАБИ И ДЕЦА, НЕ ЗНАЯ КАК МИСЛЯТ ДА СПЕЧЕЛЯТ ВОЙНАТА ПО ТОЗИ НАЧИН, 3ТА ГОДИНА НЯМАТ ПРЕВЗЕТО СЕЛО!

    Коментиран от #19

    06:10 07.10.2026

  • 18 Олга

    0 0 Отговор
    БГ трябва да забрани на Украина използване на този коридор в териториални води на БГ, тъй като Украина подлага БГ на риски в безопасността.Поведението на Украина е много нагло - тя прикрива превоз на оръжие с граждански стоки.Зеленски лъжи като диши

    06:15 07.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Дзак

    0 0 Отговор
    Единият е попаднал на мина!

    06:18 07.10.2026

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