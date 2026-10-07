Йотова свиква КСНС заради ударените от дронове кораби

Президентът Илияна Йотова свика заседание на Консултативния съвет за национална сигурност след поразяването на два търговски кораба от бойни морски и въздушни дронове в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Това е първото заседание на съвета в мандата на Йотова като държавен глава и върховен главнокомандващ.

КСНС ще обсъди „Актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна“. Йотова ще председателства заседанието, в което по закон участват председателят на Народното събрание, премиерът, министрите на отбраната и вътрешните работи, началникът на отбраната, председателите на ДАНС и Държавна агенция „Разузнаване“, както и представители на парламентарните групи.

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Атаката доведе до политически натиск

През последните два месеца опозицията няколко пъти настояваше държавният глава да свика КСНС по различни теми. Преди месец Илияна Йотова заяви, че разширяването на войната в Черно море изисква спешни инициативи и обща българска позиция.

„Войната влезе в Черно море. Проблемът в Черно море от регионален стана глобален. Това налага инициативи по спешност и тук се нуждаем от консолидирана българска позиция“, каза Илияна Йотова.

Христо Гаджев от ГЕРБ-СДС заяви, че войната ескалира и вече засяга страната. Ивайло Мирчев от „Демократична България“ посочи, че конфликтът е на 300 километра от България, а два кораба са били поразени в българската изключителна икономическа зона.

Асен Василев от „Продължаваме промяната“ заяви, че трябва да се изясни защо българските териториални води не са били защитени. От „Възраждане“ поискаха спиране на износа на оръжие и на всичко, свързано с Украйна.

Премиерът предупреди за политическа злоупотреба

Премиерът Румен Радев изрази съмнение в ефекта от провеждането на съвета в този момент. Според него темата вече е станала обект на политически спекулации.

„Има голям риск този Консултативен съвет за национална сигурност да се превърне в една злоупотреба с цялата тази ситуация“, заяви Румен Радев.

На заседанието се очаква институциите да обсъдят рисковете за морската сигурност, защитата на критичната инфраструктура и необходимостта от обща позиция за действията на България в условията на войната в Украйна.

Източници: bnrnews.bg