Рибарите от „Карантината“ във Варна излизат в морето

Рибарите от пристанище „Карантината“ във Варна няма да прекратяват дейността си и планират да излязат в морето за улов на 7 октомври. Решението идва след инцидента от 6 октомври, при който два търговски кораба бяха поразени от дронове в българската изключителна икономическа зона в Черно море.
Към момента Морска администрация – Варна не е издала забрана за риболов или за излизане на риболовни съдове в открито море. Това оставя рибарите в района свободни да продължат работа, въпреки че единият от ударените кораби е потънал, а другият е бил обхванат от пожар.
„Става опасно и не знаеш къде какво ще ти дойде на главата“, коментира пред БНР Иван Хубенов. Рибарите се опасяват, че при влошаване на обстановката може да бъде въведена забрана за излизане в морето.
„Притеснява ни, ако влезе евентуална забрана, защото сега е сезонът за улов“, заявява Иван Иванов. За рибарите ограничаването на дейността би имало пряк ефект върху доходите им именно в период, в който очакват по-активен риболов.
Опасения за замърсяване на морето
Освен за сигурността си рибарите са притеснени и от възможен разлив на опасни вещества. Към момента няма официална информация какъв товар е превозвал потъналият кораб, което засилва тревогите в района.„Най-притеснителното е да няма разлив на нефт, да няма химикали в кораба, за да не се замърсява Черноморието, защото тогава и риба няма да може да се лови“, обяснява Юлиян Недев.
Рибарите ще продължат да следят развитието на ситуацията и указанията на компетентните институции. Засега няма обявено ограничение, което да спира риболова от „Карантината“.
Източници: novini.bg, bnrnews.bg
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1 Този коментар е премахнат от модератор.
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08:44 07.10.2026