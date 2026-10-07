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Рибарите от „Карантината“ във Варна излизат в морето

Рибарите от „Карантината“ във Варна излизат в морето

7 Октомври, 2026 08:12 736 3

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  • риболов-
  • пристанище карантината-
  • дронове-
  • черно море

Към момента няма забрана за риболов или излизане на риболовни съдове в открито море. Рибарите се опасяват от нови рискове и евентуален разлив от потъналия кораб.

Рибарите от „Карантината“ във Варна излизат в морето - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Рибарите от пристанище „Карантината“ във Варна няма да прекратяват дейността си и планират да излязат в морето за улов на 7 октомври. Решението идва след инцидента от 6 октомври, при който два търговски кораба бяха поразени от дронове в българската изключителна икономическа зона в Черно море.

Към момента Морска администрация – Варна не е издала забрана за риболов или за излизане на риболовни съдове в открито море. Това оставя рибарите в района свободни да продължат работа, въпреки че единият от ударените кораби е потънал, а другият е бил обхванат от пожар.

„Става опасно и не знаеш къде какво ще ти дойде на главата“, коментира пред БНР Иван Хубенов. Рибарите се опасяват, че при влошаване на обстановката може да бъде въведена забрана за излизане в морето.

„Притеснява ни, ако влезе евентуална забрана, защото сега е сезонът за улов“, заявява Иван Иванов. За рибарите ограничаването на дейността би имало пряк ефект върху доходите им именно в период, в който очакват по-активен риболов.

Опасения за замърсяване на морето

Освен за сигурността си рибарите са притеснени и от възможен разлив на опасни вещества. Към момента няма официална информация какъв товар е превозвал потъналият кораб, което засилва тревогите в района.

„Най-притеснителното е да няма разлив на нефт, да няма химикали в кораба, за да не се замърсява Черноморието, защото тогава и риба няма да може да се лови“, обяснява Юлиян Недев.

Рибарите ще продължат да следят развитието на ситуацията и указанията на компетентните институции. Засега няма обявено ограничение, което да спира риболова от „Карантината“.

Източници: novini.bg, bnrnews.bg


Варна / България
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 А50

    2 0 Отговор
    Според мен не е бил подводен дрон, а са им лепнали дистанционно взривяващи се боеприпаси от външната страна на корпуса. Местата са избрани за максимални щети. Няма друго обяснение на всички факти до тук

    08:16 07.10.2026

  • 3 Морето вече е токсично

    2 0 Отговор
    Какви риби в тая помия от химия

    08:44 07.10.2026

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