ВСС започва процедура за наследник на Ваня Стефанова

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет започва процедурата за избор на нов изпълняващ функциите главен прокурор. Той трябва да наследи Ваня Стефанова, чийто шестмесечен срок начело на държавното обвинение изтича на 22 октомври.

Стефанова беше определена за временно изпълняващ функциите главен прокурор на 22 април 2026 г., след като Борислав Сарафов оттегли съгласието си да продължи да заема поста. Законът за съдебната власт ограничава възможността едно и също лице да изпълнява тези функции до шест месеца.

„Едно и също лице няма право да изпълнява съответните функции за срок, по-дълъг от 6 месеца“, гласи разпоредбата на закона. След законовите промени изборът на временно изпълняващ функциите главен прокурор се прави от Пленума на ВСС по предложение на Прокурорската колегия.

Магдалена Лазарова е първото обсъждано име

На заседанието кадровиците ще потърсят съгласието на Магдалена Лазарова. Тя беше вторият заместник на Борислав Сарафов и е посочена като възможен наследник на Стефанова.

Ако Лазарова се съгласи, тя ще оглави прокуратурата временно, до избора на титулярен главен прокурор. Очаква се името на новия изпълняващ функциите ръководител на прокуратурата да стане ясно през тази седмица.

Процедурата не е избор на титулярен главен прокурор, а определяне на магистрат, който временно да изпълнява функциите на поста след изтичането на срока на Ваня Стефанова.

Източници: nova.bg, publika.bg