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ВСС започва процедура за наследник на Ваня Стефанова

ВСС започва процедура за наследник на Ваня Стефанова

7 Октомври, 2026 07:49 702 6

  • висш съдебен съвет-
  • главен прокурор-
  • ваня стефанова-
  • магдалена лазарова-
  • прокуратура

Магдалена Лазарова е първото име, което ще бъде обсъдено за поста. Шестмесечният срок на Стефанова изтича на 22 октомври

ВСС започва процедура за наследник на Ваня Стефанова - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет започва процедурата за избор на нов изпълняващ функциите главен прокурор. Той трябва да наследи Ваня Стефанова, чийто шестмесечен срок начело на държавното обвинение изтича на 22 октомври.

Стефанова беше определена за временно изпълняващ функциите главен прокурор на 22 април 2026 г., след като Борислав Сарафов оттегли съгласието си да продължи да заема поста. Законът за съдебната власт ограничава възможността едно и също лице да изпълнява тези функции до шест месеца.

„Едно и също лице няма право да изпълнява съответните функции за срок, по-дълъг от 6 месеца“, гласи разпоредбата на закона. След законовите промени изборът на временно изпълняващ функциите главен прокурор се прави от Пленума на ВСС по предложение на Прокурорската колегия.

Магдалена Лазарова е първото обсъждано име

На заседанието кадровиците ще потърсят съгласието на Магдалена Лазарова. Тя беше вторият заместник на Борислав Сарафов и е посочена като възможен наследник на Стефанова.

Ако Лазарова се съгласи, тя ще оглави прокуратурата временно, до избора на титулярен главен прокурор. Очаква се името на новия изпълняващ функциите ръководител на прокуратурата да стане ясно през тази седмица.

Процедурата не е избор на титулярен главен прокурор, а определяне на магистрат, който временно да изпълнява функциите на поста след изтичането на срока на Ваня Стефанова.

Източници: nova.bg, publika.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Даа

    2 1 Отговор
    Това, разбира се ще е временно изпълняващ длъжността! Същинската съдебна реформа, реално предстои! Сега от 15 октомври, стартира избора на нов ВСС ( без право на досегашните да участват). Следва нов главен прокурор, нови висши съдии и инспекторат! Тогава , народа очаква най- после да настъпи правосъдие и възмездие!

    Коментиран от #2

    08:05 07.10.2026

  • 2 Евроатлантик

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Даа":

    Ами, да! Смяната на властта и в съдебната система е на дневен ред! Но, тук трябват 160 гласа в парламента.... Доскоро управляващите Пеевски- Борисов и компания ( скрити и явни коалиции и сглобки) ще направят всичко възможно, да си остане досегашната съдебна власт с отдавна изтекъл мандат... Ще се опитат да правят всичко възможно и невъзможно, да спре смяната!

    Коментиран от #4

    08:10 07.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Даа⁷

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Евроатлантик":

    ГЕРБ- ДПС ще се опитат да саботират избора на нов ВСС! Ще натискат ПП, ДБ и Възраждане да не гласуват за промените! Ще плащат за протести и дори на КНСБ, да докарва хора за протести срещу новото управление, за да си спасят кожата от възмездие.....

    08:13 07.10.2026

  • 5 Държавата на Мафията

    1 0 Отговор
    1 Даа
    11ОТГОВОР
    Това, разбира се ще е временно изпълняващ длъжността!
    -;-
    Мафията си е конструирала Сдебната система

    08:14 07.10.2026

  • 6 Хаха

    2 0 Отговор
    Тази я сменят, защото и бил изтекъл законовия 6 месечен срок, ама осмото джудже си бил тръгнал, щото бил "оттеглил съгласието си да изпълнява длъжността." А не е ли защото след изтичането на 6 месечния срок, той незаконно заемаше длъжността, за да прикрива политическите си господари, които обаче на изборите получиха червен картон от народа...

    08:51 07.10.2026

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