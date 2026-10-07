ВСС започва процедура за наследник на Ваня Стефанова

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет започва процедурата за избор на нов изпълняващ функциите главен прокурор. Той трябва да наследи Ваня Стефанова, чийто шестмесечен срок начело на държавното обвинение изтича на 22 октомври.
Стефанова беше определена за временно изпълняващ функциите главен прокурор на 22 април 2026 г., след като Борислав Сарафов оттегли съгласието си да продължи да заема поста. Законът за съдебната власт ограничава възможността едно и също лице да изпълнява тези функции до шест месеца.
„Едно и също лице няма право да изпълнява съответните функции за срок, по-дълъг от 6 месеца“, гласи разпоредбата на закона. След законовите промени изборът на временно изпълняващ функциите главен прокурор се прави от Пленума на ВСС по предложение на Прокурорската колегия.
Магдалена Лазарова е първото обсъждано име
На заседанието кадровиците ще потърсят съгласието на Магдалена Лазарова. Тя беше вторият заместник на Борислав Сарафов и е посочена като възможен наследник на Стефанова.
Ако Лазарова се съгласи, тя ще оглави прокуратурата временно, до избора на титулярен главен прокурор. Очаква се името на новия изпълняващ функциите ръководител на прокуратурата да стане ясно през тази седмица.
Процедурата не е избор на титулярен главен прокурор, а определяне на магистрат, който временно да изпълнява функциите на поста след изтичането на срока на Ваня Стефанова.
Източници: nova.bg, publika.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Даа
Коментиран от #2
08:05 07.10.2026
2 Евроатлантик
До коментар #1 от "Даа":Ами, да! Смяната на властта и в съдебната система е на дневен ред! Но, тук трябват 160 гласа в парламента.... Доскоро управляващите Пеевски- Борисов и компания ( скрити и явни коалиции и сглобки) ще направят всичко възможно, да си остане досегашната съдебна власт с отдавна изтекъл мандат... Ще се опитат да правят всичко възможно и невъзможно, да спре смяната!
Коментиран от #4
08:10 07.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Даа⁷
До коментар #2 от "Евроатлантик":ГЕРБ- ДПС ще се опитат да саботират избора на нов ВСС! Ще натискат ПП, ДБ и Възраждане да не гласуват за промените! Ще плащат за протести и дори на КНСБ, да докарва хора за протести срещу новото управление, за да си спасят кожата от възмездие.....
08:13 07.10.2026
5 Държавата на Мафията
11ОТГОВОР
Това, разбира се ще е временно изпълняващ длъжността!
-;-
Мафията си е конструирала Сдебната система
08:14 07.10.2026
6 Хаха
08:51 07.10.2026