Няма дълбоки кратери на мястото на взрива на дрона край Кардам

На ГКПП-Кардам мерките за сигурност са засилени, съобщи кореспондент на БНР от мястото край Кардам, където падна дронът.
Това е гранична зона и в момента там се провеждат процесуално-следствени действия.
Все още не е установенконкретният вид на дрона. Първото заключение е, че няма дълбоки кратери на мястото на взрива, т.е. количеството на взрива не е било такова, което да ги причини.
Точно как е минал, откъде е идвал и защо е пропуснат предстои да се установи.
След като приключат процесуално-следствените действия ще ни бъдат съобщени повече подробности.
Източници от разследването увериха, че няма никаква опасност за населението, освен засилените мерки от румънска и българска страна. Продължава работата на разследващия екип.
Малкото хора, дошли до магазина в Кардам, казаха пред Националното радио, че са притеснени - не се чувстват достатъчно защитени, но искат да разберат какво станало.
Ситуацията е спокойна.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Колко кратери
17:11 08.08.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Хахах
17:12 08.08.2026
4 Хмм
17:13 08.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Провокацията
17:15 08.08.2026
9 Хмм
17:15 08.08.2026
10 Дякон Унуфрий Араллампиев
Коментиран от #71
17:15 08.08.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Ако беше
До коментар #7 от "Сила":треснал инфраструктурата,щеше да е случайно съвпадение !
Коментиран от #18
17:15 08.08.2026
14 Цвете
17:16 08.08.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Янко
17:18 08.08.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Сила
До коментар #13 от "Ако беше":Ако бях руса мацка с големи бомби щях да съм в Холивуд ....
Коментиран от #24
17:18 08.08.2026
19 Цвете
17:19 08.08.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Най малкото
Коментиран от #84, #120
17:19 08.08.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Само
До коментар #18 от "Сила":си без бомби!
17:21 08.08.2026
25 ПЪЛНИ Глупости
17:21 08.08.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Да благодарим
Коментиран от #114
17:23 08.08.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Делю Хайдутин
17:23 08.08.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Агенция пик
Коментиран от #39
17:26 08.08.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 И какво
До коментар #36 от "Агенция пик":ще примамва на найната си?
17:27 08.08.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Няма страшно
17:28 08.08.2026
42 Мдаа
Коментиран от #50
17:28 08.08.2026
43 Иранска поръчка
17:29 08.08.2026
44 Рунди Крадев Боташов съм
Коментиран от #127
17:29 08.08.2026
45 предложение
17:30 08.08.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Да се провери
17:31 08.08.2026
49 кратери от "взрива"
17:31 08.08.2026
50 Ганчев
До коментар #42 от "Мдаа":Нали имаме миг-ове.
17:32 08.08.2026
51 Мата Хари
17:32 08.08.2026
52 Олеееее
Коментиран от #83
17:32 08.08.2026
53 Маринов
Коментиран от #61, #74, #95
17:32 08.08.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Нито дрон има
17:33 08.08.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Мимч
17:34 08.08.2026
58 Хмм
17:35 08.08.2026
59 Гожи
17:35 08.08.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Мога да ти намеря такъв ако искаш
До коментар #53 от "Маринов":993 долара е тази играчка и децата в Румъния имат такива VB140 Фламинго.
17:37 08.08.2026
62 Народ
17:37 08.08.2026
63 ПЪЛНИ Глупости
17:37 08.08.2026
64 Това не е важно
До коментар #2 от "Ганя Путинофила":Днес, 8 август, в Росия отбелязват Деня на физкультурника — праздник на силата, волята и спортния характер.
Канал "Мос-фильм. Златна колекция" е подготовил за празника филм за истински шампиони:
"Шампиони: По-бързо. По-високо. По-силно» — три новели за това, каква е цената на олимпийскоти злато: години изнурителни тренировки, травми и преодоляване на себе си. В центъра на сюжета — съдбата на легендарните спортисти: бореца Александър Карелин, гимнастичката Светлана Хоркина и плувеца Александър Попов.
17:38 08.08.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 малките педейчета от филибето
17:39 08.08.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Това са тъпи номера на
Коментиран от #78, #101
17:40 08.08.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Кажете сега
17:43 08.08.2026
71 баба гуси
До коментар #10 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":чадо пак си обрал зелените банани
Коментиран от #91
17:43 08.08.2026
72 Хмм
17:43 08.08.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Ако си написал истина
До коментар #53 от "Маринов":Проери колко може да прелети тая играчка VB140 ! И дали от Русия може да дофърчи
Коментиран от #87
17:45 08.08.2026
75 Кратер в кочината
До коментар #5 от "Много драскачи":Следващия, във вашето село.
17:45 08.08.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Дронът
17:47 08.08.2026
78 техерански
До коментар #68 от "Това са тъпи номера на":църул?
17:48 08.08.2026
79 Тиквата +Шиши =ОПГ 💩💩💩
17:48 08.08.2026
80 Ако дронът беше руски
17:49 08.08.2026
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Няма
Коментиран от #85
17:51 08.08.2026
83 Тъй де
До коментар #52 от "Олеееее":Беше се взривил ама после се замислили патканите и станало "паднал дронът" .... и сега и писмо лично от Путин ще намерят вероятно а иначе дрони има но те са морски, украински и в чудо се видяха гранична но това не е новина. И не 1 а 4 ....
17:51 08.08.2026
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 Кой те гръмна
До коментар #82 от "Няма":В тъпата пропаднала тиква?
17:53 08.08.2026
86 Айде стига с туй дронче!
Коментиран от #88
17:53 08.08.2026
87 Хмм
До коментар #74 от "Ако си написал истина":не е играчка, а военен дрон за прецизни удари с предварителни координати, за да не бъде заглушен, може да прелети 30 км, което означава, че не може да дойде от украйна, дори военната база в Констанца е по-далече, остава версията тук в България
17:53 08.08.2026
88 Как си
До коментар #86 от "Айде стига с туй дронче!":Безказарменик продажен?
17:54 08.08.2026
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 дедо
17:55 08.08.2026
91 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #71 от "баба гуси":Демократичният Украински дрон носи мир надежда и просперитет Скоро и зелени банани няма да има
17:55 08.08.2026
92 Този коментар е премахнат от модератор.
93 Шоп от шоплъка
17:57 08.08.2026
94 Споко бре
17:57 08.08.2026
95 Този коментар е премахнат от модератор.
96 Къде го видя
18:00 08.08.2026
97 Читател
18:00 08.08.2026
98 Хохо Бохо
18:00 08.08.2026
99 Този коментар е премахнат от модератор.
100 Този коментар е премахнат от модератор.
101 Тея смотаните украинци
До коментар #68 от "Това са тъпи номера на":действително избиха гларусите в Одеса. Не е майтап
18:02 08.08.2026
102 Зеления
Да не би 10 годишното споразумение, което Гюров подписа с Украйна за взаимно сътрудничество да е изтекло и украинците да са почнали да ни бомбят докато не подпишем ново споразумение?
Коментиран от #109
18:03 08.08.2026
103 Всички политически смешници
18:07 08.08.2026
104 "Няма дълбоки кратери"
18:08 08.08.2026
105 И за пореден път
18:10 08.08.2026
106 Витанов - шаман- математик
А кажете, че не познавам!
18:11 08.08.2026
107 заявява следното
18:11 08.08.2026
108 Този коментар е премахнат от модератор.
109 Боруна Лом
До коментар #102 от "Зеления":И сеа ко прайм?!Чл 5 ще го активирате ли бе натюшушльопъци?Това не е ли нападение на страна извън НАТЮ с военен летящ обект върху суверитета на "НАТО-вска" България??????!!!!!!!!!
Коментиран от #117
18:15 08.08.2026
110 Този коментар е премахнат от модератор.
111 Мюмю
18:21 08.08.2026
112 Този коментар е премахнат от модератор.
113 Няма
18:27 08.08.2026
114 Дааа
До коментар #30 от "Да благодарим":Благодари на зеления, че му дадохме всичкото пво за зелен хайвер? Пък Русия пак ще дойде, идвала е много пъти бъди спокоен.
18:27 08.08.2026
115 Няма име
18:33 08.08.2026
116 Управляват ни некадърни смешници
18:33 08.08.2026
117 СоважБейби
До коментар #109 от "Боруна Лом":Нашите натошушляци чакат да е ято като над Пърл Харбър за да искат активиране на пети член.Учат историйката на 200 г. си Господари и напасват доктрината си по тази на краварите през 1941г.
Тия се страхуват от сянката си а тръгнали да се пънят като Марко на Косово поле.
Коментиран от #118
18:40 08.08.2026
118 Този коментар е премахнат от модератор.
119 ДРОНА
18:45 08.08.2026
120 изписано на фактури
До коментар #22 от "Най малкото":все едно на САЩ ПВО-то имаме а реално добре че се е взривил този дрон иначе нямаше и да се разбере защото всеки си минава както си иска!
18:47 08.08.2026
121 над бегето
Коментиран от #122
19:01 08.08.2026
122 радарите са от консерва копърка
До коментар #121 от "над бегето":с чип от пералня перла05 какво очаквате??
19:20 08.08.2026
123 Ми да!
19:33 08.08.2026
124 Укротрола е болен от скоротечен рак.
19:34 08.08.2026
125 Зина
19:45 08.08.2026
126 ИЛКО
19:57 08.08.2026
127 Стив
До коментар #44 от "Рунди Крадев Боташов съм":Нши пямаме такива радари а само стари руски.
20:33 08.08.2026
128 зелко
радвайте му се мили ЛИ6ЕРАСТИ
20:53 08.08.2026
129 Ще има дълбоки кратери
Коментиран от #131
20:54 08.08.2026
130 ТО Е ЯСНО
ОРЪЖИЕ НА УКРАЙНА,,,,
22:41 08.08.2026
131 напротив
До коментар #129 от "Ще има дълбоки кратери":такива ще има за путлероидната свлоч!!
02:09 09.08.2026