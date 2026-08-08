Няма дълбоки кратери на мястото на взрива на дрона край Кардам

На ГКПП-Кардам мерките за сигурност са засилени, съобщи кореспондент на БНР от мястото край Кардам, където падна дронът.

Това е гранична зона и в момента там се провеждат процесуално-следствени действия.

Все още не е установенконкретният вид на дрона. Първото заключение е, че няма дълбоки кратери на мястото на взрива, т.е. количеството на взрива не е било такова, което да ги причини.

Точно как е минал, откъде е идвал и защо е пропуснат предстои да се установи.

След като приключат процесуално-следствените действия ще ни бъдат съобщени повече подробности.

Източници от разследването увериха, че няма никаква опасност за населението, освен засилените мерки от румънска и българска страна. Продължава работата на разследващия екип.

Малкото хора, дошли до магазина в Кардам, казаха пред Националното радио, че са притеснени - не се чувстват достатъчно защитени, но искат да разберат какво станало.

Ситуацията е спокойна.