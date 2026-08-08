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Няма дълбоки кратери на мястото на взрива на дрона край Кардам

Няма дълбоки кратери на мястото на взрива на дрона край Кардам

8 Август, 2026 17:09 2 650 131

  • дрон-
  • взрив-
  • кардам

Точно как е минал, откъде е идвал и защо е пропуснат предстои да се установи

Няма дълбоки кратери на мястото на взрива на дрона край Кардам - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

На ГКПП-Кардам мерките за сигурност са засилени, съобщи кореспондент на БНР от мястото край Кардам, където падна дронът.

Това е гранична зона и в момента там се провеждат процесуално-следствени действия.

Все още не е установенконкретният вид на дрона. Първото заключение е, че няма дълбоки кратери на мястото на взрива, т.е. количеството на взрива не е било такова, което да ги причини.

Точно как е минал, откъде е идвал и защо е пропуснат предстои да се установи.

След като приключат процесуално-следствените действия ще ни бъдат съобщени повече подробности.

Източници от разследването увериха, че няма никаква опасност за населението, освен засилените мерки от румънска и българска страна. Продължава работата на разследващия екип.

Малкото хора, дошли до магазина в Кардам, казаха пред Националното радио, че са притеснени - не се чувстват достатъчно защитени, но искат да разберат какво станало.

Ситуацията е спокойна.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Колко кратери

    42 2 Отговор
    трябва да има?

    17:11 08.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Хахах

    23 3 Отговор
    Ми няма, от какво да има.

    17:12 08.08.2026

  • 4 Хмм

    48 2 Отговор
    не го засекли, взривил се, аманямало опасност за населението, ами ако се беше взривил в магазина или кръчмата, или хлебарницата

    17:13 08.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Провокацията

    31 3 Отговор
    от приятелски или от неприятелски огън, без значителен разрушителен взрив, е целяла демонстрация на онова, което може и да се случи в бъдещ момент.

    17:15 08.08.2026

  • 9 Хмм

    22 3 Отговор
    няма дълбоки кратери, не е ли един, няколко ли са дроновете

    17:15 08.08.2026

  • 10 Дякон Унуфрий Араллампиев

    40 12 Отговор
    Дронът е украински тип противодрон Работата е ясна Да живее демокрацията и бананите

    Коментиран от #71

    17:15 08.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Ако беше

    27 4 Отговор

    До коментар #7 от "Сила":

    треснал инфраструктурата,щеше да е случайно съвпадение !

    Коментиран от #18

    17:15 08.08.2026

  • 14 Цвете

    31 7 Отговор
    ПАДНАЛ ДРОН И ТЪПИЯТ ВЪПРОС, ДАЛИ ХОРАТА НЕ СА СТРЕСИРАНИ ? А КАК ДА СЕ ЧУВСТВАТ ГОСПОДА ПИТАЩИ? НЯМАЛО КРАТЕР?! А ТРЯБВА ЛИ ИЗОБЩО ДА СЕ СЛУЧВАТ ТАКИВА БЕЗОБРАЗИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА БЪЛГАРИЯ? МИРОЛЮБИВ НАРОД СМЕ И НЕ ЖЕЛАЕМ ПОСЕГАТЕЛСТВО НАД РОДИНАТА НИ ОТ ЧУЖДЕСТРАННИ ПРИШАЛЦИ.

    17:16 08.08.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Янко

    37 4 Отговор
    Е щом е така карай да върви.Ще чакаме другия който ще направи по голяма дупка.

    17:18 08.08.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Сила

    7 6 Отговор

    До коментар #13 от "Ако беше":

    Ако бях руса мацка с големи бомби щях да съм в Холивуд ....

    Коментиран от #24

    17:18 08.08.2026

  • 19 Цвете

    12 7 Отговор
    ПАДНАЛ ДРОН И ТЪПИЯТ ВЪПРОС, ДАЛИ ХОРАТА НЕ СА СТРЕСИРАНИ ? А КАК ДА СЕ ЧУВСТВАТ ГОСПОДА ПИТАЩИ? НЯМАЛО КРАТЕР?! А ТРЯБВА ЛИ ИЗОБЩО ДА СЕ СЛУЧВАТ ТАКИВА БЕЗОБРАЗИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА БЪЛГАРИЯ? МИРОЛЮБИВ НАРОД СМЕ И НЕ ЖЕЛАЕМ ПОСЕГАТЕЛСТВО НАД РОДИНАТА НИ ОТ ЧУЖДЕСТРАННИ ПРИШАЛЦИ.

    17:19 08.08.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Най малкото

    31 2 Отговор
    е установил,че нямаме никакво ПВО !

    Коментиран от #84, #120

    17:19 08.08.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Само

    3 2 Отговор

    До коментар #18 от "Сила":

    си без бомби!

    17:21 08.08.2026

  • 25 ПЪЛНИ Глупости

    25 0 Отговор
    За пореден път се доказва че БГ то е пълно с мутки ,разследваме ,предполагаме, моля началник,шефе да полегна ли да минете по мен да не се цапате,ще занесем въпроса по нагоре !Лелелее колко е зле положението ,17 годишни пребиват/убиват човек и с парите му се черпят ! Трамвай засича трамвай на стрелка и се псуват като каруцари,началника влиза сутрин и казва"Здравейте ананаси" !Малък ромлянин кара колело по тротоара с 40 и за малко да се забие в завиваща кола след което псува като голям !!

    17:21 08.08.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Да благодарим

    15 10 Отговор
    на руското качество!

    Коментиран от #114

    17:23 08.08.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Делю Хайдутин

    9 7 Отговор
    Добре,че се бях навел да меся погачите!

    17:23 08.08.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Агенция пик

    10 5 Отговор
    Това е дрон-примамка "майя". Бил съвсем безобиден и........

    Коментиран от #39

    17:26 08.08.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 И какво

    9 5 Отговор

    До коментар #36 от "Агенция пик":

    ще примамва на найната си?

    17:27 08.08.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Няма страшно

    17 4 Отговор
    Политкоректен иссрински дрон се е изгубил между Румъния и България.

    17:28 08.08.2026

  • 42 Мдаа

    22 4 Отговор
    Румънците за два дрона два пъти взигаха ф16, сметката беше в милиони, третия път пресметваха траекторията и го пропуснаха, а радев да не мисли, че друг ще го пази.

    Коментиран от #50

    17:28 08.08.2026

  • 43 Иранска поръчка

    6 18 Отговор
    руско изпълнение!

    17:29 08.08.2026

  • 44 Рунди Крадев Боташов съм

    12 8 Отговор
    Нема се плашите, кявyри мои! Руските дроновте са малки и коварни и затова много трудно ги ловим по 3D РАДарите, но иранските хиперзвукови ракети са големи и ще ги хванем още над родината ми Туркия!

    Коментиран от #127

    17:29 08.08.2026

  • 45 предложение

    26 5 Отговор
    Тоя какво очаква, кратер като от Искандер? Вече се знае - украинска провокация. До 24 часа да отзоват укропосланичката. На специалния полет да качат и смелия Мирчев да отиде на фронта и да лови руски дронове, а не да ги търси в България.

    17:30 08.08.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Да се провери

    10 5 Отговор
    комплекс Камчия!

    17:31 08.08.2026

  • 49 кратери от "взрива"

    13 7 Отговор
    Има само в болните кратуни на атлантиците и оня Рундю дето се прави на интересен

    17:31 08.08.2026

  • 50 Ганчев

    8 1 Отговор

    До коментар #42 от "Мдаа":

    Нали имаме миг-ове.

    17:32 08.08.2026

  • 51 Мата Хари

    8 4 Отговор
    Радев много разбира от дронове!

    17:32 08.08.2026

  • 52 Олеееее

    9 3 Отговор
    Сега пък бил паднал дронът....

    Коментиран от #83

    17:32 08.08.2026

  • 53 Маринов

    11 4 Отговор
    Гледам снимката на тялото на дрона, пише на него VB140, дълбок печат върху стереопора. Какви разследвания ще правят? Те вече казаха, че сигурно е руски. По важното е, че разтръбиха навсякъде, че дронът не е засечен нито от румънски, нито от наши техники. Това показва колко сме зле и каква простотия ги хоби да разгласяват немощта. И сега? Ще се свика съвет за нац. сигурност, ще се вземе решение да се коригира бюджета за поръчки на техника. Между впрочем този дрон може да е изпратен точно от тях - бъдещите продавачи на техниката.

    Коментиран от #61, #74, #95

    17:32 08.08.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Нито дрон има

    7 4 Отговор
    Нито взрив има. Ей това има

    17:33 08.08.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Мимч

    17 6 Отговор
    Зеленски произвежда много дронове и явно е пратил някой да ни плаши,за дето не му даваме оръжие..

    17:34 08.08.2026

  • 58 Хмм

    9 2 Отговор
    между другото, в Кардам живеят и украинци, и руснаци

    17:35 08.08.2026

  • 59 Гожи

    10 5 Отговор
    Радев заяви, че няма да отделя пари за Украйна. А да помисли отново дали няма да намери, защото зимъска може и да бъде България без топло. На евреин така лесно не може за се отказват пари.

    17:35 08.08.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Мога да ти намеря такъв ако искаш

    10 2 Отговор

    До коментар #53 от "Маринов":

    993 долара е тази играчка и децата в Румъния имат такива VB140 Фламинго.

    17:37 08.08.2026

  • 62 Народ

    17 1 Отговор
    Спокойно, това дронче прави само плитки кратери, няма страшно. Предстои да го питаме: как е минало, откъде идва туй "облаче ле бяло" и защо предварително не се е обадило, че ще ни посети.

    17:37 08.08.2026

  • 63 ПЪЛНИ Глупости

    14 1 Отговор
    Ние като армия сме нефелни даже да поискаме технологията за сваляне на дронове !Какво променя нещата какъвто ще да е ,нямаме даже и елементарната технология за защита от дронове даже и това ТНТМ което имат в Украйна !Самел -90 го правят това оръжие ама нали требва да се поръча па някой да лапне комисионната ! Крадци и измзмници ,после някой ни е виновен !

    17:37 08.08.2026

  • 64 Това не е важно

    6 6 Отговор

    До коментар #2 от "Ганя Путинофила":

    Днес, 8 август, в Росия отбелязват Деня на физкультурника — праздник на силата, волята и спортния характер.

    Канал "Мос-фильм. Златна колекция" е подготовил за празника филм за истински шампиони:
    "Шампиони: По-бързо. По-високо. По-силно» — три новели за това, каква е цената на олимпийскоти злато: години изнурителни тренировки, травми и преодоляване на себе си. В центъра на сюжета — съдбата на легендарните спортисти: бореца Александър Карелин, гимнастичката Светлана Хоркина и плувеца Александър Попов.

    17:38 08.08.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 малките педейчета от филибето

    11 3 Отговор
    уб иха -1 човек.хаскойския ка унь иска да уб ие милиони българи.защото ни мразят че не служим на господарите им!

    17:39 08.08.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Това са тъпи номера на

    12 6 Отговор
    смотаните ни атлантически паткани. Утре може щъркел с граната в клюна да намерят и вързан за крака му кълвач

    Коментиран от #78, #101

    17:40 08.08.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Кажете сега

    5 4 Отговор
    Кой точно вдигна тоя панаир и ви пусна фейка?

    17:43 08.08.2026

  • 71 баба гуси

    5 2 Отговор

    До коментар #10 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    чадо пак си обрал зелените банани

    Коментиран от #91

    17:43 08.08.2026

  • 72 Хмм

    8 2 Отговор
    дали е прелетял отнякъде или си е насочен оттука и съвсем случайно до газоповода

    17:43 08.08.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Ако си написал истина

    12 1 Отговор

    До коментар #53 от "Маринов":

    Проери колко може да прелети тая играчка VB140 ! И дали от Русия може да дофърчи

    Коментиран от #87

    17:45 08.08.2026

  • 75 Кратер в кочината

    3 2 Отговор

    До коментар #5 от "Много драскачи":

    Следващия, във вашето село.

    17:45 08.08.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Дронът

    9 5 Отговор
    е Украински

    17:47 08.08.2026

  • 78 техерански

    1 0 Отговор

    До коментар #68 от "Това са тъпи номера на":

    църул?

    17:48 08.08.2026

  • 79 Тиквата +Шиши =ОПГ 💩💩💩

    11 1 Отговор
    Ситуацията е спокойна, до идването на следващия Дрон. Никой не знае откъде и как е минал, що за държава сме ⁉️⁉️ Къде са МНО и какво правят, освен да си пият бирата на работа 💩💩💩

    17:48 08.08.2026

  • 80 Ако дронът беше руски

    15 2 Отговор
    Досега 100 пъти щяха да съобщят, но у украински и мълчат като пукели

    17:49 08.08.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Няма

    8 2 Отговор
    По-долно,гнусно и "умно" от пребоядисан социалистически офицер,учил в Българско Военно училище,служил в БНА и пребоядисал се след 1989 в евро-атлантически контрацептив и продал се жълти центове.

    Коментиран от #85

    17:51 08.08.2026

  • 83 Тъй де

    7 1 Отговор

    До коментар #52 от "Олеееее":

    Беше се взривил ама после се замислили патканите и станало "паднал дронът" .... и сега и писмо лично от Путин ще намерят вероятно а иначе дрони има но те са морски, украински и в чудо се видяха гранична но това не е новина. И не 1 а 4 ....

    17:51 08.08.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Кой те гръмна

    2 2 Отговор

    До коментар #82 от "Няма":

    В тъпата пропаднала тиква?

    17:53 08.08.2026

  • 86 Айде стига с туй дронче!

    5 3 Отговор
    Всички се забавлявахме с панирания генерал Фърчилков и шапкарите около него, не ставайте смешни!

    Коментиран от #88

    17:53 08.08.2026

  • 87 Хмм

    5 1 Отговор

    До коментар #74 от "Ако си написал истина":

    не е играчка, а военен дрон за прецизни удари с предварителни координати, за да не бъде заглушен, може да прелети 30 км, което означава, че не може да дойде от украйна, дори военната база в Констанца е по-далече, остава версията тук в България

    17:53 08.08.2026

  • 88 Как си

    3 2 Отговор

    До коментар #86 от "Айде стига с туй дронче!":

    Безказарменик продажен?

    17:54 08.08.2026

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 дедо

    8 0 Отговор
    бостан в полето и жена на шосето няма опазване

    17:55 08.08.2026

  • 91 Дякон Унуфрий Араллампиев

    8 2 Отговор

    До коментар #71 от "баба гуси":

    Демократичният Украински дрон носи мир надежда и просперитет Скоро и зелени банани няма да има

    17:55 08.08.2026

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Шоп от шоплъка

    10 1 Отговор
    Военния министър обяви официално дрона е УКРАИНСКИ кво праим ся

    17:57 08.08.2026

  • 94 Споко бре

    7 0 Отговор
    Пратили са дрона от Брюксел. Чакаме го всеки момент и ще ви го покажем

    17:57 08.08.2026

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Къде го видя

    2 2 Отговор
    Че дрона е VB-140 ?

    18:00 08.08.2026

  • 97 Читател

    4 1 Отговор
    Абсолютно излишна статия.Не се знае какъв е откъде е но бъдете спокойни.Абе.

    18:00 08.08.2026

  • 98 Хохо Бохо

    8 2 Отговор
    Щом още няма данни значи дрона е х0х0лски. Като позабравите ще има данни ама няма да ви ги кажат

    18:00 08.08.2026

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Тея смотаните украинци

    9 3 Отговор

    До коментар #68 от "Това са тъпи номера на":

    действително избиха гларусите в Одеса. Не е майтап

    18:02 08.08.2026

  • 102 Зеления

    8 3 Отговор
    В новините по Нова нюз казаха, че са установили че дрона е тип "Мая" използван от украинските въоръжени сили.

    Да не би 10 годишното споразумение, което Гюров подписа с Украйна за взаимно сътрудничество да е изтекло и украинците да са почнали да ни бомбят докато не подпишем ново споразумение?

    Коментиран от #109

    18:03 08.08.2026

  • 103 Всички политически смешници

    10 1 Отговор
    цял ден се надпреварват да се докарват по медиите с туй дронче!

    18:07 08.08.2026

  • 104 "Няма дълбоки кратери"

    10 1 Отговор
    Естествено че няма да има там. Те са по пътищата ни

    18:08 08.08.2026

  • 105 И за пореден път

    7 1 Отговор
    Радев се доказа като олигофрен.

    18:10 08.08.2026

  • 106 Витанов - шаман- математик

    10 1 Отговор
    Моят математически анализ показва, че дронът е или украински или руски!

    А кажете, че не познавам!

    18:11 08.08.2026

  • 107 заявява следното

    7 2 Отговор
    блиц - мо заявява следното - първоначалният анализ на останките показва, че най-вероятно се касае за дрон-примамка “Майя”. Този тип дронове се използват широко от украинските въоръжени сили.

    18:11 08.08.2026

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 Боруна Лом

    6 3 Отговор

    До коментар #102 от "Зеления":

    И сеа ко прайм?!Чл 5 ще го активирате ли бе натюшушльопъци?Това не е ли нападение на страна извън НАТЮ с военен летящ обект върху суверитета на "НАТО-вска" България??????!!!!!!!!!

    Коментиран от #117

    18:15 08.08.2026

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 Мюмю

    4 1 Отговор
    просто е: самогръмнали са си го горе. А 100 метра в нашата граница си летяли по инерция частите или с вятъра.

    18:21 08.08.2026

  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 113 Няма

    6 1 Отговор
    По-долно,гнусно и "умно" от пребоядисан социалистически офицер,учил в Българско Военно училище,служил в БНА и пребоядисал се след 1989 в евро-атлантически контрацептив и продал се жълти центове.Няма по-страхливо същество от тия кон доми.

    18:27 08.08.2026

  • 114 Дааа

    5 2 Отговор

    До коментар #30 от "Да благодарим":

    Благодари на зеления, че му дадохме всичкото пво за зелен хайвер? Пък Русия пак ще дойде, идвала е много пъти бъди спокоен.

    18:27 08.08.2026

  • 115 Няма име

    10 0 Отговор
    2022 г. цял самолет кацна в Буховци без да го засекат радарите на няколко страни (сигурно е имало защо), вие за един дрон....

    18:33 08.08.2026

  • 116 Управляват ни некадърни смешници

    6 1 Отговор
    Мафията започва да говори поредните си лъжи

    18:33 08.08.2026

  • 117 СоважБейби

    3 2 Отговор

    До коментар #109 от "Боруна Лом":

    Нашите натошушляци чакат да е ято като над Пърл Харбър за да искат активиране на пети член.Учат историйката на 200 г. си Господари и напасват доктрината си по тази на краварите през 1941г.
    Тия се страхуват от сянката си а тръгнали да се пънят като Марко на Косово поле.

    Коментиран от #118

    18:40 08.08.2026

  • 118 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 119 ДРОНА

    5 0 Отговор
    Като видях колко е опоскано всичко и колко кратери има и без туй ми дожаля и затуй не напраих още кратери да не се разпадне всичко...

    18:45 08.08.2026

  • 120 изписано на фактури

    5 1 Отговор

    До коментар #22 от "Най малкото":

    все едно на САЩ ПВО-то имаме а реално добре че се е взривил този дрон иначе нямаше и да се разбере защото всеки си минава както си иска!

    18:47 08.08.2026

  • 121 над бегето

    7 0 Отговор
    и цяла армия да мине никой няма да разбере дори..

    Коментиран от #122

    19:01 08.08.2026

  • 122 радарите са от консерва копърка

    2 1 Отговор

    До коментар #121 от "над бегето":

    с чип от пералня перла05 какво очаквате??

    19:20 08.08.2026

  • 123 Ми да!

    4 2 Отговор
    То некакъв детски дрон,безобиден.Нали е украински...

    19:33 08.08.2026

  • 124 Укротрола е болен от скоротечен рак.

    3 2 Отговор
    Укротрола е болен от скоротечен рак.

    19:34 08.08.2026

  • 125 Зина

    6 3 Отговор
    Преди да започне войната, Украйна ни спре газта от Русия в студената зима. За благодарност какво са ни сторили, българските политици Евроджендъри и мазохисти им ПОДАРИХА ЗА МИЛИОНИ ОРЪЖИЕ ,СНАРЯЖЕНИЕ, АГРЕГАТИ. Но Украйна ни се отблагодарява като взривява дрон до село КАРДАМ. Има поговорка; храни куче да те лае.

    19:45 08.08.2026

  • 126 ИЛКО

    5 2 Отговор
    КОГАТО ДЪРЖАВАТА НИ БЪДЕ УНИЩОЖЕНА, ТОГАВА ПОЛИТИЦИТЕ ЩЕ СЕ СЕТЯТ ЧЕ НИ Е ТРЯБВАЛО НЕУТРАЛИТЕТ. Политиците са забравили че плащахме огромни репарации на Гърция. Сега плащаме на Боташ, Турция. Всяка война губим заради политиците, но не и от войниците. Политиците са ни най големия враг.

    19:57 08.08.2026

  • 127 Стив

    3 0 Отговор

    До коментар #44 от "Рунди Крадев Боташов съм":

    Нши пямаме такива радари а само стари руски.

    20:33 08.08.2026

  • 128 зелко

    2 1 Отговор
    това е демократичен дрон щото е укрофашистки , колко е голям кратера няма значение !
    радвайте му се мили ЛИ6ЕРАСТИ

    20:53 08.08.2026

  • 129 Ще има дълбоки кратери

    0 1 Отговор
    В з....ците на всички политици , защитаващи у......райна

    Коментиран от #131

    20:54 08.08.2026

  • 130 ТО Е ЯСНО

    0 0 Отговор
    ЧЕ Е УКРАИНСКИ КАТО НЕ ДАВАМЕ
    ОРЪЖИЕ НА УКРАЙНА,,,,

    22:41 08.08.2026

  • 131 напротив

    0 0 Отговор

    До коментар #129 от "Ще има дълбоки кратери":

    такива ще има за путлероидната свлоч!!

    02:09 09.08.2026

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