Рибарски: Основният въпрос за дрона е дали е случайност, или опит за удар по критична инфраструктура

Основният въпрос, който спешно трябва да получи отговор: случайност ли е това, или опит за удар по критична инфраструктура? Това заявява в профила си във Фейсбук депутатът от парламентарната група на "Продължаваме промяната" и член на Комисията по отбрана Радослав Рибарски във връзка с изявлението на премиера Румен Радев, че дрон е навлязъл във въздушното пространство на България край Кардам и се е взривил.

"Инцидентът е станал на около 1 км от компресорната станция "Кардам" - стратегически обект от трансграничната газопреносна инфраструктура между България и Румъния", посочва Рибарски.

"Засега няма доказателства, че компресорната станция е била цел. Предстои да бъдат установени произходът, траекторията и предназначението на дрона", пише още депутатът от "Продължаваме промяната".