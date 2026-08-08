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България »
Рибарски: Основният въпрос за дрона е дали е случайност, или опит за удар по критична инфраструктура

Рибарски: Основният въпрос за дрона е дали е случайност, или опит за удар по критична инфраструктура

8 Август, 2026 16:00 2 448 82

  • радослав рибарски-
  • дрон-
  • взрив

Засега няма доказателства, че компресорната станция е била цел. Предстои да бъдат установени произходът, траекторията и предназначението на дрона

Рибарски: Основният въпрос за дрона е дали е случайност, или опит за удар по критична инфраструктура - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Основният въпрос, който спешно трябва да получи отговор: случайност ли е това, или опит за удар по критична инфраструктура? Това заявява в профила си във Фейсбук депутатът от парламентарната група на "Продължаваме промяната" и член на Комисията по отбрана Радослав Рибарски във връзка с изявлението на премиера Румен Радев, че дрон е навлязъл във въздушното пространство на България край Кардам и се е взривил.

"Инцидентът е станал на около 1 км от компресорната станция "Кардам" - стратегически обект от трансграничната газопреносна инфраструктура между България и Румъния", посочва Рибарски.

"Засега няма доказателства, че компресорната станция е била цел. Предстои да бъдат установени произходът, траекторията и предназначението на дрона", пише още депутатът от "Продължаваме промяната".


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Каквото и да е

    85 3 Отговор
    спрете да харчите милиарди за превъоръжаване, видяхте че всичко това е безполезно и ненужно.
    Инвестирайте ги във водна инфраструктура, АЕЦ Белене и развитие селско стопанство и животновъдство, зеленчуко производство, научни разработки.

    Коментиран от #59

    16:02 08.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Опса

    27 6 Отговор
    Мунчо има 8 Ф-16, но няма ракети и боеприпаси, янките искат 900 млн долара за 100 ракети и бомби, но няма пари. Затова казват, че не могат да носят дежурство по охрана.

    Коментиран от #19, #43, #50

    16:04 08.08.2026

  • 4 Мунчовци

    64 1 Отговор
    я се вземете в ръце и слезте на земята - каква критична инфраструктура ви гони там, какъв удар, какви 5Е? Така или иначе, цялата територия е един разграден двор, ни власт, ни армия.. какво ще направите? Само с ефирно и медийно пристъствие ли ще ги борите? Какво сте се взели на сериозно, че сте голямата работа и само паника всявате?
    Когато паднаха "приятелските" ракети в Горна Баня.. - случва се и приключи.. сега всеки стана специалист и се изхожда по медиите.. а сте гола вода..

    Коментиран от #12

    16:07 08.08.2026

  • 5 Не е вярно

    56 2 Отговор
    Основния въпрос е защо допуснахме да сме толкова незащитени. Не е нужно и да ни бомбят, спокойно могат да ни превземат и с лъкове и стрели.

    Коментиран от #48

    16:08 08.08.2026

  • 6 Антон

    57 2 Отговор
    Сега ще ни обясняват че дронът е бил руски. Само че това е срам за цяло нато и всички разузнавателни служби. Та ако е руски е преминал првз укрите, цяла румъния и е влязъл в България. Срам за нато и колективния запад. Ако са го пуснали руски агенти от територията на румъния срам за цяло нато и нашите служби. Но защо пък да не да го пуснали укрите като отговор че няма ракети за тях. А защо да не е наша постановка, за да се оправдаят нови разходи/комисионни за ПВО. Спомняте ли едно старче от армията и тагаренко като раздаваха нашето ПВО на укрите, обяснението им беше отпаднала необходимост. Да, вто я отпафналата необходимост.

    16:08 08.08.2026

  • 7 дядото

    31 0 Отговор
    не е случайност.въпросът е кой и с каква цел е предизвикал инцидента

    Коментиран от #24, #52, #69

    16:09 08.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Анализатори бол

    18 1 Отговор
    Компетентни цъ

    16:10 08.08.2026

  • 10 Да бе да

    18 1 Отговор
    Само колкото да не мълчиш Шарански... иначе нищо неразбиращ си !!!

    16:10 08.08.2026

  • 11 Здрасти

    25 4 Отговор
    Кажете какво ме интересува какво казва някой от ПП ?? Нещо управляващи ли са? От какъв зор ми набиват мнението на тея петроханци?

    16:11 08.08.2026

  • 12 Я кажи кой разгради

    28 2 Отговор

    До коментар #4 от "Мунчовци":

    Двора
    Кой започна
    Кой системно се натегна и на каква цена

    Коментиран от #60

    16:12 08.08.2026

  • 13 Кой И Защо ?

    25 0 Отговор
    Ни Насади !

    На Тоя Хал ?

    16:12 08.08.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Частна Република България

    14 5 Отговор
    Путин го пусна. От високата кула на Кремъл. Край.

    16:12 08.08.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Дали

    10 1 Отговор
    е дрон или някакво пушкало ?

    16:13 08.08.2026

  • 18 Сателитна комуникация

    9 0 Отговор
    Дрона е прихванал радар ,който не е бил цел

    16:15 08.08.2026

  • 19 Лост

    16 1 Отговор

    До коментар #3 от "Опса":

    А подготвени пилоти има ли? Колко пилота са нужни дори за четири самолета?

    Коментиран от #36

    16:16 08.08.2026

  • 20 компресорната станция "Кардам"

    24 2 Отговор
    Веднага да спира газ за нацистите в Украйна да компресира щото да не ги обгазим на края яко. Като им изперат утре хранилището братушките по добре да е празно, че иначе чак блоковете в Люлин ще го усетят

    16:17 08.08.2026

  • 21 Приказки на пазара

    16 1 Отговор
    където една жена казала.
    Смешници

    16:18 08.08.2026

  • 22 Рибарски

    12 1 Отговор
    Вова,кажи си бе !

    16:18 08.08.2026

  • 23 ПЕНКО

    9 1 Отговор
    НЯМА ВЪПРОС -- А БЪЗИК !!! --- НАТЮВЦИ СТЕ -ИЛИ НЕЕЕ -- ОПА-ОППА - ДЕБРЕ ДЕЕ ?????

    16:19 08.08.2026

  • 24 Бабата

    8 0 Отговор

    До коментар #7 от "дядото":

    Ясно е кой!Въпросът е с каква цел?

    16:20 08.08.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Янко

    27 2 Отговор
    Понеже дрона е украински значи е случайно моето момче

    16:22 08.08.2026

  • 27 Руско послание

    6 8 Отговор
    за мир!

    16:22 08.08.2026

  • 28 Частна Република България

    30 2 Отговор
    Путин пусна дрона. Преди това пресуши дунава. Още по рано запали пожари в Франция и Испания. Миналия месец и изпрати невиждани бури,градушки. Сега ни затопля. . Той вечер не спи. Ходи из Европа преоблечен като розово пони и прави бели. Путин е новият розов Торбалан. Другата седмица щяло да има слънчево затъмнение. Путин ще протегне ръка и ще скрие слънцето. Пак той е виновен. И доматите в двора се разболяха,но зная че Путин е минал и ги е заразил с нещо.

    Коментиран от #76

    16:22 08.08.2026

  • 29 Приди Да си Свалиш Гащите !

    15 1 Отговор
    Трябва да Знаеш !

    За Какво Ги Сваляш !

    16:23 08.08.2026

  • 30 Глупости дрънка Радев

    8 2 Отговор
    дрон бил навлязъл във въздушното пространство на България край Кардам и се бил взривил. А доказателства има ли?

    Коментиран от #32, #33, #35

    16:24 08.08.2026

  • 31 Експерт

    15 0 Отговор
    До края на депутатската ваканция,ще анализираме и установим произхода на дрона!

    16:26 08.08.2026

  • 32 Няма нито едно

    10 0 Отговор

    До коментар #30 от "Глупости дрънка Радев":

    Румънците така му били казали

    16:27 08.08.2026

  • 33 Може

    7 1 Отговор

    До коментар #30 от "Глупости дрънка Радев":

    да е метеорит?

    16:27 08.08.2026

  • 34 Гиди маймун мръсен

    21 0 Отговор
    Рибарчо, основния въпрос са високите цените и ниските доходи а не какво е във вапите празни кратуни

    16:27 08.08.2026

  • 35 Намерен е пирон

    6 5 Отговор

    До коментар #30 от "Глупости дрънка Радев":

    с надпис ,,сделано в СССР"!

    16:28 08.08.2026

  • 36 Опса

    5 2 Отговор

    До коментар #19 от "Лост":

    Има нали завършиха школото в США на държавна издръжка.

    Коментиран от #49

    16:30 08.08.2026

  • 37 Швейк

    6 0 Отговор
    Така започна втората световна война!

    16:30 08.08.2026

  • 38 Пешо

    5 0 Отговор
    Рибарски за риба ходиш ли???

    16:33 08.08.2026

  • 39 Палчо

    3 0 Отговор
    Обладан скрии се

    16:35 08.08.2026

  • 40 Любиша

    8 0 Отговор
    Дай рибу,рибу,рибу дай ..

    16:36 08.08.2026

  • 41 Глупавите

    6 0 Отговор
    предположения няма и не бива да оправдаят евентуално бездействие от страна на правителството. Да не си слагаме сами главата в пясъка, защото всичко останало е навън, а и сме дантел марка.

    16:38 08.08.2026

  • 42 Поговорка

    10 0 Отговор
    Каквото повикало
    такова се е обадило!

    16:39 08.08.2026

  • 43 Само че

    6 0 Отговор

    До коментар #3 от "Опса":

    И пилоти няма

    16:39 08.08.2026

  • 44 Боклуци,

    12 0 Отговор
    Вие ни докарахте до това положение. Хайде сега, вие и цялата ви рода на първа линия. Ние, нашите деца няма да дадем.

    16:41 08.08.2026

  • 45 Прогрес

    5 0 Отговор
    Предишния намериха в морето!

    16:41 08.08.2026

  • 46 Ирански

    2 0 Отговор
    За късмет горивото за малко не е стигнало!

    16:43 08.08.2026

  • 47 Ха ха ха

    11 0 Отговор

    До коментар #14 от "ОТГОВОРА КЪМ РИБАРАски":

    С какво ще им обявиш война? С един самолет миг29? Или С Ф16 без ракети и без пилоти?

    16:43 08.08.2026

  • 48 Анти

    11 1 Отговор

    До коментар #5 от "Не е вярно":

    Питайте " демократите", които ликвидираха армията, утилизираха ракетите, унищожиха въоръжението.

    16:44 08.08.2026

  • 49 Лост

    3 0 Отговор

    До коментар #36 от "Опса":

    И колко от тях завършили са шест.Точно за един самолет и половина.

    16:46 08.08.2026

  • 50 Как няма

    0 3 Отговор

    До коментар #3 от "Опса":

    Има пари по програма SAFE на ЕС за радари, ракети и т.н.

    16:47 08.08.2026

  • 51 Сатана Z

    5 1 Отговор
    Да му имам фамилията на тоя от ПП : "Прости Педофили"

    16:47 08.08.2026

  • 52 Кой, кой?

    12 2 Отговор

    До коментар #7 от "дядото":

    Отвсякъде ще ни думкат, защото така сме си постлали. А главният виновник се скатава в Банкя. А дали си заслужава да си "хабят патроните", за такива със свалени гащи?

    16:48 08.08.2026

  • 53 Опит за укропровокация

    6 5 Отговор
    А Муньо само чака точно такава постановка да изреве за петте членчика на НА-ТЮЮ и да се почва каквото ще почват западните безумци.

    16:49 08.08.2026

  • 54 УДАРНЫЙ ДРОН

    1 4 Отговор
    НУ рад€в,НУ ПОГОДИ $ У К А!

    16:55 08.08.2026

  • 55 Мисли на глас

    15 0 Отговор
    Основният въпрос, драги ми Рибарю, че дронът е украински, ама не ви стиска да го обявите! Ако беше руски , щяхте да биете барабана по всички медии! Сега чакате инструкции от баба ви от Брюксел.

    16:56 08.08.2026

  • 56 Рибар на лапни шарани

    10 0 Отговор
    Основният въпрос за дрона е дали некой уркопетек зевзек
    не си прави гаргара с наивни връмвари

    16:57 08.08.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Аква

    9 1 Отговор
    Рибарски, питай дрона! Може и да ти отговори на украински.

    16:59 08.08.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Двора

    7 1 Отговор

    До коментар #12 от "Я кажи кой разгради":

    се разгражда от 1990 насам, от едни псевдо демократи. Децата и внуците на бившите "комунисти", кото се оказаха доста ялови. До вчера с партийната книжка облацени от привилегите на отците си, изведнъж станаха демократи. Ама учили недоучили, от демокрация стана анархия и свободия.
    Родените и израсли по това време - сега са родители - резултата е виден. Ни общество, ни държава.. има тук там разни балони (сфери с високи заплати, но това далеч не е средна клса или представителна извадка).. но и те са на път да се спукат

    17:02 08.08.2026

  • 61 След 10 часа

    2 0 Отговор
    вече има снимков материал !

    17:02 08.08.2026

  • 62 ха, ха, ха...

    5 0 Отговор
    Случайни случки няма, особено когато наоколо в района има критична инфраструктура и локацията е България.

    17:02 08.08.2026

  • 63 Оператора

    1 0 Отговор
    добре ,че е гепил малко бензин!

    17:06 08.08.2026

  • 64 Няма нищо страшно за България

    3 0 Отговор
    Помнете - няма пълно унищожение. · В тежкия период ще ни помогнат носителите на християнски (феноменални) способности. Сава Севрюкова .

    17:06 08.08.2026

  • 65 ПЪЛНИ Глупости

    4 0 Отговор
    Рибарскии това не е детско фърчило !!! НЯма Доказателства абе требва ли да гръмне тръбата за да получиш доказателства ! Лелел какво е нивото

    17:07 08.08.2026

  • 66 Украински

    1 1 Отговор
    ако беше,щеше да удари Камчия!

    17:13 08.08.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Дадоха 2 милиарда за ф16 а не дадоха

    5 0 Отговор
    За 3Д радари

    Коментиран от #79

    17:21 08.08.2026

  • 69 Фют

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "дядото":

    И подозирам, че стрина знае отговора отдавна.
    Разгледайте по-предишни нейни изказвания.

    17:27 08.08.2026

  • 70 Хохохо

    1 0 Отговор
    Болен мозък .Кой ни брои за живи

    17:32 08.08.2026

  • 71 конкретно на въпроса

    1 0 Отговор
    ами ще трябва да се изчака малко и работата ще се изясни

    17:34 08.08.2026

  • 72 Точен

    4 0 Отговор
    Ей, Копърков, оказа се, че дронът е хохолски и носи достатъчно взрив, за да унищожи българската нагнетателна станция. Радев е редно да обяви украйна за държава-теторист.

    17:36 08.08.2026

  • 73 да рибарски

    2 1 Отговор
    Гледай филма "Кит" , за да разбереш колко сижалък. От хамсийка направи Кит. Ужас.

    17:37 08.08.2026

  • 74 Истината

    0 1 Отговор
    Ушатия не иска 3D радари не иска F16 да летят не иска общоевропейска отбрана но най вече иска Миг29 петнадесета ръка да пази България с тях

    17:38 08.08.2026

  • 75 смешник

    0 0 Отговор
    много неприятен човек!

    17:42 08.08.2026

  • 76 Моряка

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Частна Република България":

    Ама колега,защо са тези аргументи.Всеизвестно е,че Путин е виновен за всичко.Питай Дебелия Ал,питай женерал Наско,даже питай оня с налудничавия поглед - Тони Документчето.

    17:43 08.08.2026

  • 77 Ха ХаХа

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "1488":

    Пеевски е твоят премиер

    17:44 08.08.2026

  • 78 Министерство на отбаната на България

    1 1 Отговор
    "Във връзка с падналия дрон в района на бившия ГКПП “Кардам”, Министерство на отбраната заявява следното - първоначалният анализ на останките показва, че най-вероятно се касае за дрон-примамка “Майя”. Този тип дронове се използват широко от украинските въоръжени сили.

    17:49 08.08.2026

  • 79 ПЪЛНИ Глупости

    1 0 Отговор

    До коментар #68 от "Дадоха 2 милиарда за ф16 а не дадоха":

    Не дадоха и за по елементарни евтини, но много ефективни техники ! Как всички могат само ние "Нация Техническа" още взривяваме мостове !А шизофренно е !!Още от 2024–2025 г. по Северното ни Черноморие (особено около Шабла, Калиакра и Балчик) десетки хора започнаха да губят скъпите си лични дронове, които внезапно губеха GPS сигнал, отказваха да се върнат у дома (Return to Home) и направо падаха в морето.Държавните чиновници и авиационните власти масово отписваха тези сигнали като „некадърност на пилотите“, „повреда в батерията“ или любителски грешки, вместо да признаят, че има масирано електронно заглушаване над морето.Признаването на силно GPS заглушаване означаваше официално да се каже, че руските системи за Електронна борба (РЕБ) от Крим и корабите им в Черно море заливат нашето въздушно пространство с мощни заглушаващи вълни, за да бъркат навигацията на украинските ракети и морски дронове. Властите у нас предпочитаха да си мълчат, за да „не се плаши туризмът“ и да не се признава уязвимост!!Чак когато миналата година заглушиха GPS-а на самолета на самата Урсула фон дер Лайен, докато летеше към България, и след като днес дронът-примамка изгуби управление и се взриви край Кардам именно заради такова смущение в навигацията, държавата най-после беше принудена да признае това, което обикновените хора с техника виждаха от години!!

    17:52 08.08.2026

  • 80 си пън

    1 1 Отговор
    резбарски,да чакаме да гръмнат компресора ли кретен,гонете плужеците от българия и спирайте всяка помощ за питеците

    17:55 08.08.2026

  • 81 Теслатъ

    0 0 Отговор
    """"""Основният въпрос за дрона е дали е случайност, или опит за удар по критична инфраструктура""""" ---------- На 101% - второто!!!!

    19:27 08.08.2026

  • 82 Краси

    0 0 Отговор
    Дали е цел или не е, какво ме грее.Добре, че не са уцелили !!!

    21:06 08.08.2026

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