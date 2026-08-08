Рибарски: Основният въпрос за дрона е дали е случайност, или опит за удар по критична инфраструктура

Основният въпрос, който спешно трябва да получи отговор: случайност ли е това, или опит за удар по критична инфраструктура? Това заявява в профила си във Фейсбук депутатът от парламентарната група на "Продължаваме промяната" и член на Комисията по отбрана Радослав Рибарски във връзка с изявлението на премиера Румен Радев, че дрон е навлязъл във въздушното пространство на България край Кардам и се е взривил.
"Инцидентът е станал на около 1 км от компресорната станция "Кардам" - стратегически обект от трансграничната газопреносна инфраструктура между България и Румъния", посочва Рибарски.
"Засега няма доказателства, че компресорната станция е била цел. Предстои да бъдат установени произходът, траекторията и предназначението на дрона", пише още депутатът от "Продължаваме промяната".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Каквото и да е
Инвестирайте ги във водна инфраструктура, АЕЦ Белене и развитие селско стопанство и животновъдство, зеленчуко производство, научни разработки.
Коментиран от #59
16:02 08.08.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Опса
Коментиран от #19, #43, #50
16:04 08.08.2026
4 Мунчовци
Когато паднаха "приятелските" ракети в Горна Баня.. - случва се и приключи.. сега всеки стана специалист и се изхожда по медиите.. а сте гола вода..
Коментиран от #12
16:07 08.08.2026
5 Не е вярно
Коментиран от #48
16:08 08.08.2026
6 Антон
16:08 08.08.2026
7 дядото
Коментиран от #24, #52, #69
16:09 08.08.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Анализатори бол
16:10 08.08.2026
10 Да бе да
16:10 08.08.2026
11 Здрасти
16:11 08.08.2026
12 Я кажи кой разгради
До коментар #4 от "Мунчовци":Двора
Кой започна
Кой системно се натегна и на каква цена
Коментиран от #60
16:12 08.08.2026
13 Кой И Защо ?
На Тоя Хал ?
16:12 08.08.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Частна Република България
16:12 08.08.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Дали
16:13 08.08.2026
18 Сателитна комуникация
16:15 08.08.2026
19 Лост
До коментар #3 от "Опса":А подготвени пилоти има ли? Колко пилота са нужни дори за четири самолета?
Коментиран от #36
16:16 08.08.2026
20 компресорната станция "Кардам"
16:17 08.08.2026
21 Приказки на пазара
Смешници
16:18 08.08.2026
22 Рибарски
16:18 08.08.2026
23 ПЕНКО
16:19 08.08.2026
24 Бабата
До коментар #7 от "дядото":Ясно е кой!Въпросът е с каква цел?
16:20 08.08.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Янко
16:22 08.08.2026
27 Руско послание
16:22 08.08.2026
28 Частна Република България
Коментиран от #76
16:22 08.08.2026
29 Приди Да си Свалиш Гащите !
За Какво Ги Сваляш !
16:23 08.08.2026
30 Глупости дрънка Радев
Коментиран от #32, #33, #35
16:24 08.08.2026
31 Експерт
16:26 08.08.2026
32 Няма нито едно
До коментар #30 от "Глупости дрънка Радев":Румънците така му били казали
16:27 08.08.2026
33 Може
До коментар #30 от "Глупости дрънка Радев":да е метеорит?
16:27 08.08.2026
34 Гиди маймун мръсен
16:27 08.08.2026
35 Намерен е пирон
До коментар #30 от "Глупости дрънка Радев":с надпис ,,сделано в СССР"!
16:28 08.08.2026
36 Опса
До коментар #19 от "Лост":Има нали завършиха школото в США на държавна издръжка.
Коментиран от #49
16:30 08.08.2026
37 Швейк
16:30 08.08.2026
38 Пешо
16:33 08.08.2026
39 Палчо
16:35 08.08.2026
40 Любиша
16:36 08.08.2026
41 Глупавите
16:38 08.08.2026
42 Поговорка
такова се е обадило!
16:39 08.08.2026
43 Само че
До коментар #3 от "Опса":И пилоти няма
16:39 08.08.2026
44 Боклуци,
16:41 08.08.2026
45 Прогрес
16:41 08.08.2026
46 Ирански
16:43 08.08.2026
47 Ха ха ха
До коментар #14 от "ОТГОВОРА КЪМ РИБАРАски":С какво ще им обявиш война? С един самолет миг29? Или С Ф16 без ракети и без пилоти?
16:43 08.08.2026
48 Анти
До коментар #5 от "Не е вярно":Питайте " демократите", които ликвидираха армията, утилизираха ракетите, унищожиха въоръжението.
16:44 08.08.2026
49 Лост
До коментар #36 от "Опса":И колко от тях завършили са шест.Точно за един самолет и половина.
16:46 08.08.2026
50 Как няма
До коментар #3 от "Опса":Има пари по програма SAFE на ЕС за радари, ракети и т.н.
16:47 08.08.2026
51 Сатана Z
16:47 08.08.2026
52 Кой, кой?
До коментар #7 от "дядото":Отвсякъде ще ни думкат, защото така сме си постлали. А главният виновник се скатава в Банкя. А дали си заслужава да си "хабят патроните", за такива със свалени гащи?
16:48 08.08.2026
53 Опит за укропровокация
16:49 08.08.2026
54 УДАРНЫЙ ДРОН
16:55 08.08.2026
55 Мисли на глас
16:56 08.08.2026
56 Рибар на лапни шарани
не си прави гаргара с наивни връмвари
16:57 08.08.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Аква
16:59 08.08.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Двора
До коментар #12 от "Я кажи кой разгради":се разгражда от 1990 насам, от едни псевдо демократи. Децата и внуците на бившите "комунисти", кото се оказаха доста ялови. До вчера с партийната книжка облацени от привилегите на отците си, изведнъж станаха демократи. Ама учили недоучили, от демокрация стана анархия и свободия.
Родените и израсли по това време - сега са родители - резултата е виден. Ни общество, ни държава.. има тук там разни балони (сфери с високи заплати, но това далеч не е средна клса или представителна извадка).. но и те са на път да се спукат
17:02 08.08.2026
61 След 10 часа
17:02 08.08.2026
62 ха, ха, ха...
17:02 08.08.2026
63 Оператора
17:06 08.08.2026
64 Няма нищо страшно за България
17:06 08.08.2026
65 ПЪЛНИ Глупости
17:07 08.08.2026
66 Украински
17:13 08.08.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Дадоха 2 милиарда за ф16 а не дадоха
Коментиран от #79
17:21 08.08.2026
69 Фют
До коментар #7 от "дядото":И подозирам, че стрина знае отговора отдавна.
Разгледайте по-предишни нейни изказвания.
17:27 08.08.2026
70 Хохохо
17:32 08.08.2026
71 конкретно на въпроса
17:34 08.08.2026
72 Точен
17:36 08.08.2026
73 да рибарски
17:37 08.08.2026
74 Истината
17:38 08.08.2026
75 смешник
17:42 08.08.2026
76 Моряка
До коментар #28 от "Частна Република България":Ама колега,защо са тези аргументи.Всеизвестно е,че Путин е виновен за всичко.Питай Дебелия Ал,питай женерал Наско,даже питай оня с налудничавия поглед - Тони Документчето.
17:43 08.08.2026
77 Ха ХаХа
До коментар #2 от "1488":Пеевски е твоят премиер
17:44 08.08.2026
78 Министерство на отбаната на България
17:49 08.08.2026
79 ПЪЛНИ Глупости
До коментар #68 от "Дадоха 2 милиарда за ф16 а не дадоха":Не дадоха и за по елементарни евтини, но много ефективни техники ! Как всички могат само ние "Нация Техническа" още взривяваме мостове !А шизофренно е !!Още от 2024–2025 г. по Северното ни Черноморие (особено около Шабла, Калиакра и Балчик) десетки хора започнаха да губят скъпите си лични дронове, които внезапно губеха GPS сигнал, отказваха да се върнат у дома (Return to Home) и направо падаха в морето.Държавните чиновници и авиационните власти масово отписваха тези сигнали като „некадърност на пилотите“, „повреда в батерията“ или любителски грешки, вместо да признаят, че има масирано електронно заглушаване над морето.Признаването на силно GPS заглушаване означаваше официално да се каже, че руските системи за Електронна борба (РЕБ) от Крим и корабите им в Черно море заливат нашето въздушно пространство с мощни заглушаващи вълни, за да бъркат навигацията на украинските ракети и морски дронове. Властите у нас предпочитаха да си мълчат, за да „не се плаши туризмът“ и да не се признава уязвимост!!Чак когато миналата година заглушиха GPS-а на самолета на самата Урсула фон дер Лайен, докато летеше към България, и след като днес дронът-примамка изгуби управление и се взриви край Кардам именно заради такова смущение в навигацията, държавата най-после беше принудена да признае това, което обикновените хора с техника виждаха от години!!
17:52 08.08.2026
80 си пън
17:55 08.08.2026
81 Теслатъ
19:27 08.08.2026
82 Краси
21:06 08.08.2026