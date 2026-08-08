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Пожар над Асеновград, затвориха Околовръстното

Пожар над Асеновград, затвориха Околовръстното

8 Август, 2026 14:42 809 3

  • пожар-
  • асеновград

Стотици огнеборци, военнослужещи и доброволци се опитват да ограничат огъня. Гасенето е затруднено заради вятър. На място има и хеликоптер, който се включи в ограничаването на фронта на пожара

Пожар над Асеновград, затвориха Околовръстното - 1
Снимка: bTV
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Пожар възникна над Асеновград, той е с фронт няколко километра. Осем пожарни екипа са на място. Засегната е голяма площ по пътя между Асеновград и Мулдава, затвориха Околовръстното между двете населени места.

Стотици огнеборци, военнослужещи и доброволци се опитват да ограничат огъня. Гасенето е затруднено заради вятър. На място има и хеликоптер, който се включи в ограничаването на фронта на пожара.

Междувременно пожарът между Първомай и Брягово е локализиран.

В гасителните действия се включиха 11 екипа от различни служби на Пловдивската дирекция

Към момента на терен остават четири екипа, които ще продължат наблюдението на засегнатата територия и ще следят за евентуално възобновяване на локални огнища, особено предвид очакваното повишаване на дневните температури.

По първоначален анализ огънят е унищожил близо 3500 декара площи, като фронтът на пожара се е развил на територия от около 10 000 декара.

Пожарникарите остават на терен до окончателното обезопасяване на района.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Квартал 95

    3 0 Отговор
    Зеленото да не е пратил някой дрон и в Асеновград?

    Коментиран от #2

    15:37 08.08.2026

  • 2 Има МНОГО КРАВАР.

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Квартал 95":

    Това от само себе си не мой да стане. НА 90% ВСИЧКО Е УМИШЛЕНО. КОЙ ОТМЪЩАВА НЯКОЙ СЕ ЗАБАВЛЯВА А ПОВЕЧЕТО НЕ ЗНАЯТ ЩО ПРАВЯТ. ЗЛОБА И АЛЧНОСТ А ТОВА ОБХВАЩА И ДЕЦАТА. НЕ МИ СЕ МИСЛИ ЩО ЩЕ СТАВА СЛЕД ДЕСЕТ ДВАДЕСЕТ ГОДИНИ. ДЕМОНИЗИРАНА КРАТНА демокрация.

    15:53 08.08.2026

  • 3 между Асеновград и Мулдава, а ?

    1 0 Отговор
    А между Асеновград и с.УКрайна кога?

    16:06 08.08.2026

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