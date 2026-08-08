Пожар над Асеновград, затвориха Околовръстното

Пожар възникна над Асеновград, той е с фронт няколко километра. Осем пожарни екипа са на място. Засегната е голяма площ по пътя между Асеновград и Мулдава, затвориха Околовръстното между двете населени места.

Стотици огнеборци, военнослужещи и доброволци се опитват да ограничат огъня. Гасенето е затруднено заради вятър. На място има и хеликоптер, който се включи в ограничаването на фронта на пожара.

Междувременно пожарът между Първомай и Брягово е локализиран.

В гасителните действия се включиха 11 екипа от различни служби на Пловдивската дирекция

Към момента на терен остават четири екипа, които ще продължат наблюдението на засегнатата територия и ще следят за евентуално възобновяване на локални огнища, особено предвид очакваното повишаване на дневните температури.

По първоначален анализ огънят е унищожил близо 3500 декара площи, като фронтът на пожара се е развил на територия от около 10 000 декара.

Пожарникарите остават на терен до окончателното обезопасяване на района.