Пожар над Асеновград, затвориха Околовръстното

Пожар възникна над Асеновград, той е с фронт няколко километра. Осем пожарни екипа са на място. Засегната е голяма площ по пътя между Асеновград и Мулдава, затвориха Околовръстното между двете населени места.
Стотици огнеборци, военнослужещи и доброволци се опитват да ограничат огъня. Гасенето е затруднено заради вятър. На място има и хеликоптер, който се включи в ограничаването на фронта на пожара.
Междувременно пожарът между Първомай и Брягово е локализиран.
В гасителните действия се включиха 11 екипа от различни служби на Пловдивската дирекция
Към момента на терен остават четири екипа, които ще продължат наблюдението на засегнатата територия и ще следят за евентуално възобновяване на локални огнища, особено предвид очакваното повишаване на дневните температури.
По първоначален анализ огънят е унищожил близо 3500 декара площи, като фронтът на пожара се е развил на територия от около 10 000 декара.
Пожарникарите остават на терен до окончателното обезопасяване на района.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Квартал 95
Коментиран от #2
15:37 08.08.2026
2 Има МНОГО КРАВАР.
До коментар #1 от "Квартал 95":Това от само себе си не мой да стане. НА 90% ВСИЧКО Е УМИШЛЕНО. КОЙ ОТМЪЩАВА НЯКОЙ СЕ ЗАБАВЛЯВА А ПОВЕЧЕТО НЕ ЗНАЯТ ЩО ПРАВЯТ. ЗЛОБА И АЛЧНОСТ А ТОВА ОБХВАЩА И ДЕЦАТА. НЕ МИ СЕ МИСЛИ ЩО ЩЕ СТАВА СЛЕД ДЕСЕТ ДВАДЕСЕТ ГОДИНИ. ДЕМОНИЗИРАНА КРАТНА демокрация.
15:53 08.08.2026
3 между Асеновград и Мулдава, а ?
16:06 08.08.2026