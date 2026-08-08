Четири дрона пазят селата в Ямболско от нови бедствия след големите пожари миналото лято. Стопаните, които не са почистили дворовете си от сухи треви и храсти, ще бъдат санкционирани, а глобата може да стигне до 1000 евро.

На 27 юли миналата година от Бакаджика към Козарево слиза огън, който стига първите къщи. Десетки хора са евакуирани, пет села попадат в огнен капан.

Обявено е бедствено положение, изгарят къщи и стопански постройки, пожарни и доброволци гасят. Днес отново има опасност от нов пожар заради жегата и непочистени сухи треви.

„Шест човека не спазиха това предупреждение и ще им бъде съставен акт. Може и до 1000 евро да стигне глобата. Кошмарът от миналата година никога няма да бъде забравен, знаете в какъв ад бяхме“, казва Теодора Тачева, кмет на село Козарево пред БТВ.

Последният голям пожар преди дни е в стралджанското село Воденичане. Огънят тръгва от запалена кола на магистралата.

„И от колата на магистралата към канавката, тревите вече са сухи. Имаше много силен вятър и тръгна. Имахме късмет, че тук е дере и не можа да мине реката, но ако не беше реката да го спре, може би щеше да тръгне в цялото село пожарът и е трудно да го спреш“, казва Милен Ангелов, кмет на село Воденичане.

Затова в селото са подготвени.

„Това е цистерна с един тон вода и когато станат бедствията, закачаме трактора и отиваме да гасим, докато дойде екипът на пожарната“, казва Исус, доброволец.

„Лопати и тупалки им казваме ние, за доброволната група или който е свободен“, казва Милен Ангелов, кмет на село Воденичане.

Последният голям пожар в селото от миналата година е запален умишлено, но виновният още не е осъден.

„Страшно, то беше голям пожар“, казва Руска.

Продължават разговорите с държавата за разкриване на противопожарен участък в село Скалица, каза кметът на община Тунджа Станчо Ставрев. В 44 населени места идва пожарна от Ямбол, което за най-отдалечените отнема близо час.