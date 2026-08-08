Четири дрона пазят селата в Ямболско от нови бедствия след големите пожари миналото лято. Стопаните, които не са почистили дворовете си от сухи треви и храсти, ще бъдат санкционирани, а глобата може да стигне до 1000 евро.
На 27 юли миналата година от Бакаджика към Козарево слиза огън, който стига първите къщи. Десетки хора са евакуирани, пет села попадат в огнен капан.
Обявено е бедствено положение, изгарят къщи и стопански постройки, пожарни и доброволци гасят. Днес отново има опасност от нов пожар заради жегата и непочистени сухи треви.
„Шест човека не спазиха това предупреждение и ще им бъде съставен акт. Може и до 1000 евро да стигне глобата. Кошмарът от миналата година никога няма да бъде забравен, знаете в какъв ад бяхме“, казва Теодора Тачева, кмет на село Козарево пред БТВ.
Последният голям пожар преди дни е в стралджанското село Воденичане. Огънят тръгва от запалена кола на магистралата.
„И от колата на магистралата към канавката, тревите вече са сухи. Имаше много силен вятър и тръгна. Имахме късмет, че тук е дере и не можа да мине реката, но ако не беше реката да го спре, може би щеше да тръгне в цялото село пожарът и е трудно да го спреш“, казва Милен Ангелов, кмет на село Воденичане.
Затова в селото са подготвени.
„Това е цистерна с един тон вода и когато станат бедствията, закачаме трактора и отиваме да гасим, докато дойде екипът на пожарната“, казва Исус, доброволец.
„Лопати и тупалки им казваме ние, за доброволната група или който е свободен“, казва Милен Ангелов, кмет на село Воденичане.
Последният голям пожар в селото от миналата година е запален умишлено, но виновният още не е осъден.
„Страшно, то беше голям пожар“, казва Руска.
Продължават разговорите с държавата за разкриване на противопожарен участък в село Скалица, каза кметът на община Тунджа Станчо Ставрев. В 44 населени места идва пожарна от Ямбол, което за най-отдалечените отнема близо час.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Руски или Украински
16:35 08.08.2026
2 Бай той Толстой
16:35 08.08.2026
3 Това е тормоз над гражданите.
16:50 08.08.2026
4 УДАРНЫЙ ДРОН
16:57 08.08.2026
5 гейлорд кукорчу
16:57 08.08.2026
6 Само да не дойдат
17:08 08.08.2026
7 И как дроновете пазят ха ха ха
17:14 08.08.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Ей тази тъъъъпотия
Коментиран от #12
17:16 08.08.2026
10 Механик
Чрез дроновете може да се НАБЛЮДАВА и в последствие, ПРЕДУПРЕЖДАВА. Но не виждам как ПАЗЯТ.
Вземете научете значението на тоя български бе! Българския ви не става, английския не го знаете... ми какво умеете тогава?
Коментиран от #15, #17
17:18 08.08.2026
11 Олигофрени смооотани
17:19 08.08.2026
12 Ако мине номера
До коментар #9 от "Ей тази тъъъъпотия":И балъците се хванат. Нищо не е длъжен собственика да прави без точно предписание с посочен член и закон. А такъв няма! Обаче да пишем в медиите дивотии много ни бива. Същият номер се пробваха и в Бургаско да играят
17:26 08.08.2026
13 Не думайте
17:29 08.08.2026
14 ДРОНА
18:39 08.08.2026
15 лапаме пари
До коментар #10 от "Механик":и славим червената свлоч!
18:41 08.08.2026
16 С Какво Са Заредени ?
Запалителни !
Смеси ?
08:52 09.08.2026
17 Има Дронове !
До коментар #10 от "Механик":Трябва Да Им намерим Приложение !
Дай Да Палнем !
Два - три пожара !
За Да Видят !
Че трябва Да Плащат !
08:56 09.08.2026