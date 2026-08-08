Новини
България »
Четири дрона пазят селата в Ямболско от нови бедствия

Четири дрона пазят селата в Ямболско от нови бедствия

8 Август, 2026 16:32 1 324 17

  • дронове-
  • села-
  • ямболско

Стопаните, които не са почистили дворовете си от сухи треви и храсти, ще бъдат санкционирани, а глобата може да стигне до 1000 евро

Четири дрона пазят селата в Ямболско от нови бедствия - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Четири дрона пазят селата в Ямболско от нови бедствия след големите пожари миналото лято. Стопаните, които не са почистили дворовете си от сухи треви и храсти, ще бъдат санкционирани, а глобата може да стигне до 1000 евро.

На 27 юли миналата година от Бакаджика към Козарево слиза огън, който стига първите къщи. Десетки хора са евакуирани, пет села попадат в огнен капан.

Обявено е бедствено положение, изгарят къщи и стопански постройки, пожарни и доброволци гасят. Днес отново има опасност от нов пожар заради жегата и непочистени сухи треви.

„Шест човека не спазиха това предупреждение и ще им бъде съставен акт. Може и до 1000 евро да стигне глобата. Кошмарът от миналата година никога няма да бъде забравен, знаете в какъв ад бяхме“, казва Теодора Тачева, кмет на село Козарево пред БТВ.

Последният голям пожар преди дни е в стралджанското село Воденичане. Огънят тръгва от запалена кола на магистралата.

„И от колата на магистралата към канавката, тревите вече са сухи. Имаше много силен вятър и тръгна. Имахме късмет, че тук е дере и не можа да мине реката, но ако не беше реката да го спре, може би щеше да тръгне в цялото село пожарът и е трудно да го спреш“, казва Милен Ангелов, кмет на село Воденичане.

Затова в селото са подготвени.

„Това е цистерна с един тон вода и когато станат бедствията, закачаме трактора и отиваме да гасим, докато дойде екипът на пожарната“, казва Исус, доброволец.

„Лопати и тупалки им казваме ние, за доброволната група или който е свободен“, казва Милен Ангелов, кмет на село Воденичане.

Последният голям пожар в селото от миналата година е запален умишлено, но виновният още не е осъден.

„Страшно, то беше голям пожар“, казва Руска.

Продължават разговорите с държавата за разкриване на противопожарен участък в село Скалица, каза кметът на община Тунджа Станчо Ставрев. В 44 населени места идва пожарна от Ямбол, което за най-отдалечените отнема близо час.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Руски или Украински

    4 0 Отговор
    И дали гърмят нарушителите?

    16:35 08.08.2026

  • 2 Бай той Толстой

    3 2 Отговор
    Исус и Руска😁-"Бате,дай пет евро да ти играем".

    16:35 08.08.2026

  • 3 Това е тормоз над гражданите.

    7 0 Отговор
    Вайорство и снимане без съгласие. А глобата е геноцид и незаконна.

    16:50 08.08.2026

  • 4 УДАРНЫЙ ДРОН

    5 0 Отговор
    НУ БЕЗМЕР, НУ ПОГОДИ!!!

    16:57 08.08.2026

  • 5 гейлорд кукорчу

    4 0 Отговор
    дрон ме гони мамо, дрон ме застига, белите ми кълки сака да надига....

    16:57 08.08.2026

  • 6 Само да не дойдат

    5 0 Отговор
    иранските, хихихи!

    17:08 08.08.2026

  • 7 И как дроновете пазят ха ха ха

    4 0 Отговор
    Много неподходящо заглавие

    17:14 08.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Ей тази тъъъъпотия

    5 1 Отговор
    който го е предложил и удобрил да му го тууууурна аз 2 ката! (Стопаните, които не са почистили дворовете си от сухи треви и храсти, ще бъдат санкционирани, а глобата може да стигне до 1000 евро) .... Не "ще" а от месеци е факт и получих акт за два имота в Димитровградско в които от 10 години не съм стъпвал и даже не са оградени .... Реално това е брутално посегателство върху частната собственост. Сега тряба и по съдилища да ходя за да ги съдя

    Коментиран от #12

    17:16 08.08.2026

  • 10 Механик

    7 0 Отговор
    Великите мислители на факти могат ли да ми обяснят как дроновете ПАЗЯТ?
    Чрез дроновете може да се НАБЛЮДАВА и в последствие, ПРЕДУПРЕЖДАВА. Но не виждам как ПАЗЯТ.
    Вземете научете значението на тоя български бе! Българския ви не става, английския не го знаете... ми какво умеете тогава?

    Коментиран от #15, #17

    17:18 08.08.2026

  • 11 Олигофрени смооотани

    8 0 Отговор
    По живково като на всякъде имаше контролирано горене на стърнища що пожари нямаше бре? ....

    17:19 08.08.2026

  • 12 Ако мине номера

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Ей тази тъъъъпотия":

    И балъците се хванат. Нищо не е длъжен собственика да прави без точно предписание с посочен член и закон. А такъв няма! Обаче да пишем в медиите дивотии много ни бива. Същият номер се пробваха и в Бургаско да играят

    17:26 08.08.2026

  • 13 Не думайте

    4 0 Отговор
    дронове пазили селата в Ямболско.....

    17:29 08.08.2026

  • 14 ДРОНА

    1 0 Отговор
    стягайте са ганчовци щот шеваиба!

    18:39 08.08.2026

  • 15 лапаме пари

    0 2 Отговор

    До коментар #10 от "Механик":

    и славим червената свлоч!

    18:41 08.08.2026

  • 16 С Какво Са Заредени ?

    0 0 Отговор
    Със ?

    Запалителни !

    Смеси ?

    08:52 09.08.2026

  • 17 Има Дронове !

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Механик":

    Трябва Да Им намерим Приложение !

    Дай Да Палнем !

    Два - три пожара !

    За Да Видят !

    Че трябва Да Плащат !

    08:56 09.08.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове