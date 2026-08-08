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Гаджев за дрона: Да не стане така, че правителството да почне да оправдава и омаловажава инцидента

Гаджев за дрона: Да не стане така, че правителството да почне да оправдава и омаловажава инцидента

8 Август, 2026 17:26 1 916 72

  • христо гаджев-
  • дрон-
  • взрив-
  • кардам

Да видим как правителството на Румен Радев ще защити националния ни интерес

Гаджев за дрона: Да не стане така, че правителството да почне да оправдава и омаловажава инцидента - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Да видим как правителството на Румен Радев ще защити националния ни интерес. Това написа в профила си във Фейсбук депутатът от парламентарната група на ГЕРБ-СДС и член на Комисията по отбрана Христо Гаджев във връзка с изявлението на премиера Румен Радев, че дрон е навлязъл във въздушното пространство на България край Кардам и се е взривил.

"Дрон се е самовзривил на българска територия до ключов газопровод. Все още не е ясен произходът му. Ако дронът е украински подозирам, че до довечера това ще е по всички медии. Но ако се окаже руски (което е доста по-вероятно) да не стане така, че правителството да почне да оправдава и омаловажава инцидента", заявява Гаджев.

"Румъния вече реагира много по-твърдо след поредица от руски дронове в нейното въздушно пространство — включително с експулсиране на руски дипломат. Надявам се нашето да не влезне в извинителен режим към Русия, както направи с Иран", добавя депутатът от ГЕРБ-СДС.

"Ако е руски това ще е поредна ескалация и провокация от страна на Руската федерация към НАТО и в частност България", пише още Христо Гаджев.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Хмм

    20 9 Отговор
    министърът вече се изказа, не било умишлено

    17:30 08.08.2026

  • 4 Само да кажа

    76 10 Отговор
    Следващият дано падне у Тиквата в Банкя

    17:30 08.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Само да попитам за един преятел, Р. Р.

    44 15 Отговор
    Въпросче:

    Е и къде ви е отбраната ве?
    Защо този дрон се е взривил до критическа инфраструктура а не е бил прехванат от ПВО Отбраната на Натовска България, или там некоя Ефка да го е думнала този дрон?

    България на фронтовата линия, дрон се взривява а Шапкарите и Правителство и Журналя умуват дали е било умишлено или не?

    Утре няма да е един дрон а 50 или сто или двеста и тогава какво правим, гаспада?

    Коментиран от #48

    17:34 08.08.2026

  • 11 ще гадаем

    18 15 Отговор
    ---------Но ако се окаже руски (което е доста по-вероятно) да не стане така, че правителството да почне да оправдава и омаловажава инцидента", заявява Гаджев.-------
    Правителството никак няма да омаловажава инцидента, след обстойно разследване на произхода му, само просто вече е обяснено, че няма дори кратер на мястото на взривяването.

    Коментиран от #62

    17:34 08.08.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 отцепваме района и готово

    49 4 Отговор
    Къде са Урсула е Кая да помагат ? Или ще ни отцепят като район ?

    Коментиран от #22

    17:35 08.08.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Българите както винаги,

    25 2 Отговор
    умуват гаспада, дрончето умишлено ели заблуден, като че ли някой Ви дава гаранция, за нещо за в бъдеще или да днешният ден?

    17:37 08.08.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 до христо

    37 5 Отговор
    Гледай филма "Кит" , за да разбереш колко сижалък. От хамсийка направи Кит. Ужас.

    17:38 08.08.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Нискочелия от БКП-ДБ с.Крушари съм

    36 3 Отговор

    До коментар #14 от "отцепваме района и готово":

    При мен са Урсулята и Каята, че даже и Бербока е тука, тама ще щурмиваме Москва от дивана за 58-ми път днес!

    17:39 08.08.2026

  • 23 Последния Софиянец

    38 5 Отговор
    Ексклузивно!МО обяви че дронът е украински натоварен с експлозиви.

    17:40 08.08.2026

  • 24 Лелее

    25 2 Отговор
    Черната пантера забегна в сибир, сега пък дрон ни налази. Ще ме уморят от смях малките гьобелсчета.

    17:40 08.08.2026

  • 25 Аз питам баш Генералитета които получава

    29 3 Отговор
    по една шапка пари на ден, къде Ви е ПВО то, къде Ви анти дроновата отбрана, или че седиме с изуени гащи докато некой дрон ни такова таковата?

    17:42 08.08.2026

  • 26 Лост

    42 2 Отговор
    Гаджев ,да те попитам.Как така едно самолетче премина половин България и даже не можахте да разберете какво е превозвало?

    17:42 08.08.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Павел Пенев

    42 3 Отговор
    Нали си защитник на Украйна бе простак, какво искаш от правителството?

    17:44 08.08.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Споко

    4 17 Отговор
    руските дронове разпознават русофили!

    17:51 08.08.2026

  • 33 Гошо

    40 2 Отговор
    "Ако дронът е украински подозирам, че до довечера това ще е по всички медии. "
    А ми украйнски е ,а ма медиите нещо си траят

    17:53 08.08.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 самурайчо

    29 5 Отговор
    гаджев, направете си харакИро, барабар със селския цар от банкя, и те така!

    17:55 08.08.2026

  • 36 Зеления чорап и зеленски сакат война

    13 15 Отговор
    Vb140 flamingo. Аре да ви е честито лъжци управляващи! Дрона е украински . Даже има жена 930 долара. Някой много иска да станем пушечно месо! Радев ти ли ни вкара във войната?

    17:55 08.08.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 идиоти вън

    40 5 Отговор
    МО: Падналият край Кардам дрон е украински, тип дрон-примамка “Майя” А сега да те видиме Гаджев, как ще защитиш Родината ни и за кой член ще се хванеш член пет или член петоъгален!?!?!?

    17:57 08.08.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 По БНР вече съобщиха

    40 4 Отговор
    Че дронът е украински. Хайде сега да видим еврогейатлантиците ще активират ли прословутия Член 5? Или пак ще се направите на умрели лисици?

    17:58 08.08.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Шапкаря

    17 3 Отговор
    Тоя какво ке каже ако се окаже, че е български за нуждите на украината.

    18:00 08.08.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 факуса

    27 2 Отговор

    До коментар #10 от "Само да попитам за един преятел, Р. Р.":

    и как да я вдигнат кенефката,кат е на трупчета а и требе първо да го засекат тоз дрон а никоя натовска техника не го е засякла,само са го чули кат е гръмнал а и осрайна нъл се води приятелска и може си гърми квот и къдет иска

    Коментиран от #65

    18:04 08.08.2026

  • 49 Мимчят

    24 3 Отговор
    Абе тараторчо,дрона е доказано на зеления,недей да си измисляш и да видиш,че е руски.Шматарок голям си...

    18:10 08.08.2026

  • 50 Григор

    24 2 Отговор
    Хайде сега кажи Гаджев какво трябва да направи правителството и каква е неговата вина. В такива случаи се действува по следния начин: Вика се украинския посланик заради случая и се отправя нота до министерството на външните работи на Украйна. Такава е дипломатическата практика. Така постъпваха спрямо Русия, когато казваха, че дроновете са руски. Ти това ли искаш? Със сигурност, не. Нали сте за подкрепата на Украйна, включително и военна. Защо го правиш тогава? Защото трябва да се плюе по правителството, независимо за какво. АЗ ПАК НЕ РАЗБРАХ КАКВА Е ВИНАТА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО?

    18:14 08.08.2026

  • 51 ?????

    34 2 Отговор
    УФ.
    Да му напомням ли на Гаджев че през 1999 г. три американски ракети паднаха в България.
    Едната отнесе покрива на къща в кв. Горна баня в София, втората падна край Брезник и третата край Трън.
    И кво стана тогава бре Гаджев?
    Или тва е друго? А?

    P.S. Той пък се оказа украински. Чакаме Гаджев и сие да направят протест пред украинското посолство.
    Или тва е друго? А?

    18:19 08.08.2026

  • 52 виктория

    16 2 Отговор
    боковите тапири започват!!!

    18:19 08.08.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Василеску

    18 2 Отговор
    Ако дронът е украински, подозирам, че до довечера това ще е по всички медии. Но ако се окаже руски (което е доста по-вероятно), да не стане така, че правителството да почне да оправдава и ... (Гаджев за друга агенциа.
    ДА, АМА Е УКРАИНСКИ, ВРАЖЕВ! Май само ти ще трябва да се оправдаваш пред газдата, че все бързаш като пуле пред майка си.

    18:21 08.08.2026

  • 55 Хаха

    21 1 Отговор
    Дронът е краински!
    Интересно какво търси в посока обратна на Русия!?
    Нещо обяснения ще има ли от ботоксираната укропосланичка или ще заметем случая, като баба Алино, щото отново укри са заменени....

    18:24 08.08.2026

  • 56 Олелия

    4 4 Отговор
    Ей, голямо раздуване

    18:24 08.08.2026

  • 57 алахулю фишер

    4 6 Отговор
    а кво става с танкера от руския сенчест флот , дето се е подслонил до Бургас и около него планзукат мазни петна - може да се отчете като дар на петролни продукти, разийш казано

    Коментиран от #60

    18:28 08.08.2026

  • 58 Госъ

    8 1 Отговор
    Е кво да прави друго .. с прашки ли ше ги сваляме..? То и кое и да е правителство няма кво да направи …

    18:32 08.08.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Умнокрасив

    7 1 Отговор

    До коментар #57 от "алахулю фишер":

    Ще питаме Турските ни натоФски "партньори" , дето ни го довлачиха на буксир !

    18:38 08.08.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Стига си гадал

    9 0 Отговор

    До коментар #11 от "ще гадаем":

    Ако си гадателка да са ти го вкарали в стъклената топка дълбоко и чепато.
    Дрона е украински и си е майката.
    Омръзна ми от розови понита които се опитват да ни заблудят. И затова губите уважението на българските граждани

    18:55 08.08.2026

  • 63 Теслатъ

    11 0 Отговор
    Гърбавото Камилче на Тиквата май не знае, че дрончето било украинско!!! -))))))))))))))))

    18:57 08.08.2026

  • 64 Абе, къде е НАТО?

    7 0 Отговор
    Абе, нали НАТО ни пазеше??!!

    Жалки сте!

    18:58 08.08.2026

  • 65 Верно ли бе

    8 0 Отговор

    До коментар #48 от "факуса":

    кенЕФ 16 не могъл да излети , щото при последния полет кокошка ( най - вероятно вербувана от руснаците ) се ударила в радиатора и изтекли 5 литра антифриз ( от синия , демократичния , червения е комунистически ). Ремонтът още не е завършен , защото кенЕФът е много стара модификация и не могат да намерят същия радиатор по моргите.

    19:00 08.08.2026

  • 66 Констатация

    4 0 Отговор
    Абе този да не е рода на мавърчету Коктов, много си приличат нещо!? -)))))

    19:15 08.08.2026

  • 67 Бг гражданин

    8 0 Отговор
    Тоя гущер и той плюе по правителството...украински дрон,това му е работата,да дестабилизира правитилството.тия украински дронове из цяла Европа се разхождат . Турция,Германия,Полша,Румъния и т.н преди години цери саволетчита влизаха в България,зареждаха ,но тогава никой не се сети за нац.сигурност.айде по кротко!

    19:40 08.08.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Деций

    9 0 Отговор
    Във връзка с зачестилите инциденти и явни провокации ит страна на Украйна към страни от НАТО,би било редно румънската армия да нападне Украйна и за си прибере румънската земя и малцинство.Полша също трябва да нахлуе и да си върне Галиция.

    20:20 08.08.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Христо

    2 0 Отговор
    Е мутра от всякъде..

    02:26 09.08.2026

  • 72 любопитен

    3 0 Отговор
    Е разбра се, че дрона е украински! И ся ко прайм Гаджев?

    03:47 09.08.2026

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