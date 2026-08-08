Гаджев за дрона: Да не стане така, че правителството да почне да оправдава и омаловажава инцидента

Да видим как правителството на Румен Радев ще защити националния ни интерес. Това написа в профила си във Фейсбук депутатът от парламентарната група на ГЕРБ-СДС и член на Комисията по отбрана Христо Гаджев във връзка с изявлението на премиера Румен Радев, че дрон е навлязъл във въздушното пространство на България край Кардам и се е взривил.
"Дрон се е самовзривил на българска територия до ключов газопровод. Все още не е ясен произходът му. Ако дронът е украински подозирам, че до довечера това ще е по всички медии. Но ако се окаже руски (което е доста по-вероятно) да не стане така, че правителството да почне да оправдава и омаловажава инцидента", заявява Гаджев.
"Румъния вече реагира много по-твърдо след поредица от руски дронове в нейното въздушно пространство — включително с експулсиране на руски дипломат. Надявам се нашето да не влезне в извинителен режим към Русия, както направи с Иран", добавя депутатът от ГЕРБ-СДС.
"Ако е руски това ще е поредна ескалация и провокация от страна на Руската федерация към НАТО и в частност България", пише още Христо Гаджев.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Хмм
17:30 08.08.2026
4 Само да кажа
17:30 08.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Само да попитам за един преятел, Р. Р.
Е и къде ви е отбраната ве?
Защо този дрон се е взривил до критическа инфраструктура а не е бил прехванат от ПВО Отбраната на Натовска България, или там некоя Ефка да го е думнала този дрон?
България на фронтовата линия, дрон се взривява а Шапкарите и Правителство и Журналя умуват дали е било умишлено или не?
Утре няма да е един дрон а 50 или сто или двеста и тогава какво правим, гаспада?
Коментиран от #48
17:34 08.08.2026
11 ще гадаем
Правителството никак няма да омаловажава инцидента, след обстойно разследване на произхода му, само просто вече е обяснено, че няма дори кратер на мястото на взривяването.
Коментиран от #62
17:34 08.08.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 отцепваме района и готово
Коментиран от #22
17:35 08.08.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Българите както винаги,
17:37 08.08.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 до христо
17:38 08.08.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Нискочелия от БКП-ДБ с.Крушари съм
До коментар #14 от "отцепваме района и готово":При мен са Урсулята и Каята, че даже и Бербока е тука, тама ще щурмиваме Москва от дивана за 58-ми път днес!
17:39 08.08.2026
23 Последния Софиянец
17:40 08.08.2026
24 Лелее
17:40 08.08.2026
25 Аз питам баш Генералитета които получава
17:42 08.08.2026
26 Лост
17:42 08.08.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Павел Пенев
17:44 08.08.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Споко
17:51 08.08.2026
33 Гошо
А ми украйнски е ,а ма медиите нещо си траят
17:53 08.08.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 самурайчо
17:55 08.08.2026
36 Зеления чорап и зеленски сакат война
17:55 08.08.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 идиоти вън
17:57 08.08.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 По БНР вече съобщиха
17:58 08.08.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Шапкаря
18:00 08.08.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 факуса
До коментар #10 от "Само да попитам за един преятел, Р. Р.":и как да я вдигнат кенефката,кат е на трупчета а и требе първо да го засекат тоз дрон а никоя натовска техника не го е засякла,само са го чули кат е гръмнал а и осрайна нъл се води приятелска и може си гърми квот и къдет иска
Коментиран от #65
18:04 08.08.2026
49 Мимчят
18:10 08.08.2026
50 Григор
18:14 08.08.2026
51 ?????
Да му напомням ли на Гаджев че през 1999 г. три американски ракети паднаха в България.
Едната отнесе покрива на къща в кв. Горна баня в София, втората падна край Брезник и третата край Трън.
И кво стана тогава бре Гаджев?
Или тва е друго? А?
P.S. Той пък се оказа украински. Чакаме Гаджев и сие да направят протест пред украинското посолство.
Или тва е друго? А?
18:19 08.08.2026
52 виктория
18:19 08.08.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Василеску
ДА, АМА Е УКРАИНСКИ, ВРАЖЕВ! Май само ти ще трябва да се оправдаваш пред газдата, че все бързаш като пуле пред майка си.
18:21 08.08.2026
55 Хаха
Интересно какво търси в посока обратна на Русия!?
Нещо обяснения ще има ли от ботоксираната укропосланичка или ще заметем случая, като баба Алино, щото отново укри са заменени....
18:24 08.08.2026
56 Олелия
18:24 08.08.2026
57 алахулю фишер
Коментиран от #60
18:28 08.08.2026
58 Госъ
18:32 08.08.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Умнокрасив
До коментар #57 от "алахулю фишер":Ще питаме Турските ни натоФски "партньори" , дето ни го довлачиха на буксир !
18:38 08.08.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Стига си гадал
До коментар #11 от "ще гадаем":Ако си гадателка да са ти го вкарали в стъклената топка дълбоко и чепато.
Дрона е украински и си е майката.
Омръзна ми от розови понита които се опитват да ни заблудят. И затова губите уважението на българските граждани
18:55 08.08.2026
63 Теслатъ
18:57 08.08.2026
64 Абе, къде е НАТО?
Жалки сте!
18:58 08.08.2026
65 Верно ли бе
До коментар #48 от "факуса":кенЕФ 16 не могъл да излети , щото при последния полет кокошка ( най - вероятно вербувана от руснаците ) се ударила в радиатора и изтекли 5 литра антифриз ( от синия , демократичния , червения е комунистически ). Ремонтът още не е завършен , защото кенЕФът е много стара модификация и не могат да намерят същия радиатор по моргите.
19:00 08.08.2026
66 Констатация
19:15 08.08.2026
67 Бг гражданин
19:40 08.08.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Деций
20:20 08.08.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Христо
02:26 09.08.2026
72 любопитен
03:47 09.08.2026