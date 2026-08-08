Гаджев за дрона: Да не стане така, че правителството да почне да оправдава и омаловажава инцидента

Да видим как правителството на Румен Радев ще защити националния ни интерес. Това написа в профила си във Фейсбук депутатът от парламентарната група на ГЕРБ-СДС и член на Комисията по отбрана Христо Гаджев във връзка с изявлението на премиера Румен Радев, че дрон е навлязъл във въздушното пространство на България край Кардам и се е взривил.

"Дрон се е самовзривил на българска територия до ключов газопровод. Все още не е ясен произходът му. Ако дронът е украински подозирам, че до довечера това ще е по всички медии. Но ако се окаже руски (което е доста по-вероятно) да не стане така, че правителството да почне да оправдава и омаловажава инцидента", заявява Гаджев.

"Румъния вече реагира много по-твърдо след поредица от руски дронове в нейното въздушно пространство — включително с експулсиране на руски дипломат. Надявам се нашето да не влезне в извинителен режим към Русия, както направи с Иран", добавя депутатът от ГЕРБ-СДС.

"Ако е руски това ще е поредна ескалация и провокация от страна на Руската федерация към НАТО и в частност България", пише още Христо Гаджев.