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Задържаха подпалвача на луксозния автомобил на Митьо Очите

Задържаха подпалвача на луксозния автомобил на Митьо Очите

8 Август, 2026 18:39 3 596 55

  • подпалена кола-
  • митьо очите

Колата бе изпепелена на 29 юли около 23:00 часа на паркинга пред хотел „Марак-1" в курорта

Задържаха подпалвача на луксозния автомобил на Митьо Очите - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бургаските полицаи хванаха мъжа, запалил луксозния „Мерцедес Майбах" със софийска регистрация, ползван от Димитър Желязков – Очите. Подпалвачът е 42-годишен, криминално проявен и осъждан, от ямболското село Мамарчево.

Колата бе изпепелена на 29 юли около 23:00 часа на паркинга пред хотел „Марак-1" в курорта.

Арестът е реализиран по време на специализирана операция на ОДМВР – Бургас. В хода на акцията криминалистите са събрали неоспорими веществени доказателства за вината на заподозрения, след което той е привлечен като обвиняем.

Първоначално с прокурорско постановление престоят му в килията бе удължен до 72 часа. Днес състав на Районния съд в Несебър остави 42-годишния мъж за постоянно в ареста с най-тежката мярка „задържане под стража". Разследването продължава.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Миии

    30 0 Отговор
    Като се разхожда със смартфон така е😅

    Коментиран от #42

    18:41 08.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Да кажа

    47 0 Отговор
    Колата е на Бенчо Бенчев.
    Ако помните ги хвана а на калъп в Турция.

    18:42 08.08.2026

  • 4 Помак

    26 2 Отговор
    На паркинг на хотел , на Митьо страшилището ...един от Ено село ...няшто не ми връзва

    18:42 08.08.2026

  • 5 митю очите

    43 0 Отговор
    От 20 год. и килъри нямаме като за хората !!!! И сега ще продължава да си развява койрука безнаказано .

    18:42 08.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 АГАТ а Кристи

    39 1 Отговор
    Да му връчват орден "Стара планина" с лента !!!

    18:43 08.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 значи

    42 3 Отговор
    митето продължава да се"труди" но в дълбока сянка осигурявана най вероятно от Банкя

    18:51 08.08.2026

  • 11 тоя

    29 0 Отговор
    някакъв министер ли е или дупетат?

    18:51 08.08.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Сила

    18 1 Отговор
    "Шилето" ...сега ще стане "Ваклото агънце" !!!

    18:58 08.08.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 ако бяхте гласували с 10

    16 9 Отговор

    До коментар #12 от "Ехааааааа":

    досега всички отдавна да гниеха натикани по затворите!

    19:07 08.08.2026

  • 19 Откъде

    25 0 Отговор
    Как е изкарал парите за майбах?

    19:09 08.08.2026

  • 20 Полицията пази власта

    30 0 Отговор
    Кво става бе хора

    19:10 08.08.2026

  • 21 симеон крадкобурготски

    15 1 Отговор
    ВЕРВАЙТЕ МИ!

    19:16 08.08.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този на

    19 1 Отговор
    снимката е един селски продавач на смърт!

    19:30 08.08.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Механик

    35 1 Отговор
    Преди дестина години долу бред блока подпалиха колите на моят син и на още 2-ма от входа. А малко по-нагоре до другия блок още 3 коли.
    Ами да ви кажа, не знам как е положението при Митьо, но ние все още не знаем кой подпали нашите коли.
    В задачата се пита, с какво Митьо е по-добър и заслужил българин от моят син+5 (още) човека.

    Коментиран от #28

    19:36 08.08.2026

  • 28 заслужил е

    15 0 Отговор

    До коментар #27 от "Механик":

    задето те е обрал!

    19:38 08.08.2026

  • 29 ?????

    15 1 Отговор
    Толкова ми е бозаво и виолетово че Митьо Очите с изрязания пикочен мехур не може да си представи.

    19:39 08.08.2026

  • 30 Аман от пиромани

    5 2 Отговор
    в тази държава.

    19:39 08.08.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Уфф па тоа,

    13 2 Отговор
    шъ пали, е що така??? аре по интелигентно бе джанъм. Монтажна пяна в аусуха и на 4-те джанти и финито ла комедиа, поне така процедират на ботуша

    19:50 08.08.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Митьо е добър човек

    4 10 Отговор
    На никой нищо лошо не е направил. Има си човека таксиметрова фирма и си работи честно

    Коментиран от #51

    19:54 08.08.2026

  • 39 Абе

    8 3 Отговор
    Митко отдвна не смее да се дръвчи. По-вероятно е мутрата-полицай-шофьор да се е дръвчил с колата и са го проследили

    19:54 08.08.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Пешо

    20 0 Отговор

    До коментар #1 от "Миии":

    Хахах мевере пази нарко босовете. А сиромасите пият 1 вода и купуват друг нов опел на 15г.

    19:57 08.08.2026

  • 43 вместо в затвора

    12 0 Отговор

    До коментар #40 от "Адвокат":

    престъпниците редовно гастролират в медиите и дори във властта в България...

    19:58 08.08.2026

  • 44 Пръдлйооооо

    9 2 Отговор

    До коментар #40 от "Адвокат":

    Митьо след работа помага на стари хора с покупки и транспорт. И спасител доброволец е.

    19:58 08.08.2026

  • 45 луксозния „Мерцедес Майбах"

    11 1 Отговор
    Е по евтин от часовника на Йордан Цонев бре

    Коментиран от #47

    20:01 08.08.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Часовникаря

    4 1 Отговор

    До коментар #45 от "луксозния „Мерцедес Майбах"":

    Баааааа колко си пр0CT Маняк

    20:07 08.08.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Чудо голямо

    7 0 Отговор
    Застрахователят ще му купи по хубав китайски

    20:12 08.08.2026

  • 50 Ако беше руска кола

    5 1 Отговор
    Нямаше как да изгори

    20:14 08.08.2026

  • 51 И е също и

    3 0 Отговор

    До коментар #38 от "Митьо е добър човек":

    Инфлуенсър!

    20:15 08.08.2026

  • 52 Завърнал се

    8 0 Отговор
    А някой да е питал откъде са парите за тоя Майбах?

    23:16 08.08.2026

  • 53 Ластуна

    5 0 Отговор
    Така ме болеше корема за колата на Очите!!!Купена с пари от афериста вероятно от нерегламентирани приходи.Много загрижени за престъпниците това МВР.Да направят акция откъде селяни и съмнителни олигарси имат пари за такива скъпи коли.Даже в богатите държави не парадират с такива Но тук се не крият босовете,ама никой не ги закача от къде им са доходите.НАП и сега Копринения гълъб дерат кожите на най-бедните На другите боклуц.... разчитат да ги държат на власт .Ех,парите,царице...... Как ви обичат и тия "прогресивни аптали",дето сега седнаха в НС.240 гладни въшки след половин година ще са милионери.Как да не им строшиш главите,като нас ми направиха на малоумници,да им плащаме масрафите.За един голям град в друга държава от 5 милиона население ще хрантутим само бирници и тунеядци 240 броя зоологически екземпляра.

    Коментиран от #54

    00:30 09.08.2026

  • 54 всеки знае

    1 0 Отговор

    До коментар #53 от "Ластуна":

    че такива коли в ганчоландия може да имат само престъпници и убийци но ганчо на такива се кланя..

    01:50 09.08.2026

  • 55 Маринов

    2 0 Отговор
    В САЩ, преди два века са знаели всичко за Ал Капоне, но нямали факти за ареста му. И са го арестували за укрити данъци. И осъдили и е прекарал в затвора остатъка от живота си. С тук всичко се знае заМитцо очите, откъде са ми приходите, колко са. И по същия начин могат да възбудят процес и срещу Митьо очите. Но не го правят. Сещате се защо. В неговата разходна част има регулярни плащания "такса спокойствие" към правилните хора. Затова.

    08:35 09.08.2026

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