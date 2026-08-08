Задържаха подпалвача на луксозния автомобил на Митьо Очите

Бургаските полицаи хванаха мъжа, запалил луксозния „Мерцедес Майбах" със софийска регистрация, ползван от Димитър Желязков – Очите. Подпалвачът е 42-годишен, криминално проявен и осъждан, от ямболското село Мамарчево.

Колата бе изпепелена на 29 юли около 23:00 часа на паркинга пред хотел „Марак-1" в курорта.

Арестът е реализиран по време на специализирана операция на ОДМВР – Бургас. В хода на акцията криминалистите са събрали неоспорими веществени доказателства за вината на заподозрения, след което той е привлечен като обвиняем.

Първоначално с прокурорско постановление престоят му в килията бе удължен до 72 часа. Днес състав на Районния съд в Несебър остави 42-годишния мъж за постоянно в ареста с най-тежката мярка „задържане под стража". Разследването продължава.