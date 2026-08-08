Задържаха подпалвача на луксозния автомобил на Митьо Очите

Бургаските полицаи хванаха мъжа, запалил луксозния „Мерцедес Майбах" със софийска регистрация, ползван от Димитър Желязков – Очите. Подпалвачът е 42-годишен, криминално проявен и осъждан, от ямболското село Мамарчево.
Колата бе изпепелена на 29 юли около 23:00 часа на паркинга пред хотел „Марак-1" в курорта.
Арестът е реализиран по време на специализирана операция на ОДМВР – Бургас. В хода на акцията криминалистите са събрали неоспорими веществени доказателства за вината на заподозрения, след което той е привлечен като обвиняем.
Първоначално с прокурорско постановление престоят му в килията бе удължен до 72 часа. Днес състав на Районния съд в Несебър остави 42-годишния мъж за постоянно в ареста с най-тежката мярка „задържане под стража". Разследването продължава.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Миии
Коментиран от #42
18:41 08.08.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Да кажа
Ако помните ги хвана а на калъп в Турция.
18:42 08.08.2026
4 Помак
18:42 08.08.2026
5 митю очите
18:42 08.08.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 АГАТ а Кристи
18:43 08.08.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 значи
18:51 08.08.2026
11 тоя
18:51 08.08.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Сила
18:58 08.08.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 ако бяхте гласували с 10
До коментар #12 от "Ехааааааа":досега всички отдавна да гниеха натикани по затворите!
19:07 08.08.2026
19 Откъде
19:09 08.08.2026
20 Полицията пази власта
19:10 08.08.2026
21 симеон крадкобурготски
19:16 08.08.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този на
19:30 08.08.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Механик
Ами да ви кажа, не знам как е положението при Митьо, но ние все още не знаем кой подпали нашите коли.
В задачата се пита, с какво Митьо е по-добър и заслужил българин от моят син+5 (още) човека.
Коментиран от #28
19:36 08.08.2026
28 заслужил е
До коментар #27 от "Механик":задето те е обрал!
19:38 08.08.2026
29 ?????
19:39 08.08.2026
30 Аман от пиромани
19:39 08.08.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Уфф па тоа,
19:50 08.08.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Митьо е добър човек
Коментиран от #51
19:54 08.08.2026
39 Абе
19:54 08.08.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Пешо
До коментар #1 от "Миии":Хахах мевере пази нарко босовете. А сиромасите пият 1 вода и купуват друг нов опел на 15г.
19:57 08.08.2026
43 вместо в затвора
До коментар #40 от "Адвокат":престъпниците редовно гастролират в медиите и дори във властта в България...
19:58 08.08.2026
44 Пръдлйооооо
До коментар #40 от "Адвокат":Митьо след работа помага на стари хора с покупки и транспорт. И спасител доброволец е.
19:58 08.08.2026
45 луксозния „Мерцедес Майбах"
Коментиран от #47
20:01 08.08.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Часовникаря
До коментар #45 от "луксозния „Мерцедес Майбах"":Баааааа колко си пр0CT Маняк
20:07 08.08.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Чудо голямо
20:12 08.08.2026
50 Ако беше руска кола
20:14 08.08.2026
51 И е също и
До коментар #38 от "Митьо е добър човек":Инфлуенсър!
20:15 08.08.2026
52 Завърнал се
23:16 08.08.2026
53 Ластуна
Коментиран от #54
00:30 09.08.2026
54 всеки знае
До коментар #53 от "Ластуна":че такива коли в ганчоландия може да имат само престъпници и убийци но ганчо на такива се кланя..
01:50 09.08.2026
55 Маринов
08:35 09.08.2026