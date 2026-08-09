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Убийството на Георги Кузев в Пловдив: Обзор на разследването

Убийството на Георги Кузев в Пловдив: Обзор на разследването

9 Август, 2026 04:23, обновена 9 Август, 2026 04:30 2 154 52

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  • пловдив-
  • тийнейджъри-
  • разследване

Петима тийнейджъри остават в ареста след бруталния побой, заснели са нападението на видео

Убийството на Георги Кузев в Пловдив: Обзор на разследването - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Жестокото убийство на 37-годишния Георги Кузев от Кричим, извършено на 4 август 2026 г. на Младежкия хълм в Пловдив, разтърси обществеността с нечувана агресия и цинизъм.

Повече от час група непълнолетни лица са подложили жертвата на системни мъчения, гаври и побой, заснемайки действията си с мобилни телефони. Окръжният съд в Пловдив вече е наложил най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ за петимата основни извършители, докато разследването разплита детайлите около организираната в социалните мрежи „наказателна акция“.

Детайли около извършването на престъплението

Разследването на Окръжна прокуратура – Пловдив и Областната дирекция на МВР (ОДМВР) установи, че Георги Кузев е бил умишлено примамен на среща чрез интернет профил. В социалната мрежа Facebook 17-годишно момиче се е представило за 15-годишно. Младежите са действали с предварителната нагласа за саморазправа, подражавайки на радикални интернет групи за „ловци на педофили“. Според официалните данни от полицията обаче, няма никакви доказателства жертвата да е имала подобни наклонности, а жителите на Кричим описват мъжа като изключително скромен, трудещ се и спокоен човек.

Нападението е извършено по особено мъчителен начин на самото тепе. В продължение на повече от час петимата тийнейджъри са нанасяли жестоки ритници и юмруци по главата и торса на мъжа. Според съдебната експертиза на жертвата са нанесени разкъсвания на белия дроб, черния дроб и бъбреците, съчетани с тежка черепно-мозъчна травма. В мотивите на съда бяха оповестени зловещи подробности: по време на побоя непълнолетните са се гаврили с мъжа, бръснали са веждите му, гасили са фасове по тялото му и са рисували свастики. След като са го ограбили, отнемайки му наличните 30 (или 39) евро, непълнолетните са отишли да си купят дюнери.

Пребитият мъж е успял сам да слезе в подножието на хълма, където по-късно е открит в безпомощно състояние от случаен минувач. Той е откаран в болница, но няколко часа по-късно е починал от тежките си наранявания.

Заподозрените и повдигнатите обвинения

Първоначално органите на реда задържаха общо 10 младежи на възраст между 14 и 17 години, присъствали на мястото. След анализиране на иззетите мобилни телефони и откритите видеозаписи на побоя, прокуратурата привлече като обвиняеми петима от тях – три момчета и две момичета, които са участвали най-активно в насилието.

  • Профил на извършителите: Разследващите посочват, че децата са от семейства от средната класа, като по-голямата част от тях учат в елитни училища в Пловдив. Изключение прави 17-годишната девойка, водила комуникацията, която е от Стара Загора и не учи никъде. Водеща роля в жестокостта е имал 15-годишен младеж от село Строево.
  • Радикално влияние: Директорът на ОДМВР – Пловдив потвърди, че част от непълнолетните изповядват радикална дясна философия и се идентифицират със скинарската (skinhead) субкултура и неонацизма.
  • Правни обвинения: Повдигнато е обвинение за умишлено убийство в съучастие, извършено по хулигански, сексуални подбуди и по особено мъчителен начин. Поради непълнолетието на извършителите законът предвижда редукция на наказанията: от 5 до 12 години затвор за лицата над 16 години и от 3 до 10 години лишаване от свобода за тези под 16 години.

Какво предстои по разследването

Въпреки че Окръжният съд остави петимата обвиняеми в ареста, определението не е окончателно. Адвокатите на защитата вече обявиха, че ще обжалват наложените мерки за неотклонение с мотив, че действията на децата са били импулсивни и те изпитват дълбоко разкаяние.

Следващото съдебно заседание е насрочено за 13 август 2026 г. (четвъртък) пред Апелативния съд в Пловдив, който трябва да се произнесе окончателно по мерките им за неотклонение. Междувременно прокуратурата продължава издирването и разпитите на останалите свидетели и участници в групата, за да се установи дали другите петима задържани първоначално младежи, които „само са снимали и гледали“, ще получат обвинения за съучастие или прикриване на тежко престъпление. Близките на починалия Георги Кузев и обществеността настояват за максимални присъди и преразглеждане на родителската отговорност.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 вижте им снимките

    41 12 Отговор
    по други сайтове как са се снимали с фашиско знаме и до жертвата и са викали слава украйна тези така наречени ловци на педовфили-сега да лежат по 10-12 години украйнските палячовци

    Коментиран от #8, #31

    04:48 09.08.2026

  • 2 След

    37 5 Отговор
    37 години демокрация дотам я докарахме. Честито!

    Коментиран от #16

    05:07 09.08.2026

  • 3 новите ловци на педофили

    38 15 Отговор
    с нацистки знамена и се снимали до жертвата обръснали са веждите му и гасяли фасове когато вече е умрял за финал са взели 30 евро от трупа и за отишли да хапнат дюнер - в социалните мрежи са написали слава украйна .но малкитепедерасти идея си нямат какво е на фрота само мин там ще напълнят гащите .само вижте снимките нацистки знамена и постовете им по интернет има ги в много сайтове

    Коментиран от #22

    05:17 09.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Помощ 112

    34 14 Отговор
    В България трябва тежка диктатура. В това съм се убедил през последните 20 години. Както казваме човек който не работи мисли само глупости да прави. Тук от сутрин до вечер трябва работа по фабрики, язовири, миене на улици, ергенски данъци, лагери, учене, ваканциите на полето да берат малини, казарми, ред, дисциплина, затвор за най-малкото... Викай Ким Чен Ун!
    Тук всичко живо не работи, не учи, налива се с алкохол, друса, виси по казината и те така.

    Коментиран от #7, #38

    05:26 09.08.2026

  • 7 нали това искаха всички нарича се

    18 14 Отговор

    До коментар #6 от "Помощ 112":

    демокрация спонсорите на която са ОТВОРЕНО ОБщЕСТВО -АМЕРИКА ЗА БЪЛГАРИЯ това беше самата идея демокрация в най добрия и модел

    Коментиран от #15

    05:30 09.08.2026

  • 8 Носели руски знамена

    13 32 Отговор

    До коментар #1 от "вижте им снимките":

    И подражавали на руски фашистки организации

    Коментиран от #9, #10, #11

    05:30 09.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Точен сте...фактите

    19 35 Отговор

    До коментар #8 от "Носели руски знамена":

    Последните мигове живот на брутално убития мъж в Пловдив. Обърнете внимание на жеста, който тези момчета правят на снимката – свитият юмрук с пречупения напред палец. Това НЕ е случаен знак. Това е емблематичният поздрав на руската неонацистка организация РНЕ (Руско национално единство) и на радикалните ултранационалистически банди в Русия. В техния код пречупеният палец символизира пречупения кръст (свастиката).
    Тези пловдивски младежи не са просто „объркани деца“. Те изцяло са копирали модела, естетиката и бруталността на руските фашистки и скинарски групировки, които от години пребиват и убиват беззащитни хора в Русия, снимайки го на клипове за забавление.
    Точно тази пропита с насилие, фашизоидна и човеконенавистна субкултура е в основата на съвременния путински режим. Не е тайна, че същият този режим в Русия днес използва точно такива радикализирани и криминални елементи за бруталната си инвазия в Украйна, извършвайки военни престъпления под предлог за „денацификация“, докато самите те действат като чисти нацисти.
    Когато едно уж „дете“ приеме руската фашистка идеология, застане пред хитлеристко знаме и хладнокръвно убие невинен човек под знака на свастиката, то само се отказва от правото да бъде третирано като дете. Това е умишлен терор, роден от най-долната руска пропаганда и бруталност. Спрямо такива бъдещи закоравяли престъпници не трябва да има никакви двойни стандарти или смекчени присъди, а най-строга изолация от обществото!

    Коментиран от #44

    05:33 09.08.2026

  • 11 само в твоята куха

    9 13 Отговор

    До коментар #8 от "Носели руски знамена":

    глава -вероятно си същия

    Коментиран от #17

    05:33 09.08.2026

  • 12 Аленчо съм

    6 7 Отговор
    при Цанов криминалния психолог Тодор Тодоров ми обясни, че като гражданин мога да подам сигнал в полицията за педофилия но не и да ги ловя, защото не ми е работа на мен и това рано или късно ще излезне извън всякакъв контрол със фатален край, предупреди ме човека но не го послушах щото съм си неонацистче както ме нарече Любо Жечев ама при него станах и напуснах студиото на 5-тата минута, къв е тоя ще ме определя...

    05:35 09.08.2026

  • 13 1234

    22 0 Отговор
    Дано да получат "справедливи" присъди. Доколото може да се говори за справедливи присъди в случая. 1-2 години няма да гиусетят и кой знае колко отрицателно няма да им повлияят!? 5-6 години в затвора, както се очертава, ще ги превърнат в изпечени престъпници. На 25години без никакво образование и накакво бъдеще освен в престъпния свят. Ще си наровят деца малки бъдещи престъпници...
    Абе все повече си мисля, че кастрацията трябва да влезне в Наказателния кодекс и е справедливо наказание..

    05:41 09.08.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Помощ 112

    19 1 Отговор

    До коментар #7 от "нали това искаха всички нарича се":

    Тук беше направено възможното и невъзможното да се наложи "криворазбраната демокрация" сещам се за дузина демократични държави които не са много по големи от нас където има ред и дисциплина, чистота и прилагане на закони и още много положителни неща но са успели да не паднат в капана на горепосочените от теб спонсори и са се съхранили като народ, култура, възпитание и т.н. но тук култура няма, колко хора ходят на театър, библиотека и колко хора ходят на казино или се чекнат пияни на някой цигански оркестър в долнопробна кръчма... спонсорите в България принизиха демокрацията до разврат...

    Коментиран от #27, #29

    05:46 09.08.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Фашизма живее в русия

    11 21 Отговор
    Подражавали са на руските фашисти !!!

    06:01 09.08.2026

  • 19 Всичко ще се потули и замете

    9 8 Отговор
    щом мама и тате са от ПБ

    Коментиран от #21

    06:14 09.08.2026

  • 20 Доживотна

    22 0 Отговор
    Убийство с особена жестокост по чл. 116, ал. 1, т. 6 и квалифицирани грабеж чл. 199. Няма смисъл от обсъждане, просто трябва да се изпълни закона и наказанията предвидени в него

    06:32 09.08.2026

  • 21 Един шофьор

    16 1 Отговор

    До коментар #19 от "Всичко ще се потули и замете":

    А преди това сигурно са били от ГЕРБ.

    06:50 09.08.2026

  • 22 Мотивация за отрицателен вот

    12 5 Отговор

    До коментар #3 от "новите ловци на педофили":

    "... когато вече е умрял за финал са взели 30 евро от трупа..."
    След което трупът възкръсва, слиза до подножието на тепето и след няколко часа повторно и окончателно предава Богу дух...

    Коментиран от #33

    06:54 09.08.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    8 6 Отговор
    Подражавали са на Бандера.🐽

    07:17 09.08.2026

  • 25 ха ха

    10 2 Отговор
    и кой е поръчителя ? или мвр не му е работа да установява такива факти , а че тия са група малумници е повече от ясно

    07:24 09.08.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Любопитен

    7 3 Отговор

    До коментар #15 от "Помощ 112":

    Кажи някоя от тези държави та да се посмеем?
    Това е ежедневие в 99% от т.н. демокрации. В люлката на демокрацията САЩ такива случаи се случват ежечасово, а масовите убийства отдавна не са новина, да не говорим, че в крайните квартали на големите американски градове полиция не влиза.
    Столиците на Белгия, Дания и Швеция реално се управляват от банди. Само миналата година в Швеция малолетни са извършили над 100 поръчкови убийства за по 1000-2000 евро.

    07:41 09.08.2026

  • 28 ИВАН

    7 4 Отговор
    Айдее, хиляда статии за това убийство, ама никой не казва, че обществото ни е болно, няма бригади, няма казарма, никой не учи младежите на изконни човешки ценности, на другарство, на себеотрицание ... възпитават ги в тотален егоизъм, разглезват ги, от нищо не ги лишават, консуматорството е единствения им смисъл в живота....

    07:57 09.08.2026

  • 29 Криворазбраната демокрация

    6 0 Отговор

    До коментар #15 от "Помощ 112":

    Криворазбраната демокрация се "налага" от неуки хора прочели по една книга преди да дойдат на власт и натрупали опит в криминални банди и чешки затвори. Комунизма се сгромоляса с трясък и трябват реформи. Правораздаване , образование, медии, сигурност, държавни институции, общини и т.н. Последия напън да се смени изцяло Наказателния кодекс от 1968г беше напрвен през 2014

    08:07 09.08.2026

  • 30 Мнение

    12 0 Отговор
    Дълбокото им разкаяние няма да върне живота на човека.
    Но нека да си зададем въпроса защо те се разкайват? Дали е от съжаление спрямо жертвата им или е от съжаление заради това, че ще погубят най-хубавите години от живота си като ги прекарат в затвора?
    Аз мисля, че е второто. Дълбоко съжаляват заради това, че са ги заловили и сега ще ги накажат. Хич не им пука за убития от тях човек.

    Коментиран от #34, #36

    08:16 09.08.2026

  • 31 До агитатора

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "вижте им снимките":

    Не преиначавай нещата. Нарочно си написал едно нескопосно изречение, от което следва фалшиво изградено впечатление, че стоейки до жертвата, тези тийнове са развявали някакво "фашистко знаме"и са скандирали в полза на Украйна.

    08:22 09.08.2026

  • 32 Алексия

    5 0 Отговор
    Половината от бандата вече са се отървали май ❓❓❓ убийци социопати това е престъпление умишлено да убиеш човек, и причината не е във възрастта ти

    08:33 09.08.2026

  • 33 Уви, уви...

    6 0 Отговор

    До коментар #22 от "Мотивация за отрицателен вот":

    Една голяма част от пишещите тук коментират, без да са прочели статията, задоволявайки се само със заглавието. А и тази, и предишни статии пк темата изрично споменават, че убитият е открит в безпомощно състояние, но жив, и че след часове умира в болницата...

    08:36 09.08.2026

  • 34 Мнението на Чудомир

    6 0 Отговор

    До коментар #30 от "Мнение":

    "Покаянието на лицемера е също така лицемерие"

    08:41 09.08.2026

  • 35 малките руслямийчета

    1 4 Отговор
    отмъшавали за болките в тупетата

    09:01 09.08.2026

  • 36 007 лиценз ту кил

    4 6 Отговор

    До коментар #30 от "Мнение":

    Започвам с това, че не ги оправдавам и трябва да понесат най-тежкото наказание за това, което са направили. Но...
    Първо, явно е, че не са искали да го убият, иначе биха го направили директно. Намерението, т. е. елементът предумишлено, е бил да го унижават и да го пребият зверски, защото са го възприемали като педофил. Налице е нанасяне на тежка телесна повреда, в следствие на което е настъпила смърт, а не предумишлено убийство.
    Второ, общо взето каквото търсил, намерил. Нормално ли ви се струва 37 годишен мъж да си урежда среща с 15 годишно момиче, защото си търси приятелка? На мене не. Имам дъщеря.
    Това са фактите без емоции и патос.

    Коментиран от #41

    09:08 09.08.2026

  • 37 СЛАВА БЪЛГАРИЯ

    4 2 Отговор
    добър човек беше, обичаше децата

    09:12 09.08.2026

  • 38 факт

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "Помощ 112":

    като в Украйна

    09:13 09.08.2026

  • 39 Жалко за педо-то

    4 3 Отговор
    Можеше да оно/ди още няколко тийнеджърки, е тея така лошо да го утепят.

    09:18 09.08.2026

  • 40 Да се въведе смъртно наказание

    3 0 Отговор
    Всички убийства ще спрат. Аман от криво разбран либерализъм. Извършителя има права а потърпевшия...... Бития бит........ Законите писани последните 35 г са......,, може да не е морално и справедливо, но е законно,, извратено разсъждение практикуван от нашата съдебна система. Отново тълкуването е да не се търси причината, а да се наказват реагиралите на определена несправедливост

    09:22 09.08.2026

  • 41 Каубоеца

    2 0 Отговор

    До коментар #36 от "007 лиценз ту кил":

    Вярно е че монетата има две страни.Но в такъв случай трябва да вземем по един пищов и да почнем да раздаваме спрааведливост.Специално в Бг за ралика от в Щатско предполагам че доста хора ще изчезнат.

    09:23 09.08.2026

  • 42 Троян

    3 0 Отговор
    Няма какво да им гледам снимките, да не са се снимали с Италианското знаме? Фашисти е имало само във Италия, тия отрепки се мислят за националсоциалисти. Няма да развеят копие на Самарското знаме я.

    09:24 09.08.2026

  • 43 Въпрос

    0 1 Отговор
    Дали следващото поколение не е гневно на нашето поколение за действителността, която им оставяме.

    09:28 09.08.2026

  • 44 Дудов

    5 1 Отговор

    До коментар #10 от "Точен сте...фактите":

    Няма смисъл да политизираш проблема .Истината е че идиотите са продукт на родители идиоти и идиотско общество, което твърди че живее демократично.Аз тия бих ги избесил като луканки, докато не са станали загрубели престъпници.Честито, Демократи

    09:30 09.08.2026

  • 45 Демократъ

    1 1 Отговор
    Български безпарични селтак мизерници. Не ме учудват сигурно са извършили акта за пари по поръчка на някой в китайския онлайн коо зет тики така както ония дето мъчеха животни по поръчка на гейрманци

    09:39 09.08.2026

  • 46 Георги Гугов

    1 3 Отговор
    Зау хавия 37-гофишен не мой се защити от 14 годишни от които две женки. Срам и позор

    09:44 09.08.2026

  • 47 БеГемот

    1 2 Отговор
    Абе хапвало му се е младо ярешко ....да не се лъжем....и той не е бил цвете за мирисане..

    10:09 09.08.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Защитавайте ги!

    1 0 Отговор
    Ами, продължавайте да триете коментари, в които хората заклеймяват, проклинат и пожелават най-лошото на тези изверги, изрфди и садисти! Продължавайте, те пък ще продължават да се множат ,като има КОЙ да ги защитаав! Да, изроди са! Не са човеци, чудовища са!

    10:28 09.08.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Колкоот и да триете

    0 0 Отговор
    неудобно на Фатмака коминтари, фактите са налице! Изродите, извергите убийци и страховити садисти са били облечени в черно, държали са лозунг на руските неонацисти "РНЕ" - Руско Национално единство и са показвали характерния за неонацистите жест - свит юмрук и пречупен палец, тоест - пречупен кръст! Да, садистите- убийци са креатура на фатмака-селяндур от Славяново и на родителите си активисти и членове на "Програсивната пасмина" на селяндурина от Славяново! Да, те са организирани и най-точното наименование на нацистката им организация е "Фатмак Югенд"! Те са неонацистите на селяндурина Радев - кремълската подлога!

    11:50 09.08.2026