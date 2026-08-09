Убийството на Георги Кузев в Пловдив: Обзор на разследването

Жестокото убийство на 37-годишния Георги Кузев от Кричим, извършено на 4 август 2026 г. на Младежкия хълм в Пловдив, разтърси обществеността с нечувана агресия и цинизъм.

Повече от час група непълнолетни лица са подложили жертвата на системни мъчения, гаври и побой, заснемайки действията си с мобилни телефони. Окръжният съд в Пловдив вече е наложил най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ за петимата основни извършители, докато разследването разплита детайлите около организираната в социалните мрежи „наказателна акция“.

Детайли около извършването на престъплението

Разследването на Окръжна прокуратура – Пловдив и Областната дирекция на МВР (ОДМВР) установи, че Георги Кузев е бил умишлено примамен на среща чрез интернет профил. В социалната мрежа Facebook 17-годишно момиче се е представило за 15-годишно. Младежите са действали с предварителната нагласа за саморазправа, подражавайки на радикални интернет групи за „ловци на педофили“. Според официалните данни от полицията обаче, няма никакви доказателства жертвата да е имала подобни наклонности, а жителите на Кричим описват мъжа като изключително скромен, трудещ се и спокоен човек.

Нападението е извършено по особено мъчителен начин на самото тепе. В продължение на повече от час петимата тийнейджъри са нанасяли жестоки ритници и юмруци по главата и торса на мъжа. Според съдебната експертиза на жертвата са нанесени разкъсвания на белия дроб, черния дроб и бъбреците, съчетани с тежка черепно-мозъчна травма. В мотивите на съда бяха оповестени зловещи подробности: по време на побоя непълнолетните са се гаврили с мъжа, бръснали са веждите му, гасили са фасове по тялото му и са рисували свастики. След като са го ограбили, отнемайки му наличните 30 (или 39) евро, непълнолетните са отишли да си купят дюнери.

Пребитият мъж е успял сам да слезе в подножието на хълма, където по-късно е открит в безпомощно състояние от случаен минувач. Той е откаран в болница, но няколко часа по-късно е починал от тежките си наранявания.

Заподозрените и повдигнатите обвинения

Първоначално органите на реда задържаха общо 10 младежи на възраст между 14 и 17 години, присъствали на мястото. След анализиране на иззетите мобилни телефони и откритите видеозаписи на побоя, прокуратурата привлече като обвиняеми петима от тях – три момчета и две момичета, които са участвали най-активно в насилието.

Профил на извършителите: Разследващите посочват, че децата са от семейства от средната класа, като по-голямата част от тях учат в елитни училища в Пловдив. Изключение прави 17-годишната девойка, водила комуникацията, която е от Стара Загора и не учи никъде. Водеща роля в жестокостта е имал 15-годишен младеж от село Строево.

Разследващите посочват, че децата са от семейства от средната класа, като по-голямата част от тях учат в елитни училища в Пловдив. Изключение прави 17-годишната девойка, водила комуникацията, която е от Стара Загора и не учи никъде. Водеща роля в жестокостта е имал 15-годишен младеж от село Строево. Радикално влияние: Директорът на ОДМВР – Пловдив потвърди, че част от непълнолетните изповядват радикална дясна философия и се идентифицират със скинарската (skinhead) субкултура и неонацизма.

Директорът на ОДМВР – Пловдив потвърди, че част от непълнолетните изповядват радикална дясна философия и се идентифицират със скинарската (skinhead) субкултура и неонацизма. Правни обвинения: Повдигнато е обвинение за умишлено убийство в съучастие, извършено по хулигански, сексуални подбуди и по особено мъчителен начин. Поради непълнолетието на извършителите законът предвижда редукция на наказанията: от 5 до 12 години затвор за лицата над 16 години и от 3 до 10 години лишаване от свобода за тези под 16 години.

Какво предстои по разследването

Въпреки че Окръжният съд остави петимата обвиняеми в ареста, определението не е окончателно. Адвокатите на защитата вече обявиха, че ще обжалват наложените мерки за неотклонение с мотив, че действията на децата са били импулсивни и те изпитват дълбоко разкаяние.

Следващото съдебно заседание е насрочено за 13 август 2026 г. (четвъртък) пред Апелативния съд в Пловдив, който трябва да се произнесе окончателно по мерките им за неотклонение. Междувременно прокуратурата продължава издирването и разпитите на останалите свидетели и участници в групата, за да се установи дали другите петима задържани първоначално младежи, които „само са снимали и гледали“, ще получат обвинения за съучастие или прикриване на тежко престъпление. Близките на починалия Георги Кузев и обществеността настояват за максимални присъди и преразглеждане на родителската отговорност.