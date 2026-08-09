Убийството на Георги Кузев в Пловдив: Обзор на разследването

Жестокото убийство на 37-годишния Георги Кузев от Кричим, извършено на 4 август 2026 г. на Младежкия хълм в Пловдив, разтърси обществеността с нечувана агресия и цинизъм.
Повече от час група непълнолетни лица са подложили жертвата на системни мъчения, гаври и побой, заснемайки действията си с мобилни телефони. Окръжният съд в Пловдив вече е наложил най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ за петимата основни извършители, докато разследването разплита детайлите около организираната в социалните мрежи „наказателна акция“.
Детайли около извършването на престъплението
Разследването на Окръжна прокуратура – Пловдив и Областната дирекция на МВР (ОДМВР) установи, че Георги Кузев е бил умишлено примамен на среща чрез интернет профил. В социалната мрежа Facebook 17-годишно момиче се е представило за 15-годишно. Младежите са действали с предварителната нагласа за саморазправа, подражавайки на радикални интернет групи за „ловци на педофили“. Според официалните данни от полицията обаче, няма никакви доказателства жертвата да е имала подобни наклонности, а жителите на Кричим описват мъжа като изключително скромен, трудещ се и спокоен човек.
Нападението е извършено по особено мъчителен начин на самото тепе. В продължение на повече от час петимата тийнейджъри са нанасяли жестоки ритници и юмруци по главата и торса на мъжа. Според съдебната експертиза на жертвата са нанесени разкъсвания на белия дроб, черния дроб и бъбреците, съчетани с тежка черепно-мозъчна травма. В мотивите на съда бяха оповестени зловещи подробности: по време на побоя непълнолетните са се гаврили с мъжа, бръснали са веждите му, гасили са фасове по тялото му и са рисували свастики. След като са го ограбили, отнемайки му наличните 30 (или 39) евро, непълнолетните са отишли да си купят дюнери.
Пребитият мъж е успял сам да слезе в подножието на хълма, където по-късно е открит в безпомощно състояние от случаен минувач. Той е откаран в болница, но няколко часа по-късно е починал от тежките си наранявания.
Заподозрените и повдигнатите обвинения
Първоначално органите на реда задържаха общо 10 младежи на възраст между 14 и 17 години, присъствали на мястото. След анализиране на иззетите мобилни телефони и откритите видеозаписи на побоя, прокуратурата привлече като обвиняеми петима от тях – три момчета и две момичета, които са участвали най-активно в насилието.
- Профил на извършителите: Разследващите посочват, че децата са от семейства от средната класа, като по-голямата част от тях учат в елитни училища в Пловдив. Изключение прави 17-годишната девойка, водила комуникацията, която е от Стара Загора и не учи никъде. Водеща роля в жестокостта е имал 15-годишен младеж от село Строево.
- Радикално влияние: Директорът на ОДМВР – Пловдив потвърди, че част от непълнолетните изповядват радикална дясна философия и се идентифицират със скинарската (skinhead) субкултура и неонацизма.
- Правни обвинения: Повдигнато е обвинение за умишлено убийство в съучастие, извършено по хулигански, сексуални подбуди и по особено мъчителен начин. Поради непълнолетието на извършителите законът предвижда редукция на наказанията: от 5 до 12 години затвор за лицата над 16 години и от 3 до 10 години лишаване от свобода за тези под 16 години.
Какво предстои по разследването
Въпреки че Окръжният съд остави петимата обвиняеми в ареста, определението не е окончателно. Адвокатите на защитата вече обявиха, че ще обжалват наложените мерки за неотклонение с мотив, че действията на децата са били импулсивни и те изпитват дълбоко разкаяние.
Следващото съдебно заседание е насрочено за 13 август 2026 г. (четвъртък) пред Апелативния съд в Пловдив, който трябва да се произнесе окончателно по мерките им за неотклонение. Междувременно прокуратурата продължава издирването и разпитите на останалите свидетели и участници в групата, за да се установи дали другите петима задържани първоначално младежи, които „само са снимали и гледали“, ще получат обвинения за съучастие или прикриване на тежко престъпление. Близките на починалия Георги Кузев и обществеността настояват за максимални присъди и преразглеждане на родителската отговорност.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 вижте им снимките
Коментиран от #8, #31
04:48 09.08.2026
2 След
Коментиран от #16
05:07 09.08.2026
3 новите ловци на педофили
Коментиран от #22
05:17 09.08.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Помощ 112
Тук всичко живо не работи, не учи, налива се с алкохол, друса, виси по казината и те така.
Коментиран от #7, #38
05:26 09.08.2026
7 нали това искаха всички нарича се
До коментар #6 от "Помощ 112":демокрация спонсорите на която са ОТВОРЕНО ОБщЕСТВО -АМЕРИКА ЗА БЪЛГАРИЯ това беше самата идея демокрация в най добрия и модел
Коментиран от #15
05:30 09.08.2026
8 Носели руски знамена
До коментар #1 от "вижте им снимките":И подражавали на руски фашистки организации
Коментиран от #9, #10, #11
05:30 09.08.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Точен сте...фактите
До коментар #8 от "Носели руски знамена":Последните мигове живот на брутално убития мъж в Пловдив. Обърнете внимание на жеста, който тези момчета правят на снимката – свитият юмрук с пречупения напред палец. Това НЕ е случаен знак. Това е емблематичният поздрав на руската неонацистка организация РНЕ (Руско национално единство) и на радикалните ултранационалистически банди в Русия. В техния код пречупеният палец символизира пречупения кръст (свастиката).
Тези пловдивски младежи не са просто „объркани деца“. Те изцяло са копирали модела, естетиката и бруталността на руските фашистки и скинарски групировки, които от години пребиват и убиват беззащитни хора в Русия, снимайки го на клипове за забавление.
Точно тази пропита с насилие, фашизоидна и човеконенавистна субкултура е в основата на съвременния путински режим. Не е тайна, че същият този режим в Русия днес използва точно такива радикализирани и криминални елементи за бруталната си инвазия в Украйна, извършвайки военни престъпления под предлог за „денацификация“, докато самите те действат като чисти нацисти.
Когато едно уж „дете“ приеме руската фашистка идеология, застане пред хитлеристко знаме и хладнокръвно убие невинен човек под знака на свастиката, то само се отказва от правото да бъде третирано като дете. Това е умишлен терор, роден от най-долната руска пропаганда и бруталност. Спрямо такива бъдещи закоравяли престъпници не трябва да има никакви двойни стандарти или смекчени присъди, а най-строга изолация от обществото!
Коментиран от #44
05:33 09.08.2026
11 само в твоята куха
До коментар #8 от "Носели руски знамена":глава -вероятно си същия
Коментиран от #17
05:33 09.08.2026
12 Аленчо съм
05:35 09.08.2026
13 1234
Абе все повече си мисля, че кастрацията трябва да влезне в Наказателния кодекс и е справедливо наказание..
05:41 09.08.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Помощ 112
До коментар #7 от "нали това искаха всички нарича се":Тук беше направено възможното и невъзможното да се наложи "криворазбраната демокрация" сещам се за дузина демократични държави които не са много по големи от нас където има ред и дисциплина, чистота и прилагане на закони и още много положителни неща но са успели да не паднат в капана на горепосочените от теб спонсори и са се съхранили като народ, култура, възпитание и т.н. но тук култура няма, колко хора ходят на театър, библиотека и колко хора ходят на казино или се чекнат пияни на някой цигански оркестър в долнопробна кръчма... спонсорите в България принизиха демокрацията до разврат...
Коментиран от #27, #29
05:46 09.08.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Фашизма живее в русия
06:01 09.08.2026
19 Всичко ще се потули и замете
Коментиран от #21
06:14 09.08.2026
20 Доживотна
06:32 09.08.2026
21 Един шофьор
До коментар #19 от "Всичко ще се потули и замете":А преди това сигурно са били от ГЕРБ.
06:50 09.08.2026
22 Мотивация за отрицателен вот
До коментар #3 от "новите ловци на педофили":"... когато вече е умрял за финал са взели 30 евро от трупа..."
След което трупът възкръсва, слиза до подножието на тепето и след няколко часа повторно и окончателно предава Богу дух...
Коментиран от #33
06:54 09.08.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 ГРАД КОЗЛОДУЙ
07:17 09.08.2026
25 ха ха
07:24 09.08.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Любопитен
До коментар #15 от "Помощ 112":Кажи някоя от тези държави та да се посмеем?
Това е ежедневие в 99% от т.н. демокрации. В люлката на демокрацията САЩ такива случаи се случват ежечасово, а масовите убийства отдавна не са новина, да не говорим, че в крайните квартали на големите американски градове полиция не влиза.
Столиците на Белгия, Дания и Швеция реално се управляват от банди. Само миналата година в Швеция малолетни са извършили над 100 поръчкови убийства за по 1000-2000 евро.
07:41 09.08.2026
28 ИВАН
07:57 09.08.2026
29 Криворазбраната демокрация
До коментар #15 от "Помощ 112":Криворазбраната демокрация се "налага" от неуки хора прочели по една книга преди да дойдат на власт и натрупали опит в криминални банди и чешки затвори. Комунизма се сгромоляса с трясък и трябват реформи. Правораздаване , образование, медии, сигурност, държавни институции, общини и т.н. Последия напън да се смени изцяло Наказателния кодекс от 1968г беше напрвен през 2014
08:07 09.08.2026
30 Мнение
Но нека да си зададем въпроса защо те се разкайват? Дали е от съжаление спрямо жертвата им или е от съжаление заради това, че ще погубят най-хубавите години от живота си като ги прекарат в затвора?
Аз мисля, че е второто. Дълбоко съжаляват заради това, че са ги заловили и сега ще ги накажат. Хич не им пука за убития от тях човек.
Коментиран от #34, #36
08:16 09.08.2026
31 До агитатора
До коментар #1 от "вижте им снимките":Не преиначавай нещата. Нарочно си написал едно нескопосно изречение, от което следва фалшиво изградено впечатление, че стоейки до жертвата, тези тийнове са развявали някакво "фашистко знаме"и са скандирали в полза на Украйна.
08:22 09.08.2026
32 Алексия
08:33 09.08.2026
33 Уви, уви...
До коментар #22 от "Мотивация за отрицателен вот":Една голяма част от пишещите тук коментират, без да са прочели статията, задоволявайки се само със заглавието. А и тази, и предишни статии пк темата изрично споменават, че убитият е открит в безпомощно състояние, но жив, и че след часове умира в болницата...
08:36 09.08.2026
34 Мнението на Чудомир
До коментар #30 от "Мнение":"Покаянието на лицемера е също така лицемерие"
08:41 09.08.2026
35 малките руслямийчета
09:01 09.08.2026
36 007 лиценз ту кил
До коментар #30 от "Мнение":Започвам с това, че не ги оправдавам и трябва да понесат най-тежкото наказание за това, което са направили. Но...
Първо, явно е, че не са искали да го убият, иначе биха го направили директно. Намерението, т. е. елементът предумишлено, е бил да го унижават и да го пребият зверски, защото са го възприемали като педофил. Налице е нанасяне на тежка телесна повреда, в следствие на което е настъпила смърт, а не предумишлено убийство.
Второ, общо взето каквото търсил, намерил. Нормално ли ви се струва 37 годишен мъж да си урежда среща с 15 годишно момиче, защото си търси приятелка? На мене не. Имам дъщеря.
Това са фактите без емоции и патос.
Коментиран от #41
09:08 09.08.2026
37 СЛАВА БЪЛГАРИЯ
09:12 09.08.2026
38 факт
До коментар #6 от "Помощ 112":като в Украйна
09:13 09.08.2026
39 Жалко за педо-то
09:18 09.08.2026
40 Да се въведе смъртно наказание
09:22 09.08.2026
41 Каубоеца
До коментар #36 от "007 лиценз ту кил":Вярно е че монетата има две страни.Но в такъв случай трябва да вземем по един пищов и да почнем да раздаваме спрааведливост.Специално в Бг за ралика от в Щатско предполагам че доста хора ще изчезнат.
09:23 09.08.2026
42 Троян
09:24 09.08.2026
43 Въпрос
09:28 09.08.2026
44 Дудов
До коментар #10 от "Точен сте...фактите":Няма смисъл да политизираш проблема .Истината е че идиотите са продукт на родители идиоти и идиотско общество, което твърди че живее демократично.Аз тия бих ги избесил като луканки, докато не са станали загрубели престъпници.Честито, Демократи
09:30 09.08.2026
45 Демократъ
09:39 09.08.2026
46 Георги Гугов
09:44 09.08.2026
47 БеГемот
10:09 09.08.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Защитавайте ги!
10:28 09.08.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Колкоот и да триете
11:50 09.08.2026