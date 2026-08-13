Надежда Йорданова критикува липсата на реформи в службите

Председателят на парламентарната група на „Демократична България“ Надежда Йорданова критикува управленската програма на мнозинството заради липсата на гаранции за съдийската независимост и дълбоки реформи в службите за сигурност. В изявление пред медиите тя посочи, че предложените идеи за промени в Конституцията не осигуряват нужната демократична отчетност на прокуратурата.

Йорданова коментира идеите за промени в основния закон, като изрази сериозни резерви относно намаляването на необходимото мнозинство за избор на Висш съдебен съвет (ВСС) от две трети на три пети. Според нея това е опит да се улесни бъдещото осигуряване на парламентарно мнозинство.

„В представените от управляващите идеи за изменение на Конституцията няма предложения за повече гаранции за съдийска независимост и демократична отчетност на прокуратурата. Без истинска демократична отчетност прокуратурата ще продължи прикриването на безобразията на управляващите и ще продължи да бъде използвана като бухалка“, заяви тя пред медиите.

Тя припомни, че изискването за мнозинство от две трети е въведено по препоръка на Венецианската комисия с цел постигане на широк политически консенсус. „Ако управляващите се готвят след две години да изберат нов ВСС с много по-малко гласове и с много по-малка и различна подкрепа, това би било лош знак за България“, добави Йорданова, като подчерта готовността на партията ѝ да участва в дебата със свои предложения.

Относно заложената в управленската програма идея за изцяло нов Наказателен кодекс, Йорданова посочи, че модернизацията на наказателната политика изисква внимателен подход и широк обществен дебат. Според нея заявката за нов кодекс в момента изглежда повече като политически пиар, отколкото като реалистична програма за промяна.

Народният представител коментира и премахването на така наречената „домова книга“ от потенциални кандидати за служебен премиер. Тя заяви готовност за дебат, като отбеляза, че моделът, при който последният редовен кабинет изпълнява функциите на служебен при предсрочни избори, преобладава в други демократични държави.

Йорданова критикува общото оформление на управленската програма, определяйки я като обемна, но некохерентна. Тя обърна внимание на използването на партийно лого върху документа: „Разбирам, че в това Народно събрание мнозинството е голямо, но държавният знак на Република България е гербът, а не логото на „Прогресивна България“. Важно е да спазваме символите на държавността, особено когато заявката на управляващите е именно за нейното отстояване.“

Според Йорданова най-големият пропуск в програмата е липсата на реформа в секторите за сигурност. По думите ѝ без дълбоки промени страната не може да реши основните си проблеми, тъй като в момента службите функционират като „черни дупки“, които обслужват силните на деня.

В контекста на сигурността и по повод убийството на Георги Кузев в Пловдив, тя припомни искането за изслушване в парламента на вътрешния министър Иван Демерджиев и председателя на ДАНС Пламен Тончев. Целта на изслушването е да се установи дали институциите идентифицират и противодействат ефективно на мрежите за радикализация сред младите хора.