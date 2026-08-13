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Надежда Йорданова критикува липсата на реформи в службите

Надежда Йорданова критикува липсата на реформи в службите

13 Август, 2026 19:04 675 26

  • надежда йорданова-
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  • реформи

В контекста на сигурността и по повод убийството на Георги Кузев в Пловдив, тя припомни искането за изслушване в парламента на вътрешния министър Иван Демерджиев и председателя на ДАНС Пламен Тончев

Надежда Йорданова критикува липсата на реформи в службите - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Председателят на парламентарната група на „Демократична България“ Надежда Йорданова критикува управленската програма на мнозинството заради липсата на гаранции за съдийската независимост и дълбоки реформи в службите за сигурност. В изявление пред медиите тя посочи, че предложените идеи за промени в Конституцията не осигуряват нужната демократична отчетност на прокуратурата.

Йорданова коментира идеите за промени в основния закон, като изрази сериозни резерви относно намаляването на необходимото мнозинство за избор на Висш съдебен съвет (ВСС) от две трети на три пети. Според нея това е опит да се улесни бъдещото осигуряване на парламентарно мнозинство.

„В представените от управляващите идеи за изменение на Конституцията няма предложения за повече гаранции за съдийска независимост и демократична отчетност на прокуратурата. Без истинска демократична отчетност прокуратурата ще продължи прикриването на безобразията на управляващите и ще продължи да бъде използвана като бухалка“, заяви тя пред медиите.

Тя припомни, че изискването за мнозинство от две трети е въведено по препоръка на Венецианската комисия с цел постигане на широк политически консенсус. „Ако управляващите се готвят след две години да изберат нов ВСС с много по-малко гласове и с много по-малка и различна подкрепа, това би било лош знак за България“, добави Йорданова, като подчерта готовността на партията ѝ да участва в дебата със свои предложения.

Относно заложената в управленската програма идея за изцяло нов Наказателен кодекс, Йорданова посочи, че модернизацията на наказателната политика изисква внимателен подход и широк обществен дебат. Според нея заявката за нов кодекс в момента изглежда повече като политически пиар, отколкото като реалистична програма за промяна.

Народният представител коментира и премахването на така наречената „домова книга“ от потенциални кандидати за служебен премиер. Тя заяви готовност за дебат, като отбеляза, че моделът, при който последният редовен кабинет изпълнява функциите на служебен при предсрочни избори, преобладава в други демократични държави.

Йорданова критикува общото оформление на управленската програма, определяйки я като обемна, но некохерентна. Тя обърна внимание на използването на партийно лого върху документа: „Разбирам, че в това Народно събрание мнозинството е голямо, но държавният знак на Република България е гербът, а не логото на „Прогресивна България“. Важно е да спазваме символите на държавността, особено когато заявката на управляващите е именно за нейното отстояване.“

Според Йорданова най-големият пропуск в програмата е липсата на реформа в секторите за сигурност. По думите ѝ без дълбоки промени страната не може да реши основните си проблеми, тъй като в момента службите функционират като „черни дупки“, които обслужват силните на деня.

В контекста на сигурността и по повод убийството на Георги Кузев в Пловдив, тя припомни искането за изслушване в парламента на вътрешния министър Иван Демерджиев и председателя на ДАНС Пламен Тончев. Целта на изслушването е да се установи дали институциите идентифицират и противодействат ефективно на мрежите за радикализация сред младите хора.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    22 1 Отговор
    ТАЯ ДАЖЕ Я МЪРЗИ ДА СИ НАПРАВИ
    ФОТОСЕСИЯ С БЕДНИ БЪЛГАРИ В ПРОВИНЦИЯТА КАКТО
    ГО ПРАВЕШЕ НИНОВА
    ......
    ПАРЛАМЕНТА - МОЛА - ПЛАЖА - ВКЪЩИ :) СОФИЙСКИ ТУТМАНИК :)

    19:07 13.08.2026

  • 2 Последния Софиянец

    25 1 Отговор
    Тъпото Наде.Много я подигравахме по протестите.Почва всяко изречение с :Ние от Демократична България...

    Коментиран от #9

    19:08 13.08.2026

  • 3 народа пази се от тия

    25 1 Отговор
    Коалицийката на петруханските извратеняци където е пипала да прави рефора е сеела пълна разруха.

    19:08 13.08.2026

  • 4 КИБОРГ

    9 1 Отговор
    Оправете си боровете иначе ще ви ги оправя АЗ.!!

    19:09 13.08.2026

  • 5 Верно ли

    20 1 Отговор
    Имам чувството, че ДеБилите го раздухват тоя случай от Пловдив да замажат Петрохан, щото там са до уши омазани!

    19:10 13.08.2026

  • 6 Мда

    21 0 Отговор
    Надка Гълъбицата, този мозък на юридическата и държавна мисъл. Надке погледни София - мизерия и мърсотия и такава е държавата от десанта в Росенец и появата ви!

    Коментиран от #10

    19:11 13.08.2026

  • 7 Сатана Z

    10 0 Отговор
    Винаги съм се чудел на Христо Бойкикев как може да спи в едно легло с това нещо от снимката?

    19:12 13.08.2026

  • 8 Шефнаданс

    9 0 Отговор
    При тези резултати, "службите" и съдебната система трябва да се закрият напълно и да се сменят с нови. С реформи няма да стане.

    19:12 13.08.2026

  • 9 А ти -

    8 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Гласувайте с 10 ..
    Един е баща ви с "тъпото Наде"

    19:12 13.08.2026

  • 10 Евровизия

    6 0 Отговор

    До коментар #6 от "Мда":

    От 30 години е така, не от "десанта".

    19:14 13.08.2026

  • 11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    7 1 Отговор
    А НЕ МОЖЕ ЛИ НАПРАВО ДА СИ ВКАРАМЕ ПОЛИТИЦИ
    ОТ ЧУВАШИЯ , ТАТАРСТАН , БАШКИРИЯ , - ВОЛЖКА БЪЛГАРИЯ
    ..... ЗАЩОТО ПОЛИТИЦИТЕ НИ В ДУНАВСКА БЪЛГАРИЯ СЕ ПРОВАЛИХА

    Коментиран от #25

    19:14 13.08.2026

  • 12 Евроатлантик

    12 0 Отговор
    Да, ама защо не ги направихте тези реформи, докато бяхте на власт- сглобката- ГЕРБ-ДПС- ПП-ДБ!? Или само бързахте да го вкарате на българина, като насилствено и преждевременно въведохте еврото !

    19:14 13.08.2026

  • 13 Службите

    3 0 Отговор
    си барат служебния.

    19:16 13.08.2026

  • 14 Обикн. читател

    9 0 Отговор
    Била си секретарка която е разнасяла кафета на гостите,правила си каквото ти наредят,а днес със същия този мозък ломотиш за някакви реформи в службите.Материята е далеч от теб,колкото слънцето от земята.Седи си на оная си част,има кой да мисли за всичко.

    19:22 13.08.2026

  • 15 име

    5 0 Отговор
    От къде на къде хора, които са се занимавали само с овладяване на службите, говорят за реформи в тях? Какво разбират от рефоми в ПП-ДБ, че да дават оценка? Като са опитали дапнаправят реформа в някоя служба? Да си гледат грантовете и овладяването и да не дават непоискани мнения

    19:28 13.08.2026

  • 16 Трябва ли?

    4 0 Отговор
    Лидерът им Атанасов демократично си позволяваше да подслушва главния прокурор Никола Филчев незаконно. Който го гони по коридорите да го боксираСлужбите все с техни берекети бяха и проспаха приватизацията и много други неща. Видяхме, че каквото и да предложат е негодно с дефекти нека предлагат за да знаем какво не трябва да правим и по скоро обратното

    19:30 13.08.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 павела митова

    4 0 Отговор
    тази яловица кво се пъчи я фстата

    19:36 13.08.2026

  • 19 Бай Хасан

    5 1 Отговор
    Тази и сви-рка не може да прави тръгнала да се обеснява проста разградска болдинка

    19:37 13.08.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Бай Брадър

    3 0 Отговор
    Тези от ПП ДБ са едни Шарлатани и боклуци на следващите избори ще са като БСП вън от парламента

    19:41 13.08.2026

  • 22 нннн

    3 0 Отговор
    Жената зад щанда може да критикува само липсата на реформи на Женския пазар

    19:50 13.08.2026

  • 23 Мунчо бавния раду

    1 0 Отговор
    Ама рушка урсопио го ведото ти се е било изхвърлило на му ци ката с виенска рушифляшка с големия черен ре зан вее етно ли е

    19:53 13.08.2026

  • 24 Тази е от

    1 1 Отговор
    Фашистите! Петър Волгин определи "либералните ПП-та", като фашисти.

    20:04 13.08.2026

  • 25 Еми онези ни

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Ушиха и първото знаме по време на турското робство, Самарското знаме. Освободиха ни тогава, после ни отървава от англо-саксонските мизерници, след втората световна война. Онези искаха да ни разпаднат на парчета и раздадат на съседите, понеже бяхме в коалицията на фашистите и загубихме войната. А след това ни построиха енергетиката, тежкото машиностроене, армията, АЕЦа, ... А бандитите, "герои на прехода" само унищожаваха и си изнасяха откраднатите пари извън страната.
    Доказано е на практика, че нашите етнически българи от териториите на днешна Русия само са ни помагали до сега. Така че, това което пишеш има смисъл за спасението на България от сегашната й поредна катастрофа.

    20:15 13.08.2026

  • 26 Сетила се Мара

    0 0 Отговор
    Надеждо ма, за какви реформи говориш! Тия са на власт от стотина дни!
    Ти къде спа години наред за да се стигне до тук!
    Вие вече сте аут!

    20:21 13.08.2026

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