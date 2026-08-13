Наталия Димитрова: За пореден път Радев извлича от фактите това, което е удобно за него

За пореден път Румен Радев извлича от фактите това, което е удобно за него. Някъде нещо сме объркали като общество, но оттам насетне всички паралели, които той направи, са с политическа цел. Това, за което обвинява опозицията, той също прави. Излишно е да се коментира в колко свои изказвания Радев прави алюзии, които са политически удобни. Това заяви пред Нова ТВ пиар експертът Наталия Димитрова.
Александър Сиди, организационен секретар на ВМРО, подчерта: „По отношение на Банско Радев търпи критики. Но за вчерашното изказване за Пловдив е абсолютно прав. Само преди месеци за друг педофилски скандал опозицията обясняваше, че държавата крие информация. Държавата е на тези шарлатани. Паметникът на съветската армия е паметник на една окупационна, чужда армия. Но тези измамници и това не успяха да свършат, махнаха само една от скулптурите. Същите шарлатани управляват София и сега.“
Димитрова е категорична, че търпимостта тръгва от езика: „Допускането на определен език в публичното пространство е там, откъдето започва всичко.“
„Радев представи управленска програма, сериозно свързана със сигурност и вътрешен ред. Няма нито една мярка как това ще се случи обаче. Дали ще има повече и по-добре обучени служители на МВР?“, попита тя.
Според нея Радев не е реагирал по този начин заради това, че идеологът, който групата в Пловдив е следвала, е руски неонацист. Но подчерта, че работа на службите е да засичат такива влияния и попита какво прави „Киберсигурност” по въпроса.
Според Сиди НПО-тата нямат място в училищата, не трябва да има нито дясна, нито лява идеология. Спиране също така на социалните мрежи за деца до 16-годишна възраст, а също и службите да се задействат, настоя още той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Моше Крадев
Коментиран от #14
10:36 13.08.2026
2 Тя, блондинка
10:42 13.08.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Последния Софиянец
10:43 13.08.2026
5 ВСЕКИ ДЕН
Тези край нямат.
Вече изнемогваме,няма как да ги издържаме. А те не искат да са на минимална заплата.
10:43 13.08.2026
6 На тоя дебил
10:44 13.08.2026
7 КУКУндрел
10:47 13.08.2026
8 Обикн. читателка
10:50 13.08.2026
9 Лопата Орешник
10:52 13.08.2026
10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Да, така е❗
Но Виденов също мислеше така и дори пристъпи към действие- спря финансирането на НПО "Америка срещу България" -резултат , сега всички говорят за "Виденовата зима",
но никой не споменава, че в докара създателят на това НПО - ШОРОШ ❗
Коментиран от #11
10:57 13.08.2026
11 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #10 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":...но никой не споменава, че Я докара създателят на това НПО - ШОРОШ ❗
Коментиран от #20
10:58 13.08.2026
12 Друг
11:02 13.08.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Ахааа
До коментар #1 от "Моше Крадев":Вземи се скрий ! Хайде сглобкаджии, кога ще е датата, насрочихте ли вече датата за протест срещу новото управление! Шиши, Боко и наркобосовете с радост ще дават луди пари за протести, за да спасят кожата си !!!
11:04 13.08.2026
15 Хмм
11:32 13.08.2026
16 Глупости !
Идва От Безцеремонното Погазване На Човешките права !
В България !
От Страна На Всички Управляващи !
От Там И Проявата И В Езика !
11:52 13.08.2026
17 млад еврас
Коментиран от #23
11:55 13.08.2026
18 Факт е
Коментиран от #28
12:07 13.08.2026
19 русофил педроханец
12:08 13.08.2026
20 дрът прдел
До коментар #11 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":мое лажеш гейzитата ма жан валжан го свали газпром
12:14 13.08.2026
21 изчадията от ада
12:22 13.08.2026
22 Че Кой Не Го Прави ?
С Непризнаване !
На Фактите !
Нещо Което Той Прави !
Откакто Беше Президент !
12:22 13.08.2026
23 двете страни на медала
До коментар #17 от "млад еврас":Тези също ги създадоха комунистите.
12:23 13.08.2026
24 оти да се лажеме?
ЗАКОН ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА КОМУНИСТИЧЕСКИЯ РЕЖИМ В БЪЛГАРИЯ ЗА ПРЕСТЪПЕН
Обн. ДВ. бр.37 от 5 Май 2000г.
Чл. 1. (1) Българската комунистическа партия (тогава именуваща се Българска работническа партия
/комунисти/) идва на власт на 9 септември 1944 г. с помощта на чужда сила, обявила война на България, и в нарушение на действащата Търновска конституция.
(2) Българската комунистическа партия е отговорна за управлението на държавата във времето от 9 септември 1944 г. до 10 ноември 1989 г., довело страната до национална катастрофа.
Чл. 2. (1) Ръководствата и ръководните дейци на Българската комунистическа партия са отговорни за:
1. целенасоченото и преднамереното унищожаване на традиционните ценности на европейската цивилизация;
2. съзнателното нарушаване на основните човешки права и свободи;
3. безпрецедентната разправа с народните представители от ХХV Народно събрание и всички невинно осъдени от така наречения "Народен съд";
4. моралния и икономическия упадък на държавата;
5. установяването на централизирано директивно управление на икономиката, довело я до разруха;
...
(2) Комунистическият режим е отговорен за това, че:
...
6. подчиняваше интересите на страната на чужда държава до степен на обезличаване на националното достойнство и практическа загуба на държавен суверенитет.
...
12:27 13.08.2026
25 Всеядна
12:43 13.08.2026
26 Социалните мрежи не ги спират ами
13:03 13.08.2026
27 Който иска ред - става лош
13:03 13.08.2026
28 Даа
До коментар #18 от "Факт е":Боже, какви ги говориш? Какви избиратели на Радев са? Та те са под 18 години??? Жалко, че има ба.лъци, дето драскат плюсове, примитивни хора, плюещи по Радев от злоба и неграмотност !!
13:04 13.08.2026