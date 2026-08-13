Наталия Димитрова: За пореден път Радев извлича от фактите това, което е удобно за него

За пореден път Румен Радев извлича от фактите това, което е удобно за него. Някъде нещо сме объркали като общество, но оттам насетне всички паралели, които той направи, са с политическа цел. Това, за което обвинява опозицията, той също прави. Излишно е да се коментира в колко свои изказвания Радев прави алюзии, които са политически удобни. Това заяви пред Нова ТВ пиар експертът Наталия Димитрова.

Александър Сиди, организационен секретар на ВМРО, подчерта: „По отношение на Банско Радев търпи критики. Но за вчерашното изказване за Пловдив е абсолютно прав. Само преди месеци за друг педофилски скандал опозицията обясняваше, че държавата крие информация. Държавата е на тези шарлатани. Паметникът на съветската армия е паметник на една окупационна, чужда армия. Но тези измамници и това не успяха да свършат, махнаха само една от скулптурите. Същите шарлатани управляват София и сега.“

Димитрова е категорична, че търпимостта тръгва от езика: „Допускането на определен език в публичното пространство е там, откъдето започва всичко.“

„Радев представи управленска програма, сериозно свързана със сигурност и вътрешен ред. Няма нито една мярка как това ще се случи обаче. Дали ще има повече и по-добре обучени служители на МВР?“, попита тя.

Според нея Радев не е реагирал по този начин заради това, че идеологът, който групата в Пловдив е следвала, е руски неонацист. Но подчерта, че работа на службите е да засичат такива влияния и попита какво прави „Киберсигурност” по въпроса.

Според Сиди НПО-тата нямат място в училищата, не трябва да има нито дясна, нито лява идеология. Спиране също така на социалните мрежи за деца до 16-годишна възраст, а също и службите да се задействат, настоя още той.