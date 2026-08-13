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Наталия Димитрова: За пореден път Радев извлича от фактите това, което е удобно за него

Наталия Димитрова: За пореден път Радев извлича от фактите това, което е удобно за него

13 Август, 2026 10:36 1 307 28

  • наталия димитрова-
  • румен радев

Някъде нещо сме объркали като общество, но оттам насетне всички паралели, които той направи, са с политическа цел

Наталия Димитрова: За пореден път Радев извлича от фактите това, което е удобно за него - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

За пореден път Румен Радев извлича от фактите това, което е удобно за него. Някъде нещо сме объркали като общество, но оттам насетне всички паралели, които той направи, са с политическа цел. Това, за което обвинява опозицията, той също прави. Излишно е да се коментира в колко свои изказвания Радев прави алюзии, които са политически удобни. Това заяви пред Нова ТВ пиар експертът Наталия Димитрова.

Александър Сиди, организационен секретар на ВМРО, подчерта: „По отношение на Банско Радев търпи критики. Но за вчерашното изказване за Пловдив е абсолютно прав. Само преди месеци за друг педофилски скандал опозицията обясняваше, че държавата крие информация. Държавата е на тези шарлатани. Паметникът на съветската армия е паметник на една окупационна, чужда армия. Но тези измамници и това не успяха да свършат, махнаха само една от скулптурите. Същите шарлатани управляват София и сега.“

Димитрова е категорична, че търпимостта тръгва от езика: „Допускането на определен език в публичното пространство е там, откъдето започва всичко.“

„Радев представи управленска програма, сериозно свързана със сигурност и вътрешен ред. Няма нито една мярка как това ще се случи обаче. Дали ще има повече и по-добре обучени служители на МВР?“, попита тя.

Според нея Радев не е реагирал по този начин заради това, че идеологът, който групата в Пловдив е следвала, е руски неонацист. Но подчерта, че работа на службите е да засичат такива влияния и попита какво прави „Киберсигурност” по въпроса.

Според Сиди НПО-тата нямат място в училищата, не трябва да има нито дясна, нито лява идеология. Спиране също така на социалните мрежи за деца до 16-годишна възраст, а също и службите да се задействат, настоя още той.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Моше Крадев

    9 26 Отговор
    е щедър само в лъжите си!

    Коментиран от #14

    10:36 13.08.2026

  • 2 Тя, блондинка

    18 8 Отговор
    Бе!!! Или поне така изглежда.

    10:42 13.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Последния Софиянец

    4 14 Отговор
    Голяма мъка за един педофил.А за детето насилено в Своге нищо.Педофили управляват България.

    10:43 13.08.2026

  • 5 ВСЕКИ ДЕН

    25 8 Отговор
    Все нови "експерти".
    Тези край нямат.
    Вече изнемогваме,няма как да ги издържаме. А те не искат да са на минимална заплата.

    10:43 13.08.2026

  • 6 На тоя дебил

    12 7 Отговор
    не му пука, че много хора го мразят. Гьонсурат

    10:44 13.08.2026

  • 7 КУКУндрел

    15 6 Отговор
    И В НРБ ИМАШЕ ГАМЕНИ.НО ИМАШЕ И ПРЕВЕНЦИЯ-ТВУ.ТАМ ГИ ПРАЩАХА И ОБУЧАВАХА ЗА ДА НЕ ПРАВЯТ ЗОЛУМИ.И ОПАСНИТЕ С АМБИВАЛЕНТНИТЕ РАЗСТРОЙСТВА ГИ ДЪРЖАХА ЗАТВОРЕНИ ЗА ДА НЕ УБИВАТ.А ЗА ПАМЕТНИЦИТЕ ПРИКАЗКАТА-ГЛУПАВИЯ ГЛЕДА В МИНАЛОТО (И СЪБАРЯ АМЕТНИЦИ) , УМНИЯ ГЛЕДА НАСТОЯЩЕТО , МЪДРИЯ ГЛЕДА БЪДЕЩЕТО.

    10:47 13.08.2026

  • 8 Обикн. читателка

    18 8 Отговор
    Ти пък от коя дупка излезе,за да защитиш белия плик?Кьорав и сакато днес раздава свои мнения,които не служат на никого.

    10:50 13.08.2026

  • 9 Лопата Орешник

    12 7 Отговор
    За разлика от нормалните политици и хора, които извличат само неудобните за тях неща! Така ли? Хайде отивай да извличаш сока на живота от господарите си! За другото не ставаш изобщо!

    10:52 13.08.2026

  • 10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    9 4 Отговор
    Според Сиди НПО-тата нямат място в училищата, не трябва да има нито дясна, нито лява идеология. 🤔
    Да, така е❗
    Но Виденов също мислеше така и дори пристъпи към действие- спря финансирането на НПО "Америка срещу България" -резултат , сега всички говорят за "Виденовата зима",
    но никой не споменава, че в докара създателят на това НПО - ШОРОШ ❗

    Коментиран от #11

    10:57 13.08.2026

  • 11 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    9 4 Отговор

    До коментар #10 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    ...но никой не споменава, че Я докара създателят на това НПО - ШОРОШ ❗

    Коментиран от #20

    10:58 13.08.2026

  • 12 Друг

    16 3 Отговор
    На тази леля като и дадеш думата не спира да се радва на гласа си и на Умнотиите които говори, прекъсва ужасно неприятно събеседниците и не понася чуждо мнение, въобще неприятница и то некомпетентна

    11:02 13.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Ахааа

    13 3 Отговор

    До коментар #1 от "Моше Крадев":

    Вземи се скрий ! Хайде сглобкаджии, кога ще е датата, насрочихте ли вече датата за протест срещу новото управление! Шиши, Боко и наркобосовете с радост ще дават луди пари за протести, за да спасят кожата си !!!

    11:04 13.08.2026

  • 15 Хмм

    7 2 Отговор
    Господинът Сиди да се заинтересува какво е отношението на Израел към Русия, какво е отношението им към санкциите, била окупационна армия, ако не беше тази окупационна армия нямаше да има нито Сиди, нито Паси, нито Лорер, това Израел го оценяват, проявяват благодарност, затова Нетаняху поздрави Путин за рождения му ден, поздрави Русия с Деня на победата, ходи в Кремъл и се среща с Путин, изобщо не му пука, а разни незнайковци се мъчат да се възползват от рейтинга на Радев, белким покрай него чуем за тях

    11:32 13.08.2026

  • 16 Глупости !

    2 1 Отговор
    Нетърпимоста !

    Идва От Безцеремонното Погазване На Човешките права !

    В България !

    От Страна На Всички Управляващи !

    От Там И Проявата И В Езика !

    11:52 13.08.2026

  • 17 млад еврас

    2 3 Отговор
    И кво, да извлече това което е удобно за тиквуня и шиши ли.

    Коментиран от #23

    11:55 13.08.2026

  • 18 Факт е

    3 4 Отговор
    че УБИЙЦИТЕ СА ИЗБИРАТЕЛИ НА РАДЕФ!!!! Само заблудени и фашисти гласуваха за него. А, и работниците на Ковачки.

    Коментиран от #28

    12:07 13.08.2026

  • 19 русофил педроханец

    1 1 Отговор
    на нас ни казаха че може

    12:08 13.08.2026

  • 20 дрът прдел

    1 2 Отговор

    До коментар #11 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    мое лажеш гейzитата ма жан валжан го свали газпром

    12:14 13.08.2026

  • 21 изчадията от ада

    3 2 Отговор
    Комунистите така са обучавани. Взимат каквото могат от вас и ви захвърлят.

    12:22 13.08.2026

  • 22 Че Кой Не Го Прави ?

    2 0 Отговор
    Проблема Е!

    С Непризнаване !

    На Фактите !

    Нещо Което Той Прави !

    Откакто Беше Президент !

    12:22 13.08.2026

  • 23 двете страни на медала

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "млад еврас":

    Тези също ги създадоха комунистите.

    12:23 13.08.2026

  • 24 оти да се лажеме?

    2 2 Отговор
    Да разгласяваш политическа пропагада защитавайки символи на престъпен режим не е ли нарушение на закона?
    ЗАКОН ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА КОМУНИСТИЧЕСКИЯ РЕЖИМ В БЪЛГАРИЯ ЗА ПРЕСТЪПЕН
    Обн. ДВ. бр.37 от 5 Май 2000г.
    Чл. 1. (1) Българската комунистическа партия (тогава именуваща се Българска работническа партия
    /комунисти/) идва на власт на 9 септември 1944 г. с помощта на чужда сила, обявила война на България, и в нарушение на действащата Търновска конституция.
    (2) Българската комунистическа партия е отговорна за управлението на държавата във времето от 9 септември 1944 г. до 10 ноември 1989 г., довело страната до национална катастрофа.
    Чл. 2. (1) Ръководствата и ръководните дейци на Българската комунистическа партия са отговорни за:
    1. целенасоченото и преднамереното унищожаване на традиционните ценности на европейската цивилизация;
    2. съзнателното нарушаване на основните човешки права и свободи;
    3. безпрецедентната разправа с народните представители от ХХV Народно събрание и всички невинно осъдени от така наречения "Народен съд";
    4. моралния и икономическия упадък на държавата;
    5. установяването на централизирано директивно управление на икономиката, довело я до разруха;
    ...
    (2) Комунистическият режим е отговорен за това, че:
    ...
    6. подчиняваше интересите на страната на чужда държава до степен на обезличаване на националното достойнство и практическа загуба на държавен суверенитет.
    ...

    12:27 13.08.2026

  • 25 Всеядна

    0 1 Отговор
    Всички умни така правим.

    12:43 13.08.2026

  • 26 Социалните мрежи не ги спират ами

    1 0 Отговор
    Карат възрастните да се регистрират че са възрастни и да им вземат данните. Обаче българина все не разбрал и все плямпа.

    13:03 13.08.2026

  • 27 Който иска ред - става лош

    0 0 Отговор
    Обществото се обърка откакто дойде криворазбраната демокрация.Демокрация е строго спазване на закона и ако се наруши-строги мерки-за всички.В РБ, 37 г. се приемат/променят закони в полза на съответните управляващи т.е.угодни за техните глезени деца.До 18 г., отговорността за поведение на децата е на родителите.Те, носят и съвместна отговорност за престъплението на децата.Учителите имат за задача да учат децата, а не да ги възпитават.За адвокатите -там е ужас, за тях има значение само думата пари.Този,който иска да се въведе някакъв ред и действа, става адски неудобен и лош!

    13:03 13.08.2026

  • 28 Даа

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Факт е":

    Боже, какви ги говориш? Какви избиратели на Радев са? Та те са под 18 години??? Жалко, че има ба.лъци, дето драскат плюсове, примитивни хора, плюещи по Радев от злоба и неграмотност !!

    13:04 13.08.2026

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