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Андрей Гюров: Аз съм спортист и винаги влизам в състезание с нагласата да спечеля

Андрей Гюров: Аз съм спортист и винаги влизам в състезание с нагласата да спечеля

3 Септември, 2026 08:56 981 80

  • андрей гюров-
  • избори-
  • президент

Една известна българска актриса ми сподели, че по време на служебния кабинет за първи път е спряла да чете новини, защото е изпитвала спокойствие. Именно това усещане за сигурност искаме да върнем на българските граждани

Андрей Гюров: Аз съм спортист и винаги влизам в състезание с нагласата да спечеля - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кандидатът за държавен глава Андрей Гюров заяви в ефира на предаването „Денят започва“, че никога не е имал за цел или мечта да заема президентския пост.

Той изрично подчерта, че не разглежда висшата държавна институция като поле за лична амбиция, а по-скоро като огромна обществена отговорност.

Гюров се определи като обикновен работещ българин, който е изградил успешна професионална кариера изцяло в частния сектор и се радва на прекрасно семейство, поради което не приема кандидатурата си като преследване на детска мечта, а като дълг към страната.

Андрей Гюров сподели, че от разговорите си с гражданите след работата на служебния кабинет е усетил две основни тенденции – притеснение от концентрацията на власт в едни ръце и надежда, че държавата може да функционира по различен начин.

Той подчерта, че основната цел на служебното правителство е била пълната откритост към обществото.

В подкрепа на думите си Гюров даде пример с личен разговор: „Една известна българска актриса ми сподели, че по време на служебния кабинет за първи път е спряла да чете новини, защото е изпитвала спокойствие. Именно това усещане за сигурност искаме да върнем на българските граждани.“

Запитан дали влиза в кампанията с реална амбиция за победа, той отговори категорично: „Аз съм спортист и винаги влизам в състезание с нагласата да спечеля. Всички мои срещи до момента показват една различна „социология“ – хората наистина имат надежда за промяна.“

Гюров беше ясен, че кандидатурата му не е обвързана с политически зависимости. Той декларира, че не е изпратен от никого и не дължи услуги на никого, а единствената му отговорност остава към българските граждани. Кандидатът уточни, че не бяга от миналото си и има много приятели в средите на „Продължаваме промяната“ (ПП), но напомни, че президентските избори са мажоритарни и в тях водещи са личните принципи.

Според него решението на тези избори да не се издигат строго партийни кандидатури е напълно правилно: „Не преговарям с партии и партийни централи. Всеки ден разговарям с граждани и избиратели на тези формации. Те сами казват, че този вот не е партиен или идеологически и извън партийните полемики биха застанали зад мен.“

В заключение Гюров отново наблегна на своята независимост и способността си да защитава националния интерес, отхвърляйки воденето на конформистка външна политика. „Мога да казвам истината. Не е въпросът винаги да се съгласяваме с мнението на една или друга държава. Важно е да отстояваме принципна позиция, която можем да защитим с аргументи. Никога не съм бил поддръжник на „йес политиката“ и мога да казвам „не“ тогава, когато нещо не отговаря на интересите на България“, заключи той.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Абе, Гяуров

    96 7 Отговор
    Ти си една подлога, бе! Вчера ти го казаха, йко не беше хриседнал на боко и шишо, нямаше да видиш избираемата позиция в БНБ, нямаше да станеш служебен премиер. 10 годишния договор с крадливата киевска хунта да не го коментираме. Както и изцепките, че Иран избивал свои мирни граждани, а в същото време мълчиш като подлога за убитите от краварите иранци.

    08:59 03.09.2026

  • 3 зрител

    89 4 Отговор
    на тоя главата му е футболна топка - кожа пълна с въздух !

    09:00 03.09.2026

  • 4 Чукче - Наблюдател

    77 6 Отговор
    Пиредната пионка, готова да изпълнява заповеди в ущърб на националните интереси.

    09:00 03.09.2026

  • 5 Абе...

    64 2 Отговор
    Ако си така любезен може ли да не печелиш чак па толкова..... Вече имахме един президент с такава прическа примерно и така спокоен кат тебе... Малко съм благодаря, нема нужда....

    Коментиран от #57

    09:00 03.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 провинциалист

    72 2 Отговор
    Гюров, всички знаем какво направи това лято.

    09:02 03.09.2026

  • 10 Зеления

    64 2 Отговор
    Така ще бъде от сега нататък - интервю след интервю един път с Гюров, един път с Кандев - други кандидати за президентската надпревара за медиите няма да съществуват.
    То се вижда с просто око, а който се съмнява, да преброи след една седмица колко са публикациите на Гров и колко на останалите - неговите ще са повече от тези на всички други взети заедно

    09:02 03.09.2026

  • 11 Последния Софиянец

    50 3 Отговор
    Банкер ,слуга на Ционистите.Протеже на Дими Паница -българският Епщайн.

    09:02 03.09.2026

  • 12 Трол

    33 1 Отговор
    Г-н Гюров ще се състезава в мазни борби срещу г-жа Йотова.

    Коментиран от #18

    09:02 03.09.2026

  • 13 Шапкаря

    37 3 Отговор
    Ура!Ще си имаме нов световен шампион!

    09:02 03.09.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Българин

    33 7 Отговор
    След като г-жа Йотова падна на колене пред Русия Православен Партиарх, тя спечели не само сърцата на българите, а и всички избори, на които се яви!
    Така че, тоя нека спортува! На никой не пречи!

    09:04 03.09.2026

  • 16 1111

    45 4 Отговор
    Като прахте двамата дебели, не се ли чувствахте притеснени, че предавате избирателите си? А да ви е минавало през ум, че държавата може да функционира и без тях?

    09:04 03.09.2026

  • 17 Софиянец

    59 3 Отговор
    Петрохански спортист, от пасивните 😂

    09:05 03.09.2026

  • 18 аматьори

    34 0 Отговор

    До коментар #12 от "Трол":

    Ще загуби, щото не и е в категорията!

    09:05 03.09.2026

  • 19 Пуфи

    51 0 Отговор
    Спортист практикуващ тъпчене на чекмеджета и офшорки, стана служебен премиер и първата работа разреши 22 етажа небостъргач в Младост срещу солидна комисионна разбирасе. Поредната калинка касичка на мутро олигархията

    09:06 03.09.2026

  • 20 параолимпиец

    41 0 Отговор
    по какво си спортист - по ритане на топкъ министерски кабинет - по това си добър - брао, но ще гризнеш петроханското дръво на тея избори, а това и заслужаваш, ти и твоята партия - ПП$ДБ-Партия Педофили - Дърти и Брадати.

    09:07 03.09.2026

  • 21 Олелеее

    48 0 Отговор
    какъв спортист си ти, бе? Гарсон, който гони голф топките по игрището, това не е спорт, това е слугинаж.

    09:07 03.09.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Гост

    37 0 Отговор
    Оня полицая щял да бди за закона каза вчера, тоя сега щял да е спортист . Уникум. Как да гласуваш за тия двамата. Празни глави готови за управление по телефона. Докато България няма доктрина за развитие ,ще сме си колония просто, и национални предатели няма да има.

    09:12 03.09.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Чики-Рики

    37 0 Отговор
    Жълта плувка, трети коридор!Сам плува, трети завършва! Искаше ми се, ама нямах желание!

    Коментиран от #32

    09:13 03.09.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 миме

    28 0 Отговор
    и къв е любимият спорт на гюро ламата, ако не е тайна -езда на черни патки ли е?

    09:15 03.09.2026

  • 30 Мутата

    40 1 Отговор
    Отвратителна и нечистоплътна личност.

    09:15 03.09.2026

  • 31 Ти си..

    34 1 Отговор
    укрофил- войнолюбец, марш....

    09:16 03.09.2026

  • 32 Да те питам

    24 0 Отговор

    До коментар #27 от "Чики-Рики":

    Другите коридори, източени ли са били?😁

    09:16 03.09.2026

  • 33 Българин

    30 0 Отговор
    Отивай да спортуваш, това повече ти се отдава.Не ставаш за политик.

    09:16 03.09.2026

  • 34 ДъБили

    21 0 Отговор
    Състезателно пони 🦄 иииии, ти да видиш😂

    09:17 03.09.2026

  • 35 И този

    19 0 Отговор
    е дълбоко свързан с БКП. Двамата му дядовци са били партийни гавази по времето на комунизма, тормозили и ограбвали своите съселяни. Антон Тодоров изнесе документите в своя подкаст.

    09:17 03.09.2026

  • 36 а си кажи истината гяуров

    19 0 Отговор
    но за сметка на това рядко печелиш състезанията нали…

    09:18 03.09.2026

  • 37 гост куролатор

    20 0 Отговор
    А вицето кърти мивки, буквално!

    09:18 03.09.2026

  • 38 Гачо

    21 1 Отговор
    Кривоустия мънгуст и на Картофа съдружника най-прилягат за президент и вице в тая пропаднала държава!

    09:19 03.09.2026

  • 39 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    16 0 Отговор
    ЕМИЛ ХЪРСЕВ ПОДУПРАВИТЕЛ НА БНБ
    ЧОВЕК НА ПАШАТА
    ЕВГЕНИЙ УЗУНОВ ПОДУПРАВИТЕЛ НА БНБ
    ЧОВЕК НА МАДЖО
    ....
    КЪДЕ Е ГАРАНЦИЯТА ЧЕ ГЮРОВ НЕ Е СИКАДЖИЯ ?

    09:19 03.09.2026

  • 40 ТОЗИ

    27 1 Отговор
    Предава националните интереси на България.Можеш да се кандидатираш за президент на Украйна.

    09:19 03.09.2026

  • 41 Кривоустий

    22 1 Отговор
    Президентът трябва да има й визия!
    Какво стана с делото за злоупотреби или каквото и да е там.?
    Смачкаха ли го, че имаш самочувствие да се кандидатираш за президент?

    09:20 03.09.2026

  • 42 Хайо

    22 0 Отговор
    Спортист в тоалетната ли ?

    09:20 03.09.2026

  • 43 СПОРТИСТА ГЮРО

    22 1 Отговор
    ШАМПИОН ПО ДЪЛГО ПИ КАЕ НЕ СРЕЩУ ВЕТЪРА

    09:22 03.09.2026

  • 44 Иван

    23 1 Отговор
    То не е само да риташ топка в кабинета. Пълна излагация си.

    09:22 03.09.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Фейк - либераст

    21 1 Отговор
    Каква народна любов струи от всички коментари към умник и спортист Гюро! Как пък нямаше нито един коментар, който да намери и малко положително петънце в този субект? Дерзай Гюро пеДроханци са зад теб!

    09:26 03.09.2026

  • 47 Хохо Бохо

    18 1 Отговор
    Ба луд ли си ба? Ма ще ида лично да гласувам за Йотова ба петроханец

    09:27 03.09.2026

  • 48 Недеей

    21 1 Отговор
    България няма нужда от теб

    09:27 03.09.2026

  • 49 Боко

    15 1 Отговор
    Едно е да ти се иска , а друго е да можеш👌
    Педофилите са за затвора, а не за избори.

    09:28 03.09.2026

  • 50 цаплко

    16 1 Отговор
    Бегаи, бегаи, спортисте, бегаи бързо. Калпав ПП и ДБ педофил, и срама нямаш с другите педофили от трупата ви. Нали те видяхме колко не струваш, нали когато имаше възможност не направи нищо. Сега без капка срам си извади циганската муцуна да ти слушаме глупостите. Безобразие. Да почвате нещо да рабаотите там вашата жълтопаветна сган, а не само да се оглеждате кой да ви храни от бюджета. Слава на Господ Иисус Христос, лъжата и лъжците са обречени на гибел, ако не се покаят. Няма да гласуваме за Гоце Делчевски циганин от ПП и ДБ педофили, мИрси.

    09:30 03.09.2026

  • 51 Банкера

    11 0 Отговор
    Аз пари само вземам. На заем може и да дам, ама само когато е сигурно че ще прибера поне двойно повече - инвестиции му викам на това, не кражби. Тия които чакат, че ще направя нещо за тях за без пари, ще има да чакат безкрайно - да е ясно още отсега, та сетне да няма що така.

    09:30 03.09.2026

  • 52 Анонимен

    19 0 Отговор
    Наглост безочие невиждана алчност

    09:31 03.09.2026

  • 53 ППдебил

    13 0 Отговор
    Този е от нашите, снощи спортувахме заедно!

    09:33 03.09.2026

  • 54 Браво Гюро давай напред,

    4 13 Отговор
    народа те подкрепя, направихте чудеса!
    Руското "стадо" не трябва да определя Българската демокрация!!!
    От такива "приятели" като Русия ,вдигнаха ръце милиони българи
    от които , Ботев ,Левски ,
    Георги Сава - Раковски , Никола Петков , банкера Буров и целия прогресивен ,
    свободен български народ!!!!

    09:33 03.09.2026

  • 55 Оня

    13 0 Отговор
    Така като чета коментарите това недоразумение ако вземе повече от седем процента значи че някой яко е развързал кесията!

    09:34 03.09.2026

  • 56 Хммм

    12 0 Отговор
    Какъв спортист е това сигане ? Голяма излагация.

    09:34 03.09.2026

  • 57 Боко

    9 1 Отговор

    До коментар #5 от "Абе...":

    Даже са “селски” с гербераската подлога , г-жа плевнелиева💩🤮👌

    09:35 03.09.2026

  • 58 Фен

    11 0 Отговор
    Чудесен избор за Сектата. Напълно ще ги затрие.

    09:36 03.09.2026

  • 59 БеГемот

    9 0 Отговор
    И на тоя му вей вятър....

    09:38 03.09.2026

  • 60 Гюро

    9 0 Отговор
    Никушор Дан реплика, това си ти! Куклата на Урсула да работи за Украйна!

    09:39 03.09.2026

  • 61 Бай Хой

    10 0 Отговор
    Амреаж си ти, не спортист...

    09:40 03.09.2026

  • 62 психиатър

    8 0 Отговор
    Гюров , знаем че много от спортистите с което се хвалиш, че нямат много сиво вещество в главити си.

    09:41 03.09.2026

  • 63 боже, този наистина е много тъп

    7 0 Отговор
    Да благодарим на умнокрасивите за смешните кандидатури тип тикатоки и фейсибуки. За съжаление вдигат акциите така на боздуганка.

    09:41 03.09.2026

  • 64 Стеф

    7 1 Отговор
    Спортист! - голяма работа.
    Нали един такъв спортист - каратист, централен нападател, на Бистришките тигри, ни закотви трайно на дъното?!?

    09:44 03.09.2026

  • 65 Реалист

    7 0 Отговор
    Този път ще загубиш безславно.

    09:46 03.09.2026

  • 66 Уви

    4 0 Отговор
    Поредният,,тука има, тука нема,,.

    09:46 03.09.2026

  • 67 АБВ

    7 0 Отговор
    Какво ще спечели тоя, бе ? А дано стигне до балотаж, но се съмнявам. Аман от некадърници със самочувствие !

    09:46 03.09.2026

  • 68 РЕАЛИСТ

    7 0 Отговор
    Какъв спортист си бе , келеш смотан? В какво състезание си участвал, че и печелил бил? Разправяй ги тези хуморески на такива, като актрисата дето си впечатлил . Глупак,пък и със самочувствие.

    09:47 03.09.2026

  • 69 Петроханци

    7 0 Отговор
    Да подкрепим Гюров, който като истински Гюро Михайлов брани Украйна
    ощетявайки бюджета на България, който като служебен премиер
    Тайно от всички подписа АнтиНароден договор с УкритеНацисти, бедна България
    да им Подарява за Десет години по Един Милиард Евро
    и сега за "Благодарност“ очаква този народ да го избере за президент!

    Коментиран от #76, #78

    09:48 03.09.2026

  • 70 Като го видя тоа,

    3 0 Отговор
    И ми иде да гласувам за дебеллата.

    09:51 03.09.2026

  • 71 Спас и Нели

    3 0 Отговор
    Внимавайте за кого ще гласувате защото не е само титлата президент за няколко години.След изтичане на мандата му гласувате огромна пенсия неограничена от тавана и безброй екстри и привилегии до живот.Той става храненик на държавата докато е жив/а.Затова мислете.

    09:55 03.09.2026

  • 72 1-20

    3 0 Отговор
    Пълна деградация на обществото! Кандидат-президентът примамва избирателите с 20 евро за гориво и открито заявява че разглежда изборите като състезание т.е. през интелектуалната призма на спортист.

    09:57 03.09.2026

  • 73 ежко

    2 0 Отговор
    Гюров, ти си службогонец и нагаждач.Спортист бил....

    09:59 03.09.2026

  • 74 хихи

    4 0 Отговор
    Можеш да спечели само като вице на Емили Тротинетката и при положение, че Кауфланд не издигнат двойката Христо Стоичков-ДАРА, тогава ще сме единствената държава с вице печелил Евровизия

    10:01 03.09.2026

  • 75 Отвратен

    2 0 Отговор
    Гюров ако спечели или ние които го избираме сме деградирали или изборите са фалшифицирани.Все едно да си изберем Киряк Стефчов от романа на Иван Вазов Под иготоза президент!

    10:04 03.09.2026

  • 76 смях в залата

    0 2 Отговор

    До коментар #69 от "Петроханци":

    Украинците са горд народ който се защитава от нашественици. Такива са и прибалтийските републики, Полша,Финландия и всички останали които не искат мизерен живот по евразийски тип.

    10:07 03.09.2026

  • 77 нннн

    3 0 Отговор
    Гюро, ако прочете коментарите, трябва да се гръмне. Ама той е дебелокож манекен.

    Коментиран от #79

    10:08 03.09.2026

  • 78 РЕАЛИСТ

    1 0 Отговор

    До коментар #69 от "Петроханци":

    Грешиш, той знае , че народът никога няма да го избере. С парите за Украйна печели вниманието на мераклиите за война в ЕС и се надява да му помогнат да фалшифицира изборите, както направиха вече в Молдова.

    10:10 03.09.2026

  • 79 хихи

    1 0 Отговор

    До коментар #77 от "нннн":

    жълтопаветниците си живеят в измислен техен си свят и си мислят че само те са прави винаги...

    10:11 03.09.2026

  • 80 Точно

    0 0 Отговор
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    10:18 03.09.2026

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