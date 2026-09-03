Андрей Гюров: Аз съм спортист и винаги влизам в състезание с нагласата да спечеля

Кандидатът за държавен глава Андрей Гюров заяви в ефира на предаването „Денят започва“, че никога не е имал за цел или мечта да заема президентския пост.
Той изрично подчерта, че не разглежда висшата държавна институция като поле за лична амбиция, а по-скоро като огромна обществена отговорност.
Гюров се определи като обикновен работещ българин, който е изградил успешна професионална кариера изцяло в частния сектор и се радва на прекрасно семейство, поради което не приема кандидатурата си като преследване на детска мечта, а като дълг към страната.
Андрей Гюров сподели, че от разговорите си с гражданите след работата на служебния кабинет е усетил две основни тенденции – притеснение от концентрацията на власт в едни ръце и надежда, че държавата може да функционира по различен начин.
Той подчерта, че основната цел на служебното правителство е била пълната откритост към обществото.
В подкрепа на думите си Гюров даде пример с личен разговор: „Една известна българска актриса ми сподели, че по време на служебния кабинет за първи път е спряла да чете новини, защото е изпитвала спокойствие. Именно това усещане за сигурност искаме да върнем на българските граждани.“
Запитан дали влиза в кампанията с реална амбиция за победа, той отговори категорично: „Аз съм спортист и винаги влизам в състезание с нагласата да спечеля. Всички мои срещи до момента показват една различна „социология“ – хората наистина имат надежда за промяна.“
Гюров беше ясен, че кандидатурата му не е обвързана с политически зависимости. Той декларира, че не е изпратен от никого и не дължи услуги на никого, а единствената му отговорност остава към българските граждани. Кандидатът уточни, че не бяга от миналото си и има много приятели в средите на „Продължаваме промяната“ (ПП), но напомни, че президентските избори са мажоритарни и в тях водещи са личните принципи.
Според него решението на тези избори да не се издигат строго партийни кандидатури е напълно правилно: „Не преговарям с партии и партийни централи. Всеки ден разговарям с граждани и избиратели на тези формации. Те сами казват, че този вот не е партиен или идеологически и извън партийните полемики биха застанали зад мен.“
В заключение Гюров отново наблегна на своята независимост и способността си да защитава националния интерес, отхвърляйки воденето на конформистка външна политика. „Мога да казвам истината. Не е въпросът винаги да се съгласяваме с мнението на една или друга държава. Важно е да отстояваме принципна позиция, която можем да защитим с аргументи. Никога не съм бил поддръжник на „йес политиката“ и мога да казвам „не“ тогава, когато нещо не отговаря на интересите на България“, заключи той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Абе, Гяуров
08:59 03.09.2026
3 зрител
09:00 03.09.2026
4 Чукче - Наблюдател
09:00 03.09.2026
5 Абе...
Коментиран от #57
09:00 03.09.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 провинциалист
09:02 03.09.2026
10 Зеления
То се вижда с просто око, а който се съмнява, да преброи след една седмица колко са публикациите на Гров и колко на останалите - неговите ще са повече от тези на всички други взети заедно
09:02 03.09.2026
11 Последния Софиянец
09:02 03.09.2026
12 Трол
Коментиран от #18
09:02 03.09.2026
13 Шапкаря
09:02 03.09.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Българин
Така че, тоя нека спортува! На никой не пречи!
09:04 03.09.2026
16 1111
09:04 03.09.2026
17 Софиянец
09:05 03.09.2026
18 аматьори
До коментар #12 от "Трол":Ще загуби, щото не и е в категорията!
09:05 03.09.2026
19 Пуфи
09:06 03.09.2026
20 параолимпиец
09:07 03.09.2026
21 Олелеее
09:07 03.09.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Гост
09:12 03.09.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Чики-Рики
Коментиран от #32
09:13 03.09.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 миме
09:15 03.09.2026
30 Мутата
09:15 03.09.2026
31 Ти си..
09:16 03.09.2026
32 Да те питам
До коментар #27 от "Чики-Рики":Другите коридори, източени ли са били?😁
09:16 03.09.2026
33 Българин
09:16 03.09.2026
34 ДъБили
09:17 03.09.2026
35 И този
09:17 03.09.2026
36 а си кажи истината гяуров
09:18 03.09.2026
37 гост куролатор
09:18 03.09.2026
38 Гачо
09:19 03.09.2026
39 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ЧОВЕК НА ПАШАТА
ЕВГЕНИЙ УЗУНОВ ПОДУПРАВИТЕЛ НА БНБ
ЧОВЕК НА МАДЖО
....
КЪДЕ Е ГАРАНЦИЯТА ЧЕ ГЮРОВ НЕ Е СИКАДЖИЯ ?
09:19 03.09.2026
40 ТОЗИ
09:19 03.09.2026
41 Кривоустий
Какво стана с делото за злоупотреби или каквото и да е там.?
Смачкаха ли го, че имаш самочувствие да се кандидатираш за президент?
09:20 03.09.2026
42 Хайо
09:20 03.09.2026
43 СПОРТИСТА ГЮРО
09:22 03.09.2026
44 Иван
09:22 03.09.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Фейк - либераст
09:26 03.09.2026
47 Хохо Бохо
09:27 03.09.2026
48 Недеей
09:27 03.09.2026
49 Боко
Педофилите са за затвора, а не за избори.
09:28 03.09.2026
50 цаплко
09:30 03.09.2026
51 Банкера
09:30 03.09.2026
52 Анонимен
09:31 03.09.2026
53 ППдебил
09:33 03.09.2026
54 Браво Гюро давай напред,
Руското "стадо" не трябва да определя Българската демокрация!!!
От такива "приятели" като Русия ,вдигнаха ръце милиони българи
от които , Ботев ,Левски ,
Георги Сава - Раковски , Никола Петков , банкера Буров и целия прогресивен ,
свободен български народ!!!!
09:33 03.09.2026
55 Оня
09:34 03.09.2026
56 Хммм
09:34 03.09.2026
57 Боко
До коментар #5 от "Абе...":Даже са “селски” с гербераската подлога , г-жа плевнелиева💩🤮👌
09:35 03.09.2026
58 Фен
09:36 03.09.2026
59 БеГемот
09:38 03.09.2026
60 Гюро
09:39 03.09.2026
61 Бай Хой
09:40 03.09.2026
62 психиатър
09:41 03.09.2026
63 боже, този наистина е много тъп
09:41 03.09.2026
64 Стеф
Нали един такъв спортист - каратист, централен нападател, на Бистришките тигри, ни закотви трайно на дъното?!?
09:44 03.09.2026
65 Реалист
09:46 03.09.2026
66 Уви
09:46 03.09.2026
67 АБВ
09:46 03.09.2026
68 РЕАЛИСТ
09:47 03.09.2026
69 Петроханци
ощетявайки бюджета на България, който като служебен премиер
Тайно от всички подписа АнтиНароден договор с УкритеНацисти, бедна България
да им Подарява за Десет години по Един Милиард Евро
и сега за "Благодарност“ очаква този народ да го избере за президент!
Коментиран от #76, #78
09:48 03.09.2026
70 Като го видя тоа,
09:51 03.09.2026
71 Спас и Нели
09:55 03.09.2026
72 1-20
09:57 03.09.2026
73 ежко
09:59 03.09.2026
74 хихи
10:01 03.09.2026
75 Отвратен
10:04 03.09.2026
76 смях в залата
До коментар #69 от "Петроханци":Украинците са горд народ който се защитава от нашественици. Такива са и прибалтийските републики, Полша,Финландия и всички останали които не искат мизерен живот по евразийски тип.
10:07 03.09.2026
77 нннн
Коментиран от #79
10:08 03.09.2026
78 РЕАЛИСТ
До коментар #69 от "Петроханци":Грешиш, той знае , че народът никога няма да го избере. С парите за Украйна печели вниманието на мераклиите за война в ЕС и се надява да му помогнат да фалшифицира изборите, както направиха вече в Молдова.
10:10 03.09.2026
79 хихи
До коментар #77 от "нннн":жълтопаветниците си живеят в измислен техен си свят и си мислят че само те са прави винаги...
10:11 03.09.2026
80 Точно
10:18 03.09.2026