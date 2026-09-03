Андрей Гюров: Аз съм спортист и винаги влизам в състезание с нагласата да спечеля

Кандидатът за държавен глава Андрей Гюров заяви в ефира на предаването „Денят започва“, че никога не е имал за цел или мечта да заема президентския пост.

Той изрично подчерта, че не разглежда висшата държавна институция като поле за лична амбиция, а по-скоро като огромна обществена отговорност.

Гюров се определи като обикновен работещ българин, който е изградил успешна професионална кариера изцяло в частния сектор и се радва на прекрасно семейство, поради което не приема кандидатурата си като преследване на детска мечта, а като дълг към страната.

Андрей Гюров сподели, че от разговорите си с гражданите след работата на служебния кабинет е усетил две основни тенденции – притеснение от концентрацията на власт в едни ръце и надежда, че държавата може да функционира по различен начин.

Той подчерта, че основната цел на служебното правителство е била пълната откритост към обществото.

В подкрепа на думите си Гюров даде пример с личен разговор: „Една известна българска актриса ми сподели, че по време на служебния кабинет за първи път е спряла да чете новини, защото е изпитвала спокойствие. Именно това усещане за сигурност искаме да върнем на българските граждани.“

Запитан дали влиза в кампанията с реална амбиция за победа, той отговори категорично: „Аз съм спортист и винаги влизам в състезание с нагласата да спечеля. Всички мои срещи до момента показват една различна „социология“ – хората наистина имат надежда за промяна.“

Гюров беше ясен, че кандидатурата му не е обвързана с политически зависимости. Той декларира, че не е изпратен от никого и не дължи услуги на никого, а единствената му отговорност остава към българските граждани. Кандидатът уточни, че не бяга от миналото си и има много приятели в средите на „Продължаваме промяната“ (ПП), но напомни, че президентските избори са мажоритарни и в тях водещи са личните принципи.

Според него решението на тези избори да не се издигат строго партийни кандидатури е напълно правилно: „Не преговарям с партии и партийни централи. Всеки ден разговарям с граждани и избиратели на тези формации. Те сами казват, че този вот не е партиен или идеологически и извън партийните полемики биха застанали зад мен.“

В заключение Гюров отново наблегна на своята независимост и способността си да защитава националния интерес, отхвърляйки воденето на конформистка външна политика. „Мога да казвам истината. Не е въпросът винаги да се съгласяваме с мнението на една или друга държава. Важно е да отстояваме принципна позиция, която можем да защитим с аргументи. Никога не съм бил поддръжник на „йес политиката“ и мога да казвам „не“ тогава, когато нещо не отговаря на интересите на България“, заключи той.