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Защо Владимир Путин отказа среща с директора на ЦРУ?
  Тема: Украйна

Защо Владимир Путин отказа среща с директора на ЦРУ?

1 Септември, 2026 21:53 1 911 94

  • русия-
  • джон ратклиф-
  • цру-
  • владимир путин

WSJ предположи, че Ретклиф може да е пристигнал в Москва с предупреждение към Путин на фона на разузнавателни данни за подготовка на мобилизация от страна на Русия и възможна проверка на решимостта на НАТО

Защо Владимир Путин отказа среща с директора на ЦРУ? - 1
The Wall Street Journal The Wall Street Journal

Руският президент Владимир Путин е бил готов да се срещне с директора на Централното разузнавателно управление (САЩ) Джон Ретклиф по време на посещението му в Москва. Въпреки това, след като е разбрал съдържанието на посланието, което той е донесъл, Кремъл е решил, че срещата няма смисъл, пише руското издание Агентство, позовавайки се на анонимен източник, който се описва като близък до Кремъл, съобщава Фокус.

Както съобщи източникът на журналистите, Ретклиф е пристигнал в руската столица с призив да се постигне споразумение за прекратяване на войната срещу Украйна възможно най-скоро. Директорът на ЦРУ е изхождал от това, че положението на Русия във войната и в икономиката се влошава, поради което за Кремъл е по-изгодно да се споразумее сега.

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В Москва Джон Ретклиф се срещна с директора на Службата за външно разузнаване (РФ) Сергей Наришкин и, според данни на редица западни медии, с началника на Федералната служба за сигурност (ФСБ) Александър Бортников. След една от тези срещи на Путин е било предадено съдържанието на разговора и Кремъл е отхвърлил предложението за лична среща с Ретклиф.

"Неговото послание звучеше така, сякаш президентът на Украйна Володимир Зеленски вече разглежда Кремъл“, цитира изданието своя източник.

Описвайки реакцията на Кремъл към посланието, източникът отбелязва, че "изглежда, Ретклиф е сбъркал адреса“.

В същото време източникът отказва да отговори доколко позицията на директора на ЦРУ съвпада с тази на администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп.

На 25 август стана известно, че директорът на ЦРУ Джон Ретклиф е пристигнал тайно в Москва. Същия ден медиите съобщиха, че САЩ са помолили Украйна да се въздържи от удари по Москва, Санкт Петербург и северната част на Русия по време на престоя на делегацията, а изданието WSJ предположи, че Ретклиф може да е пристигнал в Москва с предупреждение към Путин на фона на разузнавателни данни за подготовка на мобилизация от страна на Русия и възможна проверка на решимостта на НАТО.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    49 4 Отговор
    АКО БЕШЕ ДОШЪЛ БАЙ ДОНЬО НА КИЛИМЧЕТО, ПУТИН ЩЕЩЕ ДА СЕ СРЕЩНЕ С НЕГО :)
    ......
    ИМА СИ ТАМ ЕДНИ ПРАВИЛА В ДИПЛОМАЦИЯТА :)

    21:55 01.09.2026

  • 2 ☠️E К С Х У М А Т О Р Ъ Т☠️

    28 4 Отговор
    като е отказал що писахте

    "ЦРУ предупреди Путин да не напада НАТО. Но той няма да се вслуша
    28 Август, 2026

    21:55 01.09.2026

  • 3 Чи кой е

    37 6 Отговор
    директора на ЦРУ? Вие знаете ли сега кой е на нашето разузнаване? А?

    Коментиран от #14, #71

    21:55 01.09.2026

  • 4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    36 8 Отговор
    ПРЕВОДАЧИТЕ ОТ РУСКИ НА АНГЛИЙСКИ
    СЕ ИЗЧЕРВИЛИ ОТ НЕУДОБСТВО
    ОТ ОТГОВОРА НА БРАТУШКИТЕ:)

    21:56 01.09.2026

  • 5 аха

    34 4 Отговор
    По-добре питайте ИИ отколкото да четете глупостите на тия глyпаци от WSJ😅

    21:57 01.09.2026

  • 6 ПРОТОКОЛЪТ В ДИПЛОМАЦИЯТА

    43 5 Отговор
    ВЪОБЩЕ НЕ ИЗИСКВА СРЕЩА МЕЖДУ ЛИЦА КОИТО НЕ СА ОТ ЕДИН РАНГ. ПУТИН С НЕКЪВ АЛА БАЛА СЛУЖИТЕЛ НА СЛУЖБИТЕ. НЕ Е СЕРИОЗНО И Е АДЕКВАТМА РЕАКЦИЯ ОТ РУСКА СТРАНА. ДА СЛУШАМЕ ГЛУПОСТИТЕ И ФАНТАЗИИТЕ НА НЕКОЙ СИ АМЕРИКАНЕЦ.НЕ СТАВА.

    21:59 01.09.2026

  • 7 Тайна майна

    34 7 Отговор
    РетКлиф никой за нищо не го брои. Мъск каза че дори не бил в Топ 10000 по важност и само харчел пари на вятъра

    21:59 01.09.2026

  • 8 Тръц!

    12 10 Отговор
    На кого му пука за горкия педофил.
    Да си бере гайлето.

    21:59 01.09.2026

  • 9 ВЛАДИМИР ДВИЖУХИН

    13 31 Отговор
    ЗАЩОТО УМИРА ОТ СТРАХ ...

    ЦЕЛИЯТ СВЯТ ВИДЯ
    КОГАТО СЛИЗАШЕ ОТ САМОЛЕТА
    В КИРГИЗСТАН

    МОМИЧЕТО МУ ПОДАВА
    ПИТКА ЗА ДОБРЕ ДОШЪЛ

    НО СТРАХЛИВОТО ДЪРТО ПЛЪХЧЕ
    ОТЧУПИ ЕДНО ПАРЧЕ ОТ ПИТКАТА

    НАПРАВИ СЕ ЧЕ ЯДЕ
    НО ВЕДНАГА СЛОЖИ ПАРЧЕТО

    ВЪВ ЕДНА САЛФЕТКА.

    ВЕЛИКИЯ РУСКИ ЦАР
    Е ТОТАЛЕН ПАРАНОИК
    И СТРАХЛИВЕЦ


    ХАХА ХАХАХА ХАХАХА ХАХАХА

    Коментиран от #62

    21:59 01.09.2026

  • 10 комиците

    2 4 Отговор
    Отказал среща заради ранга, но е слушал разговора на "Цеко Цаков" с шефа на ЦРУ директно в ефира на Кремъл.

    21:59 01.09.2026

  • 11 Доналд Дък, паток

    30 4 Отговор
    Кратко и ясно: Не му е на нивото.

    21:59 01.09.2026

  • 12 Лост

    22 4 Отговор
    Естествено,че ще откаже.Утре Тръмп ще каже:Аз този не го познавам за директора на ЦРУ.Всичко го е направил на своя глава.Тръмп като се срещна с Путин,да не би да си спази обещанията договорени с Путин?

    22:01 01.09.2026

  • 13 Защото

    7 19 Отговор
    Редклив може да различи двойника,а Путин от параноя не излиза от бункера!

    22:01 01.09.2026

  • 14 стига бе

    23 3 Отговор

    До коментар #3 от "Чи кой е":

    Ние и разузнаване ли имаме? Егати разузнаването - укрите цял незаконен град построиха, а разузнаването явно само си е получавало заплатите.

    22:02 01.09.2026

  • 15 1 на 58 000 американци

    12 5 Отговор
    Въобще са чували за някакъв там Джон Ретклиф. 4 на 200 твърдят даже че е артист който е играл в старите уестърни

    22:02 01.09.2026

  • 16 Същото

    2 3 Отговор
    като Моджтаба!

    22:03 01.09.2026

  • 17 И Киев е Руски

    19 5 Отговор
    Путин е император ратклиФ е по голям смешник от наркомана и гинеколожката.Няма шанс

    Коментиран от #34

    22:03 01.09.2026

  • 18 Ами

    13 2 Отговор
    Познавам гледачка на кафе. Хвърля и боб.
    Ако WSJ се нуждаят от консултант за предположенията си, мога да съдействам :)

    22:03 01.09.2026

  • 19 Читател

    14 3 Отговор
    Защото никой не вярва на тези боклуци за това.

    Коментиран от #26

    22:03 01.09.2026

  • 20 ха, ха, ха...

    3 15 Отговор
    Естествено, че срещата няма смисъл след като Путин няма даже мнение по въпроса, нито аргументи с които да се противопостави.

    22:04 01.09.2026

  • 21 Пратката ботокс

    5 12 Отговор
    изгоря в Озон!

    22:04 01.09.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Източникът

    11 6 Отговор
    близо до Кремъл е бил уличната лампа срещу входа! Само някой с интелект, като нея може да измисли такива нелепици 🤣😂

    22:05 01.09.2026

  • 24 Защо Владимир Путин отказа среща

    11 10 Отговор
    с директора на ЦРУ? Защото като опитен кадър на КГБ, се е опасявал, че онзи може да направи опит да го ликвидира.

    22:05 01.09.2026

  • 25 Мда

    14 2 Отговор
    Цитат от статията: "Позовавайки се на анонимен източник, който се описва като близък до Кремъл". Иди ми, дойди ми. Бля, бля от намсиквиси WSG.

    22:06 01.09.2026

  • 26 Айде бе,

    3 0 Отговор

    До коментар #19 от "Читател":

    А защо си мислиш, че някой може да вярва на твоите боклуци повече? Трябва да си много зле за да си въобразяваш подобно нещо.

    22:06 01.09.2026

  • 27 Може и така да е

    9 0 Отговор
    източникът отбелязва, че "изглежда, Ретклиф е сбъркал адреса“.... де Боливия, де България ... като дрогиран рок музикант дето питал кви са тея палми да не сме в Сибир...

    Коментиран от #67

    22:07 01.09.2026

  • 28 Ето защо

    4 3 Отговор
    Вчера факти публикува записите от страха на путин защото губи в Украйна а днес The Telegraf с нови страшни разкрития

    Коментиран от #73

    22:07 01.09.2026

  • 29 РУСНАЦИТЕ НЕМЕДЛЕНО

    16 6 Отговор
    МУ ПОКАЗАХА ОБРАТНИЯ ПЪТ И СЛЕД НЯМА И 24 ЧАСА КАУБОЯ СИ БИ КАМШИКА С 200 КЪМ ДОМА. ОБЪРКАЛ РУСИЯ С ЗАНЗИБАР.

    Коментиран от #32, #54

    22:07 01.09.2026

  • 30 ФСБ

    2 7 Отговор
    не смогнали да настроят софтуера!

    22:07 01.09.2026

  • 31 И Киев е Руски

    6 3 Отговор
    Тетклииифф е с редкО щастие

    22:08 01.09.2026

  • 32 То не е трудно

    1 4 Отговор

    До коментар #29 от "РУСНАЦИТЕ НЕМЕДЛЕНО":

    да ги объркаш!

    22:08 01.09.2026

  • 33 Пламен

    6 15 Отговор
    Той и среща с Пригожин отказа и се скри.
    Забелязахте ли , че тогава нито един руснак не излезе да защити Путя?

    Коментиран от #41

    22:09 01.09.2026

  • 34 я се дръШ като мъШ

    7 12 Отговор

    До коментар #17 от "И Киев е Руски":

    Крим бил руски?!? Това го кажи на твоя Радев, можеш по този начин поне да го разчувстваш и да получиш порция от Боташ.

    22:09 01.09.2026

  • 35 В чужбина Путин използва куфарче

    5 15 Отговор
    За да не разкрият враговете с генен анализ, че е двойник. По-точно един от многото. Истинският отдавна не съществува.

    22:09 01.09.2026

  • 36 оня с коня

    8 18 Отговор
    Няма никакво значение дали Радклив би разговарял с Пунин или не дори да му бе осигурен Разговор само с Чистачката на Кремъл,защото е ГАРАНТИРАНО че думите му ще бъдат предадени с абс. точност на Путин.Той не беше там да "разговаря"а а да "ПОСЪВЕТВА" руската страна да не "сгази лука",подкрепяйки думите си със съответните Аргументи.Когато статията бе публикевана преди няколко дни с основните постановки на Радклив,съвсем нормално Русофилите НЕДОДЯЛАНО възклихнаха че тия приказки е можело да се кажат и по Телефона...Неее,дипломирани с руски Дипломи тъпанари такива- ЛИЧНОТО посещение е НЕДВУСМИСЛЕНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ за Решимостта на Америка и целия колективен Западда отстояват докрай Позицията си по Укр. Въпрос!

    22:10 01.09.2026

  • 37 , Защо ли

    6 12 Отговор
    КГБ Кре..тена
    След като Шефът на ЦРУ
    Си отиде
    Увели Охраната си
    На 812 Човека.

    Какво го притесни толкова
    Ботокс Мумията?

    22:10 01.09.2026

  • 38 Ахранчик

    5 13 Отговор
    Като чу ЦРУ, Вова се мушна под дивана в бункера и зарита с крачета пищейки!

    22:12 01.09.2026

  • 39 Шъъъ

    6 9 Отговор
    Мриееее бункерният палячо.

    22:12 01.09.2026

  • 40 За кой ли път

    7 5 Отговор
    Една глупост се повтаря. Ами сателитите на Мъск падат. Това е. Русия казва не сме ние. 403 бр. само за ден изчезнаха. Може пък метеорит да ги е забърсал

    Коментиран от #43, #45, #52

    22:12 01.09.2026

  • 41 Руснаците са такива

    7 10 Отговор

    До коментар #33 от "Пламен":

    Появи ли се нов господар, кланят се на него. Като с царя, а после с Ленин. После Сталин и така нататък. Пригожин го посрещаха като освободител, армията се ската, Путин се скри като мишка. Пък като му секна бунта и го забравиха.

    Коментиран от #60

    22:14 01.09.2026

  • 42 Ицо

    2 11 Отговор
    Има ли гняясъни копейки?

    Коментиран от #82

    22:14 01.09.2026

  • 43 Падат

    2 5 Отговор

    До коментар #40 от "За кой ли път":

    май на Расцвет!

    Коментиран от #46

    22:15 01.09.2026

  • 44 Баце ЕООД

    7 1 Отговор
    Кое му е новината? Нито знаете каквото е казал, нито нищо...

    22:15 01.09.2026

  • 45 Руската пропаганда

    6 7 Отговор

    До коментар #40 от "За кой ли път":

    Има за цел само глупаците.

    Коментиран от #55

    22:16 01.09.2026

  • 46 Мдаа

    5 1 Отговор

    До коментар #43 от "Падат":

    Без аналоговият руски Старлинк тотал щета.

    22:17 01.09.2026

  • 47 Евкопит Бармалеев

    6 4 Отговор
    Дребен доносник цереушник и чиновник да се среща с Путин!
    Представител на задлъжняла страна победена от страна от третия свят на санкции!.
    Защо разсмивате тълпите нещастници?

    22:18 01.09.2026

  • 48 Защо защо

    7 3 Отговор
    Щото очевидно не го е канил а си има протокол. В Китай що кравари така се нацепиха, огледаха се огледаха се и аре обратно. Не помните ли? ...

    22:18 01.09.2026

  • 49 Как

    2 1 Отговор
    да се срещне?Нали е в Бишкек?

    22:18 01.09.2026

  • 50 Иван

    5 2 Отговор
    Беше Ратклиф, сега е Ретклиф......абе пишете го Плъхклиф.

    22:19 01.09.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Няма край путинското унижение

    3 2 Отговор
    Няма.

    22:20 01.09.2026

  • 54 Иван

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "РУСНАЦИТЕ НЕМЕДЛЕНО":

    Четири часа.

    22:20 01.09.2026

  • 55 Сега искаш

    2 2 Отговор

    До коментар #45 от "Руската пропаганда":

    да ти съчувстваме ли?

    22:20 01.09.2026

  • 56 Всеки руснак

    3 6 Отговор
    изпитва неописуем страх ,само от две неща! Хитлер и ЦРУ !

    22:21 01.09.2026

  • 57 ПУТИН

    5 6 Отговор
    Беше много Жалък
    Когато пълзеше
    Пред Китайския Император.

    Писукаше като ос.рано Пиле
    Бункерното Васалче..

    Коментиран от #85

    22:21 01.09.2026

  • 58 Червеноармеец Шухов

    1 3 Отговор
    Охрайна вече изживява последните си месеци!
    Тази територия ще бъде телепортирана в 6 век където ще могат да дефекират хора по гори и паланки!
    Всички представители на ПП ГЕРБ и ДПС ще бъдат пратени да попълнят топящата се украйнска войска!
    България без тези совляци ще литне

    22:22 01.09.2026

  • 59 Механик

    3 3 Отговор
    "изглежда, Ретклиф е сбъркал адреса“.
    Всички сбъркахте адреса и продължавате да го бъркате. Путин отдавна ви каза какви с а целите и какво ще стане. До сега той н е е променил нищо.

    22:22 01.09.2026

  • 60 Пламен

    5 0 Отговор

    До коментар #41 от "Руснаците са такива":

    Да , и винаги оплюват предишния.
    Нашите червени боклуци са същите. Те променят името на Варна на гр.Сталин.
    Бургазките боклуци ( да не останат назад) подават молба до Массква Бургас да се прекръсти на Ленин. :)
    Обаче Джугашвили през това умира и неговия паметник във Варна е хвърлен в морето.

    Путя знае ,че това го чака.

    Коментиран от #75

    22:23 01.09.2026

  • 61 Путин оригинала

    0 1 Отговор
    вече е при Мадуро !Наришкин знае!

    22:23 01.09.2026

  • 62 Движухата на Вова

    4 1 Отговор

    До коментар #9 от "ВЛАДИМИР ДВИЖУХИН":

    Когато Путин пътува из страната, всички с които се среща са от службите. Граждани, случайни минувачи, продавачки на сладолед. Тогава може да покаже смелост, близост с народа и дори да си хапне сладолед. Но в чужбина е опасно. Не се знае какво ще му поднесат. Още преди СВО на срещите на 24-те или 8-те на официални обяди ядеше и пиеше само това, което му бяха донесли от Москва.

    Коментиран от #76

    22:23 01.09.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Зеленодебил Киселозелев

    2 3 Отговор
    Разгрома на нещастния и беден запад довежда Петроханските педофили до нас!
    Свиквайте победихме ви мигритее ви довършат!

    22:24 01.09.2026

  • 65 Последно

    4 0 Отговор
    Косатките ядат ли
    Бели Мечки?

    Или да питаме Дъртия Епилиран Всезнайко
    Който изпълзя от Бункера?

    Коментиран от #74

    22:24 01.09.2026

  • 66 Елементарно Уотсън

    2 5 Отговор
    Ратклиф е отишал с огромен самолет за да си прибере стотиците чували с американска карантия от фронта в Украйна попаднала в руски ръце ,какво толкова има за обсъждане в случая?

    22:25 01.09.2026

  • 67 Иван

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Може и така да е":

    Де Марко, де Нарко.

    22:25 01.09.2026

  • 68 По туй време

    2 0 Отговор
    караше Волга с единия пръст!

    22:25 01.09.2026

  • 69 Това не е ли

    1 1 Отговор
    за рубриката, Хумор, сатира и забава? Поне една кръстословица или судоку да бяхте прикрепили към статийката:)

    22:25 01.09.2026

  • 70 Зверовиден соросоид

    2 5 Отговор
    Всички складове и магазини и бензиностанции заминаха при Бандера!
    Укрите ще си жилят задниците с коприва и да проклинат деня в който повярваха на мърлявия запад!Така наречените лузъри....

    22:26 01.09.2026

  • 71 Иван

    1 3 Отговор

    До коментар #3 от "Чи кой е":

    Елена Поптодорова и Гад Зееви.

    22:26 01.09.2026

  • 72 не може да бъде

    3 3 Отговор
    Тези предположения и догадки са изсмукани от пръстите- Путин не може да е имал каквото и да е намерение да разговаря с Радклиф!?Носи ли директорът на ЦРУ послание от Тръмп което да бъде връчено на Путин /както Къшнър и Виткоф/ -не носи!?Има ли информация която трябва да бъде предадена само на Путин и никой друг -няма такава!?Чернови на договори споразумения -нищо такова!?Няма никаква причина Путин да се среща с човек който е много по-ниско от него в иерархията обърнете внимание -не е даже специален и упълномощен посланик -това е важна длъжност много по -висока от директор на ЦРУ при преговори-- а ултиматуми заплахи и т.н.може да се кажат и на други хора... Путин не си губи времето да слуша такива и не се трогва от такива ходове...!?

    22:27 01.09.2026

  • 73 Факт

    6 1 Отговор

    До коментар #28 от "Ето защо":

    Това го каза след като директора на ЦРУ посети САЩ. Неговият приятел агент Краснов ( Тръмп) опитва да го спаси. Раша е бита зверски в Украйна а близките на тези 2 милиона убити руснаци му намазват въжето...

    Коментиран от #80

    22:27 01.09.2026

  • 74 МайТапчията

    3 5 Отговор

    До коментар #65 от "Последно":

    Косатки вече почти няма ,само последното ново гробище на североизток от Харков е приютило 86000 бандери 👈.

    Коментиран от #78, #79

    22:27 01.09.2026

  • 75 Смех с копейки

    5 0 Отговор

    До коментар #60 от "Пламен":

    Например град Монтана да се ппреименува на Пунтана.😅

    22:27 01.09.2026

  • 76 Във всички Градове в Русия

    5 2 Отговор

    До коментар #62 от "Движухата на Вова":

    Където минава Ескорта
    На Страхливецът Пучя
    Заварят шахтите по
    Улиците.

    Хахаха хахахахаха хахахахаха

    Махат и кофите за Боклук.

    Какъв е тоя страх
    От Народната Руска Любов?

    Коментиран от #86, #90

    22:28 01.09.2026

  • 77 Оуейс

    1 0 Отговор
    Внезапно протичане....

    22:28 01.09.2026

  • 78 Руската пропаганда

    4 1 Отговор

    До коментар #74 от "МайТапчията":

    Има за цел глупаците.

    22:28 01.09.2026

  • 79 Това променя ли Факта

    5 2 Отговор

    До коментар #74 от "МайТапчията":

    Че Путин е тотален Издуханяк?

    Хаха хахахахаха хахахахаха

    И от ден на ден става все по зле

    Коментиран от #87

    22:30 01.09.2026

  • 80 Точен сте

    4 2 Отговор

    До коментар #73 от "Факт":

    Хакери влязоха в базата данни на Руския ген щаб- цифрите са потресаващи!

    Засекретени данни от руския ген.щаб-

     ЕКСКЛУЗИВНО! ШОКИРАЩИ ДАННИ ЗА РУСКИТЕ ЗАГУБИ В УКРАЙНА! 📢

    🔴 Общо руски жертви: 2 850 000+ (убити, ранени, пленени, изчезнали)
    🔴 Убити руски войници: 1 950 000+
    🔴 Ранени и трайно инвалидизирани: 720 000+
    🔴 Избягали от мобилизация: 2 500 000+ (официално напуснали Русия, реалните данни може да са двойно повече)
    🔴 Пленени руски войници: 120 000+ (Украинските сили вече не знаят къде да ги държат, защото руските мобици се предават масово!)
    🔴 Дезертирали руснаци: 210 000+ (сред тях десетки висши офицери, които предпочитат да избягат в Казахстан, Грузия и Турция, отколкото да умрат за „великата“ армия)
    🔴 Руснаци, загинали от собствените си командири (разстреляни заради страхливост): 38 000+

    💥 Русия загуби повече войници за 5 години, отколкото във ВСВ СССР за първите 4 години! 💥

    22:31 01.09.2026

  • 81 бебето

    3 0 Отговор
    Волгата епедал.

    Коментиран от #84

    22:31 01.09.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Руската пропаганда

    4 1 Отговор
    Направо в ужас е докарала Ретклиф. Тунел под Белият дом пълен в взрив е открит при строежа на балната зала. Наркокартели в Мексико имат ядрени подводници. Чума плъзна в американска военна база в Ербил ...

    22:32 01.09.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Имат шахти поне по улиците

    2 3 Отговор

    До коментар #76 от "Във всички Градове в Русия":

    А в САЩ поне 4-5 щата и улици нямат камо ли шахти.

    22:35 01.09.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 нннн

    3 4 Отговор
    Бре! Загрижили се, че икономиката на Русия се влошава и че губи войната!(?)
    И се втурнаха да спасяват Зеленски и хунтата...
    И ни забавляват с масали за руската опасност за Европа. Били искали руснаците да си внесат още 70 пола и др. такива.

    22:38 01.09.2026

  • 89 Цивилизационно

    0 0 Отговор
    са несъвместими!

    22:38 01.09.2026

  • 90 Иван

    0 1 Отговор

    До коментар #76 от "Във всички Градове в Русия":

    От миролюбивия юдаизъм.

    22:38 01.09.2026

  • 91 Историк

    1 0 Отговор
    Много е просто , защото има и субординация . Каубоя н една тухла в стената

    22:39 01.09.2026

  • 92 Язък

    2 0 Отговор
    Жужу щеше да види и да се докосне да жив западняк,американец.Последен шанс.

    22:41 01.09.2026

  • 93 Пич

    2 1 Отговор
    Какво спечели русийката когато нападна Украйна преди 5 години?
    1- во - Бяха убити и осакатени над 2 млн.нещастни руснаци ( а човешкия живот е най ценен)
    2-ро - разшири до границата си НАТО с 1300 км. ( Швеция и Финландия от 200 години неутрални след агресията подадоха за членство). Русия ги заплаши " с необратими последици " но те й показаха среден пръст и влязоха в алианса.
    3- то - стандарта на обикновените руснаци падна 4 пъти ,няма бензин ,купони за храна. В Крим изобщо липсват и населението бяга. Окупираната част от Донбас ежедневно е обстрелвана от ВСУ. И както каза главният пропагандист на Кремъл по ОРТ Маргарита Симонян - "За какво са ни тези територии като могат да ни убият всеки момент"
    ЕТО ТОВА СПЕЧЕЛИ РАЗГРОМЕНА РАША💯
    А на запад всичко е спокойно - няма бомби, няма убивани граждани на Европейските страни ,по почивки ,спокойни животи.

    22:43 01.09.2026

  • 94 БАРС

    0 0 Отговор
    ЕДИН УВАЖАВАШ СЕБЕ ПРЕЗИДЕНТ НИКОГА НЕ СЕ СРЕЩА С ЧУЖДИ НАЧАЛНИЦИ НА РАЗУЗНАВАНЕТО.ИМА СИ НЕГОВИ ХОРА ЗА ТОВА ДРУГО 100% ВЯРНО ЗАЩО УКРАИНА Е НА ТОВА ДЕРЕЖЕ? ИСТИНАИА Е ,ЧЕ ЗЕЛИНСКИ КОГАТО ВСТЪПИ В ДЛЪЖНОСТ НА ДРУГАТА СЕДМИЦА ТОЙ НЕ СЕ СРЕЩНА С НИТО ЕДИН ПРЕЗИДЕНТ НА ДРУГА ДЪРЖАВАТ КАКТО ПОСТЪПВАТ ВСИЧКИ НОРМАЛНИ ПРЕЗИДЕНТИ .ДА ТОЙ ОТИДЕ ДИРЕКТНО В АНГЛИЯ В ЦЕНТРАЛАТА НА МИ 6 .КОЙТО НЕ ЗНАЕ ПО ПРОСТО КАЗАНО АНГЛИЙСКОТО ЦРУ.ТАКА ЧЕ НЕ СЕ УЧУДВАЙТЕ ЗАЩО УКРАИНА ПРЕДИЗВИКА РАША ДА Я НА ПАДНЕ И КОЙ КОМАНДВА УКРАИНА ЗАМЕСЛЕТЕ СЕ И МИСЛЯ ЧЕ Е КРАЙНО ВРЕМЕ ДА ПРЕСТАНАТ НАШИТЕ ДА Я СЪЖЕЛЯВАТ И ДА СЛУШАТ ЕС ПАРЛАМЕНТА ТА АНГЛИЧАНИ И САЩ И ДА ИМ ПОМАГАМЕ.УКРИТЕ В БЪЛГАРИЯ ДА ПОЧВАТ РАБОТА У НАС И ДА СИ ПЛАЩАТ ВСИЧКО.АКО НЕ ОБРАТНО ЖЕНА МИ Е УКРАИНКА И СМЕ ЖЕНИНИ ОТ 32 ГОД.И ТЯ НЕ ОБИЧА ГОТОВАНЦИТЕ ОТ УКРАИНА.НИЕ РАБОТИМ ПЛАЩАМЕ ДАНЪЦИ ЗА ДА МИ ПИЯТ ВОДКА И ДА СЕ СМЕЯТ ПО ТИК ТОКА КАК В ЕС ИМ ПЛАЩАТ БЕЗ ДА РАБОТЯТ.И НАКРАЯ ИСТОРИЧЕСКИ ФАКТИ .НЯКОГА ХИТЛЕР ГО ПОДТИКНАХА ТИЯ СЪЩИТЕ ПРИЯТЕЛИ НА ЗЕ ДА НАПАДНЕ СССР.ТАКА ЧЕ СИТУАЦИЯТА СЕ ПОВТАРЯ.

    22:57 01.09.2026

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