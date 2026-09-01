Защо Владимир Путин отказа среща с директора на ЦРУ?

Руският президент Владимир Путин е бил готов да се срещне с директора на Централното разузнавателно управление (САЩ) Джон Ретклиф по време на посещението му в Москва. Въпреки това, след като е разбрал съдържанието на посланието, което той е донесъл, Кремъл е решил, че срещата няма смисъл, пише руското издание Агентство, позовавайки се на анонимен източник, който се описва като близък до Кремъл, съобщава Фокус.

Както съобщи източникът на журналистите, Ретклиф е пристигнал в руската столица с призив да се постигне споразумение за прекратяване на войната срещу Украйна възможно най-скоро. Директорът на ЦРУ е изхождал от това, че положението на Русия във войната и в икономиката се влошава, поради което за Кремъл е по-изгодно да се споразумее сега.

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В Москва Джон Ретклиф се срещна с директора на Службата за външно разузнаване (РФ) Сергей Наришкин и, според данни на редица западни медии, с началника на Федералната служба за сигурност (ФСБ) Александър Бортников. След една от тези срещи на Путин е било предадено съдържанието на разговора и Кремъл е отхвърлил предложението за лична среща с Ретклиф.

"Неговото послание звучеше така, сякаш президентът на Украйна Володимир Зеленски вече разглежда Кремъл“, цитира изданието своя източник.

Описвайки реакцията на Кремъл към посланието, източникът отбелязва, че "изглежда, Ретклиф е сбъркал адреса“.

В същото време източникът отказва да отговори доколко позицията на директора на ЦРУ съвпада с тази на администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп.

На 25 август стана известно, че директорът на ЦРУ Джон Ретклиф е пристигнал тайно в Москва. Същия ден медиите съобщиха, че САЩ са помолили Украйна да се въздържи от удари по Москва, Санкт Петербург и северната част на Русия по време на престоя на делегацията, а изданието WSJ предположи, че Ретклиф може да е пристигнал в Москва с предупреждение към Путин на фона на разузнавателни данни за подготовка на мобилизация от страна на Русия и възможна проверка на решимостта на НАТО.