Защо Владимир Путин отказа среща с директора на ЦРУ?

Руският президент Владимир Путин е бил готов да се срещне с директора на Централното разузнавателно управление (САЩ) Джон Ретклиф по време на посещението му в Москва. Въпреки това, след като е разбрал съдържанието на посланието, което той е донесъл, Кремъл е решил, че срещата няма смисъл, пише руското издание Агентство, позовавайки се на анонимен източник, който се описва като близък до Кремъл, съобщава Фокус.
Както съобщи източникът на журналистите, Ретклиф е пристигнал в руската столица с призив да се постигне споразумение за прекратяване на войната срещу Украйна възможно най-скоро. Директорът на ЦРУ е изхождал от това, че положението на Русия във войната и в икономиката се влошава, поради което за Кремъл е по-изгодно да се споразумее сега.
В Москва Джон Ретклиф се срещна с директора на Службата за външно разузнаване (РФ) Сергей Наришкин и, според данни на редица западни медии, с началника на Федералната служба за сигурност (ФСБ) Александър Бортников. След една от тези срещи на Путин е било предадено съдържанието на разговора и Кремъл е отхвърлил предложението за лична среща с Ретклиф.
"Неговото послание звучеше така, сякаш президентът на Украйна Володимир Зеленски вече разглежда Кремъл“, цитира изданието своя източник.
Описвайки реакцията на Кремъл към посланието, източникът отбелязва, че "изглежда, Ретклиф е сбъркал адреса“.
В същото време източникът отказва да отговори доколко позицията на директора на ЦРУ съвпада с тази на администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп.
На 25 август стана известно, че директорът на ЦРУ Джон Ретклиф е пристигнал тайно в Москва. Същия ден медиите съобщиха, че САЩ са помолили Украйна да се въздържи от удари по Москва, Санкт Петербург и северната част на Русия по време на престоя на делегацията, а изданието WSJ предположи, че Ретклиф може да е пристигнал в Москва с предупреждение към Путин на фона на разузнавателни данни за подготовка на мобилизация от страна на Русия и възможна проверка на решимостта на НАТО.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
......
ИМА СИ ТАМ ЕДНИ ПРАВИЛА В ДИПЛОМАЦИЯТА :)
21:55 01.09.2026
2 ☠️E К С Х У М А Т О Р Ъ Т☠️
"ЦРУ предупреди Путин да не напада НАТО. Но той няма да се вслуша
28 Август, 2026
21:55 01.09.2026
3 Чи кой е
Коментиран от #14, #71
21:55 01.09.2026
4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
СЕ ИЗЧЕРВИЛИ ОТ НЕУДОБСТВО
ОТ ОТГОВОРА НА БРАТУШКИТЕ:)
21:56 01.09.2026
5 аха
21:57 01.09.2026
6 ПРОТОКОЛЪТ В ДИПЛОМАЦИЯТА
21:59 01.09.2026
7 Тайна майна
21:59 01.09.2026
8 Тръц!
Да си бере гайлето.
21:59 01.09.2026
9 ВЛАДИМИР ДВИЖУХИН
ЦЕЛИЯТ СВЯТ ВИДЯ
КОГАТО СЛИЗАШЕ ОТ САМОЛЕТА
В КИРГИЗСТАН
МОМИЧЕТО МУ ПОДАВА
ПИТКА ЗА ДОБРЕ ДОШЪЛ
НО СТРАХЛИВОТО ДЪРТО ПЛЪХЧЕ
ОТЧУПИ ЕДНО ПАРЧЕ ОТ ПИТКАТА
НАПРАВИ СЕ ЧЕ ЯДЕ
НО ВЕДНАГА СЛОЖИ ПАРЧЕТО
ВЪВ ЕДНА САЛФЕТКА.
ВЕЛИКИЯ РУСКИ ЦАР
Е ТОТАЛЕН ПАРАНОИК
И СТРАХЛИВЕЦ
ХАХА ХАХАХА ХАХАХА ХАХАХА
Коментиран от #62
21:59 01.09.2026
10 комиците
21:59 01.09.2026
11 Доналд Дък, паток
21:59 01.09.2026
12 Лост
22:01 01.09.2026
13 Защото
22:01 01.09.2026
14 стига бе
До коментар #3 от "Чи кой е":Ние и разузнаване ли имаме? Егати разузнаването - укрите цял незаконен град построиха, а разузнаването явно само си е получавало заплатите.
22:02 01.09.2026
15 1 на 58 000 американци
22:02 01.09.2026
16 Същото
22:03 01.09.2026
17 И Киев е Руски
Коментиран от #34
22:03 01.09.2026
18 Ами
Ако WSJ се нуждаят от консултант за предположенията си, мога да съдействам :)
22:03 01.09.2026
19 Читател
Коментиран от #26
22:03 01.09.2026
20 ха, ха, ха...
22:04 01.09.2026
21 Пратката ботокс
22:04 01.09.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Източникът
22:05 01.09.2026
24 Защо Владимир Путин отказа среща
22:05 01.09.2026
25 Мда
22:06 01.09.2026
26 Айде бе,
До коментар #19 от "Читател":А защо си мислиш, че някой може да вярва на твоите боклуци повече? Трябва да си много зле за да си въобразяваш подобно нещо.
22:06 01.09.2026
27 Може и така да е
Коментиран от #67
22:07 01.09.2026
28 Ето защо
Коментиран от #73
22:07 01.09.2026
29 РУСНАЦИТЕ НЕМЕДЛЕНО
Коментиран от #32, #54
22:07 01.09.2026
30 ФСБ
22:07 01.09.2026
31 И Киев е Руски
22:08 01.09.2026
32 То не е трудно
До коментар #29 от "РУСНАЦИТЕ НЕМЕДЛЕНО":да ги объркаш!
22:08 01.09.2026
33 Пламен
Забелязахте ли , че тогава нито един руснак не излезе да защити Путя?
Коментиран от #41
22:09 01.09.2026
34 я се дръШ като мъШ
До коментар #17 от "И Киев е Руски":Крим бил руски?!? Това го кажи на твоя Радев, можеш по този начин поне да го разчувстваш и да получиш порция от Боташ.
22:09 01.09.2026
35 В чужбина Путин използва куфарче
22:09 01.09.2026
36 оня с коня
22:10 01.09.2026
37 , Защо ли
След като Шефът на ЦРУ
Си отиде
Увели Охраната си
На 812 Човека.
Какво го притесни толкова
Ботокс Мумията?
22:10 01.09.2026
38 Ахранчик
22:12 01.09.2026
39 Шъъъ
22:12 01.09.2026
40 За кой ли път
Коментиран от #43, #45, #52
22:12 01.09.2026
41 Руснаците са такива
До коментар #33 от "Пламен":Появи ли се нов господар, кланят се на него. Като с царя, а после с Ленин. После Сталин и така нататък. Пригожин го посрещаха като освободител, армията се ската, Путин се скри като мишка. Пък като му секна бунта и го забравиха.
Коментиран от #60
22:14 01.09.2026
42 Ицо
Коментиран от #82
22:14 01.09.2026
43 Падат
До коментар #40 от "За кой ли път":май на Расцвет!
Коментиран от #46
22:15 01.09.2026
44 Баце ЕООД
22:15 01.09.2026
45 Руската пропаганда
До коментар #40 от "За кой ли път":Има за цел само глупаците.
Коментиран от #55
22:16 01.09.2026
46 Мдаа
До коментар #43 от "Падат":Без аналоговият руски Старлинк тотал щета.
22:17 01.09.2026
47 Евкопит Бармалеев
Представител на задлъжняла страна победена от страна от третия свят на санкции!.
Защо разсмивате тълпите нещастници?
22:18 01.09.2026
48 Защо защо
22:18 01.09.2026
49 Как
22:18 01.09.2026
50 Иван
22:19 01.09.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Няма край путинското унижение
22:20 01.09.2026
54 Иван
До коментар #29 от "РУСНАЦИТЕ НЕМЕДЛЕНО":Четири часа.
22:20 01.09.2026
55 Сега искаш
До коментар #45 от "Руската пропаганда":да ти съчувстваме ли?
22:20 01.09.2026
56 Всеки руснак
22:21 01.09.2026
57 ПУТИН
Когато пълзеше
Пред Китайския Император.
Писукаше като ос.рано Пиле
Бункерното Васалче..
Коментиран от #85
22:21 01.09.2026
58 Червеноармеец Шухов
Тази територия ще бъде телепортирана в 6 век където ще могат да дефекират хора по гори и паланки!
Всички представители на ПП ГЕРБ и ДПС ще бъдат пратени да попълнят топящата се украйнска войска!
България без тези совляци ще литне
22:22 01.09.2026
59 Механик
Всички сбъркахте адреса и продължавате да го бъркате. Путин отдавна ви каза какви с а целите и какво ще стане. До сега той н е е променил нищо.
22:22 01.09.2026
60 Пламен
До коментар #41 от "Руснаците са такива":Да , и винаги оплюват предишния.
Нашите червени боклуци са същите. Те променят името на Варна на гр.Сталин.
Бургазките боклуци ( да не останат назад) подават молба до Массква Бургас да се прекръсти на Ленин. :)
Обаче Джугашвили през това умира и неговия паметник във Варна е хвърлен в морето.
Путя знае ,че това го чака.
Коментиран от #75
22:23 01.09.2026
61 Путин оригинала
22:23 01.09.2026
62 Движухата на Вова
До коментар #9 от "ВЛАДИМИР ДВИЖУХИН":Когато Путин пътува из страната, всички с които се среща са от службите. Граждани, случайни минувачи, продавачки на сладолед. Тогава може да покаже смелост, близост с народа и дори да си хапне сладолед. Но в чужбина е опасно. Не се знае какво ще му поднесат. Още преди СВО на срещите на 24-те или 8-те на официални обяди ядеше и пиеше само това, което му бяха донесли от Москва.
Коментиран от #76
22:23 01.09.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Зеленодебил Киселозелев
Свиквайте победихме ви мигритее ви довършат!
22:24 01.09.2026
65 Последно
Бели Мечки?
Или да питаме Дъртия Епилиран Всезнайко
Който изпълзя от Бункера?
Коментиран от #74
22:24 01.09.2026
66 Елементарно Уотсън
22:25 01.09.2026
67 Иван
До коментар #27 от "Може и така да е":Де Марко, де Нарко.
22:25 01.09.2026
68 По туй време
22:25 01.09.2026
69 Това не е ли
22:25 01.09.2026
70 Зверовиден соросоид
Укрите ще си жилят задниците с коприва и да проклинат деня в който повярваха на мърлявия запад!Така наречените лузъри....
22:26 01.09.2026
71 Иван
До коментар #3 от "Чи кой е":Елена Поптодорова и Гад Зееви.
22:26 01.09.2026
72 не може да бъде
22:27 01.09.2026
73 Факт
До коментар #28 от "Ето защо":Това го каза след като директора на ЦРУ посети САЩ. Неговият приятел агент Краснов ( Тръмп) опитва да го спаси. Раша е бита зверски в Украйна а близките на тези 2 милиона убити руснаци му намазват въжето...
Коментиран от #80
22:27 01.09.2026
74 МайТапчията
До коментар #65 от "Последно":Косатки вече почти няма ,само последното ново гробище на североизток от Харков е приютило 86000 бандери 👈.
Коментиран от #78, #79
22:27 01.09.2026
75 Смех с копейки
До коментар #60 от "Пламен":Например град Монтана да се ппреименува на Пунтана.😅
22:27 01.09.2026
76 Във всички Градове в Русия
До коментар #62 от "Движухата на Вова":Където минава Ескорта
На Страхливецът Пучя
Заварят шахтите по
Улиците.
Хахаха хахахахаха хахахахаха
Махат и кофите за Боклук.
Какъв е тоя страх
От Народната Руска Любов?
Коментиран от #86, #90
22:28 01.09.2026
77 Оуейс
22:28 01.09.2026
78 Руската пропаганда
До коментар #74 от "МайТапчията":Има за цел глупаците.
22:28 01.09.2026
79 Това променя ли Факта
До коментар #74 от "МайТапчията":Че Путин е тотален Издуханяк?
Хаха хахахахаха хахахахаха
И от ден на ден става все по зле
Коментиран от #87
22:30 01.09.2026
80 Точен сте
До коментар #73 от "Факт":Хакери влязоха в базата данни на Руския ген щаб- цифрите са потресаващи!
Засекретени данни от руския ген.щаб-
ЕКСКЛУЗИВНО! ШОКИРАЩИ ДАННИ ЗА РУСКИТЕ ЗАГУБИ В УКРАЙНА! 📢
🔴 Общо руски жертви: 2 850 000+ (убити, ранени, пленени, изчезнали)
🔴 Убити руски войници: 1 950 000+
🔴 Ранени и трайно инвалидизирани: 720 000+
🔴 Избягали от мобилизация: 2 500 000+ (официално напуснали Русия, реалните данни може да са двойно повече)
🔴 Пленени руски войници: 120 000+ (Украинските сили вече не знаят къде да ги държат, защото руските мобици се предават масово!)
🔴 Дезертирали руснаци: 210 000+ (сред тях десетки висши офицери, които предпочитат да избягат в Казахстан, Грузия и Турция, отколкото да умрат за „великата“ армия)
🔴 Руснаци, загинали от собствените си командири (разстреляни заради страхливост): 38 000+
💥 Русия загуби повече войници за 5 години, отколкото във ВСВ СССР за първите 4 години! 💥
22:31 01.09.2026
81 бебето
Коментиран от #84
22:31 01.09.2026
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Руската пропаганда
22:32 01.09.2026
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Имат шахти поне по улиците
До коментар #76 от "Във всички Градове в Русия":А в САЩ поне 4-5 щата и улици нямат камо ли шахти.
22:35 01.09.2026
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 нннн
И се втурнаха да спасяват Зеленски и хунтата...
И ни забавляват с масали за руската опасност за Европа. Били искали руснаците да си внесат още 70 пола и др. такива.
22:38 01.09.2026
89 Цивилизационно
22:38 01.09.2026
90 Иван
До коментар #76 от "Във всички Градове в Русия":От миролюбивия юдаизъм.
22:38 01.09.2026
91 Историк
22:39 01.09.2026
92 Язък
22:41 01.09.2026
93 Пич
1- во - Бяха убити и осакатени над 2 млн.нещастни руснаци ( а човешкия живот е най ценен)
2-ро - разшири до границата си НАТО с 1300 км. ( Швеция и Финландия от 200 години неутрални след агресията подадоха за членство). Русия ги заплаши " с необратими последици " но те й показаха среден пръст и влязоха в алианса.
3- то - стандарта на обикновените руснаци падна 4 пъти ,няма бензин ,купони за храна. В Крим изобщо липсват и населението бяга. Окупираната част от Донбас ежедневно е обстрелвана от ВСУ. И както каза главният пропагандист на Кремъл по ОРТ Маргарита Симонян - "За какво са ни тези територии като могат да ни убият всеки момент"
ЕТО ТОВА СПЕЧЕЛИ РАЗГРОМЕНА РАША💯
А на запад всичко е спокойно - няма бомби, няма убивани граждани на Европейските страни ,по почивки ,спокойни животи.
22:43 01.09.2026
94 БАРС
22:57 01.09.2026