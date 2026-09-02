Важните новини във ФАКТИ на 02.09.2026 г.

Правителството ще предложи конкретен размер на минималната работна заплата за 2027 г., след като парламентът приеме промените в Кодекса на труда за новия механизъм за определянето на най-ниското възнаграждение в страната. Това заяви министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова пред ресорната парламентарна комисия:

Божанов: Реформа в службите няма, има стъпки в съвсем грешна посока

Съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов критикува предложените за обществено обсъждане промени в закона, уреждащ дейността на ДАНС. Според него предвидените изменения са отказ от реформи, обобщи БНР.

ЦИК определи възнагражденията на членовете на РИК и СИК за изборите на 25 октомври

Централната избирателна комисия (ЦИК) определи възнагражденията на членовете на районните избирателни комисии (РИК) и секционните избирателни комисии (СИК)/ПСИК в страната и специалистите към РИК за изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври. Това съобщиха за БТА от ЦИК.

Правната комисия прие мерки срещу "дела шамари"

Парламентарната комисия по правни въпроси подкрепи единодушно на първо четене законопроект, целящ защитата на журналисти и общественици от така наречените "дела шамари", съобщават от БТА. Промените в Гражданския процесуален кодекс са внесени от Министерския съвет и бяха приети със 17 гласа "за", без нито един "против" или "въздържал се".

Премиерът Румен Радев се срещна с помощник генералния секретар на НАТО по разузнаването и сигурността Скот Брей

Министър-председателят Румен Радев се срещна с помощник генералния секретар на НАТО по разузнаването и сигурността Скот Брей, съобщиха от пресслужбата на кабинета.

Андрей Гюров отказва преговори с политическите централи за президентския вот

Кандидатът за президент и бивш служебен премиер Андрей Гюров обяви, че няма да води преговори с политическите централи за подкрепа на предстоящия вот. В свое изявление пред NOVA тази сряда той очерта основните приоритети на кампанията си, в която влиза заедно с бившия главен секретар на МВР Георги Кандев. Гюров се обяви категорично против концентрацията на власт и критикува опитите за административно регулиране на цените в страната.

Мъж се удави в морето край Поморие

67-годишен мъж от село Черковна е поредната жертва на морето, след като се удави на Централния плаж в Поморие във вторник сутринта, съобщават от bTV Новините. Това е петият фатален инцидент по южното ни крайбрежие само в рамките на няколко дни.

Автобус на градския транспорт в Пловдив пропадна в огромна дупка

Автобус от градския транспорт в Пловдив пропадна в дупка, отворила се в пътното платно в жилищен район "Тракия", съобщи бТВ.

Няма да има загуба на средства по ПВУ, заяви социалният министър Наталия Ефремова

Няма да има загуба на средства по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ). Това заяви социалният министър Наталия Ефремова пред депутатите от Комисията по труда, демографската и социалната политика. По-важната новина е, че ще подсигурим много по-качествен и добър живот за хората с увреждания и за възрастните хора, обяви тя.

Илин Димитров: Ще променим начина, по който България прави туризъм

„България има изключителни дадености. Работим активно, за да ги превърнем в качествен и целогодишен туристически продукт“. Това заяви министърът на туризма д-р Илин Димитров при отчитането на първите месеци от встъпването си в длъжност.

Петрова: Нужна е регионална координация при ситуации, свързани с ниското ниво на Дунав

Нужна е регионална координация при ситуации, свързани с ниското ниво на Дунав, смята министърът на енергетиката Ива Петрова.

Съдът образува ново дело за тока и водата в „Баба Алино“

Административният съд във Варна образува ново дело по искане на „Форест клуб Варна“ ООД за незабавно възстановяване на електрозахранването и водоснабдяването в местността „Баба Алино“, съобщи кореспондентът на БТА във Варна Мила Едрева.

Пожар гори в ресторант на плаж „Каваците“ в Созопол

Пожар гори в ресторант „Ресто дел Вероно“ на плаж „Каваците“ край Созопол, съобщиха от полицията в Бургас.