Депутатите избират управител и подуправител на НЗОК

Процедурата за избор на управител и подуправител на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) е на финалната права. Днес депутатите избират кой да оглави институцията.
Кандидатурите са две. Д-р Владимир Даскалов е предложението на „Прогресивна България“. По време на изслушването му преди седмица, той представи идеите си за по-ефективно харчене на парите от здравни вноски.
Според номинацията на „Продължаваме Промяната“ и бивш управител на Здравната каса Станимир Михайлов неефективното харчене на средствата е сред основните причини за високото доплащане от пациентите.
За подуправител има само един кандидат – Здравко Шушков, издигнат от „Прогресивна България".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 глоги
07:28 03.09.2026
2 Сменят се само
07:39 03.09.2026
3 Питане
Тя "Партията" вече ги е избрала !!!
07:43 03.09.2026
4 Троян
07:44 03.09.2026