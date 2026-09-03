Депутатите избират управител и подуправител на НЗОК

Процедурата за избор на управител и подуправител на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) е на финалната права. Днес депутатите избират кой да оглави институцията.

Кандидатурите са две. Д-р Владимир Даскалов е предложението на „Прогресивна България“. По време на изслушването му преди седмица, той представи идеите си за по-ефективно харчене на парите от здравни вноски.

Според номинацията на „Продължаваме Промяната“ и бивш управител на Здравната каса Станимир Михайлов неефективното харчене на средствата е сред основните причини за високото доплащане от пациентите.

За подуправител има само един кандидат – Здравко Шушков, издигнат от „Прогресивна България".