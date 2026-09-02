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Божанов: ГЕРБ поне да не пречат на Андрей Гюров

Божанов: ГЕРБ поне да не пречат на Андрей Гюров

2 Септември, 2026 18:21 406 22

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  • президент-
  • бойко борисов

Бойко Борисов опитва да си направи алиби

Божанов: ГЕРБ поне да не пречат на Андрей Гюров - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Смятам, че с кандидатурата си за президент като независим кандидат, издигнат от инициативен комитет, Андрей Гюров, има потенциал да обедини широк кръг избиратели. Това каза в предаването "Лице в лице" по БТВ съпредседателят на "Да, България" и зам.-председател на ПГ на "Демократична България" Божидар Божанов.

Той като служебен премиер осигури честни избри, а това със сигурност е надпратийно. В служебния кабинет имаше всяккави хора, широка палитра.

Мисля, че със заявката на Андрей Гюров да бъдат обединени демократичните избиртели, тези, които не искат цялата власт да бъде концентрирана в едни ръце, имат за кого да гласуват, заяви Божанов.

В отговор на въпрос защо не приемат предложението на ГЕРБ за издигане на обща дясна кандидатура за президент, той посочи: "Борисов и ГЕРБ дълго време използват избирателите и партията си за щит, за индулгенция за безобразията, които извършиха и ако бяхме издигнали общи кандидати, това щеше да бъде етикетирано като кандидат на сглобката. Партиите трябва да се ртдръпнат малко назад и да не пречат на избирателите да изберат продемократичен кандидат, като мярка срещу концентрацията на властта".

В момента ГЕРБ пречат. Не може от сутрин до вечер основната им теза да говорят срещу алтернативата на Илияна Йотова. Трай си малко, остави избирателите да решат кого да гласуват, коментира Божидар Божанов.

По думите му в анекта, пусната днес в социалните мрежи, 1/3 от избирателите на ГЕРБ казват, че ще гласуват за Гюров.

Призивът ми е ГЕРБ поне да не пречат. Струва ми се, че момента Борисов се опитва да си направи алиби. Призивът ми е да не пречат на алтернативата на властта. Не може от сутрин до вечерт да подкрепяш кандидата на властта, за да концентрираш цялата власт на едно място, подчерта Божанов.

Съпредседателят на "Да, България" отбеляза още, че заради сложната геополитическа обстановка и след като вчера Германия е посочила Русия като атентатор заради случая с дрона в Лайпциг, президентът Илияна Йотова трябва да свика Консултативния съвет за национална сигурност.

Тази безотговорна външна политика, в която се снишаваш само за да не разсърдиш Русия, е дътлгосрочен риск за България. Русия действа като терористична държава на територията на Европейския съюз. Нашият призив е да се вземат ясни проевропейски позиции в посока на сигурността, заяви Божидар Божанов.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Горски

    0 0 Отговор
    Д-р Костадинов лидер на Възраждане и чест гост в студиото на факти се регистрира в ЦИК и обяви - "Нашият кандидат и този на Гюров сме на балотаж! На този балотаж ще стане ясно колко сме родолюбците. Изключвам другите ,най вече лицето Йотова марионетката на ДС и милионерка."

    18:27 02.09.2026

  • 2 Стенли

    4 3 Отговор
    Вчера и днес цял ден проследих публичните групи в социалните мрежи и публикациите на националните телевизии и медии като Дарик. Учуден съм от подкрепата за Гюров като положителните оценки а също и мнения и коментари са в пъти повече за Гюров. Изумен съм къде е подкрепата за Йотова и на какво се надява! В съпоставка има публикации за учредяване на структура на ПБ на Радев в Аксаково и няколко други населени места и оценките и коментарите на гражданите са зловещи и покъртителни. Не зная ,може Йотова наистина също да има подкрепа от индивиди които са полуграмотни и не ползват социални мрежи или да разчита на електронното гласуване да й се прехвърлят гласове фантоми. Но като следя форуми и дискусии най вероятен е евентуален балотаж Гюров - Радостин Василев или Гюров и евентуален кандидат на Възраждане.

    Коментиран от #12, #14, #22

    18:28 02.09.2026

  • 3 само питам

    1 5 Отговор
    тоя гащник къде не може си обърши марсоля защо ще го изтипосали?

    18:29 02.09.2026

  • 4 Последния Софиянец

    2 2 Отговор
    Балотаж Росен Миленов - Гюров.
    Росен - президент

    Коментиран от #10

    18:29 02.09.2026

  • 5 Биволицата йотка е аут

    4 2 Отговор
    На последните парламентарни избори активността беше 51% и гласуваха 3 млн.360 хил.човека ( избиратели -6 575 151 гласували -3 360 330 активност -51.11%)
    На изборите за президент октомври 2026 г. от тях ще гласуват за Йотова всички удовлетворени че за 4 месеца и половина Радев им вдигна винетки с 30 % ,от 1 юли ток, вода и парно ,цигари от 1 август ,хранителни продукти с 20% ,застраховки и социално осигуряване. Ще гласуват щастливите от това че взе веднага 6.3 млрд евро заеми и планира още 10.5 млрд.които не се водят на Радев или Йотова а на държавата България, тоест на всички нас. Ще гласуват за Йотова всички щастливци като гледат снимките на сватбата на сина й Марин Йотов в Правец за 1.6 млн.на който на една маса празнуват Георги Гергов ,ген. Сотир Ушев от ДС съден за кражби в особено големи размери и съпруг на Весела Лечева с имотите и островите в Гърция на една маса с Румен Радев и махат всички заедно ехидно ,а Марин Йотов е в Лондон с влогове в Лондонското сити за 79 млн.евро и тази година дари Илияна Йотова с внук на име Максим с подаръчен влог 11 млн.евро. Всички тези ще гласуват защото са реализирани като тях. Народното веселие е на макс и хвърчат калпаци във въздуха от щастие.

    Коментиран от #7, #8

    18:30 02.09.2026

  • 6 хмм

    1 2 Отговор
    Христанов ще събере повече гласове от него. Трябваше него да подкрепите!

    18:30 02.09.2026

  • 7 Точен сте

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Биволицата йотка е аут":

    При средно 3 млн.гласували 22% за пиги йотовица са над 660 хиляди гласа. О откъде ще дойдат тези гласове? От тези на които мунчо вдигна винетки с 30% и направи дизела най скъп в историята ни - 1.82 евро!? От тези на които вдигна ток,парно и вода от 1 юли или от тези на които от август вдига цигари със 17% и природния газ с 60% от септември? От тези на които намалява минималната работна заплата и от тези на чийто гръб взе за 4 месеца 6.3 милиарда евро нов дълг и планира още 10.5 милиарда. От тези на които вдигна застраховката и за 4 месеца хранителни продукти с 20% нагоре. Йотовоца е с около 200 хиляди гласа колкото ще купят олигарсите зад мунчо!

    18:31 02.09.2026

  • 8 Факт

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Биволицата йотка е аут":

    Йотовица бивола метресата на ДС генералите от 6-то управление ,метресата на крадеца Гергов ,на генерал Сотир Ушев и съпругата му Весела Лечева ,Ушев съден за кражби в особено големи размери ,Лечеви с острови в Гърция, всички тези имат общи снимки с крадеца мунчо на сватбата на сина й Марин Йотов в Правец за 1.6 млн.лв. е обречена. Малко цифри - на изборите на 14 ноември 2021 г.мунчо кРадев беше подкрепен от ПП които спечелиха парламентарните избори с 657 хил.гласа ,от БСП с 9.8% ,от ИТН с 9.1% ,от ДБ със 7.3% ,отделно общественици от инициативният му комитет като д-р Цветеслава Гълъбова ,Осман Октай и други. Всички тези партии изброени по горе имаха по 4-ма представители в инициативният му комитет ,помним слогана на ПП (Продължаваме промяната ) - "С вас сме г-н президент" ,помним и слоганите на ИТН и БСП. ГЕРБ издигна един неизвестен човек проф. Герджиков и въпреки тази подкрепа от спечелилата изборите ПП, ИТН ,БСП ,ДБ мунчо не достигна 50% на първи тур ,на втори спечели с по малко гласове от първия. В момента вече всички са разкрили кРадев и искат ареста му за грабежа. И ПП,ДБ ,ИТН а почти всички от инициативният му комитет се отрекоха също от него. Ето резултата на мунчо с цялата тази подкрепа на 1-ви тур на 14 ноември 2021 г.-
    6 - Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова
    ИК за Румен Радев и Илияна Йотова
    1 322 385
    49.22

    18:31 02.09.2026

  • 9 Ааааа

    0 3 Отговор
    На това спънато пони няма и нужда да му пречат то само, ще си се търкаля по петроханските пътеки барабар с каубоя милиционер😅

    18:32 02.09.2026

  • 10 хе хе

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Още не си изтрезнял от снощи...

    18:32 02.09.2026

  • 11 Другото посредствено интервю

    1 3 Отговор
    И двете интервюта бяха безсмислени. Яд ме е на мен си , че ги гледах и слушах. Като няма кого да поканят канят божанков. Божанов искам да кажа. При цялото ми уважение.

    18:33 02.09.2026

  • 12 анонимен

    1 3 Отговор

    До коментар #2 от "Стенли":

    Стенли, страдалецо мой! Суперуспех за твоето изделие ще е, ако Йотова не спечели без балотаж. Не се изтезавай, куха хралупо, пощади се!

    18:33 02.09.2026

  • 13 734745

    0 2 Отговор
    се някой ви пречи мааа в идейб ъъъъъъъъъ болонкииии

    18:36 02.09.2026

  • 14 Тези и двамата са много зле

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Стенли":

    Нито Гюров ще иде на балотаж, нито Радостин.

    Коментиран от #16

    18:37 02.09.2026

  • 15 ПОЛИТОЛОГ

    1 1 Отговор
    ГЕРБ ще пречи и то яко защото не излезнахте с общ кандидат.Колкото повече се набирате толкова за ГЕРБ сте им по-голям проблем - тоест сте конкурент.На тяп ПБ им стигат така че сега ще се разправят с вас.Ще ви пълнят джобовете с жълти павета и ще ви бутнат в язовира да се издавите.

    18:38 02.09.2026

  • 16 Даже

    1 1 Отговор

    До коментар #14 от "Тези и двамата са много зле":

    Балотаж е много вероятно да няма.

    18:38 02.09.2026

  • 17 Митра

    0 0 Отговор
    По добре Гюров,от колкото Фанова!

    Коментиран от #19

    18:39 02.09.2026

  • 18 САНДОКАН

    1 0 Отговор
    Стайлинг, вие най много му пречите със ориентацията си. Взимай си дружките и бързо на фронта че новините от там хич не са розови

    18:41 02.09.2026

  • 19 Забравете!

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Митра":

    Нямате никакъв шанс.

    18:41 02.09.2026

  • 20 Само да кажа

    0 0 Отговор
    Това че си несретник ти личи Но как ще излъжеш хората да гласуват за шарлатаните Там са и най дъртите комуняги начело с Бойко Рашков Така че Гюро е АУУУУУУУУУУУТ

    18:42 02.09.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 миме

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Стенли":

    много съм любопитна да чуя как ше квичиш
    когато човека на Възраждане отвее гюро ламата

    18:44 02.09.2026

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