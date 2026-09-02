Германия заслужава да бъде подложена на "директни удари", насочени срещу инфраструктурата за производство на военно оборудване, което се доставя на Украйна. Това заяви заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев.

"Берлин обвини Русия в недоказана атака срещу летището в Лайпциг. Като се има предвид неонацистката и яростно русофобска позиция на сегашното германско ръководство, този измислен акт на саботаж е най-мекото възможно наказание за греховете им", написа той в Telegram.

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Руският представител коментира и отправените наскоро заплахи от украинския президент Володимир Зеленски, като го нарече "луд клоун" и добави, че руският президент Владимир Путин вече е определил заплахите като "акт на държавен тероризъм" от страна на Украйна.

"С терористи не се преговаря; на действията им се отговаря с ответни мерки", предупреди Медведев.