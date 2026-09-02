Лошото момче на Кремъл: С терористи не се преговаря! Германия заслужава да бъде подложена на директни удари

Германия заслужава да бъде подложена на "директни удари", насочени срещу инфраструктурата за производство на военно оборудване, което се доставя на Украйна. Това заяви заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев.
"Берлин обвини Русия в недоказана атака срещу летището в Лайпциг. Като се има предвид неонацистката и яростно русофобска позиция на сегашното германско ръководство, този измислен акт на саботаж е най-мекото възможно наказание за греховете им", написа той в Telegram.
Руският представител коментира и отправените наскоро заплахи от украинския президент Володимир Зеленски, като го нарече "луд клоун" и добави, че руският президент Владимир Путин вече е определил заплахите като "акт на държавен тероризъм" от страна на Украйна.
"С терористи не се преговаря; на действията им се отговаря с ответни мерки", предупреди Медведев.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 И Киев е Руски
Коментиран от #40, #68, #69, #109
12:41 02.09.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Чукче - поет
хубава и богата държава, с православна вяра и
традиционно семейство,
на Сатанинска вяра?
-Море, ЛГБТ Дяволе, глава си давам,
но страна си не продавам,
на лисици и хиени!
На секундата тогава, Дяволът се озверява
и Северните му потоци той взривява.
И пак го пита, разпитва:
-Даваш ли даваш, Президент Путине,
нефт и редки метали: никел, газ и брилянти,
да правим ний аванти?
-Море, озверяла ти Сатана,
не е за продан моята страна,
писано е тук, ей в тия бели листи:
"Путин не говори с терористи!"
12:43 02.09.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Не се хаби д-р Медведев.
Германия - турци и кюрди.
Англия - пакистанци и индийци.
Франция - африканци и т.н...
Коментиран от #55
12:45 02.09.2026
7 Кого нападат по принцир
12:46 02.09.2026
8 Сър Пичук
Диригент – Костадин Костадинов
Музиката изпълнява камерен оркестър ,,Навозный жук“ в състав:
Петър Волгин – устна хармоника
Цончо Ганев – балалайка
Петър Петров – акордеон
Искра Михайлова - жалейка
Жалейката е най-популярния руски духовен инструмент. Представлява дървена тръба с пищялка (единично езиче) и фуния в края. Има силен, остър и леко плачещ звук.
12:46 02.09.2026
9 Анализатор
А луд - алкохолик - изобщо!!!
Коментиран от #64
12:47 02.09.2026
10 Ами пробвайте нещастнинблатари
Коментиран от #14, #45
12:47 02.09.2026
11 непротестиращ
12:47 02.09.2026
12 Уффф
12:48 02.09.2026
13 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
Коментиран от #15, #20
12:48 02.09.2026
14 Орк
До коментар #10 от "Ами пробвайте нещастнинблатари":От кого? Мога ли да попитам??
Коментиран от #61
12:49 02.09.2026
15 111111
До коментар #13 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Сладоледи, сладоледи!
12:51 02.09.2026
16 Недоразвит гном
12:52 02.09.2026
17 Соваж бейби
12:53 02.09.2026
18 Баба Радка
12:53 02.09.2026
19 Логично е
Коментиран от #43
12:54 02.09.2026
20 Мало. Умен атлантик
До коментар #13 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Как върви козонадоя ?
Колко населени места превзехте днес ? А вчера ? А миналата седмица ?
А миналата година ...
12:54 02.09.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Мишел
12:55 02.09.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 100 мегато по жераманията
12:56 02.09.2026
25 Асен
Коментиран от #35
12:56 02.09.2026
26 Шефчето
12:57 02.09.2026
27 А що
12:57 02.09.2026
28 Да обвиняваш някого,
Коментиран от #48
12:57 02.09.2026
29 Грозданов
12:57 02.09.2026
30 Скочете им
12:58 02.09.2026
31 алкохола не прощава
12:58 02.09.2026
32 Коя държава нападна вероломно Украйна?
Коментиран от #44, #62
12:58 02.09.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Григор
Коментиран от #78
12:58 02.09.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Христо Грозев им
12:59 02.09.2026
37 Дядо Гого
Коментиран от #49
12:59 02.09.2026
38 Констатация
12:59 02.09.2026
39 Яков Кедми:
Западът няма нито ракети, нито системи за противовъздушна отбрана, с които да спре ударите, а въпросът за Донбас вече е решен на бойното поле.
Като първо направление на ударите Кедми посочи черноморското крайбрежие. По думите му 90% от корабите вече не влизат в украинските пристанища, а останалите също ще престанат заради ежедневното унищожаване на пристанищните служби.
Коментиран от #42, #96
13:00 02.09.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 ха ха
13:02 02.09.2026
42 Аа майкуууу
До коментар #39 от "Яков Кедми:":Яков Кедми вика.🤣😅😂😂😂😂
13:02 02.09.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Не се прави на интересен само
До коментар #32 от "Коя държава нападна вероломно Украйна?":Естествено че Турчинов започна войната и геноцид също започна впрочем. Но това по никакъв начин не би трябвало Германия и ЕС да засяга че във война да се намесват Европа и народите на Европа
Коментиран от #80
13:03 02.09.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Дааааа
До коментар #40 от "жик так":А в България има над 1300 джамии за 5-6 милиона жители
13:03 02.09.2026
47 Шляк Шляк
До коментар #40 от "жик так":60% в Германия мюсюлмани
13:06 02.09.2026
48 Ух брееее
До коментар #28 от "Да обвиняваш някого,":ПроУст си, байовотоооо.
13:06 02.09.2026
49 Дядо Жоро
До коментар #37 от "Дядо Гого":И русийката щяха само при опита и за копчето да я заличат.
Гледаме им поZора вече пета година
Коментиран от #87
13:06 02.09.2026
50 Момче????
13:07 02.09.2026
51 Чоко
13:07 02.09.2026
52 Пламен
13:08 02.09.2026
53 Борис джонсан
До коментар #43 от "НАБУТАЛИ СЕ ВЪВ ВОЙНА КОЯТО НЕ ТЯХНА????":До последната укра
13:08 02.09.2026
54 az СВО Победа 81
1. Москва бързо намери отговор на украинския план, който в рамките на 40 дни трябваше да "постави Русия на колене". И даже обърна ситуацията в своя полза.
2. Не се съмнявам, че руснаците ще намерят отговор и на тази поредна украинска лудост, продиктувана не от друго, а от безизходицата на Киев и кураторите му от ЕС и Лондон на бойното поле...
3. Без съмнение след провала на поредния план за "победа" на Киев пак ще станем свидетели на рев и наркосополи в Киев....
Киев вече изгуби морския и речен транспорт. Въздушен отдавна няма, по всяка вероятност в отговор на поредното наркобезумие руснаците ще изключат и жп трандпорта на бивша Украйна....
Коментиран от #100
13:10 02.09.2026
55 кеке
До коментар #6 от "Не се хаби д-р Медведев.":А русия - таджики, буряти, афгани и всякакви муслимани - москва 2 милиона се молят всеки ден на килимчета на улицата - вижте снимки
13:10 02.09.2026
56 Жожи
13:11 02.09.2026
57 Иван Грозний
13:12 02.09.2026
58 Вот...пе де
Оповръщаняка па зафана Сите наред
Ааааахахаха
13:12 02.09.2026
59 пияно мече
13:12 02.09.2026
60 Мерц от всякъде е избушена курнида
13:13 02.09.2026
61 Не се ли сещаш?
До коментар #14 от "Орк":от НАТО например. Ядрена бомба над Германия, ОК, Франция и други големи страни от НАТО ще получи ответен ядрен отговор. А жалката русийка има единствено откраднатите от СССР ядрени оръжия, повече от останалите конвенционални украинците ги опукаха. Последните 18 месеца са превзели 1% от територията на Украйна, за останалите 80% ще им трябват още 120 години.
Коментиран от #88
13:14 02.09.2026
62 въпрос за олигофрени
До коментар #32 от "Коя държава нападна вероломно Украйна?":русия Агресор ли е?!?!?!?
Коментиран от #70
13:15 02.09.2026
63 Фактииии,
13:16 02.09.2026
64 Хаген Дас
До коментар #9 от "Анализатор":Обясни как руски дрон на тъпка с експлозив се разбива между товарни украински самолети без да се взриви! Дори няма щети! Луди, луди ама колко да ги правят на луди!
13:17 02.09.2026
65 Че в Германия има мощна съпротива
13:20 02.09.2026
66 Хахахаха
13:22 02.09.2026
67 Медведев, чадо
А ти си безсилен да направиш нещо.
13:22 02.09.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Хахахаха
До коментар #2 от "И Киев е Руски":Исляма в рашата е мноооого повече от колкото в Германия, копеизаж.
13:22 02.09.2026
70 Тролче...хм
До коментар #62 от "въпрос за олигофрени":А престани ! Българите сме за Русия и как пък не ти светна крушката че само дразниш и обратен резултат постигаш
Коментиран от #76, #101
13:23 02.09.2026
71 СССР
Съветският съюз се разпада окончателно на 26 декември 1991г.
Ще се разпадне и РФ. Плачете комунисти "комунизма си отива" баща Ви е невинен.
13:24 02.09.2026
72 Историк
13:24 02.09.2026
73 Казуар
13:24 02.09.2026
74 Макробиолог
13:24 02.09.2026
75 Медводков линията 🤡
13:24 02.09.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 МЕДВЕДЕВ
Но за разлика от преди десетилетия, Русия е безпомощна да отвърне.
13:26 02.09.2026
78 стоян
До коментар #34 от "Григор":До 34 ком - другар как кой го е доказал- доказаха го некадърните рузки терористи дето не им гръмнали бомбите - германците са открили пръстови отпечатъци и де н ка от некадърните рузнаци дето и за терористи не стават
Коментиран от #90
13:27 02.09.2026
79 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #76 от "НаРъБа":Копейките не харесват руския ЖИЗНЬ
Искат ЛАЙФ.
13:28 02.09.2026
80 Когато в съседна
До коментар #44 от "Не се прави на интересен само":държава накарат руското малцинство да научи украинската мова, а те не искат, правят паравоенни войски, искат сепаратизъм в определени райони, призовават "Путин, памаги"... Естествено, че ще има азовци насреща. Когато ние бяхме подгонили турците, Турция какво направи, тръгна ли с аскера? Отвори границите и си ги прибра, така трябваше и Русия да направи.
Коментиран от #94
13:29 02.09.2026
81 БГЛВ
13:29 02.09.2026
82 В Сарафово, Израел извърши атентата хора
13:29 02.09.2026
83 факуса
13:29 02.09.2026
84 Амадор Ривас
13:30 02.09.2026
85 Абе
13:32 02.09.2026
86 Медведев в ролята на разярена мечка
13:32 02.09.2026
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 Кръсти се да не стане
До коментар #61 от "Не се ли сещаш?":Хич не е сигурно че ще има ответен удар. Нито САЩ нито Англия и Франция ще изстрелят към Русия заради друга страна. Как ли пък ще си рискуват собствените градове заради друг.
Коментиран от #102
13:34 02.09.2026
89 МОЖАЧ
13:34 02.09.2026
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 Не се преговаря така е!
Коментиран от #93
13:37 02.09.2026
92 Швабите дават оръжие на нацистите
13:38 02.09.2026
93 хахахахха
До коментар #91 от "Не се преговаря така е!":няма ли Русия няма да има живот на планетата,за какво му е на света да съществува без Русия ...
Коментиран от #103
13:40 02.09.2026
94 Нема такова животно... като
До коментар #80 от "Когато в съседна":"руско малцинство"!? Не съществува такава държава/репубу, Етнос, Националност и т.н?
А тези монголья в Крим,Луганск и Донецк, бяха "зелени човечета"- монголья,.. Вагнер -ци ,Мото рола, КГБГир КИН и т.н.
С мерт монгольята и ху йло
Коментиран от #95
13:40 02.09.2026
95 Този коментар е премахнат от модератор.
96 Кой беше Яков Кедми?
До коментар #39 от "Яков Кедми:":Яков Кедми, руски евреин, заминава на индивидуална екскурзия до Австрия още като ученик, без да е служил в Съветската армия. Доста необичайно КГБ му разрешава изходна виза. Оттам в Израел. Работи в служба грижеща се за преселниците в Израел, основно от СССР, представя се за израелски разузнавач. След пенсионирането си заема рязка проруска и антиамериканска позиция. Участве в политическите токшоута по руските канали. Чий разузнавач е тогава?
13:42 02.09.2026
97 Крепостният нацист пак е шмъркал
13:43 02.09.2026
98 ,,,,,,
13:45 02.09.2026
99 Този коментар е премахнат от модератор.
100 Карлуково/Старшата сестра
До коментар #54 от "az СВО Победа 81":Сутринта ти казах поне днес да не си показваш олигофренщината.
13:49 02.09.2026
101 недей да тролиш
До коментар #70 от "Тролче...хм":рашистка крааааатуноооо! Не си българин изобщо.
13:50 02.09.2026
102 Отговорът не е
До коментар #88 от "Кръсти се да не стане":задължително да е ядрен. Генерал Ходжин каза какъв ще бъде вероятният удар. Ако руснаците използват ЯО, следва потапяне на Черноморския флот с ракети и авиация, унищожаване на всички руски войски в Украйна без ЯО, едновременно настъпление на украинската армия до границите на РФ. Това е победата за тях, никой няма да влиза в територията на Русия и те нямат право да използват ЯО според тяхната доктрина. Украйна ще влезе в ЕС и НАТО, а Путин ще го свалят неговите хора. Другарят Си и индиецът Моди му казаха да приключва войната и да не пипа ядреното копче. Сибир им трябвал чист от радиация, все пак там руснаци ще работят, другарят Ко Пай Тук ги чакал с кирка и лопата.
13:50 02.09.2026
103 Да да ама не
До коментар #93 от "хахахахха":няма такова зло като рушнята.
13:51 02.09.2026
104 Европеец
13:52 02.09.2026
105 Хаха
13:53 02.09.2026
106 Първо
13:54 02.09.2026
107 СМЕЕЕЕХ
13:56 02.09.2026
108 ТИР
До коментар #76 от "НаРъБа":Стига с тези изтъркани фрази , не съм решил - не съм емигрирал,,, по добре да е в РФ -с нормални хора и без престъпност от колкото в страни с (Доктори и Инжинери ) които всеки момент могат да ти резнат зелката,,, най добрите ми преживявания са ми в Русия,,, така че не ми обяснявай,,,
13:57 02.09.2026
109 Видьо Видев
До коментар #2 от "И Киев е Руски":ДГИ-Движение за граждански инициативи
Да направим всички петолъчки на чакъл!
Да приведем в изпълнение
ЗАКОН ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА КОМУНИСТИЧЕСКИЯ РЕЖИМ В БЪЛГАРИЯ ЗА ПРЕСТЪПЕН
Обн. ДВ. бр.37 от 5 Май 2000г.
Чл. 1. (1) Българската комунистическа партия (тогава именуваща се Българска работническа партия /комунисти/) идва на власт на 9 септември 1944 г.
с помощта на чужда сила, обявила война на България, и в нарушение на действащата Търновска конституция.
(2) Българската комунистическа партия е отговорна за управлението на държавата във времето от 9 септември 1944 г. до 10 ноември 1989 г.,
довело страната до национална катастрофа.
България е страна на безГробници
Труповете на над 40 000 убити от комунистите
са захвърляни на зверовете в дерета и пропасти.
БезГробници са и роднини на Вазов, Ботев, Левски, Баба Тонка,Хаджи Димитър, Добри Желязков...
Екзикуциите са ги ръководели Тодор Живков, Трайчо Костов и Лев Главинчев от София.
Щабът им е бил в Славянска беседа-
днешният сатиричен театър Сълза и смях.
На о.Персин до Белене, труповете на безГробниците, са ги изяждали прасетата!
Видьо Видев и приятели
.
13:58 02.09.2026