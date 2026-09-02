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Лошото момче на Кремъл: С терористи не се преговаря! Германия заслужава да бъде подложена на директни удари
  Тема: Украйна

Лошото момче на Кремъл: С терористи не се преговаря! Германия заслужава да бъде подложена на директни удари

2 Септември, 2026 12:39 2 482 109

  • дмитрий медведев-
  • русия-
  • германия-
  • нато

Като се има предвид неонацистката и яростно русофобска позиция на сегашното германско ръководство, този измислен акт на саботаж е най-мекото възможно наказание за греховете им, написа Медведев в Telegram

Лошото момче на Кремъл: С терористи не се преговаря! Германия заслужава да бъде подложена на директни удари - 1
Reuters Reuters

Германия заслужава да бъде подложена на "директни удари", насочени срещу инфраструктурата за производство на военно оборудване, което се доставя на Украйна. Това заяви заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев.

"Берлин обвини Русия в недоказана атака срещу летището в Лайпциг. Като се има предвид неонацистката и яростно русофобска позиция на сегашното германско ръководство, този измислен акт на саботаж е най-мекото възможно наказание за греховете им", написа той в Telegram.

Още новини от Украйна

Руският представител коментира и отправените наскоро заплахи от украинския президент Володимир Зеленски, като го нарече "луд клоун" и добави, че руският президент Владимир Путин вече е определил заплахите като "акт на държавен тероризъм" от страна на Украйна.

"С терористи не се преговаря; на действията им се отговаря с ответни мерки", предупреди Медведев.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 И Киев е Руски

    71 31 Отговор
    Медведев да не бърза исляма ще свърши по добра работа.

    Коментиран от #40, #68, #69, #109

    12:41 02.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Чукче - поет

    39 34 Отговор
    -Даваш ли даваш, Президент Путине,
    хубава и богата държава, с православна вяра и
    традиционно семейство,
    на Сатанинска вяра?
    -Море, ЛГБТ Дяволе, глава си давам,
    но страна си не продавам,
    на лисици и хиени!
    На секундата тогава, Дяволът се озверява
    и Северните му потоци той взривява.
    И пак го пита, разпитва:
    -Даваш ли даваш, Президент Путине,
    нефт и редки метали: никел, газ и брилянти,
    да правим ний аванти?
    -Море, озверяла ти Сатана,
    не е за продан моята страна,
    писано е тук, ей в тия бели листи:
    "Путин не говори с терористи!"

    12:43 02.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Не се хаби д-р Медведев.

    62 26 Отговор
    Те се самоунищожават сами.
    Германия - турци и кюрди.
    Англия - пакистанци и индийци.
    Франция - африканци и т.н...

    Коментиран от #55

    12:45 02.09.2026

  • 7 Кого нападат по принцир

    15 26 Отговор
    От стабилните Европейски държави,Германия е най приятелски насгроена към Русия.

    12:46 02.09.2026

  • 8 Сър Пичук

    29 24 Отговор
    Следва концерт на хор за хибридно пеене ,,Долбоёб“ към руски информационен център ,,Възраждане“
    Диригент – Костадин Костадинов
    Музиката изпълнява камерен оркестър ,,Навозный жук“ в състав:
    Петър Волгин – устна хармоника
    Цончо Ганев – балалайка
    Петър Петров – акордеон
    Искра Михайлова - жалейка

    Жалейката е най-популярния руски духовен инструмент. Представлява дървена тръба с пищялка (единично езиче) и фуния в края. Има силен, остър и леко плачещ звук.

    12:46 02.09.2026

  • 9 Анализатор

    34 31 Отговор
    Луд умора няма...
    А луд - алкохолик - изобщо!!!

    Коментиран от #64

    12:47 02.09.2026

  • 10 Ами пробвайте нещастнинблатари

    29 38 Отговор
    Един път да бъдете заличени завинаги.

    Коментиран от #14, #45

    12:47 02.09.2026

  • 11 непротестиращ

    35 42 Отговор
    Терористи сте вие, кремълските плъхове Медведев! Наздраве!

    12:47 02.09.2026

  • 12 Уффф

    32 25 Отговор
    Защо ги търпите още другарю Медведев!?? Докато не започнат да падат ракети върху главите и на тези нацисти.. войната няма да свърши!

    12:48 02.09.2026

  • 13 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    27 33 Отговор
    Пиян клепар, коя година се пада от тридневната специална военна операция?

    Коментиран от #15, #20

    12:48 02.09.2026

  • 14 Орк

    10 6 Отговор

    До коментар #10 от "Ами пробвайте нещастнинблатари":

    От кого? Мога ли да попитам??

    Коментиран от #61

    12:49 02.09.2026

  • 15 111111

    4 3 Отговор

    До коментар #13 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Сладоледи, сладоледи!

    12:51 02.09.2026

  • 16 Недоразвит гном

    10 8 Отговор
    Кой казва, че съм нищожество ве? А? Знайш ли като ти скоча!

    12:52 02.09.2026

  • 17 Соваж бейби

    24 10 Отговор
    За да свърши войната по скоро Русия трябва да предприеме действия срещу САЩ. Докато са в действие политиците от ЕС които върви по гайдата на САЩ няма свърши.Освен ако народа от цяла Европа не влезе с пръчката в парламентите и се започне саморазправа, гр.неподчинение за това че фалираха цала Европа за изгубена кауза другия вариант.

    12:53 02.09.2026

  • 18 Баба Радка

    20 20 Отговор
    Туй момче се смахна от пиене.

    12:53 02.09.2026

  • 19 Логично е

    26 21 Отговор
    И Германия и Великобритания да бъдат подложена на директни удари. Не е задължително само да е на тяхна територия. Враждебните действия участието и спонсорирането на тероризма трябва да бъде наказано ! Враговете на Русия трябва да си понесат последствията. Набухаха се във война която не е тяхна и носят сега всякаква отговорност пред гражданите си. За всичко ! Съд заслужават категорично цялата ЕК

    Коментиран от #43

    12:54 02.09.2026

  • 20 Мало. Умен атлантик

    12 16 Отговор

    До коментар #13 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Как върви козонадоя ?
    Колко населени места превзехте днес ? А вчера ? А миналата седмица ?
    А миналата година ...

    12:54 02.09.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Мишел

    18 21 Отговор
    Русия е голяма територия,но само една ядрена бомба в Москва и е приключена.

    12:55 02.09.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 100 мегато по жераманията

    12 9 Отговор
    И света ще стане по добро място

    12:56 02.09.2026

  • 25 Асен

    12 3 Отговор
    Тоз има ли бункер?

    Коментиран от #35

    12:56 02.09.2026

  • 26 Шефчето

    15 12 Отговор
    Герхард Шрьордер беше единственият читав политик който гледаше реално на нещата.До сега хиляда пъти да беше приключила войната но да не забравяме когато беше предложен за посредник веднага травестите от ес скочиха срещу него.

    12:57 02.09.2026

  • 27 А що

    10 1 Отговор
    не удряте?

    12:57 02.09.2026

  • 28 Да обвиняваш някого,

    14 10 Отговор
    в случая с Русия в недоказана атака срещу летището в Лайпциг малко ми прилича на случилото се в Сарафово да ви кажа ! Ама едно към едно. Почерка и сценаристите са едни и същи очевидно

    Коментиран от #48

    12:57 02.09.2026

  • 29 Грозданов

    12 2 Отговор
    Наздаровя !

    12:57 02.09.2026

  • 30 Скочете им

    5 2 Отговор
    като косатка на бяла мечка!

    12:58 02.09.2026

  • 31 алкохола не прощава

    13 13 Отговор
    Този пак е прекалил спитиетата

    12:58 02.09.2026

  • 32 Коя държава нападна вероломно Украйна?

    20 14 Отговор
    Въпрос за ДЕЦА в първи клас!!

    Коментиран от #44, #62

    12:58 02.09.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Григор

    15 8 Отговор
    Германия твърди,че това е операция на Русия, а Русия категорично отрича да има нещо общо със случая. Въпросът ми е: Кой и кога доказа с факти и веществени доказателства,че това е работа на Русия?До този момент се говори с предположения от рода на "може би" , "евентуално" и "предполага се". Жалкото е, че на базата на тези предположения/ без доказателства!/ нашето Външно министерство излиза с декларация. Има и още по идиотско предложение, президентът да свика съвета по национална сигурност.

    Коментиран от #78

    12:58 02.09.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Христо Грозев им

    13 8 Отговор
    е казал бреее.. .. Доказателствата са излишни

    12:59 02.09.2026

  • 37 Дядо Гого

    10 9 Отговор
    Добре, че Медведев не е президент. До сега да беше натиснал копчето хиляда пъти.

    Коментиран от #49

    12:59 02.09.2026

  • 38 Констатация

    11 7 Отговор
    Тоъ пак "наквасен" ама поне Шоу прави.... -)))))

    12:59 02.09.2026

  • 39 Яков Кедми:

    13 16 Отговор
    Русия започна да пречупва гръбнака на украинската икономика. Западът няма с какво да противодейства.

    Западът няма нито ракети, нито системи за противовъздушна отбрана, с които да спре ударите, а въпросът за Донбас вече е решен на бойното поле.

    Като първо направление на ударите Кедми посочи черноморското крайбрежие. По думите му 90% от корабите вече не влизат в украинските пристанища, а останалите също ще престанат заради ежедневното унищожаване на пристанищните служби.

    Коментиран от #42, #96

    13:00 02.09.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 ха ха

    15 9 Отговор
    Какво излиза, Раша бомби братята си украинци. Унищожава домовете им, а те били, видиш ли Терористи!!!

    13:02 02.09.2026

  • 42 Аа майкуууу

    6 3 Отговор

    До коментар #39 от "Яков Кедми:":

    Яков Кедми вика.🤣😅😂😂😂😂

    13:02 02.09.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Не се прави на интересен само

    9 5 Отговор

    До коментар #32 от "Коя държава нападна вероломно Украйна?":

    Естествено че Турчинов започна войната и геноцид също започна впрочем. Но това по никакъв начин не би трябвало Германия и ЕС да засяга че във война да се намесват Европа и народите на Европа

    Коментиран от #80

    13:03 02.09.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Дааааа

    10 2 Отговор

    До коментар #40 от "жик так":

    А в България има над 1300 джамии за 5-6 милиона жители

    13:03 02.09.2026

  • 47 Шляк Шляк

    7 11 Отговор

    До коментар #40 от "жик так":

    60% в Германия мюсюлмани

    13:06 02.09.2026

  • 48 Ух брееее

    2 1 Отговор

    До коментар #28 от "Да обвиняваш някого,":

    ПроУст си, байовотоооо.

    13:06 02.09.2026

  • 49 Дядо Жоро

    10 6 Отговор

    До коментар #37 от "Дядо Гого":

    И русийката щяха само при опита и за копчето да я заличат.
    Гледаме им поZора вече пета година

    Коментиран от #87

    13:06 02.09.2026

  • 50 Момче????

    8 0 Отговор
    Пръдлю безказармен по-скоро.

    13:07 02.09.2026

  • 51 Чоко

    11 6 Отговор
    Какво може да се очаква от Митко водката, който не изтрезнява?

    13:07 02.09.2026

  • 52 Пламен

    9 4 Отговор
    Берлин за три дня ! :)

    13:08 02.09.2026

  • 53 Борис джонсан

    3 8 Отговор

    До коментар #43 от "НАБУТАЛИ СЕ ВЪВ ВОЙНА КОЯТО НЕ ТЯХНА????":

    До последната укра

    13:08 02.09.2026

  • 54 az СВО Победа 81

    7 14 Отговор
    Накратко:

    1. Москва бързо намери отговор на украинския план, който в рамките на 40 дни трябваше да "постави Русия на колене". И даже обърна ситуацията в своя полза.

    2. Не се съмнявам, че руснаците ще намерят отговор и на тази поредна украинска лудост, продиктувана не от друго, а от безизходицата на Киев и кураторите му от ЕС и Лондон на бойното поле...

    3. Без съмнение след провала на поредния план за "победа" на Киев пак ще станем свидетели на рев и наркосополи в Киев....

    Киев вече изгуби морския и речен транспорт. Въздушен отдавна няма, по всяка вероятност в отговор на поредното наркобезумие руснаците ще изключат и жп трандпорта на бивша Украйна....

    Коментиран от #100

    13:10 02.09.2026

  • 55 кеке

    13 4 Отговор

    До коментар #6 от "Не се хаби д-р Медведев.":

    А русия - таджики, буряти, афгани и всякакви муслимани - москва 2 милиона се молят всеки ден на килимчета на улицата - вижте снимки

    13:10 02.09.2026

  • 56 Жожи

    7 10 Отговор
    ЕС на кая и Урсула ако имаше мощта на Русия досега да е скочил открито( щото иначе скрито участва във войната) отдавна на Русия, ама нали са крадливи порове и доведоха ЕС до провал, сега само джавкат и се опитват като селски кикимори да насаждат омраза.

    13:11 02.09.2026

  • 57 Иван Грозний

    9 4 Отговор
    С крепостни, не се преговаря. Тези индивиди нямат до човешко развитие, а понятието за добро и зло при тях, е обърнато наопаки. Русия, трябва да бъде унищожена. Ударете я с тактическо оръжие, разрушаващо озоновия слой. Изтрийте тази септична яма, от лицето на света.

    13:12 02.09.2026

  • 58 Вот...пе де

    3 3 Отговор
    Разинаа! Ааааахахаха
    Оповръщаняка па зафана Сите наред
    Ааааахахаха

    13:12 02.09.2026

  • 59 пияно мече

    9 3 Отговор
    тоя пак е напушен! Китай му забрани да говори за Я О !

    13:12 02.09.2026

  • 60 Мерц от всякъде е избушена курнида

    5 3 Отговор
    И сега прави опит вътрешните проблеми медийно да ги прехвърли на вън. Толкова е тъпо и елементарно че надали някой разумен германец ще се върже на подобна тъпотия. А иначе Русия е в правото си да си защитава националният интерес и сигурност както намери за добре. И В Германия, и във Великобритания и на всякъде по света. Ако примерно Албания дава оръжие на Македония да атакува България вие какво ще направите да ви питам. Ще кажете браво на Албания ли. Абе я се събудете най на края. Който плаща, дава оръжията и освещава бойните знамена той води войната. Винаги така е било. И после го отнася мощно. Примери от историята нужни ли са ви? А?

    13:13 02.09.2026

  • 61 Не се ли сещаш?

    5 3 Отговор

    До коментар #14 от "Орк":

    от НАТО например. Ядрена бомба над Германия, ОК, Франция и други големи страни от НАТО ще получи ответен ядрен отговор. А жалката русийка има единствено откраднатите от СССР ядрени оръжия, повече от останалите конвенционални украинците ги опукаха. Последните 18 месеца са превзели 1% от територията на Украйна, за останалите 80% ще им трябват още 120 години.

    Коментиран от #88

    13:14 02.09.2026

  • 62 въпрос за олигофрени

    4 1 Отговор

    До коментар #32 от "Коя държава нападна вероломно Украйна?":

    русия Агресор ли е?!?!?!?

    Коментиран от #70

    13:15 02.09.2026

  • 63 Фактииии,

    5 2 Отговор
    още не сте разбрали,че това е плешиво ЖЕНСКО джудже,а не момче!Ясно ли е?

    13:16 02.09.2026

  • 64 Хаген Дас

    4 2 Отговор

    До коментар #9 от "Анализатор":

    Обясни как руски дрон на тъпка с експлозив се разбива между товарни украински самолети без да се взриви! Дори няма щети! Луди, луди ама колко да ги правят на луди!

    13:17 02.09.2026

  • 65 Че в Германия има мощна съпротива

    4 2 Отговор
    Скоро и партизани ще има. Ама не от руснаци а от германци. Изненадва ли ви това? Мислите че там няма антифашисти и антинацисти? Оооо, въобще не се заблуждавайте атлантенца ...

    13:20 02.09.2026

  • 66 Хахахаха

    2 2 Отговор
    Незнам, защо НАТО все още се държи и не взима тези заплахи сериозно? Може би вече наближава времето да се удари кремълската хунта?

    13:22 02.09.2026

  • 67 Медведев, чадо

    2 1 Отговор
    Кажи що Германия та бомби
    А ти си безсилен да направиш нещо.

    13:22 02.09.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Хахахаха

    2 3 Отговор

    До коментар #2 от "И Киев е Руски":

    Исляма в рашата е мноооого повече от колкото в Германия, копеизаж.

    13:22 02.09.2026

  • 70 Тролче...хм

    4 5 Отговор

    До коментар #62 от "въпрос за олигофрени":

    А престани ! Българите сме за Русия и как пък не ти светна крушката че само дразниш и обратен резултат постигаш

    Коментиран от #76, #101

    13:23 02.09.2026

  • 71 СССР

    5 2 Отговор
    "Германия заслужава да бъде подложена на директни удари"
    Съветският съюз се разпада окончателно на 26 декември 1991г.
    Ще се разпадне и РФ. Плачете комунисти "комунизма си отива" баща Ви е невинен.

    13:24 02.09.2026

  • 72 Историк

    5 3 Отговор
    КГБ е най-зловещата терористична организация в света ,извършва терористични актове по света вече 100 години и винаги други са виновни. Това е империята на злото,лъжата ,смъртта, войната, ръководена от КГБ.

    13:24 02.09.2026

  • 73 Казуар

    1 1 Отговор
    Медведче, значи терористи не преговарят с терористи.

    13:24 02.09.2026

  • 74 Макробиолог

    2 2 Отговор
    Предстоят избори на които основният въпрос е не дали ,а с колко А за Г ще спечели.

    13:24 02.09.2026

  • 75 Медводков линията 🤡

    4 1 Отговор
    Медводков превзема Финландия два пъти дневно една бутилка водка Финландия на обед и една вечер

    13:24 02.09.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 МЕДВЕДЕВ

    2 1 Отговор
    Май германски бомби и снаряди пак падат върху Русия.
    Но за разлика от преди десетилетия, Русия е безпомощна да отвърне.

    13:26 02.09.2026

  • 78 стоян

    1 3 Отговор

    До коментар #34 от "Григор":

    До 34 ком - другар как кой го е доказал- доказаха го некадърните рузки терористи дето не им гръмнали бомбите - германците са открили пръстови отпечатъци и де н ка от некадърните рузнаци дето и за терористи не стават

    Коментиран от #90

    13:27 02.09.2026

  • 79 ГОЛЕМ СМЕХ

    3 2 Отговор

    До коментар #76 от "НаРъБа":

    Копейките не харесват руския ЖИЗНЬ
    Искат ЛАЙФ.

    13:28 02.09.2026

  • 80 Когато в съседна

    4 3 Отговор

    До коментар #44 от "Не се прави на интересен само":

    държава накарат руското малцинство да научи украинската мова, а те не искат, правят паравоенни войски, искат сепаратизъм в определени райони, призовават "Путин, памаги"... Естествено, че ще има азовци насреща. Когато ние бяхме подгонили турците, Турция какво направи, тръгна ли с аскера? Отвори границите и си ги прибра, така трябваше и Русия да направи.

    Коментиран от #94

    13:29 02.09.2026

  • 81 БГЛВ

    2 2 Отговор
    Тези пиянки,на където и да се обърнат,все нацисти им се превиждат.И все те прави,света им крив.

    13:29 02.09.2026

  • 82 В Сарафово, Израел извърши атентата хора

    2 3 Отговор
    Изби собствените си граждани само и само у Брюксел политическото крило на Хамас да бъде обявен за терористична организация. Над 1,5 милиарда евро после бяха раздадени за подкупи, лобизъм и "правилно" медийно отразяване. Само в България над 100 милиона лева бяха. Никога не беше доказано че Хизбула или Хамас имат някаква роля в този атентат. Сега сме свидетели на нещо подобно. Пак обвинения и пак без никакви доказателства реално и всичко произтичащо от това на което тепърва ще станем свидетели

    13:29 02.09.2026

  • 83 факуса

    3 2 Отговор
    приложете чл.53 от устава на оон и удряйте,и по джапанките, имате права използвайте ги стига толерантности

    13:29 02.09.2026

  • 84 Амадор Ривас

    4 1 Отговор
    Тоя пак е унищожил Филандия...два пъти 🍼​🍼​🍼​

    13:30 02.09.2026

  • 85 Абе

    2 0 Отговор
    Медведев като е убав.

    13:32 02.09.2026

  • 86 Медведев в ролята на разярена мечка

    5 0 Отговор
    За да може Путин да изглежда мъдър и умерен. Театър.

    13:32 02.09.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Кръсти се да не стане

    2 1 Отговор

    До коментар #61 от "Не се ли сещаш?":

    Хич не е сигурно че ще има ответен удар. Нито САЩ нито Англия и Франция ще изстрелят към Русия заради друга страна. Как ли пък ще си рискуват собствените градове заради друг.

    Коментиран от #102

    13:34 02.09.2026

  • 89 МОЖАЧ

    2 2 Отговор
    А така,правилно.Украинците са доказани терористи.

    13:34 02.09.2026

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Не се преговаря така е!

    1 2 Отговор
    Затова държавата терорист руZлямия трябва да бъде заличена от Земята.

    Коментиран от #93

    13:37 02.09.2026

  • 92 Швабите дават оръжие на нацистите

    3 1 Отговор
    в Украйна а после вряцат и бягат на подсоци и викат нещо там кпут, кпут не знам точно кво е но са дигнали ръцете към небето и вероятно бог Тангра или бог Кпут призовават да ги спаси. Кая, Мая, Урсулайкта, Рюте момата, Макрюн бабиното и т.н

    13:38 02.09.2026

  • 93 хахахахха

    2 1 Отговор

    До коментар #91 от "Не се преговаря така е!":

    няма ли Русия няма да има живот на планетата,за какво му е на света да съществува без Русия ...

    Коментиран от #103

    13:40 02.09.2026

  • 94 Нема такова животно... като

    2 2 Отговор

    До коментар #80 от "Когато в съседна":

    "руско малцинство"!? Не съществува такава държава/репубу, Етнос, Националност и т.н?
    А тези монголья в Крим,Луганск и Донецк, бяха "зелени човечета"- монголья,.. Вагнер -ци ,Мото рола, КГБГир КИН и т.н.
    С мерт монгольята и ху йло

    Коментиран от #95

    13:40 02.09.2026

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Кой беше Яков Кедми?

    2 0 Отговор

    До коментар #39 от "Яков Кедми:":

    Яков Кедми, руски евреин, заминава на индивидуална екскурзия до Австрия още като ученик, без да е служил в Съветската армия. Доста необичайно КГБ му разрешава изходна виза. Оттам в Израел. Работи в служба грижеща се за преселниците в Израел, основно от СССР, представя се за израелски разузнавач. След пенсионирането си заема рязка проруска и антиамериканска позиция. Участве в политическите токшоута по руските канали. Чий разузнавач е тогава?

    13:42 02.09.2026

  • 97 Крепостният нацист пак е шмъркал

    2 1 Отговор
    мухоморка. Нищо не работи в посока да стане светът русофобски така, лакто гясавите прошляци от блатнистан!!!

    13:43 02.09.2026

  • 98 ,,,,,,

    2 0 Отговор
    Пикльо.

    13:45 02.09.2026

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Карлуково/Старшата сестра

    2 1 Отговор

    До коментар #54 от "az СВО Победа 81":

    Сутринта ти казах поне днес да не си показваш олигофренщината.

    13:49 02.09.2026

  • 101 недей да тролиш

    2 1 Отговор

    До коментар #70 от "Тролче...хм":

    рашистка крааааатуноооо! Не си българин изобщо.

    13:50 02.09.2026

  • 102 Отговорът не е

    1 0 Отговор

    До коментар #88 от "Кръсти се да не стане":

    задължително да е ядрен. Генерал Ходжин каза какъв ще бъде вероятният удар. Ако руснаците използват ЯО, следва потапяне на Черноморския флот с ракети и авиация, унищожаване на всички руски войски в Украйна без ЯО, едновременно настъпление на украинската армия до границите на РФ. Това е победата за тях, никой няма да влиза в територията на Русия и те нямат право да използват ЯО според тяхната доктрина. Украйна ще влезе в ЕС и НАТО, а Путин ще го свалят неговите хора. Другарят Си и индиецът Моди му казаха да приключва войната и да не пипа ядреното копче. Сибир им трябвал чист от радиация, все пак там руснаци ще работят, другарят Ко Пай Тук ги чакал с кирка и лопата.

    13:50 02.09.2026

  • 103 Да да ама не

    1 0 Отговор

    До коментар #93 от "хахахахха":

    няма такова зло като рушнята.

    13:51 02.09.2026

  • 104 Европеец

    1 0 Отговор
    На,-готино ми ста като знам,че и от данъците на копейките се отделят пари за ВСУ.

    13:52 02.09.2026

  • 105 Хаха

    1 0 Отговор
    Другия джуджак се събуди и пак почна да заплашва. Тези двете джуджета приличат на пинчери

    13:53 02.09.2026

  • 106 Първо

    0 1 Отговор
    По британията.

    13:54 02.09.2026

  • 107 СМЕЕЕЕХ

    0 2 Отговор
    Шансът на русия да оцелее срещу НАТО е около 0.001 процента.

    13:56 02.09.2026

  • 108 ТИР

    0 0 Отговор

    До коментар #76 от "НаРъБа":

    Стига с тези изтъркани фрази , не съм решил - не съм емигрирал,,, по добре да е в РФ -с нормални хора и без престъпност от колкото в страни с (Доктори и Инжинери ) които всеки момент могат да ти резнат зелката,,, най добрите ми преживявания са ми в Русия,,, така че не ми обяснявай,,,

    13:57 02.09.2026

  • 109 Видьо Видев

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "И Киев е Руски":

    ДГИ-Движение за граждански инициативи
    Да направим всички петолъчки на чакъл!
    Да приведем в изпълнение
    ЗАКОН ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА КОМУНИСТИЧЕСКИЯ РЕЖИМ В БЪЛГАРИЯ ЗА ПРЕСТЪПЕН
    Обн. ДВ. бр.37 от 5 Май 2000г.
    Чл. 1. (1) Българската комунистическа партия (тогава именуваща се Българска работническа партия /комунисти/) идва на власт на 9 септември 1944 г.
    с помощта на чужда сила, обявила война на България, и в нарушение на действащата Търновска конституция.
    (2) Българската комунистическа партия е отговорна за управлението на държавата във времето от 9 септември 1944 г. до 10 ноември 1989 г.,
    довело страната до национална катастрофа.

    България е страна на безГробници
    Труповете на над 40 000 убити от комунистите
    са захвърляни на зверовете в дерета и пропасти.

    БезГробници са и роднини на Вазов, Ботев, Левски, Баба Тонка,Хаджи Димитър, Добри Желязков...
    Екзикуциите са ги ръководели Тодор Живков, Трайчо Костов и Лев Главинчев от София.
    Щабът им е бил в Славянска беседа-
    днешният сатиричен театър Сълза и смях.

    На о.Персин до Белене, труповете на безГробниците, са ги изяждали прасетата!

    Видьо Видев и приятели
    .

    13:58 02.09.2026

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