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Министър Петрова: Нивото на Дунав се покачва, но още е под желаните количества

Министър Петрова: Нивото на Дунав се покачва, но още е под желаните количества

3 Септември, 2026 08:36 440 7

  • ива петрова-
  • ниво-
  • дунав

От думите и стана ясно още, че се разработват и технически решения за издигането на дига край АЕЦ "Козлодуй". Работи се и по други решения, като например да се използва алтернативно водоснабдяване

Министър Петрова: Нивото на Дунав се покачва, но още е под желаните количества - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Нивото на Дунав се покачва, но още е под желаните количества. Износът на ток не е намалял в резултат на кризата. Благодарение на свързаността ние успяхме дори да помогнем на региона. Това заяви пред БТВ министърът на енергетиката Ива Петрова.

В момента АЕЦ 'Козлодуй" работи на гранично ниво на водата, очаква се още 2-3 седмици в това положение.

От думите и стана ясно още, че се разработват и технически решения за издигането на дига край АЕЦ "Козлодуй". Работи се и по други решения, като например да се използва алтернативно водоснабдяване.

Петрова заяви, че при запазване на заетостта дейностите в Мини Марица-изток ясно се обособяват в три основни пакета - въгледобив и ангажиране на заетите по рекултивация на минните терени.

"Идентифицрани са и възможни инвестиции, които са свързани с намаляване на оперативните разходи на дружествата", каза енергийният министър по отношение на Марица-изток 2.

И беше категорична, че няма да има масови съкращения и загуба на работни места в мините.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Новинар ?

    3 0 Отговор
    Или Министър ?

    08:37 03.09.2026

  • 2 Огромни благодарности

    4 0 Отговор
    на "министър" Петрова, че повиши нивото на Дунав.

    08:39 03.09.2026

  • 3 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    1 0 Отговор
    Тази калинка може ли да плува?

    08:40 03.09.2026

  • 4 в кратце

    0 1 Отговор
    Русия си има културния институт „Руска къща” в Берлин. България няма културен институт "Българска къща" там,за съжаление!

    08:43 03.09.2026

  • 5 в кратце

    2 0 Отговор
    Ако министърката Петрова се пишне и нивото на Дунав ще се покачи,

    08:50 03.09.2026

  • 6 немам думи

    1 0 Отговор
    Нивото е под желаните количества...

    08:53 03.09.2026

  • 7 Нивото на Дунав може да се покачи,

    1 0 Отговор
    ама нивото на лелята от снимката ...

    08:57 03.09.2026

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