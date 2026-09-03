Министър Петрова: Нивото на Дунав се покачва, но още е под желаните количества

Нивото на Дунав се покачва, но още е под желаните количества. Износът на ток не е намалял в резултат на кризата. Благодарение на свързаността ние успяхме дори да помогнем на региона. Това заяви пред БТВ министърът на енергетиката Ива Петрова.

В момента АЕЦ 'Козлодуй" работи на гранично ниво на водата, очаква се още 2-3 седмици в това положение.

От думите и стана ясно още, че се разработват и технически решения за издигането на дига край АЕЦ "Козлодуй". Работи се и по други решения, като например да се използва алтернативно водоснабдяване.

Петрова заяви, че при запазване на заетостта дейностите в Мини Марица-изток ясно се обособяват в три основни пакета - въгледобив и ангажиране на заетите по рекултивация на минните терени.

"Идентифицрани са и възможни инвестиции, които са свързани с намаляване на оперативните разходи на дружествата", каза енергийният министър по отношение на Марица-изток 2.

И беше категорична, че няма да има масови съкращения и загуба на работни места в мините.