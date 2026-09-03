Министър Петрова: Нивото на Дунав се покачва, но още е под желаните количества

Нивото на Дунав се покачва, но още е под желаните количества. Износът на ток не е намалял в резултат на кризата. Благодарение на свързаността ние успяхме дори да помогнем на региона. Това заяви пред БТВ министърът на енергетиката Ива Петрова.
В момента АЕЦ 'Козлодуй" работи на гранично ниво на водата, очаква се още 2-3 седмици в това положение.
От думите и стана ясно още, че се разработват и технически решения за издигането на дига край АЕЦ "Козлодуй". Работи се и по други решения, като например да се използва алтернативно водоснабдяване.
Петрова заяви, че при запазване на заетостта дейностите в Мини Марица-изток ясно се обособяват в три основни пакета - въгледобив и ангажиране на заетите по рекултивация на минните терени.
"Идентифицрани са и възможни инвестиции, които са свързани с намаляване на оперативните разходи на дружествата", каза енергийният министър по отношение на Марица-изток 2.
И беше категорична, че няма да има масови съкращения и загуба на работни места в мините.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Новинар ?
08:37 03.09.2026
2 Огромни благодарности
08:39 03.09.2026
3 ГРАД КОЗЛОДУЙ
08:40 03.09.2026
4 в кратце
08:43 03.09.2026
5 в кратце
08:50 03.09.2026
6 немам думи
08:53 03.09.2026
7 Нивото на Дунав може да се покачи,
08:57 03.09.2026