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Зеленски: руското небе де факто ще бъде "затворено"
  Тема: Украйна

Зеленски: руското небе де факто ще бъде "затворено"

2 Септември, 2026 15:20 1 695 94

  • украйна-
  • русия-
  • володимир зеленски-
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  • дронове-
  • война-
  • аерофлот

Володимир Зеленски призова авиокомпаниите да избягват руското въздушно пространство, тъй като Украйна засилва атаките с дронове

Зеленски: руското небе де факто ще бъде "затворено" - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Украинските атаки по цели на руска територия правят цялото въздушно пространство над Русия опасно. За това предупреди президентът на Украйна Володимир Зеленски във вечерното си обръщение.

"Днес искаме да предупредим всяка авиокомпания, която използва руското въздушно пространство, всеки застраховател, всички, които все още ползват ключови руски летища: руското небе става много опасно“, подчерта украинският държавен глава. Според него над Русия „ще има дронове и това трябва да се има предвид“ .

„Въпреки че руските власти не говорят за това, руското небе де факто ще бъде "затворено": войната, разпалена от Русия, затваря нейното небе“, отбеляза украинският лидер и добави, че при това „Украйна не представлява заплаха за гражданската авиация като такава“.

Зеленски: "Не искаме да загиват невинни хора"

„Ние в Украйна не искаме да загиват невинни хора. Затова предупреждаваме партньорите си“, продължи Зеленски. Според него е важно тази информация да бъде чута от чуждестранните посланици в Украйна и в Москва, както и от авиокомпаниите, които извършват полети до летищата в Москва, Санкт Петербург и други ключови руски дестинации.

Министерството на външните работи и съответните институции на Украйна ще предоставят пълна информация на международните структури, заяви Зеленски. „Гражданската авиация няма място сред дроновете“, обобщи той.

Реакцията на Путин

След обръщението на Зеленски акциите на „Аерофлот“, според данни на Московската фондова борса, спаднаха с 5,11% вечерта на 1 септември – до минимум от 30,36 рубли за акция.

Владимир Путин определи думите на Зеленски за затварянето на въздушното пространство над Русия като „призив към държавен тероризъм“. „Те молят за лични срещи, но с терористи не се водят преговори. Ще намерим начин да отговорим, ще намерим инструментите за това", подчерта той.

Британският вестник „Файненшъл Таймс“ по-рано съобщи, че милиардерът Илон Мъск е готов да разреши на Украйна да използва безпилотни летателни апарати, оборудвани със системата „Starlink“, за удари по цели на територията на Русия. При това Мъск подчерта, че това е „политическо решение, което трябва да бъде взето в Белия дом“, се уточнява в информацията.

Автор: Екатерина Венкина


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Боко

    64 12 Отговор
    А фактически⁉️
    Нарко-помияр💩🤮

    15:21 02.09.2026

  • 2 путин много взе да ги бави

    69 16 Отговор
    на тея мръсниеврейски-Нацисти ...Пускай орешниците по киев и да се приключва ,кво ги жалиш ???

    15:22 02.09.2026

  • 3 последната укра

    66 16 Отговор
    Цяла укрия протестира и търси да трича "героя" зелен гном, че ако нещата продължават така, то до година две укрия ще е с размерите на България и с толкова население, но като слушаш алчните еврасти и НАТОто така се получава, тва е доня мръсулиня и кая връхълъта да те спасят.

    Коментиран от #10

    15:22 02.09.2026

  • 4 Ами да

    16 58 Отговор
    Руски и чужди авиокомпании доколкото още ги има започнаха да отменят полети.
    На орките започна да им влиза.

    Коментиран от #9, #54

    15:23 02.09.2026

  • 5 А60

    56 11 Отговор
    Тоя смешник знае, че му се връща стократно и що ще чини зимъска

    15:23 02.09.2026

  • 6 Ха ХаХа

    52 11 Отговор
    Ти ли наркоизроде ще го затвориш?
    Хайде, да видим?
    С 40 дневната операция ликвидира Русия, нали?

    Коментиран от #24, #27

    15:23 02.09.2026

  • 7 Без име

    49 8 Отговор
    Тоя клоун работи за Русия. Не Донецк, Киев ще си вземе Путин.

    15:23 02.09.2026

  • 8 Исторически парк

    50 7 Отговор
    Украинското е 5 години вече затворено🤣😂

    15:24 02.09.2026

  • 9 Ха ХаХа

    36 8 Отговор

    До коментар #4 от "Ами да":

    Кои компании бе боклук?

    15:24 02.09.2026

  • 10 Руската пропаганда

    13 27 Отговор

    До коментар #3 от "последната укра":

    Има за цел глупака .😃🐷

    Коментиран от #57

    15:24 02.09.2026

  • 11 Наркомански мечти

    50 9 Отговор
    Абе те руснаците разцепиха държавата ти и тя пуши и гори като сръбска скара-тоя друсач пак супер победи мечтае....

    15:24 02.09.2026

  • 12 руската мечка

    14 43 Отговор
    ще играе казачок по команда на Зеленски, ако ли не, ще гризне голямото дръвце.

    Коментиран от #16

    15:24 02.09.2026

  • 13 Няма край путинското унижение

    12 36 Отговор
    Няма.

    Коментиран от #19

    15:24 02.09.2026

  • 14 НАДМИНА ТРЪМП

    39 9 Отговор
    ЗАТВАРЯ И НЕБЕТО И ЗЕМЯТА И МОРЕТО.САМО ОЩЕ НЕ ГИ Е ПРЕКРЪСТИЛ

    15:25 02.09.2026

  • 15 Гост

    5 8 Отговор
    Последно кой печели? Днес...

    15:25 02.09.2026

  • 16 Ха ХаХа

    23 4 Отговор

    До коментар #12 от "руската мечка":

    Помияр 120%

    15:25 02.09.2026

  • 17 Летописец

    27 8 Отговор
    Украинската хунта вече си е научила урока . Защото когато отклониха Boeing 777 на Малайзийските авиолинии, изпълняващ Полет 17 (MH17) към Донецк , не предупредиха !

    15:25 02.09.2026

  • 18 Айде

    35 6 Отговор
    Спирай белото бе-спирай че държавата им се затрива. Стига вече с тези твои супер победи-вече и врабчетата не ти вярват

    15:25 02.09.2026

  • 19 Без име

    18 7 Отговор

    До коментар #13 от "Няма край путинското унижение":

    За толкова време не можа ли да научиш нещо друго?

    15:26 02.09.2026

  • 20 Мдаа

    10 30 Отговор
    Зеленски помете пода с ботокса.

    Коментиран от #23

    15:26 02.09.2026

  • 21 Гост

    7 6 Отговор
    Велето отвръща на Дачков...

    15:26 02.09.2026

  • 22 Нямат край

    9 26 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат...😂

    Коментиран от #29

    15:26 02.09.2026

  • 23 П1т3н

    11 9 Отговор

    До коментар #20 от "Мдаа":

    Го натегли на наркомана до сливиците и уродът хърка като парясан пор

    15:28 02.09.2026

  • 24 Не се вживявайте толкова:)

    9 12 Отговор

    До коментар #6 от "Ха ХаХа":

    А и какво ни пука на нас за руското небе. Русия е започнала войната, да се оправя :)

    15:28 02.09.2026

  • 25 сало наркомане

    19 7 Отговор
    Наркоса явно е ударил няколко бели защитни линии и вече почва да ги мачка руснаците!

    Коментиран от #40

    15:28 02.09.2026

  • 26 батСали

    22 6 Отговор
    доста смело изказване от един ходещ мъртвец!

    15:29 02.09.2026

  • 27 Соломон

    9 13 Отговор

    До коментар #6 от "Ха ХаХа":

    40 дневната операция не ликвидира Русия .Само и скъса шортите и им лъснаха задниците.Интересното тепърва предстои

    Коментиран от #33, #37

    15:29 02.09.2026

  • 28 Уффф

    12 6 Отговор
    Този наркоман ще запали трета световна война.

    15:29 02.09.2026

  • 29 Краят

    13 4 Отговор

    До коментар #22 от "Нямат край":

    На укрофашизма е факт

    15:29 02.09.2026

  • 30 хахаха

    16 6 Отговор
    а в резултат на де фактото, де юре украина ще бъде изравнена

    15:30 02.09.2026

  • 31 Али

    5 11 Отговор
    За всяка копейка е моят член скамейка.

    15:30 02.09.2026

  • 32 Предупреждението на Путин

    13 7 Отговор
    Възможно е всички пътища към у крайна да бъдат взривени, морски, сухопътни , железопътни. Както и въздушните полети. Пред вид СВО и извършващите се бойни действия на територията на Руската покрайнина.

    Коментиран от #43, #80

    15:30 02.09.2026

  • 33 Сюлеймане рязан

    17 4 Отговор

    До коментар #27 от "Соломон":

    40 дневната операция доказа че Зеленски е чифутски парцал

    15:31 02.09.2026

  • 34 Но едно трябва да се признае

    6 17 Отговор
    В цялата си ми,зeрна история Русията не е управлявана от такива глупаци като Путин и Сие.

    15:31 02.09.2026

  • 35 Факти

    10 4 Отговор
    Зеленски: руското небе де факто ще бъде "затворено", защото Украина е Русия

    15:31 02.09.2026

  • 36 Хаген Дас

    17 4 Отговор
    Когато дойде Армагедон друго ще пееш! Пусна два дрона и си повярва! Путин изчаква, иска недоволството вътре в Украйна да те свали и да те линчуват!

    Коментиран от #42

    15:31 02.09.2026

  • 37 име

    7 6 Отговор

    До коментар #27 от "Соломон":

    Следва, предстои, очаква се, до няколко месеца, тази есен, до година...... и така, вече пет години само пелтечите ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ....

    Коментиран от #38, #39, #45

    15:32 02.09.2026

  • 38 Руснак без крак

    3 9 Отговор

    До коментар #37 от "име":

    Утре влизам в Киев!Ако остана с глава 🙂‍↕️.

    15:33 02.09.2026

  • 39 Рипай у нужнико въшлю😀

    4 4 Отговор

    До коментар #37 от "име":

    Да ти се изхождаме на главата.

    15:34 02.09.2026

  • 40 Ха-ха

    2 12 Отговор

    До коментар #25 от "сало наркомане":

    Русийката всеки я наритва , не е само той.!

    15:34 02.09.2026

  • 41 Гориил

    22 3 Отговор
    Руското небе се простира на хиляди километри в космоса, нанасяйки фатални удари на икономиката, финансите и търговията на Бандера. Това жалко, объркано и уплашено момче се отдава на пожелателни мечти, създава илюзии и изпада в еуфория, заблуждавайки народа си и провъзгласявайки нереалистични надежди. Украйна лежи в руини и е неспособна да води кооперативна или високотехнологична война. Всякакви новини от Киев са нищо друго освен страхливи и злонамерени лъжи, създаващи пропагандно прикритие за едно от най-монументалните поражения в историята на европейските войни.

    15:34 02.09.2026

  • 42 Армагедона дойде в

    4 15 Отговор

    До коментар #36 от "Хаген Дас":

    Русия 1917 с Ленин и болшевиките. Оттогава са затънали в блатото и няма излизане:)

    Коментиран от #66, #90

    15:37 02.09.2026

  • 43 Кога бе

    2 5 Отговор

    До коментар #32 от "Предупреждението на Путин":

    Боклукоо?

    15:37 02.09.2026

  • 44 Шалтето

    17 1 Отговор
    Иде,иде клоунският номер с въженцето!Време е -Бандера те чака!

    15:38 02.09.2026

  • 45 Соломон

    3 5 Отговор

    До коментар #37 от "име":

    Няма нищо по хубаво от това да можеш да говориш в бъдеще време.Особено когато са смятали че ще се предадеш за три дни

    15:38 02.09.2026

  • 46 Баш Хайдутин и действащ комунист

    2 10 Отговор
    Този наркоман направи руснаците смешни заедно с техния с вожд Путин ! Още някоя друга година ще ги върне в камената ЕРА 🤣🤣🤣

    15:38 02.09.2026

  • 47 матю хари

    3 11 Отговор
    Украйна контролира небето на Русия. Пореден резил за Путин.

    Коментиран от #55

    15:39 02.09.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Зеления ненормален наркоман и смешник

    9 2 Отговор
    Зелен избр@ ли си уличния сtълб н@ които ще те проvсеят?

    Коментиран от #58

    15:41 02.09.2026

  • 50 Удри копейката с манивелата!

    3 8 Отговор
    Докато манивелата се изправи.

    15:41 02.09.2026

  • 51 Питам

    3 10 Отговор
    Кога ще извлекат путин от бункера?

    15:42 02.09.2026

  • 52 ТИР

    6 1 Отговор
    Помагачите да не ревЪт само когато ги подпукат руснаците ,,,

    15:44 02.09.2026

  • 53 Смъркача

    6 1 Отговор
    Е нищо че двайсетина млн се чупиха а други деа са в прахообразно състояние , така де до последният бандера …

    15:45 02.09.2026

  • 54 Много лошо

    7 1 Отговор

    До коментар #4 от "Ами да":

    Лошото е, че отговор ще има, но по-силен...Дано да няма нови жертви!

    15:46 02.09.2026

  • 55 Въпрос

    8 1 Отговор

    До коментар #47 от "матю хари":

    От метрото ли го контролират или от полската граница ? Мъката е за друго - Киив е дискотека в момента !

    Коментиран от #63

    15:47 02.09.2026

  • 56 Боци

    3 7 Отговор
    Опита показва че президента на Украйна, спазва и държи на обещанията си. Жалко за неудобствата които ще последват за руските граждани.

    15:48 02.09.2026

  • 57 Прави си

    2 2 Отговор

    До коментар #10 от "Руската пропаганда":

    Зле ти се отразява..

    15:48 02.09.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 усс.ран русофил

    1 1 Отговор
    Аз съм силно възмутен!

    15:50 02.09.2026

  • 60 Гориил

    12 2 Отговор
    Русия затвори Черно море и спря корабоплаването до украинските пристанища. Всички кораби, опитващи се да транспортират оръжия и боеприпаси до украинските пристанища, биват унищожавани. Вносът на украинско зърно е напълно блокиран, оставяйки го да гние в Одеса, Измаил, Очаков и Николаев. Десетки европейски и американски търговци на зърно търпят колосални загуби, контейнерните превози в Черно море са спрени и блокирани, а някои бедни и слаборазвити страни са застрашени от глад и епидемии.

    Коментиран от #69, #72

    15:50 02.09.2026

  • 61 Гресирана ватенка

    4 6 Отговор
    Копейките се разгрухтяха 😁😁😁

    15:50 02.09.2026

  • 62 Факти

    5 1 Отговор
    Укрия е залята от протести и смъркача е потенциален пътник без обратен билет … Затова фантазиите изглеждат реално само в неговата представа , формирана от бели линии …

    15:51 02.09.2026

  • 63 Путин гол до кръста на пони

    1 4 Отговор

    До коментар #55 от "Въпрос":

    За кого е мъка, че Киев е дискотека бе, задунаец? На теб ли ти е мъка? Искаш да спра да им пускам бомби ли? Я ела ъук да ми го кажеш!

    15:51 02.09.2026

  • 64 Значи

    6 0 Отговор
    деюре ще е отворено!

    15:52 02.09.2026

  • 65 Ами

    3 2 Отговор
    наркоса май е забравил, че то е затворено за "желаещите" от поне 4г. Затова всички трябва да обикалят бая, и резултата е .. повече време, разходи.. и загуба на пазар

    15:52 02.09.2026

  • 66 Бай Дън

    4 2 Отговор

    До коментар #42 от "Армагедона дойде в":

    Русия не е побеждавана на бойното поле!

    Коментиран от #73

    15:52 02.09.2026

  • 67 Хахахахаха

    3 1 Отговор
    Това малко на 40 дневната операция на Зеленски ми прилича хахах, където уж руснаците щяха да искат мир, а от месец само укрите говорят за мир хахахаха

    15:52 02.09.2026

  • 68 Гориил

    2 2 Отговор
    Русия затвори Черно море! Особено активно участва крайцерът Масква! Като падводница!

    Коментиран от #93

    15:53 02.09.2026

  • 69 Руските

    3 1 Отговор

    До коментар #60 от "Гориил":

    плават ли?

    15:53 02.09.2026

  • 70 Механик

    3 2 Отговор
    Смехуран. Руското небе ще бъде затворено, а киев ще се премести перманентно в метрото.

    Коментиран от #91

    15:54 02.09.2026

  • 71 Хаген Дас

    5 2 Отговор
    Нахранила се въшката и излезнала на челото! Та и този си повярва!

    15:54 02.09.2026

  • 72 Соломон

    2 3 Отговор

    До коментар #60 от "Гориил":

    Русия затворила Черно Море .За кого го е затворила.Движат ли се руски кораби в Черно море.И ако Русия го е затворила защо не може да си изнесе зърното през черно море а ще го разкарава до Балтийско.От където няма как да изнесе всичко

    Коментиран от #77

    15:54 02.09.2026

  • 73 Да те убият

    2 0 Отговор

    До коментар #66 от "Бай Дън":

    като забучваш знамето си е победа!

    15:54 02.09.2026

  • 74 Новини

    3 2 Отговор
    Вижте Киев , Одеса и Черноморск след снощните събития и после ще разберете защо и как наркоман щял да затваря руското въздушни пространство !

    15:55 02.09.2026

  • 75 За Русия

    4 2 Отговор
    Балтийско става Черно море!

    Коментиран от #82

    15:55 02.09.2026

  • 76 Турция

    3 1 Отговор
    спря полети до Русия!

    15:57 02.09.2026

  • 77 Хахахахаха

    0 1 Отговор

    До коментар #72 от "Соломон":

    Прос пак ли ръсиш бисери, казах ли ти да не коментираш, нямаш мозъчен капацитет за това, ти може ли да четеш, самите укри си признават че търпят колосални загуби от руските удари в Черно море, виж магазините в Киев са полупразни, хората ревът, спри да се излагаш

    Коментиран от #92

    15:57 02.09.2026

  • 78 Бай Дън

    1 1 Отговор
    Русия е побеждавана само от българската армия в Добруджа. Тогава Иван Вазов предупреди "братушките" да си отиват с мир, че да не ги застигне Армагедон, но те презрително му се изсмяха. И после само някои се спасиха с бягство! А рушия подписа капитулация в Брест. Който е по-силен по история да ме поправи или допълни!

    15:57 02.09.2026

  • 79 Не е ясно

    1 2 Отговор
    То е ясно че руснаците ще ги подпукат.Не е ясно защо до сега не го правят

    15:57 02.09.2026

  • 80 Баба ви

    3 0 Отговор

    До коментар #32 от "Предупреждението на Путин":

    А защо пета година още не са ??

    15:58 02.09.2026

  • 81 Помощник пилот

    2 1 Отговор
    От пушеци нищо не се вижда!Не може да се пилотира!

    15:58 02.09.2026

  • 82 Соломон

    2 1 Отговор

    До коментар #75 от "За Русия":

    Тя Украйна вече доказа че и там може да удря.Тази сутрин бе удрено балтийското пристанище Уст Луга

    15:59 02.09.2026

  • 83 Айде бе

    2 4 Отговор
    Хехе....руското небе е една пета от сушата на земята, терориста Зеленски как смята да го затвори!?
    Не вижда ли, че небето над Киев вече всеки ден е черно и има всеки ден слънчево затъмнение!?

    Коментиран от #88

    15:59 02.09.2026

  • 84 Механик

    4 1 Отговор
    Вече пет години хледаме как Киев и Одеса горят...па не изгоряха ли вече уе???

    16:00 02.09.2026

  • 85 гост

    4 2 Отговор
    Затваряйте и държавата,тази руска зараза.

    16:00 02.09.2026

  • 86 Яне

    3 1 Отговор
    Путин как ке се врати низ Бишкеко ?

    16:00 02.09.2026

  • 87 Соломон

    1 3 Отговор
    Фашизираният наркоман Зеленски е отново под наркоза и Украйна предстои да бъде обявена официално за терористична държа, а Путин вчера каза, че с терористи не преговаря.

    16:01 02.09.2026

  • 88 Небе от суша

    2 1 Отговор

    До коментар #83 от "Айде бе":

    в Москва ли си образован?

    16:02 02.09.2026

  • 89 Ъъъ

    1 3 Отговор
    Чувам, че укрите/британците се канят да ударят пътнически самолет и да обвинят Русия.

    16:02 02.09.2026

  • 90 Гюро Михайлов

    0 3 Отговор

    До коментар #42 от "Армагедона дойде в":

    Парите на европейските граждани – отделно от това фон дер Лайен подкрепя т.нар. Съюз на спестяванията и инвестициите. Идеята е част от огромните европейски спестявания, около 10 трилиона евро, които стоят основно в банкови депозити, да бъдат насочени към инвестиции в европейски компании и икономиката. Тя говори за потенциално отключване на до 470 млрд. евро инвестиции. Демокрация по европейски, или с две думи да ограбим народа, за да може да ги дадем на Украйна за да си дръпна комисиона!

    16:05 02.09.2026

  • 91 Гресирана ватенка

    2 0 Отговор

    До коментар #70 от "Механик":

    Грухтиш.Останал си без грес 😁😁😁

    16:06 02.09.2026

  • 92 Соломон

    1 0 Отговор

    До коментар #77 от "Хахахахаха":

    Ама естествено че Украйна търпи големи загуби.Все пак воюва срещу най големия убиец.Само че и Русия търпи големи загуби.Ще ми кажеш ли защо Русия вместо да изнася гориво се налага да внася.В това число и авиационенно гориво

    16:06 02.09.2026

  • 93 Гориил

    2 2 Отговор

    До коментар #68 от "Гориил":

    Русия разполага с тринадесет крайцера, два от които са с ядрена мощност. Още два гиганта с ядрена мощност са в процес на изграждане.Руският президент, облечен в бяла строителна каска, обяви това, докато посещаваше гигантска корабостроителница във Влаливосток. Нямате представа какъв фантастичен скок е направила Русия в технологиите за корабостроене. Строят се осем авангардни ядрени ледоразбивача, а в океаните се изстрелват ядрени подводници, несравними по размер и ракетна мощ. Един-единствен ракетен залп от най-новата ядрена подводница „Хабаровск“ би могъл да превърне Финландия и половината Полша в руини и лунен пейзаж. Източното крайбрежие на Англия би било напълно унищожено.

    16:06 02.09.2026

  • 94 Путин

    0 0 Отговор
    разпиреди до 2030 руското самолетостроене,да измести Боинг!

    16:08 02.09.2026

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