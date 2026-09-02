Зеленски: руското небе де факто ще бъде "затворено"

Украинските атаки по цели на руска територия правят цялото въздушно пространство над Русия опасно. За това предупреди президентът на Украйна Володимир Зеленски във вечерното си обръщение.
"Днес искаме да предупредим всяка авиокомпания, която използва руското въздушно пространство, всеки застраховател, всички, които все още ползват ключови руски летища: руското небе става много опасно“, подчерта украинският държавен глава. Според него над Русия „ще има дронове и това трябва да се има предвид“ .
„Въпреки че руските власти не говорят за това, руското небе де факто ще бъде "затворено": войната, разпалена от Русия, затваря нейното небе“, отбеляза украинският лидер и добави, че при това „Украйна не представлява заплаха за гражданската авиация като такава“.
Зеленски: "Не искаме да загиват невинни хора"
„Ние в Украйна не искаме да загиват невинни хора. Затова предупреждаваме партньорите си“, продължи Зеленски. Според него е важно тази информация да бъде чута от чуждестранните посланици в Украйна и в Москва, както и от авиокомпаниите, които извършват полети до летищата в Москва, Санкт Петербург и други ключови руски дестинации.
Министерството на външните работи и съответните институции на Украйна ще предоставят пълна информация на международните структури, заяви Зеленски. „Гражданската авиация няма място сред дроновете“, обобщи той.
Реакцията на Путин
След обръщението на Зеленски акциите на „Аерофлот“, според данни на Московската фондова борса, спаднаха с 5,11% вечерта на 1 септември – до минимум от 30,36 рубли за акция.
Владимир Путин определи думите на Зеленски за затварянето на въздушното пространство над Русия като „призив към държавен тероризъм“. „Те молят за лични срещи, но с терористи не се водят преговори. Ще намерим начин да отговорим, ще намерим инструментите за това", подчерта той.
Британският вестник „Файненшъл Таймс“ по-рано съобщи, че милиардерът Илон Мъск е готов да разреши на Украйна да използва безпилотни летателни апарати, оборудвани със системата „Starlink“, за удари по цели на територията на Русия. При това Мъск подчерта, че това е „политическо решение, което трябва да бъде взето в Белия дом“, се уточнява в информацията.
Автор: Екатерина Венкина
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Боко
Нарко-помияр💩🤮
15:21 02.09.2026
2 путин много взе да ги бави
15:22 02.09.2026
3 последната укра
Коментиран от #10
15:22 02.09.2026
4 Ами да
На орките започна да им влиза.
Коментиран от #9, #54
15:23 02.09.2026
5 А60
15:23 02.09.2026
6 Ха ХаХа
Хайде, да видим?
С 40 дневната операция ликвидира Русия, нали?
Коментиран от #24, #27
15:23 02.09.2026
7 Без име
15:23 02.09.2026
8 Исторически парк
15:24 02.09.2026
9 Ха ХаХа
До коментар #4 от "Ами да":Кои компании бе боклук?
15:24 02.09.2026
10 Руската пропаганда
До коментар #3 от "последната укра":Има за цел глупака .😃🐷
Коментиран от #57
15:24 02.09.2026
11 Наркомански мечти
15:24 02.09.2026
12 руската мечка
Коментиран от #16
15:24 02.09.2026
13 Няма край путинското унижение
Коментиран от #19
15:24 02.09.2026
14 НАДМИНА ТРЪМП
15:25 02.09.2026
15 Гост
15:25 02.09.2026
16 Ха ХаХа
До коментар #12 от "руската мечка":Помияр 120%
15:25 02.09.2026
17 Летописец
15:25 02.09.2026
18 Айде
15:25 02.09.2026
19 Без име
До коментар #13 от "Няма край путинското унижение":За толкова време не можа ли да научиш нещо друго?
15:26 02.09.2026
20 Мдаа
Коментиран от #23
15:26 02.09.2026
21 Гост
15:26 02.09.2026
22 Нямат край
Коментиран от #29
15:26 02.09.2026
23 П1т3н
До коментар #20 от "Мдаа":Го натегли на наркомана до сливиците и уродът хърка като парясан пор
15:28 02.09.2026
24 Не се вживявайте толкова:)
До коментар #6 от "Ха ХаХа":А и какво ни пука на нас за руското небе. Русия е започнала войната, да се оправя :)
15:28 02.09.2026
25 сало наркомане
Коментиран от #40
15:28 02.09.2026
26 батСали
15:29 02.09.2026
27 Соломон
До коментар #6 от "Ха ХаХа":40 дневната операция не ликвидира Русия .Само и скъса шортите и им лъснаха задниците.Интересното тепърва предстои
Коментиран от #33, #37
15:29 02.09.2026
28 Уффф
15:29 02.09.2026
29 Краят
До коментар #22 от "Нямат край":На укрофашизма е факт
15:29 02.09.2026
30 хахаха
15:30 02.09.2026
31 Али
15:30 02.09.2026
32 Предупреждението на Путин
Коментиран от #43, #80
15:30 02.09.2026
33 Сюлеймане рязан
До коментар #27 от "Соломон":40 дневната операция доказа че Зеленски е чифутски парцал
15:31 02.09.2026
34 Но едно трябва да се признае
15:31 02.09.2026
35 Факти
15:31 02.09.2026
36 Хаген Дас
Коментиран от #42
15:31 02.09.2026
37 име
До коментар #27 от "Соломон":Следва, предстои, очаква се, до няколко месеца, тази есен, до година...... и така, вече пет години само пелтечите ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ....
Коментиран от #38, #39, #45
15:32 02.09.2026
38 Руснак без крак
До коментар #37 от "име":Утре влизам в Киев!Ако остана с глава 🙂↕️.
15:33 02.09.2026
39 Рипай у нужнико въшлю😀
До коментар #37 от "име":Да ти се изхождаме на главата.
15:34 02.09.2026
40 Ха-ха
До коментар #25 от "сало наркомане":Русийката всеки я наритва , не е само той.!
15:34 02.09.2026
41 Гориил
15:34 02.09.2026
42 Армагедона дойде в
До коментар #36 от "Хаген Дас":Русия 1917 с Ленин и болшевиките. Оттогава са затънали в блатото и няма излизане:)
Коментиран от #66, #90
15:37 02.09.2026
43 Кога бе
До коментар #32 от "Предупреждението на Путин":Боклукоо?
15:37 02.09.2026
44 Шалтето
15:38 02.09.2026
45 Соломон
До коментар #37 от "име":Няма нищо по хубаво от това да можеш да говориш в бъдеще време.Особено когато са смятали че ще се предадеш за три дни
15:38 02.09.2026
46 Баш Хайдутин и действащ комунист
15:38 02.09.2026
47 матю хари
Коментиран от #55
15:39 02.09.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Зеления ненормален наркоман и смешник
Коментиран от #58
15:41 02.09.2026
50 Удри копейката с манивелата!
15:41 02.09.2026
51 Питам
15:42 02.09.2026
52 ТИР
15:44 02.09.2026
53 Смъркача
15:45 02.09.2026
54 Много лошо
До коментар #4 от "Ами да":Лошото е, че отговор ще има, но по-силен...Дано да няма нови жертви!
15:46 02.09.2026
55 Въпрос
До коментар #47 от "матю хари":От метрото ли го контролират или от полската граница ? Мъката е за друго - Киив е дискотека в момента !
Коментиран от #63
15:47 02.09.2026
56 Боци
15:48 02.09.2026
57 Прави си
До коментар #10 от "Руската пропаганда":Зле ти се отразява..
15:48 02.09.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 усс.ран русофил
15:50 02.09.2026
60 Гориил
Коментиран от #69, #72
15:50 02.09.2026
61 Гресирана ватенка
15:50 02.09.2026
62 Факти
15:51 02.09.2026
63 Путин гол до кръста на пони
До коментар #55 от "Въпрос":За кого е мъка, че Киев е дискотека бе, задунаец? На теб ли ти е мъка? Искаш да спра да им пускам бомби ли? Я ела ъук да ми го кажеш!
15:51 02.09.2026
64 Значи
15:52 02.09.2026
65 Ами
15:52 02.09.2026
66 Бай Дън
До коментар #42 от "Армагедона дойде в":Русия не е побеждавана на бойното поле!
Коментиран от #73
15:52 02.09.2026
67 Хахахахаха
15:52 02.09.2026
68 Гориил
Коментиран от #93
15:53 02.09.2026
69 Руските
До коментар #60 от "Гориил":плават ли?
15:53 02.09.2026
70 Механик
Коментиран от #91
15:54 02.09.2026
71 Хаген Дас
15:54 02.09.2026
72 Соломон
До коментар #60 от "Гориил":Русия затворила Черно Море .За кого го е затворила.Движат ли се руски кораби в Черно море.И ако Русия го е затворила защо не може да си изнесе зърното през черно море а ще го разкарава до Балтийско.От където няма как да изнесе всичко
Коментиран от #77
15:54 02.09.2026
73 Да те убият
До коментар #66 от "Бай Дън":като забучваш знамето си е победа!
15:54 02.09.2026
74 Новини
15:55 02.09.2026
75 За Русия
Коментиран от #82
15:55 02.09.2026
76 Турция
15:57 02.09.2026
77 Хахахахаха
До коментар #72 от "Соломон":Прос пак ли ръсиш бисери, казах ли ти да не коментираш, нямаш мозъчен капацитет за това, ти може ли да четеш, самите укри си признават че търпят колосални загуби от руските удари в Черно море, виж магазините в Киев са полупразни, хората ревът, спри да се излагаш
Коментиран от #92
15:57 02.09.2026
78 Бай Дън
15:57 02.09.2026
79 Не е ясно
15:57 02.09.2026
80 Баба ви
До коментар #32 от "Предупреждението на Путин":А защо пета година още не са ??
15:58 02.09.2026
81 Помощник пилот
15:58 02.09.2026
82 Соломон
До коментар #75 от "За Русия":Тя Украйна вече доказа че и там може да удря.Тази сутрин бе удрено балтийското пристанище Уст Луга
15:59 02.09.2026
83 Айде бе
Не вижда ли, че небето над Киев вече всеки ден е черно и има всеки ден слънчево затъмнение!?
Коментиран от #88
15:59 02.09.2026
84 Механик
16:00 02.09.2026
85 гост
16:00 02.09.2026
86 Яне
16:00 02.09.2026
87 Соломон
16:01 02.09.2026
88 Небе от суша
До коментар #83 от "Айде бе":в Москва ли си образован?
16:02 02.09.2026
89 Ъъъ
16:02 02.09.2026
90 Гюро Михайлов
До коментар #42 от "Армагедона дойде в":Парите на европейските граждани – отделно от това фон дер Лайен подкрепя т.нар. Съюз на спестяванията и инвестициите. Идеята е част от огромните европейски спестявания, около 10 трилиона евро, които стоят основно в банкови депозити, да бъдат насочени към инвестиции в европейски компании и икономиката. Тя говори за потенциално отключване на до 470 млрд. евро инвестиции. Демокрация по европейски, или с две думи да ограбим народа, за да може да ги дадем на Украйна за да си дръпна комисиона!
16:05 02.09.2026
91 Гресирана ватенка
До коментар #70 от "Механик":Грухтиш.Останал си без грес 😁😁😁
16:06 02.09.2026
92 Соломон
До коментар #77 от "Хахахахаха":Ама естествено че Украйна търпи големи загуби.Все пак воюва срещу най големия убиец.Само че и Русия търпи големи загуби.Ще ми кажеш ли защо Русия вместо да изнася гориво се налага да внася.В това число и авиационенно гориво
16:06 02.09.2026
93 Гориил
До коментар #68 от "Гориил":Русия разполага с тринадесет крайцера, два от които са с ядрена мощност. Още два гиганта с ядрена мощност са в процес на изграждане.Руският президент, облечен в бяла строителна каска, обяви това, докато посещаваше гигантска корабостроителница във Влаливосток. Нямате представа какъв фантастичен скок е направила Русия в технологиите за корабостроене. Строят се осем авангардни ядрени ледоразбивача, а в океаните се изстрелват ядрени подводници, несравними по размер и ракетна мощ. Един-единствен ракетен залп от най-новата ядрена подводница „Хабаровск“ би могъл да превърне Финландия и половината Полша в руини и лунен пейзаж. Източното крайбрежие на Англия би било напълно унищожено.
16:06 02.09.2026
94 Путин
16:08 02.09.2026