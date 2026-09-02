Зеленски: руското небе де факто ще бъде "затворено"

Украинските атаки по цели на руска територия правят цялото въздушно пространство над Русия опасно. За това предупреди президентът на Украйна Володимир Зеленски във вечерното си обръщение.

"Днес искаме да предупредим всяка авиокомпания, която използва руското въздушно пространство, всеки застраховател, всички, които все още ползват ключови руски летища: руското небе става много опасно“, подчерта украинският държавен глава. Според него над Русия „ще има дронове и това трябва да се има предвид“ .

„Въпреки че руските власти не говорят за това, руското небе де факто ще бъде "затворено": войната, разпалена от Русия, затваря нейното небе“, отбеляза украинският лидер и добави, че при това „Украйна не представлява заплаха за гражданската авиация като такава“.

Зеленски: "Не искаме да загиват невинни хора"

„Ние в Украйна не искаме да загиват невинни хора. Затова предупреждаваме партньорите си“, продължи Зеленски. Според него е важно тази информация да бъде чута от чуждестранните посланици в Украйна и в Москва, както и от авиокомпаниите, които извършват полети до летищата в Москва, Санкт Петербург и други ключови руски дестинации.

Министерството на външните работи и съответните институции на Украйна ще предоставят пълна информация на международните структури, заяви Зеленски. „Гражданската авиация няма място сред дроновете“, обобщи той.

Реакцията на Путин

След обръщението на Зеленски акциите на „Аерофлот“, според данни на Московската фондова борса, спаднаха с 5,11% вечерта на 1 септември – до минимум от 30,36 рубли за акция.

Владимир Путин определи думите на Зеленски за затварянето на въздушното пространство над Русия като „призив към държавен тероризъм“. „Те молят за лични срещи, но с терористи не се водят преговори. Ще намерим начин да отговорим, ще намерим инструментите за това", подчерта той.

Британският вестник „Файненшъл Таймс“ по-рано съобщи, че милиардерът Илон Мъск е готов да разреши на Украйна да използва безпилотни летателни апарати, оборудвани със системата „Starlink“, за удари по цели на територията на Русия. При това Мъск подчерта, че това е „политическо решение, което трябва да бъде взето в Белия дом“, се уточнява в информацията.

Автор: Екатерина Венкина