Продължава регистрацията за президентските избори на 25 октомври

Продължава регистрацията на партии и коалиции за президентските избори на 25 октомври. До момента са ясни седем кандидати. За сега нито една от парламентарните сили не е издигнала собствена кандидатура.
Вчера пред Централната избирателна комисия от „Възраждане“ дадоха заявка за собствен кандидат.
Тази седмица трябва да стане ясно и кой ще застане до президента Илияна Йотова като кандидат за вицепрезидент. Тя вече получи подкрепа на първата сила в Народното събрание - „Прогресивна България“.
Очаква се „Демократична България“ и „Продължаваме Промяната“ да подкрепят официално Андрей Гюров и Георги Кандев. А от ГЕРБ все още запазват мълчание относно своите ходове на предстоящите избори.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 волан
07:59 03.09.2026
2 Едно си знаете
08:10 03.09.2026
3 Точен
08:26 03.09.2026
4 Чукче - емигрант
08:35 03.09.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Факт
08:56 03.09.2026