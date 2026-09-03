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В НС изслушват здравния министър Катя Ивкова заради спорни реформи и оставки

В НС изслушват здравния министър Катя Ивкова заради спорни реформи и оставки

3 Септември, 2026 08:16 591 15

  • катя ивкова-
  • реформи-
  • уволнения

Предложенията ѝ доведоха до вълна от критики от страна на политици и експерти

В НС изслушват здравния министър Катя Ивкова заради спорни реформи и оставки - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Здравният министър Катя Ивкова ще бъде изслушана днес в ресорната комисия в Народното събрание.

Поводът за призоваването ѝ пред депутатите е планираната оптимизация в администрацията на министерството и на регионалните здравни инспекции.

Предложенията ѝ доведоха до вълна от критики от страна на политици и експерти, пише Нова.

Реформата стана причина за поредица от уволнения и оставки. Най-знакова сред тях е на доц. Ангел Кунчев, който се отказа от поста си на главен държавен здравен инспектор в знак на неодобрение към готвените промени. Министър Ивкова на свой ред отправи обвинения по негов адрес, които той отхвърли категорично.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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    08:31 03.09.2026

  • 5 Познат филм

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    Дойде ли време за промени и отпора е на лице ! Но си е казано - Посредствените са винаги повече от талантите и са склонни да се обединяват за да си живуркат необезпокоявани ! Пипнеши ги и се озъбват като зли песове на които отнемат кокала !
    За мен ПБ ако изринат гнилата администрация е повече от достатъчно ! Тия мафиотски обори все някой трябва да ги изчисти каквото и да рискува !

    08:31 03.09.2026

  • 6 Заеми Се С !

    2 0 Отговор
    Остарялата !

    Не адекватна На Закона !

    Нормативна База !

    В Здравеопазването !

    Коментиран от #7

    08:33 03.09.2026

  • 7 Но За това !

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Заеми Се С !":

    Ти Трябват !

    Истински Лекари !

    Които !

    Си Познават !

    Занаята !

    08:34 03.09.2026

  • 8 Радев

    1 1 Отговор
    Още от същото !

    08:38 03.09.2026

  • 9 Шапкаря

    2 0 Отговор
    Няма гербер който да е приел някави обвинения, че и на два договора/две заплати/.Голяма лакомия .Типично по мутренски. Няма вече заплати за електорати.

    08:51 03.09.2026

  • 10 бушприт

    0 0 Отговор
    В НС ще изслушат здравната министърка Катя Ивкова, заради спорни реформи и оставки.

    08:52 03.09.2026

  • 11 ИВАН

    1 2 Отговор
    Назначили някакво извънземно да се грижи за здравето на човеците, вижте и физиономията на тая, излязла сякаш от някой филм на ужасите.

    09:01 03.09.2026

  • 12 Специалист

    3 0 Отговор
    Стига с този доц. Кунчев.Спряха му баницата.Стига е ревал нищоправец.Да дойде някой кадърен.

    09:02 03.09.2026

  • 13 Мало

    1 0 Отговор
    Умниците продължават да пишат глупости. Подал си оставката, ама тоя да не е министър-председател. Трябвало да се пенсионира преди три години,ама се натиска за държавна заплата. Сега като му казаха,че е време да си ходи, орева целия свят.

    09:07 03.09.2026

  • 14 Госあ

    1 0 Отговор
    няма за какво да се обяснява. Тези лица не са експерти, а политически фигури. Да чисти!

    09:14 03.09.2026

  • 15 Защо да се отменя

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Жестока жътва":

    Трябва стриктно да се спазва
    То си има показания

    09:18 03.09.2026

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