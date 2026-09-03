В НС изслушват здравния министър Катя Ивкова заради спорни реформи и оставки

Здравният министър Катя Ивкова ще бъде изслушана днес в ресорната комисия в Народното събрание.

Поводът за призоваването ѝ пред депутатите е планираната оптимизация в администрацията на министерството и на регионалните здравни инспекции.

Предложенията ѝ доведоха до вълна от критики от страна на политици и експерти, пише Нова.

Реформата стана причина за поредица от уволнения и оставки. Най-знакова сред тях е на доц. Ангел Кунчев, който се отказа от поста си на главен държавен здравен инспектор в знак на неодобрение към готвените промени. Министър Ивкова на свой ред отправи обвинения по негов адрес, които той отхвърли категорично.