В НС изслушват здравния министър Катя Ивкова заради спорни реформи и оставки

Здравният министър Катя Ивкова ще бъде изслушана днес в ресорната комисия в Народното събрание.
Поводът за призоваването ѝ пред депутатите е планираната оптимизация в администрацията на министерството и на регионалните здравни инспекции.
Предложенията ѝ доведоха до вълна от критики от страна на политици и експерти, пише Нова.
Реформата стана причина за поредица от уволнения и оставки. Най-знакова сред тях е на доц. Ангел Кунчев, който се отказа от поста си на главен държавен здравен инспектор в знак на неодобрение към готвените промени. Министър Ивкова на свой ред отправи обвинения по негов адрес, които той отхвърли категорично.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 А бе
08:21 03.09.2026
2 До ФАКТИ
08:23 03.09.2026
3 Вече се коментира този случай
Октопод са
Ами в другите сфери ?
И там се страхуват .
08:24 03.09.2026
4 Жестока жътва
Коментиран от #15
08:31 03.09.2026
5 Познат филм
За мен ПБ ако изринат гнилата администрация е повече от достатъчно ! Тия мафиотски обори все някой трябва да ги изчисти каквото и да рискува !
08:31 03.09.2026
6 Заеми Се С !
Не адекватна На Закона !
Нормативна База !
В Здравеопазването !
Коментиран от #7
08:33 03.09.2026
7 Но За това !
До коментар #6 от "Заеми Се С !":Ти Трябват !
Истински Лекари !
Които !
Си Познават !
Занаята !
08:34 03.09.2026
8 Радев
08:38 03.09.2026
9 Шапкаря
08:51 03.09.2026
10 бушприт
08:52 03.09.2026
11 ИВАН
09:01 03.09.2026
12 Специалист
09:02 03.09.2026
13 Мало
09:07 03.09.2026
14 Госあ
09:14 03.09.2026
15 Защо да се отменя
До коментар #4 от "Жестока жътва":Трябва стриктно да се спазва
То си има показания
09:18 03.09.2026