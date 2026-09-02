Русия представя модернизиран Су-57 като самолет с „технологии от шесто поколение“

Русия се опитва да модернизира рядко виждания си изтребител Су-57 с „технологии от шесто поколение“, но рекламираните промени едва ли ще превърнат Москва в сериозен претендент в разработването на новото поколение бойни самолети, пише Newsweek, предава News.bg.
Русия представя едноместния Су-57 като най-модерния си стелт изтребител в експлоатация и като самолет от пето поколение, сравним с американските F-35 и F-22. Западни експерти обаче посочват, че на Су-57 липсват някои характеристики на самолетите от това поколение, включително ниската откриваемост от радари.
Подобрената версия Су-57Д ще разполага с „втора пилотска кабина“, предназначена за управление на дронове, които ще действат съвместно с изтребителя. Това се посочва в изявление на руския отбранителен гигант „Ростех“, публикувано в социалните мрежи.
Су-57Д и дронът „Охотник“
Су-57Д ще използва специално разработения голям дрон „Охотник“. Според руските власти и държавната информационна агенция ТАСС той за първи път е извършил тестови полети със Су-57 през 2019 г.
САЩ и Китай са сред държавите, които разработват проекти за изтребители от шесто поколение, като се очаква те да започнат да влизат в експлоатация през следващото десетилетие.
Великобритания, Италия и Япония също работят по съвместна програма, която е привлякла вниманието на Канада и интереса на Саудитска Арабия и Германия. Това се случва, след като отделната европейска инициатива за шесто поколение FCAS се провали през юни.
Изтребителите от шесто поколение се очаква да разчитат в по-голяма степен на безпилотни технологии. Идеята е труднооткриваемите пилотирани самолети да действат съвместно с по-евтини дронове, които да изпълняват най-опасните задачи.
Експерт: Су-57Д едва ли ще стане самолет от шесто поколение
Според Джъстин Бронк, старши научен сътрудник в британския мозъчен тръст Royal United Services Institute (RUSI), е малко вероятно Русия да успее да превърне дизайна на Су-57 в пълноценен самолет от шесто поколение.
По думите му проектите за самолети от шесто поколение, които се разработват в момента, се различават значително от тези от пето поколение. Те са много по-големи, предназначени са да летят по-дълго и да носят повече оръжия във вътрешните си отсеци.
Бронк допуска, че Су-57Д може да разполага с по-съвременна авионика или просто да бъде двуместна версия на съществуващия самолет. Той посочва и че машината се разработва с оглед на възможни експортни поръчки, включително от страни като Индия.
„Те отчаяно се нуждаят от износ“, заяви Бронк.
Ограничен брой Су-57
Русия е разполагала с поне 21 Су-57 в началото на 2026 г., според експерти от Международния институт за стратегически изследвания (IISS).
Русия използва Су-57 за операции на далечни разстояния във войната си срещу Украйна, но западни анализатори оценяват производителността му като слаба и посочват, че Москва не е склонна да рискува малкия брой налични самолети в Украйна.
Производството на Су-57 се въвежда бавно, като според текста е забавено от изискванията на продължаващите военни усилия на Русия в Украйна.
Украйна твърди, че е повредила поне един Су-57 през юни 2024 г. Украинското военно разузнаване ГУР съобщи, че това е първият случай, при който Су-57 е бил ударен.
Украинското разузнаване публикува сателитни снимки, на които се виждат следи от кратери и изгаряния около самолета на летището в Ахтубинск след атаката. Русия не е коментирала официално случая, но Telegram каналът Fighterbomber съобщи, че Су-57 е бил ударен от дрон.
В началото на май тази година Роберт Маджар, командир на украинските сили за безпилотни системи, заяви, че украински дронове са повредили два Су-57 в Челябинска област при удар в края на април.
Според украински медии Русия е използвала Су-57 за изстрелване на ракети „въздух-въздух“ срещу украински дронове, насочени към руска инфраструктура.
През юли руските медии съобщиха, че Су-57 се е разбил близо до Москва по време на рутинен тренировъчен полет. Руското министерство на отбраната заяви, че тренировъчен самолет се е разбил при излитане в района около столицата, без да уточнява типа на машината.
Пилотът се е катапултирал безопасно, съобщи руското правителство.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Алмания
Коментиран от #13, #15, #53
14:38 02.09.2026
2 Факти
Коментиран от #26
14:39 02.09.2026
3 Неразбрах само
Коментиран от #54
14:39 02.09.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 гост
Коментиран от #55
14:40 02.09.2026
6 Вашето мнение
14:41 02.09.2026
7 Всяка седмица
14:42 02.09.2026
8 Руски робот
14:42 02.09.2026
9 Расцвет
14:42 02.09.2026
10 Рефер
14:43 02.09.2026
11 Скептик
14:43 02.09.2026
12 Да пробват
До коментар #4 от "Пич":Стингер ли ?
Коментиран от #19
14:43 02.09.2026
13 Три години
До коментар #1 от "Алмания":го пишеш!
14:44 02.09.2026
14 Волга-косатка
14:45 02.09.2026
15 гост
До коментар #1 от "Алмания":Ами като преписваш половината що не дописа до край ?? А той е че четирите завода ще минат на ВОЕННО производство !! Ай ай , хахахха !!
Коментиран от #24
14:45 02.09.2026
16 Дискомбобулатор
14:46 02.09.2026
17 Май 2022
Коментиран от #41
14:46 02.09.2026
18 Като Сармат
14:47 02.09.2026
19 Пич
До коментар #12 от "Да пробват":Браво, много яка реплика! Проблем е само, че този със Стингера ще стане на пепел още преди да види самолета!
Коментиран от #56
14:48 02.09.2026
20 Косаткин
14:48 02.09.2026
21 Този
14:50 02.09.2026
22 Индииците
14:50 02.09.2026
23 Ха ха ха
14:52 02.09.2026
24 Алмания
До коментар #15 от "гост":Поради кризи с части и чипове се налагат и временни спирания на емблематични модели като Golf във Волфсбург
И как ще минат на оръжие?????
Или ще произвеждат лъкове и стрели!! Ха хи хи!
Коментиран от #30, #37
14:52 02.09.2026
25 Няма край руският позор
Коментиран от #31
14:54 02.09.2026
26 ДА БЕ КАДЕ Е ТОЯ ПУЯК СЯ
До коментар #2 от "Факти":Е ГА СИ ...ПОРЕДНИЯ БАКЛУК ЗАГРОБВАЩ СКЪПАТА НИ РОДИНА И ТОЙ СА СКАТА НЕЙДЕ.....
14:55 02.09.2026
27 Механик
14:55 02.09.2026
28 вашиту Урси шеф 4ти райх
14:55 02.09.2026
29 Хихи!
14:55 02.09.2026
30 А в кочината вътрешни тоалетни
До коментар #24 от "Алмания":когИ?
Коментиран от #34
14:56 02.09.2026
31 РЪСКИЯ НИ НЪ ИНТЕРЕСУВА
До коментар #25 от "Няма край руският позор":ПО НА КАСАЙ БУЛГАРСКИЯ ПОЗОР НА СОРОСОИДИТЕ И СЛУГИТЕ ИМ ТУК..
14:56 02.09.2026
32 Калмук
14:57 02.09.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Алмания
До коментар #30 от "А в кочината вътрешни тоалетни":България като членка на ЕС и мини покрай Мъглиж примерно и ни само да видиш външни тоалетни.
15:01 02.09.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 гост
До коментар #24 от "Алмания":Ми не , ще произвеждат бронирани мпс и наземни дронове , за твой ужас !
15:05 02.09.2026
38 Скован с
15:06 02.09.2026
39 Дон Корлеоне
15:09 02.09.2026
40 Да не стане пак така
15:14 02.09.2026
41 Мурзик
До коментар #17 от "Май 2022":Не се притеснявай, месец май 2032 г. пак ще има.
15:17 02.09.2026
42 WRC шафьор
15:21 02.09.2026
43 Гориил
Коментиран от #51
15:21 02.09.2026
44 Путя
15:22 02.09.2026
45 Слухар
Коментиран от #46
15:23 02.09.2026
46 А50
До коментар #45 от "Слухар":Не е ще, защото го имат, а сащниците още ЩЕ учат как да лети грандиозния провал фъ35. Плюс това фъ35 ползва аеродинамичната концепция и въртящото се супло от Яковлев, Як141 и предишни модели. Сащниците трудно измислят нови неща , но се налагат със сила, забрави за пазарна икономика
15:31 02.09.2026
47 кой разбрал, разбрал
15:36 02.09.2026
48 Исак Нютон
15:41 02.09.2026
49 Роко
До коментар #4 от "Пич":Едва ли. Су-57 така и така сам си пада, а там ще му се наложи да воюва срещу F-16 Blok-1 и ако загуби битката което е много вероятно ще е срам той затова не лети в Украйна използват по старите Су-35 (не че е по малко позорно но поне не е новия супер фърчилник)
15:42 02.09.2026
50 Веселяк
15:45 02.09.2026
51 Роко
До коментар #43 от "Гориил":А руснаците знаят ли че са ги построили и някой виждал ли ги е? Приятелю Рассия няма капацитет да строй подобни кораби. Още повече във корабостроителницата във Владивосток.
15:47 02.09.2026
52 Герги
15:49 02.09.2026
53 Руси Русев
До коментар #1 от "Алмания":Голям смех ..
Royal United Services Institute (RUSI)
15:54 02.09.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Кво приказваш
До коментар #5 от "гост":наште фки ще ги размотаят на пух и прах, само че нямало писта затях..
15:58 02.09.2026
56 Роко
До коментар #19 от "Пич":По принцип Стингера не е точно за такъв тип самолети но след като укрите сваляха хеликоптери с Джавелин и Стугна сигурно и с летящ Москвич ще се справят. И приятелю въпросния Москвич едва ли може да засече човек със Стингер, а ако не го засече няма как да го изпепели.
16:04 02.09.2026