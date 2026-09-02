Русия представя модернизиран Су-57 като самолет с „технологии от шесто поколение“

Русия се опитва да модернизира рядко виждания си изтребител Су-57 с „технологии от шесто поколение“, но рекламираните промени едва ли ще превърнат Москва в сериозен претендент в разработването на новото поколение бойни самолети, пише Newsweek, предава News.bg.

Русия представя едноместния Су-57 като най-модерния си стелт изтребител в експлоатация и като самолет от пето поколение, сравним с американските F-35 и F-22. Западни експерти обаче посочват, че на Су-57 липсват някои характеристики на самолетите от това поколение, включително ниската откриваемост от радари.

Подобрената версия Су-57Д ще разполага с „втора пилотска кабина“, предназначена за управление на дронове, които ще действат съвместно с изтребителя. Това се посочва в изявление на руския отбранителен гигант „Ростех“, публикувано в социалните мрежи.

Су-57Д и дронът „Охотник“

Су-57Д ще използва специално разработения голям дрон „Охотник“. Според руските власти и държавната информационна агенция ТАСС той за първи път е извършил тестови полети със Су-57 през 2019 г.

САЩ и Китай са сред държавите, които разработват проекти за изтребители от шесто поколение, като се очаква те да започнат да влизат в експлоатация през следващото десетилетие.

Великобритания, Италия и Япония също работят по съвместна програма, която е привлякла вниманието на Канада и интереса на Саудитска Арабия и Германия. Това се случва, след като отделната европейска инициатива за шесто поколение FCAS се провали през юни.

Изтребителите от шесто поколение се очаква да разчитат в по-голяма степен на безпилотни технологии. Идеята е труднооткриваемите пилотирани самолети да действат съвместно с по-евтини дронове, които да изпълняват най-опасните задачи.

Експерт: Су-57Д едва ли ще стане самолет от шесто поколение

Според Джъстин Бронк, старши научен сътрудник в британския мозъчен тръст Royal United Services Institute (RUSI), е малко вероятно Русия да успее да превърне дизайна на Су-57 в пълноценен самолет от шесто поколение.

По думите му проектите за самолети от шесто поколение, които се разработват в момента, се различават значително от тези от пето поколение. Те са много по-големи, предназначени са да летят по-дълго и да носят повече оръжия във вътрешните си отсеци.

Бронк допуска, че Су-57Д може да разполага с по-съвременна авионика или просто да бъде двуместна версия на съществуващия самолет. Той посочва и че машината се разработва с оглед на възможни експортни поръчки, включително от страни като Индия.

„Те отчаяно се нуждаят от износ“, заяви Бронк.

Ограничен брой Су-57

Русия е разполагала с поне 21 Су-57 в началото на 2026 г., според експерти от Международния институт за стратегически изследвания (IISS).

Русия използва Су-57 за операции на далечни разстояния във войната си срещу Украйна, но западни анализатори оценяват производителността му като слаба и посочват, че Москва не е склонна да рискува малкия брой налични самолети в Украйна.

Производството на Су-57 се въвежда бавно, като според текста е забавено от изискванията на продължаващите военни усилия на Русия в Украйна.

Украйна твърди, че е повредила поне един Су-57 през юни 2024 г. Украинското военно разузнаване ГУР съобщи, че това е първият случай, при който Су-57 е бил ударен.

Украинското разузнаване публикува сателитни снимки, на които се виждат следи от кратери и изгаряния около самолета на летището в Ахтубинск след атаката. Русия не е коментирала официално случая, но Telegram каналът Fighterbomber съобщи, че Су-57 е бил ударен от дрон.

В началото на май тази година Роберт Маджар, командир на украинските сили за безпилотни системи, заяви, че украински дронове са повредили два Су-57 в Челябинска област при удар в края на април.

Според украински медии Русия е използвала Су-57 за изстрелване на ракети „въздух-въздух“ срещу украински дронове, насочени към руска инфраструктура.

През юли руските медии съобщиха, че Су-57 се е разбил близо до Москва по време на рутинен тренировъчен полет. Руското министерство на отбраната заяви, че тренировъчен самолет се е разбил при излитане в района около столицата, без да уточнява типа на машината.

Пилотът се е катапултирал безопасно, съобщи руското правителство.