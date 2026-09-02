Новини
Свят »
Русия »
Русия представя модернизиран Су-57 като самолет с „технологии от шесто поколение“

Русия представя модернизиран Су-57 като самолет с „технологии от шесто поколение“

2 Септември, 2026 14:36, обновена 2 Септември, 2026 14:38 2 428 56

  • русия-
  • су-57-
  • самолет-
  • технологии-
  • поколение-
  • модернизиран

Новата версия Су-57Д ще може да управлява дронове, но западни експерти се съмняват, че Москва може да превърне самолета в реален изтребител от шесто поколение

Русия представя модернизиран Су-57 като самолет с „технологии от шесто поколение“ - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Русия се опитва да модернизира рядко виждания си изтребител Су-57 с „технологии от шесто поколение“, но рекламираните промени едва ли ще превърнат Москва в сериозен претендент в разработването на новото поколение бойни самолети, пише Newsweek, предава News.bg.

Русия представя едноместния Су-57 като най-модерния си стелт изтребител в експлоатация и като самолет от пето поколение, сравним с американските F-35 и F-22. Западни експерти обаче посочват, че на Су-57 липсват някои характеристики на самолетите от това поколение, включително ниската откриваемост от радари.

Подобрената версия Су-57Д ще разполага с „втора пилотска кабина“, предназначена за управление на дронове, които ще действат съвместно с изтребителя. Това се посочва в изявление на руския отбранителен гигант „Ростех“, публикувано в социалните мрежи.

Су-57Д и дронът „Охотник“

Су-57Д ще използва специално разработения голям дрон „Охотник“. Според руските власти и държавната информационна агенция ТАСС той за първи път е извършил тестови полети със Су-57 през 2019 г.

САЩ и Китай са сред държавите, които разработват проекти за изтребители от шесто поколение, като се очаква те да започнат да влизат в експлоатация през следващото десетилетие.

Великобритания, Италия и Япония също работят по съвместна програма, която е привлякла вниманието на Канада и интереса на Саудитска Арабия и Германия. Това се случва, след като отделната европейска инициатива за шесто поколение FCAS се провали през юни.

Изтребителите от шесто поколение се очаква да разчитат в по-голяма степен на безпилотни технологии. Идеята е труднооткриваемите пилотирани самолети да действат съвместно с по-евтини дронове, които да изпълняват най-опасните задачи.

Експерт: Су-57Д едва ли ще стане самолет от шесто поколение

Според Джъстин Бронк, старши научен сътрудник в британския мозъчен тръст Royal United Services Institute (RUSI), е малко вероятно Русия да успее да превърне дизайна на Су-57 в пълноценен самолет от шесто поколение.

По думите му проектите за самолети от шесто поколение, които се разработват в момента, се различават значително от тези от пето поколение. Те са много по-големи, предназначени са да летят по-дълго и да носят повече оръжия във вътрешните си отсеци.

Бронк допуска, че Су-57Д може да разполага с по-съвременна авионика или просто да бъде двуместна версия на съществуващия самолет. Той посочва и че машината се разработва с оглед на възможни експортни поръчки, включително от страни като Индия.

„Те отчаяно се нуждаят от износ“, заяви Бронк.

Ограничен брой Су-57

Русия е разполагала с поне 21 Су-57 в началото на 2026 г., според експерти от Международния институт за стратегически изследвания (IISS).

Русия използва Су-57 за операции на далечни разстояния във войната си срещу Украйна, но западни анализатори оценяват производителността му като слаба и посочват, че Москва не е склонна да рискува малкия брой налични самолети в Украйна.

Производството на Су-57 се въвежда бавно, като според текста е забавено от изискванията на продължаващите военни усилия на Русия в Украйна.

Украйна твърди, че е повредила поне един Су-57 през юни 2024 г. Украинското военно разузнаване ГУР съобщи, че това е първият случай, при който Су-57 е бил ударен.

Украинското разузнаване публикува сателитни снимки, на които се виждат следи от кратери и изгаряния около самолета на летището в Ахтубинск след атаката. Русия не е коментирала официално случая, но Telegram каналът Fighterbomber съобщи, че Су-57 е бил ударен от дрон.

В началото на май тази година Роберт Маджар, командир на украинските сили за безпилотни системи, заяви, че украински дронове са повредили два Су-57 в Челябинска област при удар в края на април.

Според украински медии Русия е използвала Су-57 за изстрелване на ракети „въздух-въздух“ срещу украински дронове, насочени към руска инфраструктура.

През юли руските медии съобщиха, че Су-57 се е разбил близо до Москва по време на рутинен тренировъчен полет. Руското министерство на отбраната заяви, че тренировъчен самолет се е разбил при излитане в района около столицата, без да уточнява типа на машината.

Пилотът се е катапултирал безопасно, съобщи руското правителство.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 20 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Алмания

    22 18 Отговор
    Ръководството на Volkswagen планира да затвори четири завода в Германия, съобщава WirtschaftsWoche (WiWo), позовавайки се на доклад на компанията.

    Коментиран от #13, #15, #53

    14:38 02.09.2026

  • 2 Факти

    28 16 Отговор
    ЖЕЛЯЗКОВ ОТ ГЕРБ ПОДАРИ 2 МИЛИАРДА НА КИЕВСКИЯ РЕЖИМ И СИ ПОСТРОИ ХОТЕЛ С ВОДОПАД В БЕЗВОДНА КОЛОНИАЛНА БЪЛГАРИЯ! ФАКТИ

    Коментиран от #26

    14:39 02.09.2026

  • 3 Неразбрах само

    13 13 Отговор
    СоюМульфилм ли го е представил...

    Коментиран от #54

    14:39 02.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 гост

    17 23 Отговор
    Офф , те петото не можаха да адколасат да направят , ама шесто им се прищяло , хахаха !! До момента от прословутия Су 57 има всичко на всичко 12 броя , барабар с прототипите !! За горе долу 20 години !!

    Коментиран от #55

    14:40 02.09.2026

  • 6 Вашето мнение

    22 16 Отговор
    Мнението на западни анализатори и бг мисири важи за отбрана публика от жълтопаветни с гладкоизпилени мозъци. Цял свят видя в украйна, че руското оръжие размаза това на колективния запад

    14:41 02.09.2026

  • 7 Всяка седмица

    9 6 Отговор
    не ви ли омръзна?

    14:42 02.09.2026

  • 8 Руски робот

    15 11 Отговор
    Смях в залата ХАХАЖ

    14:42 02.09.2026

  • 9 Расцвет

    12 11 Отговор
    кое поколение е?

    14:42 02.09.2026

  • 10 Рефер

    14 11 Отговор
    Абе гориво нямате за тия москвичи....

    14:43 02.09.2026

  • 11 Скептик

    15 15 Отговор
    като гледам как сами си падат, нищо ново невиждам............

    14:43 02.09.2026

  • 12 Да пробват

    6 4 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    Стингер ли ?

    Коментиран от #19

    14:43 02.09.2026

  • 13 Три години

    9 6 Отговор

    До коментар #1 от "Алмания":

    го пишеш!

    14:44 02.09.2026

  • 14 Волга-косатка

    10 6 Отговор
    кое поколение е?

    14:45 02.09.2026

  • 15 гост

    12 7 Отговор

    До коментар #1 от "Алмания":

    Ами като преписваш половината що не дописа до край ?? А той е че четирите завода ще минат на ВОЕННО производство !! Ай ай , хахахха !!

    Коментиран от #24

    14:45 02.09.2026

  • 16 Дискомбобулатор

    16 18 Отговор
    Су-57 е скапан таралясник, като всичко руско. Китайците умряха от смях, като му видяха стърчащите нитове и кривите капаци на отсека за въоръжение, на авиосалона в Джухай. Чебурашките имат доста различна представа за стелт технологиите за разлика от останалият свят.

    14:46 02.09.2026

  • 17 Май 2022

    8 4 Отговор
    имаше същата статия!

    Коментиран от #41

    14:46 02.09.2026

  • 18 Като Сармат

    8 10 Отговор
    от 2019,всяка година ,,застъпва на дежурство"!

    14:47 02.09.2026

  • 19 Пич

    9 7 Отговор

    До коментар #12 от "Да пробват":

    Браво, много яка реплика! Проблем е само, че този със Стингера ще стане на пепел още преди да види самолета!

    Коментиран от #56

    14:48 02.09.2026

  • 20 Косаткин

    5 4 Отговор
    ще го кара с един пръст!

    14:48 02.09.2026

  • 21 Този

    5 7 Отговор
    ли разцепи многоетажка във Воронеж?

    14:50 02.09.2026

  • 22 Индииците

    5 9 Отговор
    го отказват,за Ф35 !

    14:50 02.09.2026

  • 23 Ха ха ха

    8 7 Отговор
    Нещо като Москвич с Турбо. Ебасе кефа.

    14:52 02.09.2026

  • 24 Алмания

    11 6 Отговор

    До коментар #15 от "гост":

    Поради кризи с части и чипове се налагат и временни спирания на емблематични модели като Golf във Волфсбург

    И как ще минат на оръжие?????
    Или ще произвеждат лъкове и стрели!! Ха хи хи!

    Коментиран от #30, #37

    14:52 02.09.2026

  • 25 Няма край руският позор

    5 9 Отговор
    🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #31

    14:54 02.09.2026

  • 26 ДА БЕ КАДЕ Е ТОЯ ПУЯК СЯ

    3 5 Отговор

    До коментар #2 от "Факти":

    Е ГА СИ ...ПОРЕДНИЯ БАКЛУК ЗАГРОБВАЩ СКЪПАТА НИ РОДИНА И ТОЙ СА СКАТА НЕЙДЕ.....

    14:55 02.09.2026

  • 27 Механик

    3 9 Отговор
    Руснака не може да направи два еднакви пирона.Само боядисва.

    14:55 02.09.2026

  • 28 вашиту Урси шеф 4ти райх

    5 4 Отговор
    Кой им даде чипове от доиче перални?Това е хибридна атака.Веднага санкции!Нов пакет!

    14:55 02.09.2026

  • 29 Хихи!

    3 5 Отговор
    Аман от бракми!

    14:55 02.09.2026

  • 30 А в кочината вътрешни тоалетни

    3 3 Отговор

    До коментар #24 от "Алмания":

    когИ?

    Коментиран от #34

    14:56 02.09.2026

  • 31 РЪСКИЯ НИ НЪ ИНТЕРЕСУВА

    5 4 Отговор

    До коментар #25 от "Няма край руският позор":

    ПО НА КАСАЙ БУЛГАРСКИЯ ПОЗОР НА СОРОСОИДИТЕ И СЛУГИТЕ ИМ ТУК..

    14:56 02.09.2026

  • 32 Калмук

    2 4 Отговор
    Много скромни, бе ... Аз ги слагам направо в "седмо поколение".

    14:57 02.09.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Алмания

    4 4 Отговор

    До коментар #30 от "А в кочината вътрешни тоалетни":

    България като членка на ЕС и мини покрай Мъглиж примерно и ни само да видиш външни тоалетни.

    15:01 02.09.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 гост

    0 4 Отговор

    До коментар #24 от "Алмания":

    Ми не , ще произвеждат бронирани мпс и наземни дронове , за твой ужас !

    15:05 02.09.2026

  • 38 Скован с

    6 4 Отговор
    Шесто поколение пирони.

    15:06 02.09.2026

  • 39 Дон Корлеоне

    3 3 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    15:09 02.09.2026

  • 40 Да не стане пак така

    1 4 Отговор
    Преди две седмици представиха и 16 сателита от руския старлинк, но нито един от тях не стигна до необходимата височина, даже наколко вече падат.

    15:14 02.09.2026

  • 41 Мурзик

    2 1 Отговор

    До коментар #17 от "Май 2022":

    Не се притеснявай, месец май 2032 г. пак ще има.

    15:17 02.09.2026

  • 42 WRC шафьор

    0 1 Отговор
    Русия може всичко! Стига Путин-ръчната спирачка да го няма!

    15:21 02.09.2026

  • 43 Гориил

    6 3 Отговор
    Днес Русия пусна производствената линия за колосални нефтени и газови танкери с капацитет 200 000 и 300 000 тона в корабостроителницата „Звезда“ близо до Владивосток. Руският президент посети гигантския кораб от ледов клас „Пьотър Столипин“ (виден руски министър-председател и реформатор на царска Русия). Това е вторият кораб от този клас (първият е кръстен на Алексей Косыгин и вече транспортира втечнен природен газ до Европа по Северния морски път).

    Коментиран от #51

    15:21 02.09.2026

  • 44 Путя

    1 2 Отговор
    На село у плевнята имам самальот от 7-мо!

    15:22 02.09.2026

  • 45 Слухар

    1 2 Отговор
    Не СУ, ЩЕ57 трябва да е този самолет! Ще, ще, ще направят, ще бъде 5то поколение, ще бъдат най , най и ще таковата м... ата на американските F35... Дрън, дрън... Тази песен я пеят от 2009 година! Имат 12 реално броя. Другите са прототипи и изпитателни все още. А, и след като индийците ги наричаха за локаторнатбрешетка, много се съмнявам да е 5то поколение. 6то поколение?! Голям смях! Безпилотен?! Пак смях... А, янките имат поръчки за над 1000 F35......

    Коментиран от #46

    15:23 02.09.2026

  • 46 А50

    3 2 Отговор

    До коментар #45 от "Слухар":

    Не е ще, защото го имат, а сащниците още ЩЕ учат как да лети грандиозния провал фъ35. Плюс това фъ35 ползва аеродинамичната концепция и въртящото се супло от Яковлев, Як141 и предишни модели. Сащниците трудно измислят нови неща , но се налагат със сила, забрави за пазарна икономика

    15:31 02.09.2026

  • 47 кой разбрал, разбрал

    2 0 Отговор
    Русия винаги е разчитала на предварително всяване на страх в психиката на противника, независимо дали с безразсъдно хвърляне на огромен брой войска и техника срещу изплашен противник или заплаха с притежанието на неизползвано от никого досега "непознато супер оръжие". Така беше и през 2014 в Крим, така беше и през 2022 с нахлуването в Украйна. Оказа се обаче, че нито оръжията им могат да бъдат толкова страшни, нито огромния брой войска изпратена на заколение е сериозна заплаха. Така вече никой не им вярва и нямат с какво да плашат, освен да рушат с всички възможни сили и средства, и по този начин да се надяват да уплашат някого който да пренесе страха и на останалите. Иначе на война, като на война. всеки от участниците ще понесе големи загуби, но единия няма да издържи.

    15:36 02.09.2026

  • 48 Исак Нютон

    1 0 Отговор
    ха ха ха, те руснаците всеки ден правят нещо супер модерно, обаче до сега никои не го е виждал

    15:41 02.09.2026

  • 49 Роко

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    Едва ли. Су-57 така и така сам си пада, а там ще му се наложи да воюва срещу F-16 Blok-1 и ако загуби битката което е много вероятно ще е срам той затова не лети в Украйна използват по старите Су-35 (не че е по малко позорно но поне не е новия супер фърчилник)

    15:42 02.09.2026

  • 50 Веселяк

    2 0 Отговор
    😂 Русия и технологии са две несъвместими понятия .

    15:45 02.09.2026

  • 51 Роко

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "Гориил":

    А руснаците знаят ли че са ги построили и някой виждал ли ги е? Приятелю Рассия няма капацитет да строй подобни кораби. Още повече във корабостроителницата във Владивосток.

    15:47 02.09.2026

  • 52 Герги

    1 0 Отговор
    Те от 5то нямат за света,взели да се изпъват за 6то поколение,сифони..

    15:49 02.09.2026

  • 53 Руси Русев

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Алмания":

    Голям смех ..
    Royal United Services Institute (RUSI)

    15:54 02.09.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Кво приказваш

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "гост":

    наште фки ще ги размотаят на пух и прах, само че нямало писта затях..

    15:58 02.09.2026

  • 56 Роко

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Пич":

    По принцип Стингера не е точно за такъв тип самолети но след като укрите сваляха хеликоптери с Джавелин и Стугна сигурно и с летящ Москвич ще се справят. И приятелю въпросния Москвич едва ли може да засече човек със Стингер, а ако не го засече няма как да го изпепели.

    16:04 02.09.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания