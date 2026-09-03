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Алжир ще изпраща осъдени наркобарони в една от най-негостоприемните пустини в света

Алжир ще изпраща осъдени наркобарони в една от най-негостоприемните пустини в света

3 Септември, 2026 09:20 967 7

  • наркотици-
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  • пустиня

Решението идва на фона на зачестилите предупреждения на алжирските власти за разрастването на наркотрафика в страната

Алжир ще изпраща осъдени наркобарони в една от най-негостоприемните пустини в света - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Алжир ще превърне военна казарма в пустинята Танезруфт, един от най-негостоприемните райони на планетата, в затвор с висока степен на сигурност за наркобарони и наркотрафиканти, съобщи президентството на страната, предаде Франс прес, съобщи БТА.

Решението е взето на заседание на Висшия съвет за сигурност, председателствано от президента Абделмаджид Тебун. Бъдещият затвор ще бъде предназначен за „наркобарони и трафиканти“, се посочва в съобщението на президентството, без да се дават повече подробности.

Властите решиха също да създадат специализирана структура за борба с наркотиците по модела на агенции, действащи в други държави, включително американската Агенция за борба с наркотиците (DEA).

Решението идва на фона на зачестилите предупреждения на алжирските власти за разрастването на наркотрафика в страната, която има близо 46 милиона жители и около 6400 километра сухопътни граници.

Според данни на Националната служба за борба с наркотиците и наркоманиите през 2024 г. в Алжир е имало над три милиона зависими от наркотични вещества.

Властите редовно съобщават за големи конфискации. На 21 август те обявиха, че са заловили над 10 милиона капсули прегабалин – психотропно вещество, както и повече от 33 килограма кокаин, което беше представено като рекордна конфискация.

Танезруфт се намира в крайната югозападна част на Алжир, край границата с Мали. Това е почти необитаема пустинна област, където температурите през лятото могат да надхвърлят 50 градуса по Целзий.

Районът е известен с прозвището „страната на жаждата“ и се смята за една от най-отдалечените и сурови части на Сахара.


Алжир
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 ЛАДА АЗИМУТ

    2 3 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    09:44 03.09.2026

  • 3 ЛАДА АЗИМУТ

    1 3 Отговор
    За престъпленията в Курск, ук рк ки и яя ще плати с територия. Владимир Владимирович Путин 2026

    09:44 03.09.2026

  • 4 ЛАДА АЗИМУТ

    0 3 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    09:44 03.09.2026

  • 5 ЛАДА АЗИМУТ

    1 3 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    Коментиран от #7

    09:44 03.09.2026

  • 6 Тва убаво

    2 3 Отговор
    А.. за...фашагите педофиле, пен ДЕЛЕ, Алкашоре от кремля и Фюрера ху есось...У Йло има ли запазена килия?

    09:47 03.09.2026

  • 7 Така е

    3 3 Отговор

    До коментар #5 от "ЛАДА АЗИМУТ":

    2 милиона и половина монголья фира,..23 ядрени монгольяк републики, Фюрера ПЕ дал и 13 год мляскат украинските КУ ранаги у Донбас
    Еееееееехехе

    09:49 03.09.2026