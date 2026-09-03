Алжир ще изпраща осъдени наркобарони в една от най-негостоприемните пустини в света

Алжир ще превърне военна казарма в пустинята Танезруфт, един от най-негостоприемните райони на планетата, в затвор с висока степен на сигурност за наркобарони и наркотрафиканти, съобщи президентството на страната, предаде Франс прес, съобщи БТА.
Решението е взето на заседание на Висшия съвет за сигурност, председателствано от президента Абделмаджид Тебун. Бъдещият затвор ще бъде предназначен за „наркобарони и трафиканти“, се посочва в съобщението на президентството, без да се дават повече подробности.
Властите решиха също да създадат специализирана структура за борба с наркотиците по модела на агенции, действащи в други държави, включително американската Агенция за борба с наркотиците (DEA).
Решението идва на фона на зачестилите предупреждения на алжирските власти за разрастването на наркотрафика в страната, която има близо 46 милиона жители и около 6400 километра сухопътни граници.
Според данни на Националната служба за борба с наркотиците и наркоманиите през 2024 г. в Алжир е имало над три милиона зависими от наркотични вещества.
Властите редовно съобщават за големи конфискации. На 21 август те обявиха, че са заловили над 10 милиона капсули прегабалин – психотропно вещество, както и повече от 33 килограма кокаин, което беше представено като рекордна конфискация.
Танезруфт се намира в крайната югозападна част на Алжир, край границата с Мали. Това е почти необитаема пустинна област, където температурите през лятото могат да надхвърлят 50 градуса по Целзий.
Районът е известен с прозвището „страната на жаждата“ и се смята за една от най-отдалечените и сурови части на Сахара.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 ЛАДА АЗИМУТ
Фидел Кастро 1992 г.
09:44 03.09.2026
3 ЛАДА АЗИМУТ
09:44 03.09.2026
4 ЛАДА АЗИМУТ
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
09:44 03.09.2026
5 ЛАДА АЗИМУТ
Коментиран от #7
09:44 03.09.2026
6 Тва убаво
09:47 03.09.2026
7 Така е
До коментар #5 от "ЛАДА АЗИМУТ":2 милиона и половина монголья фира,..23 ядрени монгольяк републики, Фюрера ПЕ дал и 13 год мляскат украинските КУ ранаги у Донбас
Еееееееехехе
09:49 03.09.2026