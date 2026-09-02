От "Възраждане" искат Министерски съвет да върне Паметника на Съветската армия в Княжеската градина

„Възраждане“ застава категорично зад гражданската инициатива за възстановяване на Паметника на Съветската армия в неговия исторически облик и на историческото му място в Княжеската градина в София. Политическата организация е част от Инициативния комитет за възстановяване на Паметника и подкрепя отвореното писмо на Гражданско сдружение „Пазители на Паметта“ до министър-председателя Румен Радев.

„Възраждане“ и гражданското сдружение настояват Министерският съвет да предприеме необходимите действия в рамките на своите правомощия за започване на процедура по възстановяване и реконструкция на Паметника.

Инициативата вече получава сериозна гражданска подкрепа. Само за един ден са събрани близо 3000 подписа на български граждани и още 326 чрез онлайн петиция. Подписката продължава, като по информация на организаторите впоследствие са събрани още около 5000 подписа.

„Възраждане“ смята, че тази гражданска позиция не може да бъде пренебрегната, а въпросът за съдбата на Паметника не може да бъде считан за приключен единствено с неговото демонтиране.

„Ние не искаме заличаване на историята. Искаме възстановяване на паметта.“, се посочва в отвореното писмо, подкрепено от политическата организация.

От „Възраждане“ подчертават, че историческите паметници са част от паметта на обществото и тяхната съдба не трябва да бъде определяна от моментната политическа конюнктура. Независимо от различните оценки за събитията, с които е свързан Паметникът на Съветската армия, историята не може да бъде заличена чрез разрушаването на нейните материални свидетелства.

Политическата организация настоява Министерският съвет официално да разгледа гражданското искане и да бъде извършена правна и институционална оценка на възможностите за възстановяване на Паметника и връщането му в Княжеската градина.

Предлага се компетентните държавни и общински институции да изготвят необходимите експертни становища и да бъде проучена възможността за проект за реконструкция въз основа на съществуващата архивна, архитектурна и техническа документация. „Възраждане“ подкрепя и провеждането на обществен и експертен диалог с участието на архитекти, историци, реставратори, професионални организации и представители на гражданската инициатива.

В отвореното писмо се припомнят и публични позиции на Румен Радев срещу разрушаването на антифашистки паметници. Според „Възраждане“ сега министър-председателят има възможност да покаже с конкретни действия отношението си към съхраняването на историческата памет.

Паметникът на Съветската армия е дело на български архитекти и скулптори, а за изграждането му са събирани дарителски бонове от български граждани.

„Възраждане“ и „Пазители на Паметта“ настояват представители на гражданската инициатива да бъдат приети на официална среща в Министерски съвет, на която да представят подписката и предложенията си, както и да получат писмен отговор за позицията и действията на правителството.

„Вярваме, че една държава, която уважава своето минало, не се страхува да съхранява историческите свидетелства - независимо от политическите оценки към тях“, се посочва в позицията.