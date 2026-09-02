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От "Възраждане" искат Министерски съвет да върне Паметника на Съветската армия в Княжеската градина

От "Възраждане" искат Министерски съвет да върне Паметника на Съветската армия в Княжеската градина

2 Септември, 2026 08:10 792 60

  • възраждане-
  • министерски съвет-
  • връщане-
  • паметник на съветската армия-
  • княжеска градина

Партията е част от Инициативния комитет за възстановяване на Паметника и подкрепя отвореното писмо на Гражданско сдружение „Пазители на Паметта“ до министър-председателя Румен Радев

От "Възраждане" искат Министерски съвет да върне Паметника на Съветската армия в Княжеската градина - 1
Снимка: Възраждане
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

„Възраждане“ застава категорично зад гражданската инициатива за възстановяване на Паметника на Съветската армия в неговия исторически облик и на историческото му място в Княжеската градина в София. Политическата организация е част от Инициативния комитет за възстановяване на Паметника и подкрепя отвореното писмо на Гражданско сдружение „Пазители на Паметта“ до министър-председателя Румен Радев.

„Възраждане“ и гражданското сдружение настояват Министерският съвет да предприеме необходимите действия в рамките на своите правомощия за започване на процедура по възстановяване и реконструкция на Паметника.

Инициативата вече получава сериозна гражданска подкрепа. Само за един ден са събрани близо 3000 подписа на български граждани и още 326 чрез онлайн петиция. Подписката продължава, като по информация на организаторите впоследствие са събрани още около 5000 подписа.

„Възраждане“ смята, че тази гражданска позиция не може да бъде пренебрегната, а въпросът за съдбата на Паметника не може да бъде считан за приключен единствено с неговото демонтиране.

„Ние не искаме заличаване на историята. Искаме възстановяване на паметта.“, се посочва в отвореното писмо, подкрепено от политическата организация.

От „Възраждане“ подчертават, че историческите паметници са част от паметта на обществото и тяхната съдба не трябва да бъде определяна от моментната политическа конюнктура. Независимо от различните оценки за събитията, с които е свързан Паметникът на Съветската армия, историята не може да бъде заличена чрез разрушаването на нейните материални свидетелства.

Политическата организация настоява Министерският съвет официално да разгледа гражданското искане и да бъде извършена правна и институционална оценка на възможностите за възстановяване на Паметника и връщането му в Княжеската градина.

Предлага се компетентните държавни и общински институции да изготвят необходимите експертни становища и да бъде проучена възможността за проект за реконструкция въз основа на съществуващата архивна, архитектурна и техническа документация. „Възраждане“ подкрепя и провеждането на обществен и експертен диалог с участието на архитекти, историци, реставратори, професионални организации и представители на гражданската инициатива.

В отвореното писмо се припомнят и публични позиции на Румен Радев срещу разрушаването на антифашистки паметници. Според „Възраждане“ сега министър-председателят има възможност да покаже с конкретни действия отношението си към съхраняването на историческата памет.

Паметникът на Съветската армия е дело на български архитекти и скулптори, а за изграждането му са събирани дарителски бонове от български граждани.

„Възраждане“ и „Пазители на Паметта“ настояват представители на гражданската инициатива да бъдат приети на официална среща в Министерски съвет, на която да представят подписката и предложенията си, както и да получат писмен отговор за позицията и действията на правителството.

„Вярваме, че една държава, която уважава своето минало, не се страхува да съхранява историческите свидетелства - независимо от политическите оценки към тях“, се посочва в позицията.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Фен

    22 2 Отговор
    Да Сектата вече е натикана в кюшето. Президентската им двойка направо кърти. Смешни, та чак жалки.

    08:15 02.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 М00чата в калта

    28 21 Отговор
    Само в калта и на бунището на историята БЛАТУШКИТЕ окупаторите които развалиха България

    08:16 02.09.2026

  • 5 Цончо плюнката 💦☔

    14 13 Отговор
    Ако не върнете паметника до три дни аз ще застана горд на върха 💦💦

    08:17 02.09.2026

  • 6 Сотир

    23 16 Отговор
    Съд за народния предател.Този е чужд агент.Нямаме ли прокуратура?

    08:18 02.09.2026

  • 7 Крум

    18 4 Отговор
    По добре е да има паметник на тигъра от банкя,да се помни кога сме има ли мин.предсд който е лежал в затвор,който е осъждан за лъжи,който е записван как договаря протекции,който ни натресе евро без референдум,на когото магистралите се ремонтират след 1 година ,който не можа една детска болница да построй и който на стари години се гъне като ...само и само да остане в политиката,че иначе може и към бай ставри да поеме

    Коментиран от #21

    08:19 02.09.2026

  • 8 Рефер

    16 14 Отговор
    Паметника - в музея!!!

    08:20 02.09.2026

  • 9 Госあ

    20 12 Отговор
    ха ха ха ха бегай ве копейко пробита. Между другото, добре го махнаха. Аре нема нужда а сека крачка руски паметник и име на булевард

    08:20 02.09.2026

  • 10 Пачо

    26 8 Отговор
    Върнете тогава и Георги Димитров в мавзолея,аман от глупости.Сложете и петолъчка на Шипка...

    08:21 02.09.2026

  • 11 слпоас

    20 8 Отговор
    Коци, честит нов дворец бре копанарин. Честито. Гласува в парламента с мафията на лъжливия и крадлив циганин от ГЕРБ банкя и си вдигна нов дворец. Сега пак скандали търсиш за да те забележат какъв си борец. Кого лъжеш бре копанар??? Слава на Господ Иисус Христос вече сте 1 файтон мишоци. Кого лъжеш?

    Коментиран от #22

    08:22 02.09.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 ☠️E К С Х У М А Т О Р Ъ Т☠️

    20 8 Отговор
    първо се раждаш русофил,
    а после ставаш за смях

    08:24 02.09.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Шапкаря

    14 9 Отговор
    Хората решават жизнено важни въпроси тия перковци си играят на стражари и апаши.

    08:24 02.09.2026

  • 16 глоги

    7 1 Отговор
    От пп "Възраждане" искат МинистерскиЯТ съвет да.......еди какво си.

    08:24 02.09.2026

  • 17 Някой

    10 13 Отговор
    По принцип трябва да се търси съдебна отговорност на лицата, отговорни за махане на паметници. Защото не се казва случайно "паметник" - да се помнят някои събития от историята ни, които са поучителни.
    Но не съм оптимист, че здравият разум ще надделее над парите. Все пак, трябва да си заработят 30-те сребърника разрушителите на държавата ни.

    08:26 02.09.2026

  • 18 Конкретно да го възстанови със свои сред

    11 11 Отговор
    Трайков който го наряза без съвест

    08:26 02.09.2026

  • 19 Някой

    11 7 Отговор

    До коментар #3 от "Народа":

    Съгласен съм - да се махне паметника на американскте пилоти, бомбардирали София! Все пак сме окупирани от САЩ.

    Коментиран от #41, #59

    08:27 02.09.2026

  • 20 нннн

    9 5 Отговор
    Няма как. Умнокрасивите го изядоха символично, а реално - навярно вече е претопен.
    Бакър е това, бате.

    Хора, мислете като гласувате!

    08:27 02.09.2026

  • 21 миме

    5 3 Отговор

    До коментар #7 от "Крум":

    и с който п.е.д.е.р.а.с.и.т.е от ппдб се Зглобиха та да краднат и те и то не един път

    08:28 02.09.2026

  • 22 14/88

    3 2 Отговор

    До коментар #11 от "слпоас":

    "Слава на Господ Иисус Христос"

    мани тоз юдео семит бе !

    Коментиран от #33, #52

    08:28 02.09.2026

  • 23 Пламен

    15 5 Отговор
    НОВ СВЕТОВЕН РЕКОРД !!!

    Лидерът на партия "Възраждане" Костадин Костадинов е изминал 18 668 км. със служебен автомобил на Народното събрание през първите три месеца от работата на новия парламент, съобщава БНР.

    18 668 км.!!!
    Взех сметалото и сметнах това колко е.
    Оказа се , че това са две околосветски пътешествия за една година ! Това е сериозна парламентарна активност! :)

    Връщай парите бе , лилав!

    Коментиран от #40, #42, #48

    08:29 02.09.2026

  • 24 в кратце

    2 3 Отговор
    Ако Боко поще да има паметник на хамерската армия,ще го сложат веднагически,уверени сме в това,ама на Съветската армия в неговия исторически облик,едва ли!

    08:29 02.09.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Коцето

    4 6 Отговор
    здраво удря по Фатмака!

    Възраждане и Нинова са единствената лява опозиция на КРадко.
    Дясна опозиция няма!
    Има някакви псевдодесни партии, загубили тежест и доверие.
    Имитиращи опозиция!
    Главни герои там са Боци, Шиши, Радан, Мирчо, Кокорчо, изявяват се главно във фейсбук.

    08:31 02.09.2026

  • 27 Когато

    8 0 Отговор
    сте вие на власт го преместете и спрете да интриганствате.

    08:32 02.09.2026

  • 28 у лево бе мошеници

    8 1 Отговор
    Фалшивата позиция на Коцето не си направи труда да спре демонтажа, когато беше времето, а сега си правят ПР, за да не бъдат хептен сзбравни че съществуват.,

    08:36 02.09.2026

  • 29 На бас,

    6 0 Отговор
    че Радню ще се направи на разсеян! 😄
    Но вчерашните комунисти, днешни прогресисти, пак ще му целуват пантофките.

    08:36 02.09.2026

  • 30 Ха ха ха

    8 0 Отговор
    Вече е на вторични.

    08:36 02.09.2026

  • 31 Това не беше паметник на Червената

    12 1 Отговор
    армия Освободителка, а на Българската сервилност пред тогавашния ни Господар.

    08:36 02.09.2026

  • 32 Ха ха ха ха ха ха ха

    0 0 Отговор
    Ха ха ха ха ха ха ха

    08:36 02.09.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Троян

    7 2 Отговор
    Абе копейкин. Да се сложи там един паметник на Хаджи Димитър. Копейка долна.

    08:37 02.09.2026

  • 35 Коцеее, Коце,

    7 1 Отговор
    Видя ли колко нетрайна е любовта на червените комуняци?!
    До вчера те благославяха, днес те плюят!

    08:38 02.09.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 ГОЛЕМ СМЕХ

    7 1 Отговор
    Направо да връщат бай Тошо.

    08:39 02.09.2026

  • 38 Камион

    7 3 Отговор
    Уууууууууууу
    Политически трупове, вън!
    Израждане!!!

    08:40 02.09.2026

  • 39 Македонец

    6 2 Отговор
    Един паметник на чужда армия:

    Ще спре ли корупцията?
    Ще спре ли мафията?
    Ще спре ли олигархията?
    Ще спре ли крадеца?
    Ще спре ли престъпника?
    Ще накара ли адвоката да спре да защитава престъпници?
    Ще спре ли съдията и прокурора да раздават евтини присъди и да пускат престъпниците?
    Ще спре ли тези които укриват пари и данъци да спрат да го правят?
    Ще накарат ли държавните служители да спрат да работят за олигархията и мафията, да спрат да участват в схемите на корупцията за източване на пари?
    Ще накарат ли гражданина да има солидарно отношение към съгражданите си?
    Ще накарат ли МВР и другите институции да работят за хората, Не за олигархията и мафията, и корупцията?

    Трябва да се поставят паметници на българските възрожденци и борци за българската кауза, Раковски, Левски, Ботев, Владо Черноземскиз Тодор Александров. България има своите герои, без значение на кой са неудобни, било Франция, Англия, Русия, Америка или който и да било. България!

    08:40 02.09.2026

  • 40 Коцету маскаля

    4 1 Отговор

    До коментар #23 от "Пламен":

    Крф повръщм пари не връщам!

    08:40 02.09.2026

  • 41 Мусорчик

    5 3 Отговор

    До коментар #19 от "Някой":

    По същество паметникът на американските пилоти е премахнат от първоначалното му място и вече се намира вътре в оградения двор на Посолството на САЩ, което технически се води Американска територия.
    По интересно е докога летище "Граф Игнатиево" ще носи името на предателя на Левски, един от най-големите българомразци. От много време тече кампания за преименуването на летището на "Поручик Списаревски".

    08:40 02.09.2026

  • 42 НАСКО

    1 1 Отговор

    До коментар #23 от "Пламен":

    Пламене, нещо не си добре с смятането! Земната обиколка по екватора е 40 000 км. Трябва да измине повече от два пъти по 18 668 км., за да обиколи Земята един път!

    Коментиран от #49

    08:41 02.09.2026

  • 43 Кольо

    4 2 Отговор

    До коментар #36 от "За човек от ромската махала Максуда":

    Яко шарят рублите. И марсианец да е, като е продажен, спасение няма.
    На нас, жална ни майка!!!

    08:41 02.09.2026

  • 44 СЕРП И МОЛОТ-СМЕРТЬ И ГОЛОД

    6 2 Отговор
    Коце Максудата да го носи във Варна в маалата. Може и на Путин гушнал Митрахванала да сложи един. Софиянци не искаме тази историческа гавра в нашия град. Да се съберем и да гласуваме Варна да се прекръсти на Путинград.

    08:41 02.09.2026

  • 45 Не е редно

    1 2 Отговор
    Сега времената са други. На това място да сложат бюст на г-жа Фондърлайн. По-ще мяза. Може и на Доналд Тръмп, но трябва още малко да се изчака да се види какво, що е

    08:41 02.09.2026

  • 46 Мутрофанова

    5 0 Отговор
    Връщай парите бе неможаче

    08:42 02.09.2026

  • 47 СТОЯН

    1 0 Отговор
    Направете само хубави неща !!!

    08:42 02.09.2026

  • 48 Капейчо

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Пламен":

    Обиколката на Земята по екватора е около 40 075 километра. Не харесвам Костя, но нещо си пропуснал.

    08:45 02.09.2026

  • 49 Пламен

    1 0 Отговор

    До коментар #42 от "НАСКО":

    18 668 × 4 = 74 672 км. за година.
    По екватора 74 672 км. са около 1,86 обиколки.
    А по Варненския паралел са около 2,55 обиколки.

    Други въпроси ?

    08:46 02.09.2026

  • 50 Ако

    2 2 Отговор
    случайно се пазят знамената с пречупения кръст, украсявали столицата през 1941-1944г е по-удачно да сложат пилони на мястото и да ги набучат там, заедно разбира се с украинското знаме.

    08:47 02.09.2026

  • 51 Съветска пародия

    5 1 Отговор
    По какво е историк Коцето? Македонската нация се създава по нареждане на Съветска Русия и Йосиф Сталин! С което се отпушва геноцида над българите в Македония, Благоевград и други части на България. Днес Путин и Москва водят същата последователна политика на българофобство в България и Македония.

    08:47 02.09.2026

  • 52 сеоика

    0 1 Отговор

    До коментар #22 от "14/88":

    Лукавия и псетата му богохулстват, но няма да знаят нито деня нито часа когато Божия гняв се излее. А сина на живия Бог, нашия Цар и Господ Иисус Христос си е същия и вчера и днес и утре. Слава на Бога. Покаи се ако искаш

    Коментиран от #57

    08:48 02.09.2026

  • 53 малко ви остава

    5 1 Отговор
    Коце, Коцее, народът знаем че сте най-излишата партия в парламента, нищо не направихте досега въобще, и само глупости от вас. Това ви е последният парламент.

    08:48 02.09.2026

  • 54 За Чий ни е

    5 0 Отговор
    Фашистки паметник у Княжеската градина?!?
    Пияната и коце пен ДЕЛА а си го карат у тех

    08:49 02.09.2026

  • 55 Перо

    1 1 Отговор
    Целия политически модел на мутренска демокрация е такъв: Всичко се бута и унищожава, без никакъв план, проект, модел или схема на развитие и градеж, кадри и т.н. Тази политика на никаквиците ни унищожи!

    Коментиран от #58

    08:50 02.09.2026

  • 56 Възрожденец

    2 0 Отговор
    Двете приятелки Цонка и Коцка да си го вземат паметника у двора на къщичката, построена с грантове от сорос.

    08:52 02.09.2026

  • 57 ще гориш

    0 0 Отговор

    До коментар #52 от "сеоика":

    във варпа

    08:53 02.09.2026

  • 58 Бутачо

    0 0 Отговор

    До коментар #55 от "Перо":

    Бутаай,.. на Педро, шо се обясняваш

    08:54 02.09.2026

  • 59 Бърз

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Някой":

    Той е махнат отдавна бе, бавен.

    08:55 02.09.2026

  • 60 Хаха

    0 0 Отговор
    Аз пък искам копейката да си получава заплатата в копейки!

    08:56 02.09.2026

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