От "Възраждане" искат Министерски съвет да върне Паметника на Съветската армия в Княжеската градина

„Възраждане“ застава категорично зад гражданската инициатива за възстановяване на Паметника на Съветската армия в неговия исторически облик и на историческото му място в Княжеската градина в София. Политическата организация е част от Инициативния комитет за възстановяване на Паметника и подкрепя отвореното писмо на Гражданско сдружение „Пазители на Паметта“ до министър-председателя Румен Радев.
„Възраждане“ и гражданското сдружение настояват Министерският съвет да предприеме необходимите действия в рамките на своите правомощия за започване на процедура по възстановяване и реконструкция на Паметника.
Инициативата вече получава сериозна гражданска подкрепа. Само за един ден са събрани близо 3000 подписа на български граждани и още 326 чрез онлайн петиция. Подписката продължава, като по информация на организаторите впоследствие са събрани още около 5000 подписа.
„Възраждане“ смята, че тази гражданска позиция не може да бъде пренебрегната, а въпросът за съдбата на Паметника не може да бъде считан за приключен единствено с неговото демонтиране.
„Ние не искаме заличаване на историята. Искаме възстановяване на паметта.“, се посочва в отвореното писмо, подкрепено от политическата организация.
От „Възраждане“ подчертават, че историческите паметници са част от паметта на обществото и тяхната съдба не трябва да бъде определяна от моментната политическа конюнктура. Независимо от различните оценки за събитията, с които е свързан Паметникът на Съветската армия, историята не може да бъде заличена чрез разрушаването на нейните материални свидетелства.
Политическата организация настоява Министерският съвет официално да разгледа гражданското искане и да бъде извършена правна и институционална оценка на възможностите за възстановяване на Паметника и връщането му в Княжеската градина.
Предлага се компетентните държавни и общински институции да изготвят необходимите експертни становища и да бъде проучена възможността за проект за реконструкция въз основа на съществуващата архивна, архитектурна и техническа документация. „Възраждане“ подкрепя и провеждането на обществен и експертен диалог с участието на архитекти, историци, реставратори, професионални организации и представители на гражданската инициатива.
В отвореното писмо се припомнят и публични позиции на Румен Радев срещу разрушаването на антифашистки паметници. Според „Възраждане“ сега министър-председателят има възможност да покаже с конкретни действия отношението си към съхраняването на историческата памет.
Паметникът на Съветската армия е дело на български архитекти и скулптори, а за изграждането му са събирани дарителски бонове от български граждани.
„Възраждане“ и „Пазители на Паметта“ настояват представители на гражданската инициатива да бъдат приети на официална среща в Министерски съвет, на която да представят подписката и предложенията си, както и да получат писмен отговор за позицията и действията на правителството.
„Вярваме, че една държава, която уважава своето минало, не се страхува да съхранява историческите свидетелства - независимо от политическите оценки към тях“, се посочва в позицията.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Фен
08:15 02.09.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 М00чата в калта
08:16 02.09.2026
5 Цончо плюнката 💦☔
08:17 02.09.2026
6 Сотир
08:18 02.09.2026
7 Крум
Коментиран от #21
08:19 02.09.2026
8 Рефер
08:20 02.09.2026
9 Госあ
08:20 02.09.2026
10 Пачо
08:21 02.09.2026
11 слпоас
Коментиран от #22
08:22 02.09.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 ☠️E К С Х У М А Т О Р Ъ Т☠️
а после ставаш за смях
08:24 02.09.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Шапкаря
08:24 02.09.2026
16 глоги
08:24 02.09.2026
17 Някой
Но не съм оптимист, че здравият разум ще надделее над парите. Все пак, трябва да си заработят 30-те сребърника разрушителите на държавата ни.
08:26 02.09.2026
18 Конкретно да го възстанови със свои сред
08:26 02.09.2026
19 Някой
До коментар #3 от "Народа":Съгласен съм - да се махне паметника на американскте пилоти, бомбардирали София! Все пак сме окупирани от САЩ.
Коментиран от #41, #59
08:27 02.09.2026
20 нннн
Бакър е това, бате.
Хора, мислете като гласувате!
08:27 02.09.2026
21 миме
До коментар #7 от "Крум":и с който п.е.д.е.р.а.с.и.т.е от ппдб се Зглобиха та да краднат и те и то не един път
08:28 02.09.2026
22 14/88
До коментар #11 от "слпоас":"Слава на Господ Иисус Христос"
мани тоз юдео семит бе !
Коментиран от #33, #52
08:28 02.09.2026
23 Пламен
Лидерът на партия "Възраждане" Костадин Костадинов е изминал 18 668 км. със служебен автомобил на Народното събрание през първите три месеца от работата на новия парламент, съобщава БНР.
18 668 км.!!!
Взех сметалото и сметнах това колко е.
Оказа се , че това са две околосветски пътешествия за една година ! Това е сериозна парламентарна активност! :)
Връщай парите бе , лилав!
Коментиран от #40, #42, #48
08:29 02.09.2026
24 в кратце
08:29 02.09.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Коцето
Възраждане и Нинова са единствената лява опозиция на КРадко.
Дясна опозиция няма!
Има някакви псевдодесни партии, загубили тежест и доверие.
Имитиращи опозиция!
Главни герои там са Боци, Шиши, Радан, Мирчо, Кокорчо, изявяват се главно във фейсбук.
08:31 02.09.2026
27 Когато
08:32 02.09.2026
28 у лево бе мошеници
08:36 02.09.2026
29 На бас,
Но вчерашните комунисти, днешни прогресисти, пак ще му целуват пантофките.
08:36 02.09.2026
30 Ха ха ха
08:36 02.09.2026
31 Това не беше паметник на Червената
08:36 02.09.2026
32 Ха ха ха ха ха ха ха
08:36 02.09.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Троян
08:37 02.09.2026
35 Коцеее, Коце,
До вчера те благославяха, днес те плюят!
08:38 02.09.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 ГОЛЕМ СМЕХ
08:39 02.09.2026
38 Камион
Политически трупове, вън!
Израждане!!!
08:40 02.09.2026
39 Македонец
Ще спре ли корупцията?
Ще спре ли мафията?
Ще спре ли олигархията?
Ще спре ли крадеца?
Ще спре ли престъпника?
Ще накара ли адвоката да спре да защитава престъпници?
Ще спре ли съдията и прокурора да раздават евтини присъди и да пускат престъпниците?
Ще спре ли тези които укриват пари и данъци да спрат да го правят?
Ще накарат ли държавните служители да спрат да работят за олигархията и мафията, да спрат да участват в схемите на корупцията за източване на пари?
Ще накарат ли гражданина да има солидарно отношение към съгражданите си?
Ще накарат ли МВР и другите институции да работят за хората, Не за олигархията и мафията, и корупцията?
Трябва да се поставят паметници на българските възрожденци и борци за българската кауза, Раковски, Левски, Ботев, Владо Черноземскиз Тодор Александров. България има своите герои, без значение на кой са неудобни, било Франция, Англия, Русия, Америка или който и да било. България!
08:40 02.09.2026
40 Коцету маскаля
До коментар #23 от "Пламен":Крф повръщм пари не връщам!
08:40 02.09.2026
41 Мусорчик
До коментар #19 от "Някой":По същество паметникът на американските пилоти е премахнат от първоначалното му място и вече се намира вътре в оградения двор на Посолството на САЩ, което технически се води Американска територия.
По интересно е докога летище "Граф Игнатиево" ще носи името на предателя на Левски, един от най-големите българомразци. От много време тече кампания за преименуването на летището на "Поручик Списаревски".
08:40 02.09.2026
42 НАСКО
До коментар #23 от "Пламен":Пламене, нещо не си добре с смятането! Земната обиколка по екватора е 40 000 км. Трябва да измине повече от два пъти по 18 668 км., за да обиколи Земята един път!
Коментиран от #49
08:41 02.09.2026
43 Кольо
До коментар #36 от "За човек от ромската махала Максуда":Яко шарят рублите. И марсианец да е, като е продажен, спасение няма.
На нас, жална ни майка!!!
08:41 02.09.2026
44 СЕРП И МОЛОТ-СМЕРТЬ И ГОЛОД
08:41 02.09.2026
45 Не е редно
08:41 02.09.2026
46 Мутрофанова
08:42 02.09.2026
47 СТОЯН
08:42 02.09.2026
48 Капейчо
До коментар #23 от "Пламен":Обиколката на Земята по екватора е около 40 075 километра. Не харесвам Костя, но нещо си пропуснал.
08:45 02.09.2026
49 Пламен
До коментар #42 от "НАСКО":18 668 × 4 = 74 672 км. за година.
По екватора 74 672 км. са около 1,86 обиколки.
А по Варненския паралел са около 2,55 обиколки.
Други въпроси ?
08:46 02.09.2026
50 Ако
08:47 02.09.2026
51 Съветска пародия
08:47 02.09.2026
52 сеоика
До коментар #22 от "14/88":Лукавия и псетата му богохулстват, но няма да знаят нито деня нито часа когато Божия гняв се излее. А сина на живия Бог, нашия Цар и Господ Иисус Христос си е същия и вчера и днес и утре. Слава на Бога. Покаи се ако искаш
Коментиран от #57
08:48 02.09.2026
53 малко ви остава
08:48 02.09.2026
54 За Чий ни е
Пияната и коце пен ДЕЛА а си го карат у тех
08:49 02.09.2026
55 Перо
Коментиран от #58
08:50 02.09.2026
56 Възрожденец
08:52 02.09.2026
57 ще гориш
До коментар #52 от "сеоика":във варпа
08:53 02.09.2026
58 Бутачо
До коментар #55 от "Перо":Бутаай,.. на Педро, шо се обясняваш
08:54 02.09.2026
59 Бърз
До коментар #19 от "Някой":Той е махнат отдавна бе, бавен.
08:55 02.09.2026
60 Хаха
08:56 02.09.2026