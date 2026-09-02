Доналд Тръмп заплаши Иран: Предстои най-голямата атака от всички! Иран отговори на огъня

САЩ възобновиха военните удари срещу Иран, като поразиха цели на Иранския революционен гвардейски корпус при Ормузкия проток, съобщи Централното командване на САЩ, цитирано от Newsweek.

Американският президент Доналд Тръмп използва повода, за да заплаши Техеран в социалната си мрежа Truth Social с "най-голямата атака от всички" при евентуална ответна иранска стрелба.

Военните действия съвпаднаха с ескалация на кампанията за икономически натиск на администрацията на Тръмп. Министърът на финансите Скот Бесент заяви на срещата на Г-20 във вторник в Северна Каролина, че администрацията възнамерява да "задуши икономически този режим" и да наложи допълнителни санкции, за да принуди Техеран да се върне на масата за преговори.

Подновените боеве бележат промяна от стратегията, която президентът Доналд Тръмп очерта миналия месец, когато той наблегна на икономическия натиск върху Техеран и обеща "икономически Ден Д" (бел.ред. - така се нарича Десантът в Нормандия през Втората световна война) срещу Иран. Служители на администрацията твърдят, че по-строгите санкции и насочеността към ключови финансови жизненоважни артерии биха могли в крайна сметка да принудят Иран да се върне на масата за преговори.

Малко след обявяването на ударите във вторник, държавната информационна агенция на Ислямската република (IRNA) съобщи за експлозии, чути в Бандар Абас, Сирик, Джаск и Кешм.

След заплахи за отмъщение от ирански официални лица, иранските медии публикуваха съобщения за атаки, извършени срещу американски цели в региона.

Президентът Тръмп публикува в Truth Social: "Ако провалилата се държава Иран отвърне на удара за тази много оправдана атака, тя ще бъде ударена отново на много по-силно и по-високо ниво, но това няма да е най-голямата атака от всички, която чака своя момент".

Тръмп добави: "Когато свърши, от Ислямска република Иран ще остане много малко!"

Иран отвръща на удара

Пълният мащаб на щетите, причинени от последните американски удари, остана неясен във вторник. Иранската държавна информационна агенция IRNA съобщи, че бригаден генерал Алиреза Мархамати, заместник-управител по въпросите на сигурността и правоприлагането в провинция Систан и Балуджистан, е заявил, че разследванията за обхвата на атаките и всички произтичащи от тях щети продължават.

Иранските държавни медии също така разпространиха твърдения за цивилни жертви и щети на невоенни обекти. Държавният радио- и телевизионен оператор съобщи, че американските удари са засегнали сватбена церемония в Сирик и фабрика за рибно брашно в Кешм. Отделно, Ахмад Нафиси, заместник-губернатор на провинция Хормозган, заяви пред иранската държавна телевизия, че удар по дом, в който се провежда сватбена церемония в село Кухестак, е причинил смъртта на петима души, включително дете, и е ранил най-малко 68 други. Твърденията не са независимо потвърдени.

С появата на съобщенията за ударите, Иран обеща отмъщение. След операцията на САЩ, Иран изстреля балистични ракети към Йордания, като КСИР твърди, че е бил насочен към американска база на брега на залива Акаба в Йордания, според иранската държавна телевизия. Йорданските военни заявиха, че са прихванали 10 ракети и че останалите три са паднали в ненаселени райони. Експлозии, за които се смята, че са били прихващания от противовъздушна отбрана, са били видени над Акаба.

Иранските военни издадоха серия от предупреждения след атаките. Говорителят на Корпуса на гвардейците на ислямската революция, бригаден генерал Хосейн Мохеби, цитиран от информационна агенция Tasnim, заяви, че "агресорите очаква тежко наказание" и че "Америка ще съжалява за новите си атаки". Медията цитира и неназован военен служител, който заяви, че иранските въоръжени сили ще отговорят "решително и всеобхватно" на всяка атака срещу територията или интересите на страната.

Съвместно изявление на Генералния щаб на иранските въоръжени сили и Централния щаб на Хатам ал-Анбия подобно предупреди, че силите на Ислямската република ще нанесат "смазващи удари" по обекти на САЩ. По-късно иранските медии излъчиха кадри, за които се твърди, че показват изстрелване на ракети по американски цели, и съобщиха за предполагаемото сваляне на американски дрон MQ-9 Reaper, твърдения, които не можаха да бъдат независимо потвърдени.