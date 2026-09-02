Доналд Тръмп заплаши Иран: Предстои най-голямата атака от всички! Иран отговори на огъня

САЩ възобновиха военните удари срещу Иран, като поразиха цели на Иранския революционен гвардейски корпус при Ормузкия проток, съобщи Централното командване на САЩ, цитирано от Newsweek.
Американският президент Доналд Тръмп използва повода, за да заплаши Техеран в социалната си мрежа Truth Social с "най-голямата атака от всички" при евентуална ответна иранска стрелба.
Военните действия съвпаднаха с ескалация на кампанията за икономически натиск на администрацията на Тръмп. Министърът на финансите Скот Бесент заяви на срещата на Г-20 във вторник в Северна Каролина, че администрацията възнамерява да "задуши икономически този режим" и да наложи допълнителни санкции, за да принуди Техеран да се върне на масата за преговори.
Подновените боеве бележат промяна от стратегията, която президентът Доналд Тръмп очерта миналия месец, когато той наблегна на икономическия натиск върху Техеран и обеща "икономически Ден Д" (бел.ред. - така се нарича Десантът в Нормандия през Втората световна война) срещу Иран. Служители на администрацията твърдят, че по-строгите санкции и насочеността към ключови финансови жизненоважни артерии биха могли в крайна сметка да принудят Иран да се върне на масата за преговори.
Малко след обявяването на ударите във вторник, държавната информационна агенция на Ислямската република (IRNA) съобщи за експлозии, чути в Бандар Абас, Сирик, Джаск и Кешм.
След заплахи за отмъщение от ирански официални лица, иранските медии публикуваха съобщения за атаки, извършени срещу американски цели в региона.
Президентът Тръмп публикува в Truth Social: "Ако провалилата се държава Иран отвърне на удара за тази много оправдана атака, тя ще бъде ударена отново на много по-силно и по-високо ниво, но това няма да е най-голямата атака от всички, която чака своя момент".
Тръмп добави: "Когато свърши, от Ислямска република Иран ще остане много малко!"
Иран отвръща на удара
Пълният мащаб на щетите, причинени от последните американски удари, остана неясен във вторник. Иранската държавна информационна агенция IRNA съобщи, че бригаден генерал Алиреза Мархамати, заместник-управител по въпросите на сигурността и правоприлагането в провинция Систан и Балуджистан, е заявил, че разследванията за обхвата на атаките и всички произтичащи от тях щети продължават.
Иранските държавни медии също така разпространиха твърдения за цивилни жертви и щети на невоенни обекти. Държавният радио- и телевизионен оператор съобщи, че американските удари са засегнали сватбена церемония в Сирик и фабрика за рибно брашно в Кешм. Отделно, Ахмад Нафиси, заместник-губернатор на провинция Хормозган, заяви пред иранската държавна телевизия, че удар по дом, в който се провежда сватбена церемония в село Кухестак, е причинил смъртта на петима души, включително дете, и е ранил най-малко 68 други. Твърденията не са независимо потвърдени.
С появата на съобщенията за ударите, Иран обеща отмъщение. След операцията на САЩ, Иран изстреля балистични ракети към Йордания, като КСИР твърди, че е бил насочен към американска база на брега на залива Акаба в Йордания, според иранската държавна телевизия. Йорданските военни заявиха, че са прихванали 10 ракети и че останалите три са паднали в ненаселени райони. Експлозии, за които се смята, че са били прихващания от противовъздушна отбрана, са били видени над Акаба.
Иранските военни издадоха серия от предупреждения след атаките. Говорителят на Корпуса на гвардейците на ислямската революция, бригаден генерал Хосейн Мохеби, цитиран от информационна агенция Tasnim, заяви, че "агресорите очаква тежко наказание" и че "Америка ще съжалява за новите си атаки". Медията цитира и неназован военен служител, който заяви, че иранските въоръжени сили ще отговорят "решително и всеобхватно" на всяка атака срещу територията или интересите на страната.
Съвместно изявление на Генералния щаб на иранските въоръжени сили и Централния щаб на Хатам ал-Анбия подобно предупреди, че силите на Ислямската република ще нанесат "смазващи удари" по обекти на САЩ. По-късно иранските медии излъчиха кадри, за които се твърди, че показват изстрелване на ракети по американски цели, и съобщиха за предполагаемото сваляне на американски дрон MQ-9 Reaper, твърдения, които не можаха да бъдат независимо потвърдени.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хихи
Коментиран от #9
12:25 02.09.2026
2 Хаха
12:29 02.09.2026
3 Последния Софиянец
Коментиран от #7, #8, #16
12:31 02.09.2026
4 Картаген
Днес се кани на ,,умр Ело куче нож да вади"
Значи ку чето не е умр Ело. ,,Световниьот ред " е : ,, Ние ще ви бием , но вие няма да отвръщате,за да не се из ложим." А ,,колективните" кимат без помощно с глава.
12:32 02.09.2026
5 Фейк - либераст
Сега им викат "подплаши Иран"!
12:34 02.09.2026
6 Тръмп
12:35 02.09.2026
7 НИЩО МУ НЯМА
До коментар #3 от "Последния Софиянец":КАК КАК ГИ УДРЯ
КАКТО Ч.ЧАПЛИН Се БОКСИРАШЕ
В ОНЯ БЕЗ ЗВУКОВИЯ ФИЛМ
С МУЗИКАТА НА ШУСТАКИВИЧ😀
12:35 02.09.2026
8 Калоян
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Какво му е лошото , че в София има?
Ако Иран ни извърти един ш амар , все ще остане половин София.Ако за шлеви Безмер,ще помете цялото село.
София бързо ще се напълни с ново из люпени софианчета,а Безмер ще изчезне завинаги.
Бъди оптимист ; )
12:36 02.09.2026
9 Като
До коментар #1 от "Хихи":кремълския?
12:36 02.09.2026
10 УдоМача
12:37 02.09.2026
11 Ъъъ
Пак ли? За кой път?🤔
Кога Тръмп ще разбере, че Иран не се плаши от заешки пропот? Той сън не спи да заплашва.... Че белким някой му се върже .. 🤔
12:38 02.09.2026
12 морския
12:51 02.09.2026
13 ОЧЕВИДЕЦ
12:57 02.09.2026
14 прясна новина
Коментиран от #32
12:57 02.09.2026
15 дядо Дони
12:59 02.09.2026
16 бай Данью
До коментар #3 от "Последния Софиянец":А онези в Ямболско какво стана с тях... нтщо не се чува, да не са ги откраднали за скраб
Коментиран от #18, #38
12:59 02.09.2026
17 Госあ
13:01 02.09.2026
18 Ябмбол вече нямая вражески ам. самолети
До коментар #16 от "бай Данью":В ямболско вече не са мишени.Софианци за му мислят...В Ямбол се спасиха.
13:03 02.09.2026
19 Госあ
13:03 02.09.2026
20 Гюров
Я не пАнимаю! Та нали янки Акончили джепане?!?
Коментиран от #30
13:03 02.09.2026
21 Магаретата
13:04 02.09.2026
22 Бай Чеп
13:05 02.09.2026
23 оня с коня
13:06 02.09.2026
24 Дон Дони
13:08 02.09.2026
25 американска психология
13:13 02.09.2026
26 българина
13:13 02.09.2026
27 Kaлпазанин
13:17 02.09.2026
28 Констатация
13:22 02.09.2026
29 Никой
Снощи говорих с приятел, който от 25г живее в Канада. Коментарът му беше, че в Канада се живее по-евтино от България! Чудо! Регулации, акцизите, косвени такси, данъци, осигуровки- ето това съсипва Европа, защото сме много социални, много хуманно, много от всичко
13:24 02.09.2026
30 Факти
До коментар #20 от "Гюров":Спазвайте си собствените правила!
Страницата е за бългороговорящи!
Коментиран от #35
13:26 02.09.2026
31 Казанлъшкия
13:27 02.09.2026
32 Казанлъшкия
До коментар #14 от "прясна новина":Нищо такова не са казали официално. Интерпретации на медии и анализатори просто.
13:29 02.09.2026
33 Готов за бой
13:34 02.09.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Гюров вместо “Факти”
До коментар #30 от "Факти":Оти, братушка? Вы руский не пАнимаете?
Закърмен е с този язык целокупниот болгарский коПЕЙ-заж 😁😁😁
13:39 02.09.2026
36 Коя е провалената държава?
13:44 02.09.2026
37 Биби и Дони
13:51 02.09.2026
38 Знайко
До коментар #16 от "бай Данью":Фърчилата не са ги откраднали за скраб, щото америте овреме се усетиха и си ги разкараха от там. Ямболските сигани са едни от най способните и вещи сигани в тези неща и от тях спасение няма. Това дори америте го знаят.
13:56 02.09.2026