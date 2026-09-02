Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
САЩ »
Доналд Тръмп заплаши Иран: Предстои най-голямата атака от всички! Иран отговори на огъня
  Тема: Иранската криза

Доналд Тръмп заплаши Иран: Предстои най-голямата атака от всички! Иран отговори на огъня

2 Септември, 2026 12:23 2 796 38

  • доналд тръмп-
  • иран-
  • ормузки проток-
  • корпус на гвардейците на ислямската революция

Военните действия съвпаднаха с ескалация на кампанията за икономически натиск на администрацията в Белия дом

Доналд Тръмп заплаши Иран: Предстои най-голямата атака от всички! Иран отговори на огъня - 1
Newsweek Newsweek

САЩ възобновиха военните удари срещу Иран, като поразиха цели на Иранския революционен гвардейски корпус при Ормузкия проток, съобщи Централното командване на САЩ, цитирано от Newsweek.

Американският президент Доналд Тръмп използва повода, за да заплаши Техеран в социалната си мрежа Truth Social с "най-голямата атака от всички" при евентуална ответна иранска стрелба.

Военните действия съвпаднаха с ескалация на кампанията за икономически натиск на администрацията на Тръмп. Министърът на финансите Скот Бесент заяви на срещата на Г-20 във вторник в Северна Каролина, че администрацията възнамерява да "задуши икономически този режим" и да наложи допълнителни санкции, за да принуди Техеран да се върне на масата за преговори.

Подновените боеве бележат промяна от стратегията, която президентът Доналд Тръмп очерта миналия месец, когато той наблегна на икономическия натиск върху Техеран и обеща "икономически Ден Д" (бел.ред. - така се нарича Десантът в Нормандия през Втората световна война) срещу Иран. Служители на администрацията твърдят, че по-строгите санкции и насочеността към ключови финансови жизненоважни артерии биха могли в крайна сметка да принудят Иран да се върне на масата за преговори.

Малко след обявяването на ударите във вторник, държавната информационна агенция на Ислямската република (IRNA) съобщи за експлозии, чути в Бандар Абас, Сирик, Джаск и Кешм.

След заплахи за отмъщение от ирански официални лица, иранските медии публикуваха съобщения за атаки, извършени срещу американски цели в региона.

Президентът Тръмп публикува в Truth Social: "Ако провалилата се държава Иран отвърне на удара за тази много оправдана атака, тя ще бъде ударена отново на много по-силно и по-високо ниво, но това няма да е най-голямата атака от всички, която чака своя момент".

Тръмп добави: "Когато свърши, от Ислямска република Иран ще остане много малко!"

Иран отвръща на удара

Пълният мащаб на щетите, причинени от последните американски удари, остана неясен във вторник. Иранската държавна информационна агенция IRNA съобщи, че бригаден генерал Алиреза Мархамати, заместник-управител по въпросите на сигурността и правоприлагането в провинция Систан и Балуджистан, е заявил, че разследванията за обхвата на атаките и всички произтичащи от тях щети продължават.

Иранските държавни медии също така разпространиха твърдения за цивилни жертви и щети на невоенни обекти. Държавният радио- и телевизионен оператор съобщи, че американските удари са засегнали сватбена церемония в Сирик и фабрика за рибно брашно в Кешм. Отделно, Ахмад Нафиси, заместник-губернатор на провинция Хормозган, заяви пред иранската държавна телевизия, че удар по дом, в който се провежда сватбена церемония в село Кухестак, е причинил смъртта на петима души, включително дете, и е ранил най-малко 68 други. Твърденията не са независимо потвърдени.

С появата на съобщенията за ударите, Иран обеща отмъщение. След операцията на САЩ, Иран изстреля балистични ракети към Йордания, като КСИР твърди, че е бил насочен към американска база на брега на залива Акаба в Йордания, според иранската държавна телевизия. Йорданските военни заявиха, че са прихванали 10 ракети и че останалите три са паднали в ненаселени райони. Експлозии, за които се смята, че са били прихващания от противовъздушна отбрана, са били видени над Акаба.

Иранските военни издадоха серия от предупреждения след атаките. Говорителят на Корпуса на гвардейците на ислямската революция, бригаден генерал Хосейн Мохеби, цитиран от информационна агенция Tasnim, заяви, че "агресорите очаква тежко наказание" и че "Америка ще съжалява за новите си атаки". Медията цитира и неназован военен служител, който заяви, че иранските въоръжени сили ще отговорят "решително и всеобхватно" на всяка атака срещу територията или интересите на страната.

Съвместно изявление на Генералния щаб на иранските въоръжени сили и Централния щаб на Хатам ал-Анбия подобно предупреди, че силите на Ислямската република ще нанесат "смазващи удари" по обекти на САЩ. По-късно иранските медии излъчиха кадри, за които се твърди, че показват изстрелване на ракети по американски цели, и съобщиха за предполагаемото сваляне на американски дрон MQ-9 Reaper, твърдения, които не можаха да бъдат независимо потвърдени.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хихи

    36 4 Отговор
    Плашипyтаpник казва народа в такива случаи😂

    Коментиран от #9

    12:25 02.09.2026

  • 2 Хаха

    32 2 Отговор
    Този вече никой не му вярва, също Мунчо.

    12:29 02.09.2026

  • 3 Последния Софиянец

    38 5 Отговор
    На летище София пак има американски самолети а Иран удря бази на САЩ.

    Коментиран от #7, #8, #16

    12:31 02.09.2026

  • 4 Картаген

    39 4 Отговор
    Вчера съобщи Рижака,че Иран е м ъртъв.
    Днес се кани на ,,умр Ело куче нож да вади"
    Значи ку чето не е умр Ело. ,,Световниьот ред " е : ,, Ние ще ви бием , но вие няма да отвръщате,за да не се из ложим." А ,,колективните" кимат без помощно с глава.

    12:32 02.09.2026

  • 5 Фейк - либераст

    22 2 Отговор
    Едно време на мераклиите, но неможещи мъже им викаха "подплаши п......так"1
    Сега им викат "подплаши Иран"!

    12:34 02.09.2026

  • 6 Тръмп

    3 4 Отговор
    Давам срок 24 часа !

    12:35 02.09.2026

  • 7 НИЩО МУ НЯМА

    11 2 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    КАК КАК ГИ УДРЯ
    КАКТО Ч.ЧАПЛИН Се БОКСИРАШЕ
    В ОНЯ БЕЗ ЗВУКОВИЯ ФИЛМ
    С МУЗИКАТА НА ШУСТАКИВИЧ😀

    12:35 02.09.2026

  • 8 Калоян

    22 2 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Какво му е лошото , че в София има?
    Ако Иран ни извърти един ш амар , все ще остане половин София.Ако за шлеви Безмер,ще помете цялото село.
    София бързо ще се напълни с ново из люпени софианчета,а Безмер ще изчезне завинаги.
    Бъди оптимист ; )

    12:36 02.09.2026

  • 9 Като

    2 13 Отговор

    До коментар #1 от "Хихи":

    кремълския?

    12:36 02.09.2026

  • 10 УдоМача

    19 2 Отговор
    Икономическият ден Д неочаквано ще се стовари всъщност върху Европа!

    12:37 02.09.2026

  • 11 Ъъъ

    24 0 Отговор
    "Доналд Тръмп заплаши Иран..."

    Пак ли? За кой път?🤔
    Кога Тръмп ще разбере, че Иран не се плаши от заешки пропот? Той сън не спи да заплашва.... Че белким някой му се върже .. 🤔

    12:38 02.09.2026

  • 12 морския

    15 0 Отговор
    Моряците от самолетоносачите и фрегатите , пак ще ги обхване паниката и пак ще скачат от борда в океана .

    12:51 02.09.2026

  • 13 ОЧЕВИДЕЦ

    9 0 Отговор
    Дреме му на ИРАН...Керванът си върви, кучетата си лаят, ние защото нямаме работа коментираме

    12:57 02.09.2026

  • 14 прясна новина

    14 0 Отговор
    Русия и Китай заявиха официално,че ще подкрепят Иран докрай.

    Коментиран от #32

    12:57 02.09.2026

  • 15 дядо Дони

    9 0 Отговор
    Абе тия нали ги бях победил?Откъде се появиха?

    12:59 02.09.2026

  • 16 бай Данью

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    А онези в Ямболско какво стана с тях... нтщо не се чува, да не са ги откраднали за скраб

    Коментиран от #18, #38

    12:59 02.09.2026

  • 17 Госあ

    9 1 Отговор
    Треа да им думнат самолетоносача, за да ги уважават

    13:01 02.09.2026

  • 18 Ябмбол вече нямая вражески ам. самолети

    7 0 Отговор

    До коментар #16 от "бай Данью":

    В ямболско вече не са мишени.Софианци за му мислят...В Ямбол се спасиха.

    13:03 02.09.2026

  • 19 Госあ

    8 0 Отговор
    дьо Гол беше казал, че с краварин се преговаря с пищак на масата. Затова свободния свят започна да се превъоръжава.

    13:03 02.09.2026

  • 20 Гюров

    1 6 Отговор
    Ой-ой-ой… Очень плохА!
    Я не пАнимаю! Та нали янки Акончили джепане?!?

    Коментиран от #30

    13:03 02.09.2026

  • 21 Магаретата

    7 0 Отговор
    Не е много умно, сега да се правиш на съюзник, на САЩ!

    13:04 02.09.2026

  • 22 Бай Чеп

    11 1 Отговор
    Краварите пак го ядоха .

    13:05 02.09.2026

  • 23 оня с коня

    3 11 Отговор
    Средновековните Чалми са се научили някакси да използват съвременна Фразеология при отчитане на Щетите си от Протимниса/в случая - Америка/,минимизиращи ги до гротескното "Нападение над Сватба и Фабрика за Рибно брашно,като не пропускат да споменат и за Смърт на невръстно дете.И да - хвалят се че са блокирали Ормуза,но и дума не обелват че Америка пък е блокирала тотално Морската им търговия!

    13:06 02.09.2026

  • 24 Дон Дони

    11 0 Отговор
    Всеки ден обявява най голямата атака но никой не може да е види! Всеки ден побеждава, с то мираж!

    13:08 02.09.2026

  • 25 американска психология

    2 0 Отговор
    саш ще ги стрелят и ония трябва да стоят иначе заплашени

    13:13 02.09.2026

  • 26 българина

    11 0 Отговор
    типични терористи..... напада независима държава !

    13:13 02.09.2026

  • 27 Kaлпазанин

    6 0 Отговор
    Незнам за щетите от клоуна ,ама видях една краварска база да гори ,говори се за много дадена фира

    13:17 02.09.2026

  • 28 Констатация

    2 0 Отговор
    Упсаа... !!!! -))))) Давай Бай Дончоуу..., ръгай чили у Такото!!! -))))))

    13:22 02.09.2026

  • 29 Никой

    5 1 Отговор
    Не ги мислете американците! Те печатат световната валута на принципа: вярвайте ни! Няма как печатница да фалира, защото някой иска, но на целия свят лошо му се пише, защото ако САЩ залитнат, всички останали падат! Ако ви е къса паметта спомнете си 2007г, с халиралите американски банки нагласените застраховки върху ипотеки. Балонът тогава се пръсна, ако пак я закъсат, ще си създадат нова криза, и всичко отново,НО те горките, дължат на собствените си банки, а не на чужди!
    Снощи говорих с приятел, който от 25г живее в Канада. Коментарът му беше, че в Канада се живее по-евтино от България! Чудо! Регулации, акцизите, косвени такси, данъци, осигуровки- ето това съсипва Европа, защото сме много социални, много хуманно, много от всичко

    13:24 02.09.2026

  • 30 Факти

    4 0 Отговор

    До коментар #20 от "Гюров":

    Спазвайте си собствените правила!
    Страницата е за бългороговорящи!

    Коментиран от #35

    13:26 02.09.2026

  • 31 Казанлъшкия

    4 1 Отговор
    ,И Иран са пълен т.шак, и САЩ също. Иранците да им взривят всички самолетоносачи и всичко приключва много бързо. Те ми стрелят някакви си балистични ракети по бази. Няма ли загинали американци нищо няма да постигнат.

    13:27 02.09.2026

  • 32 Казанлъшкия

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "прясна новина":

    Нищо такова не са казали официално. Интерпретации на медии и анализатори просто.

    13:29 02.09.2026

  • 33 Готов за бой

    0 2 Отговор
    Аз само ги чакам иранците да ни атакуват. Никакъв Тръмп не ме интересува. Първата ми работа ще е да застана на Калотина с картечница и да разстрелям плъховете които ще напират да дезертират на запад. И после се заемам с иранците 👊

    13:34 02.09.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Гюров вместо “Факти”

    0 2 Отговор

    До коментар #30 от "Факти":

    Оти, братушка? Вы руский не пАнимаете?
    Закърмен е с този язык целокупниот болгарский коПЕЙ-заж 😁😁😁

    13:39 02.09.2026

  • 36 Коя е провалената държава?

    1 0 Отговор
    Съществуващата от хилядолетия и въпреки продължителния натиск през последните 50, развиваща се успешно в много насоки или тази съществуваща от два века, създадена от събирани от кол и въже наемници която все няма пари въпреки че граби останалия свят безцеремонно с лидер укриващ се педофил в контейнер ?

    13:44 02.09.2026

  • 37 Биби и Дони

    0 0 Отговор
    Най обичаме миризмата на пърлени чалми рано сутрин на обед и вечер ✌️💥😁

    13:51 02.09.2026

  • 38 Знайко

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "бай Данью":

    Фърчилата не са ги откраднали за скраб, щото америте овреме се усетиха и си ги разкараха от там. Ямболските сигани са едни от най способните и вещи сигани в тези неща и от тях спасение няма. Това дори америте го знаят.

    13:56 02.09.2026