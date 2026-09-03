"Абсолютен срам!" Зеленски осъди престрелката между силоваци в Киев

Като абсолютно срамна окачестви украинският президент Володимир Зеленски престрелката между подразделенията на СБУ и ГРУ в Киев, при която един човек е загинал, а двама са били ранени, предава РБК Украйна. Държавният глава е обсъдил инцидента и с главния прокурор на Украйна, а също така е уволнил началникът на департамента за опазване на държавната тайна към СБУ Олег Храмов, изброи "Фокус".
Във вечерното си видеообръщение Зеленски подчерта, че престрелката ще бъде разследвана от следователи и представители на самите специални служби, замесени в нея. Според сайта Страна.ua. в основата на инцидента е лична вражда между началника на офиса на президента Кирило Буданов и временно изпълняващия длъжността ръководител на СБУ Александър Поклад.
"Главният прокурор и Държавното бюро за разследване ще изяснят всички подробности: всички показания и твърдения на участниците в тази история ще бъдат проверени, цялата ситуация стъпка по стъпка“, каза Зеленски. "Стрелбата тук, в Украйна, е разрешена само по руски окупатори, за да се защити Украйна. Никаква друга престрелка никога няма да бъде възприемана от нашата държава като нещо, което е позволено на когото и да било“, заключи Зеленски.
Престрелката възникна в ранните часове на 2-ри септември в квартал Березняки в Киев. Служители на Центъра за специални операции "Алфа“ на СБУ задържали заместник-командира на Руския доброволчески корпус Степан Каплунов. Тогава на мястото пристигнали и служители на ГРУ, които се опитали да арестуват хората от "Алфа“. След изясняване на ситуацията и кой кой е, служителите на СБУ поискали да арестуват и хората от ГРУ и тогава е възникнала престрелката, пише Страна.ua.
По разпореждане на Зеленски главната прокуратура на Украйна е започнала досъдебно производство за "заплаха и опит за убийство на служители на правоохранителните органи“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Лопата Орешник
Коментиран от #4
04:03 03.09.2026
2 Лопата Орешник
04:05 03.09.2026
3 RIP Сесесере 1920 1991💀🍌
04:07 03.09.2026
4 Не си компетентенТъпчо
До коментар #1 от "Лопата Орешник":Cлаб две!
Коментиран от #8
04:07 03.09.2026
5 Сесесере2🤢🤮
04:07 03.09.2026
6 СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌
Коментиран от #10, #15
04:08 03.09.2026
7 Така беше и във филма
Всеки иска по-голям дял.
04:10 03.09.2026
8 Лопата Орешник
До коментар #4 от "Не си компетентенТъпчо":Тъпчо е тоя клепар баща ти, щото не се сети да те хвърли на килима! Нещо да се обосновеш, така като ползваш епитети и обиждаш?! Ти да не си Мирчев? Я си признай? И обясни що съм тъпчо? Щото е лъжа , че рибата се вмирисва от към главата или щото е лъжа, че зеления отказва да проведе избори и е узурпирал властта?!
Коментиран от #14
04:10 03.09.2026
9 Маринов
04:14 03.09.2026
10 Асгард
До коментар #6 от "СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌":Това, че 404 няма да се предаде е изцяло проблем на нейните граждани, не на Русия! Тактиката на Анакондата действа с пълна сила! Бавно, методично и неумолимо!
Коментиран от #12
04:14 03.09.2026
11 Лост
04:18 03.09.2026
12 Лопата Орешник
До коментар #10 от "Асгард":копейките съдрани, ако имахте поне малко мозък в прогнилите кратуни за 5 г все щяхте да проумеете, че от калната анаконда остана само вожа и леш!
04:34 03.09.2026
13 Надъхан капейчо 🤩🤡
04:37 03.09.2026
14 Последния Софиянец
До коментар #8 от "Лопата Орешник":властта е окупирана в блатния нужник от бункерния ви государ с ботокса, вече 27година, другарю подметкин!
04:38 03.09.2026
15 оня с коня
До коментар #6 от "СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌":евтин козяшки ЕВТИН троле, РУСКАТА мечка ги мачка бавно и мъчително за никъде не бърза!
тоя кокошакрник о-срайна скоро ще падне заедно с пилците дето са вътре
04:38 03.09.2026
16 ГОЛЕМ СМЕХ
04:39 03.09.2026
17 оня с коня
04:39 03.09.2026
18 Ъъъ
"Една от причините, които Калас посочи, беше необходимостта от запазване на морските пътища за украинския селскостопански износ."
А отделно от отчаяните вопли на Кая, Украйна е предложила на Русия, на двустранна основа, да прекрати атаките срещу цивилни цели в Черно море ... Те се сетиха... 🤣
04:40 03.09.2026
19 Лопата Орешник
Коментиран от #21
04:40 03.09.2026
20 му ядетеХУЯнa императора
04:40 03.09.2026
21 оня с коня
До коментар #19 от "Лопата Орешник":300 полети са отменени днес в блатото, все па план вика кабаев от мазето!
04:41 03.09.2026
22 ГОЛЕМ СМЕХ
04:42 03.09.2026
23 оня с коня
04:44 03.09.2026