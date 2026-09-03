"Абсолютен срам!" Зеленски осъди престрелката между силоваци в Киев

Като абсолютно срамна окачестви украинският президент Володимир Зеленски престрелката между подразделенията на СБУ и ГРУ в Киев, при която един човек е загинал, а двама са били ранени, предава РБК Украйна. Държавният глава е обсъдил инцидента и с главния прокурор на Украйна, а също така е уволнил началникът на департамента за опазване на държавната тайна към СБУ Олег Храмов, изброи "Фокус".

Във вечерното си видеообръщение Зеленски подчерта, че престрелката ще бъде разследвана от следователи и представители на самите специални служби, замесени в нея. Според сайта Страна.ua. в основата на инцидента е лична вражда между началника на офиса на президента Кирило Буданов и временно изпълняващия длъжността ръководител на СБУ Александър Поклад.

"Главният прокурор и Държавното бюро за разследване ще изяснят всички подробности: всички показания и твърдения на участниците в тази история ще бъдат проверени, цялата ситуация стъпка по стъпка“, каза Зеленски. "Стрелбата тук, в Украйна, е разрешена само по руски окупатори, за да се защити Украйна. Никаква друга престрелка никога няма да бъде възприемана от нашата държава като нещо, което е позволено на когото и да било“, заключи Зеленски.

Престрелката възникна в ранните часове на 2-ри септември в квартал Березняки в Киев. Служители на Центъра за специални операции "Алфа“ на СБУ задържали заместник-командира на Руския доброволчески корпус Степан Каплунов. Тогава на мястото пристигнали и служители на ГРУ, които се опитали да арестуват хората от "Алфа“. След изясняване на ситуацията и кой кой е, служителите на СБУ поискали да арестуват и хората от ГРУ и тогава е възникнала престрелката, пише Страна.ua.

По разпореждане на Зеленски главната прокуратура на Украйна е започнала досъдебно производство за "заплаха и опит за убийство на служители на правоохранителните органи“.