Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Украйна »
"Абсолютен срам!" Зеленски осъди престрелката между силоваци в Киев

"Абсолютен срам!" Зеленски осъди престрелката между силоваци в Киев

3 Септември, 2026 04:01 727 23

  • володимир зеленски-
  • украйна-
  • стрелба-
  • киев

Главният прокурор и Държавното бюро за разследване ще изяснят всички подробности

"Абсолютен срам!" Зеленски осъди престрелката между силоваци в Киев - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Като абсолютно срамна окачестви украинският президент Володимир Зеленски престрелката между подразделенията на СБУ и ГРУ в Киев, при която един човек е загинал, а двама са били ранени, предава РБК Украйна. Държавният глава е обсъдил инцидента и с главния прокурор на Украйна, а също така е уволнил началникът на департамента за опазване на държавната тайна към СБУ Олег Храмов, изброи "Фокус".

Във вечерното си видеообръщение Зеленски подчерта, че престрелката ще бъде разследвана от следователи и представители на самите специални служби, замесени в нея. Според сайта Страна.ua. в основата на инцидента е лична вражда между началника на офиса на президента Кирило Буданов и временно изпълняващия длъжността ръководител на СБУ Александър Поклад.

"Главният прокурор и Държавното бюро за разследване ще изяснят всички подробности: всички показания и твърдения на участниците в тази история ще бъдат проверени, цялата ситуация стъпка по стъпка“, каза Зеленски. "Стрелбата тук, в Украйна, е разрешена само по руски окупатори, за да се защити Украйна. Никаква друга престрелка никога няма да бъде възприемана от нашата държава като нещо, което е позволено на когото и да било“, заключи Зеленски.

Престрелката възникна в ранните часове на 2-ри септември в квартал Березняки в Киев. Служители на Центъра за специални операции "Алфа“ на СБУ задържали заместник-командира на Руския доброволчески корпус Степан Каплунов. Тогава на мястото пристигнали и служители на ГРУ, които се опитали да арестуват хората от "Алфа“. След изясняване на ситуацията и кой кой е, служителите на СБУ поискали да арестуват и хората от ГРУ и тогава е възникнала престрелката, пише Страна.ua.

По разпореждане на Зеленски главната прокуратура на Украйна е започнала досъдебно производство за "заплаха и опит за убийство на служители на правоохранителните органи“.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лопата Орешник

    12 34 Отговор
    Най големият позор в историята на псевдо държавата си да говори за позор? Позорът е твой, ти си глава на държавата! Макар и диктатор лишил гражданите си от демократично право на избор!

    Коментиран от #4

    04:03 03.09.2026

  • 2 Лопата Орешник

    11 36 Отговор
    Пропуснах да се присмея и на още нещо! Зеленият мъпет заявил, че самите служби, които са се провинили, те видиш ли сами щели да се разследват! Тоя е в пълна несвяст!

    04:05 03.09.2026

  • 3 RIP Сесесере 1920 1991💀🍌

    12 7 Отговор
    Нас ни казаха че ще сменим световния ред и вся земля ще е коми червена ама понеже сме безаналогови ръководители и ги разбираме нещата дойде 1 9 9 1 и сменихме рубли за долар и почнахме да се редим на опашки за хляб да чакаме хуманитарни помощи от лошия Запад и да ходим да им слугуваме на капиталистите (Адидас ни стана любима марка и по често вече хапвахме банан🍌🍌🍌

    04:07 03.09.2026

  • 4 Не си компетентенТъпчо

    10 4 Отговор

    До коментар #1 от "Лопата Орешник":

    Cлаб две!

    Коментиран от #8

    04:07 03.09.2026

  • 5 Сесесере2🤢🤮

    6 4 Отговор
    Какво стана с границите преди 1991 върна ли се сесесерето? варшавския договор върна ли се?? СИВ???

    04:07 03.09.2026

  • 6 СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌

    5 7 Отговор
    Не мога да повярвам че след толкова години специална боклуджийска апираця кукуПейките все още халюцкат че Украйна ще се предаде някога???

    Коментиран от #10, #15

    04:08 03.09.2026

  • 7 Така беше и във филма

    2 0 Отговор
    За Ал Капоне.
    Всеки иска по-голям дял.

    04:10 03.09.2026

  • 8 Лопата Орешник

    5 2 Отговор

    До коментар #4 от "Не си компетентенТъпчо":

    Тъпчо е тоя клепар баща ти, щото не се сети да те хвърли на килима! Нещо да се обосновеш, така като ползваш епитети и обиждаш?! Ти да не си Мирчев? Я си признай? И обясни що съм тъпчо? Щото е лъжа , че рибата се вмирисва от към главата или щото е лъжа, че зеления отказва да проведе избори и е узурпирал властта?!

    Коментиран от #14

    04:10 03.09.2026

  • 9 Маринов

    4 1 Отговор
    Представете си какво ще е след войната. Свикналите с оръжие националисти ще напуснат територията и ще търсят реализация в ЕС, най вече в Германия. Вероятно ще бъдат приети в немските въоръжени сили и/или ще се организират в силови структури. Как виждате заградителите от Азов да станат механици, шофьори, автомонтьори... Дълги години ще е много трудно.

    04:14 03.09.2026

  • 10 Асгард

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌":

    Това, че 404 няма да се предаде е изцяло проблем на нейните граждани, не на Русия! Тактиката на Анакондата действа с пълна сила! Бавно, методично и неумолимо!

    Коментиран от #12

    04:14 03.09.2026

  • 11 Лост

    1 1 Отговор
    Тези поне решили да си ги мерят.А в София имаше едни полицаи в края на миналия век дето се стреляха в една кооперация, защото началниците им ги бяха пратили и лявата ✋ не знае какво прави дясната ✋.

    04:18 03.09.2026

  • 12 Лопата Орешник

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Асгард":

    копейките съдрани, ако имахте поне малко мозък в прогнилите кратуни за 5 г все щяхте да проумеете, че от калната анаконда остана само вожа и леш!

    04:34 03.09.2026

  • 13 Надъхан капейчо 🤩🤡

    1 0 Отговор
    раша били като Анакондата...така чух и аз на женския пазар

    04:37 03.09.2026

  • 14 Последния Софиянец

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Лопата Орешник":

    властта е окупирана в блатния нужник от бункерния ви государ с ботокса, вече 27година, другарю подметкин!

    04:38 03.09.2026

  • 15 оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌":

    евтин козяшки ЕВТИН троле, РУСКАТА мечка ги мачка бавно и мъчително за никъде не бърза!

    тоя кокошакрник о-срайна скоро ще падне заедно с пилците дето са вътре

    04:38 03.09.2026

  • 16 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 1 Отговор
    тук ли са всички евтини тролове на галя? днес няма да има пари !

    04:39 03.09.2026

  • 17 оня с коня

    1 0 Отговор
    Бял ден да не видите нещастни тролове защитаващи украйна, америка, израел и брюксел. Всичко, което заработите да го давате по болници и аптеки - пфу!

    04:39 03.09.2026

  • 18 Ъъъ

    0 0 Отговор
    Чуйте, чуйте.... Кайчето Калас призовава Русия да спре да бомби украинските пристснища, щото Украйна нямала да може да си изнесе зърното.... 🤣

    "Една от причините, които Калас посочи, беше необходимостта от запазване на морските пътища за украинския селскостопански износ."

    А отделно от отчаяните вопли на Кая, Украйна е предложила на Русия, на двустранна основа, да прекрати атаките срещу цивилни цели в Черно море ... Те се сетиха... 🤣

    04:40 03.09.2026

  • 19 Лопата Орешник

    1 0 Отговор
    Но най хубавото е топливо неть, нема и да има повече, а Зеленски затвори и летищата в калната клоо акка, а копейките нека си квичат от бунището, ровейки в тинята!

    Коментиран от #21

    04:40 03.09.2026

  • 20 му ядетеХУЯнa императора

    0 0 Отговор
    Да изгниетe на фронта в киев евро атлантици, американофили, укрофили и израелтяни, бял ден да не видите лешпери такива!

    04:40 03.09.2026

  • 21 оня с коня

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Лопата Орешник":

    300 полети са отменени днес в блатото, все па план вика кабаев от мазето!

    04:41 03.09.2026

  • 22 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 1 Отговор
    Както е на снимката, така ще го поеемеНаркомана .А Путин ще му казва: Още можеш! Пъшкай по-силно, не се чува??

    04:42 03.09.2026

  • 23 оня с коня

    0 0 Отговор
    Тук е пълно със смахнати евроатлантичеки евтини тролове

    04:44 03.09.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания