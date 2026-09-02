Андрей Гюров отказва преговори с политическите централи за президентския вот

Кандидатът за президент и бивш служебен премиер Андрей Гюров обяви, че няма да води преговори с политическите централи за подкрепа на предстоящия вот. В свое изявление пред NOVA тази сряда той очерта основните приоритети на кампанията си, в която влиза заедно с бившия главен секретар на МВР Георги Кандев. Гюров се обяви категорично против концентрацията на власт и критикува опитите за административно регулиране на цените в страната.

Бившият подуправител на БНБ е категоричен, че не търгува подкрепа срещу политически обещания. Според него бъдещето на институцията зависи пряко от вота на хората, а не от задкулисни споразумения.

„Президентската надпревара няма да бъде решена от партийните централи, а от българските граждани“, заяви Андрей Гюров пред телевизията.

Той допълни, че очаква подкрепа както от симпатизантите на ГЕРБ, така и от избирателите на новата партия „Прогресивна България“, оглавявана от Румен Радев. По думите му, след разговори с много привърженици на ГЕРБ, той вярва, че ще получи техния глас заради отстояваните от него принципи. Гюров уточни, че е разговарял и с хора от ръководството на партията на Бойко Борисов, които уважават професионалния му опит и позиции въпреки различното политическо говорене.

Кандидатът за държавен глава декларира, че е отворен към избиратели от целия политически спектър. Според него основният въпрос пред обществото е дали цялата власт трябва да бъде концентрирана в едни ръце, или е нужен баланс. Той определи концентрацията на власт като изключително опасна за държавата.

По отношение на конкуренцията в лицето на настоящия вицепрезидент Илияна Йотова, Андрей Гюров изрази мнение, че тя трудно би се дистанцирала от политиката на Румен Радев. Той е категоричен, че президентската институция трябва да има собствена физиономия и ясна позиция, а не да служи като продължение на определен политически модел. На въпрос за собствената си биография и партийно минало, Гюров отговори:

„Има хора, които са зависими, но има и такива, които са били представители на определени партии и все пак са запазили своята независимост – аз съм от вторите.“

Той засегна и темата за назначаването на служебен кабинет, като посочи, че механизмът с така наречената „домова книга“ може да бъде усъвършенстван, за да се осигури по-широк избор.

Като дългогодишен финансист, Гюров критикува остро икономическата политика на административно регулиране на пазара. Той отхвърли идеите за въвеждане на „справедлива цена“ и потребителска кошница като неработещи механизми.

„По такива пътища не могат да се регулират цените. Това става чрез конкретни действия от бюджета“, обясни кандидат-президентът.

Той свърза високата инфлация с големия бюджетен дефицит и обърна внимание на тревожната тенденция за прехвърляне на кадри от частния към държавния сектор. Според него не е справедливо служителите в държавната администрация да получават постоянни увеличения на заплатите, докато работещите в реалния сектор, които реално генерират приходите от данъци и осигуровки, нямат същите гаранции.

Гюров коментира и необходимостта от реална съдебна реформа, като акцентира върху негативния ефект от управлението на цели системи по начин, който не носи по-добра ефективност за гражданите. Той се ангажира, че като президент ще използва гласа си, за да налага най-високи критерии при избора на ръководни кадри в държавните институции.

Относно избора си за кандидат-вицепрезидент, Андрей Гюров посочи бившия главен секретар на МВР Георги Кандев като човек на истината.

„Знам, че Георги Кандев винаги ще ми казва истината, независимо дали ще ми харесва, или не“, сподели бившият служебен премиер.

В личен план Гюров уточни, че решението му да влезе в битката за „Дондуков“ 2 е взето след обсъждане с неговата съпруга, която също е икономист и преподавател. Той подчерта, че не изпитва притеснения за семейството си и е готов да поеме отговорност, тъй като в крайна сметка мажоритарният избор е в ръцете на българските граждани.