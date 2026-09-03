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Над 8000 души пяха с Лили Иванова пред „Св. Александър Невски“

Над 8000 души пяха с Лили Иванова пред „Св. Александър Невски“

3 Септември, 2026 09:03 985 9

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  • симеон сакскобургготски

Един от най-емоционалните моменти настъпи, когато Лили Иванова слезе от сцената и отиде лично да поздрави Симеон Сакскобургготски и съпругата му Маргарита

Над 8000 души пяха с Лили Иванова пред „Св. Александър Невски“ - 1
Снимка: Facebook
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Лили Иванова превърна центъра на София в огромна концертна зала под открито небе. Над 8000 души се събраха на площад „Св. Александър Невски“ вечерта на 2 септември за един от най-мащабните концерти от Националното ѝ турне 2026. Спектакълът продължи около два часа, а публиката многократно ставаше на крака и изпращаше певицата с продължителни аплодисменти.

Вместо да започне с някой от емблематичните си хитове, Лили Иванова откри вечерта с най-новата си песен „Счупено сърце“. След нея прозвучаха „Малка част от мен“, „Сълза“ и „Какво си ти“. В програмата намериха място песни от различни периоди в кариерата ѝ, сред които „Искам те“, „Ненужен спомен“, „Ти дойде“, „Покруса“, „Любовта е живот“ и „Невероятно“.

Мащабът на спектакъла беше подсилен от Grand LI Orchestra под диригентството на Константин Добройков. За концерта певицата обедини своя оркестър с Пловдивския филхармоничен оркестър и хорови изпълнители, като на сцената застанаха десетки музиканти. Музикален продуцент на проекта е Ангел Дюлгеров.

Сред най-силно посрещнатите песни бяха „Щурче“ и „Детелини“, при които голяма част от зрителите вече бяха на крака. Последва „Този свят е жена“, а след нея и „Ветрове“. След всяко изпълнение площадът избухваше в аплодисменти и възгласи „Браво, Лили“.

Един от най-емоционалните моменти настъпи, когато Лили Иванова слезе от сцената и отиде лично да поздрави Симеон Сакскобургготски и съпругата му Маргарита. Двамата бяха сред гостите на първия ред. Певицата посвети на царското семейство една от най-разпознаваемите си песни – „Камино“.

Лили Иванова отправи специални благодарности и към президента Илияна Йотова, кмета на София Васил Терзиев и председателя на Народното събрание Михаела Доцова, които също присъстваха на концерта.

Голямата музикална изненада на вечерта беше „Боянският майстор“ по музика на Александър Йосифов и текст на Богомил Гудев. Композицията прозвуча в нов аранжимент за филхармоничен оркестър и хор. Изпълнението пред храм-паметника „Св. Александър Невски“ придаде допълнителен символен заряд на песента, свързана с българското духовно и художествено наследство.

Неочакван беше и самият край на спектакъла. След продължителните аплодисменти Лили Иванова отново излезе на сцената, но този път не завърши с „Присъда (Последната ми дума ще е песен)“, която повече от десетилетие традиционно поставя финала на концертите ѝ. Последната песен на вечерта беше „Реквием“ – също композиция на Александър Йосифов.

Така концертът символично премина през различни десетилетия от творческия път на Лили Иванова – от най-новата ѝ песен „Счупено сърце“ до произведения от 70-те години. Сред зрителите имаше и просълзени почитатели, а част от публиката остана на крака почти през цялото време.

Концертът на 2 септември беше една от ключовите дати в Националното турне 2026 на Лили Иванова. След София обиколката продължава на 7 септември в Античния театър в Пловдив, след което предстоят концерти в Плевен, Шумен, Хасково, Пазарджик и Ямбол. За 2027 г. певицата вече е обявила пет ексклузивни концерта в София, Пловдив, Варна и Бургас.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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    09:39 03.09.2026

  • 6 Мумията се съжеви и

    2 3 Отговор
    запя Ветрове! А овчарите се редяха на опашка за билети и столчета.

    Коментиран от #9

    09:58 03.09.2026

  • 7 Уфф

    2 1 Отговор
    Покруса и погнуса! До кога ще се прави на палячо тази жена, която отдавна трябваше да се оттегли от сценатс! Та тя е станала карикатура на самата себе си! Няма ли кой да я вразуми??

    10:03 03.09.2026

  • 8 Уфф

    2 1 Отговор
    Светотатство!

    10:05 03.09.2026

  • 9 Защо

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Мумията се съжеви и":

    На 92 години е и пак пее! Стига да не е на плейбек!

    10:22 03.09.2026