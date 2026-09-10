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Министър Абровски: Няма нужда от ваксина срещу шарка по дребните преживни

Министър Абровски: Няма нужда от ваксина срещу шарка по дребните преживни

10 Септември, 2026 17:02 472 10

  • пламен абровски-
  • ваксина-
  • шарка-
  • животни

Министърът сравни ситуацията с миналата година, когато по думите му са били регистрирани 194 огнища, докато през тази година те са 26

Министър Абровски: Няма нужда от ваксина срещу шарка по дребните преживни - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Към момента няма необходимост от решение за ваксинация срещу шарката по дребните преживни животни, заяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски. Той посочи, че решението ще бъде взето според епизоотичната обстановка, когато и ако тя го наложи. По думите му ваксинацията е част от мерките за ограничаване на заболяването, но не е панацея.

Министърът сравни ситуацията с миналата година, когато по думите му са били регистрирани 194 огнища, докато през тази година те са 26. Това показва значителна разлика в епизоотичната обстановка, каза той.

В Петрич, където по-рано бяха регистрирани огнища в няколко села, ситуацията в момента е спокойна. От Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) констатираха в началото на септември първично възникнало огнище на шарка по овцете и козите в животновъден обект в село Кърналово, община Петрич, област Благоевград. В стопанството се отглеждат 264 дребни преживни животни. Подаден е сигнал до компетентните органи след появата на клинични признаци на заболяването, като е оказано пълно съдействие на ветеринарните власти, съобщиха от пресцентъра на БАБХ.

Определена е 5-километрова защитна зона около огнището, в която влизат селата Кърналово, Михнево, Старчево, Рибник, Рупите, Митино, Кавракирово, Генерал Тодоров от община Петрич, област Благоевград.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хаха

    11 1 Отговор
    Цените до небето, а този обикаля и разправя колко евтино било 🙉

    17:03 10.09.2026

  • 2 Трябва Ваксина !

    7 1 Отговор
    Срещу Глпоста !

    Ама !

    Още !

    Не Са Я Измислили !

    17:08 10.09.2026

  • 3 Именно

    3 1 Отговор
    Всички дребни преживни са дюс, най-много в два цвята и с безлични.
    Няма и опасност от шарка.

    17:16 10.09.2026

  • 4 Кръчмаря

    4 0 Отговор
    Лъжлив пигмей,.

    17:22 10.09.2026

  • 5 Наглост "прогресивна" без край"

    2 1 Отговор
    Българи! Добре погледнете тази ухиелна, мазна и нечистоплътна мутра! Тя е на "прогресивния" земеделски министър на Фатмака от село Славяново, доказан лакей и подлога на кремълския злодей! Най-наглото, най-двулично и най-коварно двукопитно, докопало се някога до най-високия пост в държавата точно с лъжи и измами! Та, българи, ухилената мутра на снимката, викат й Амбровски, е личен авер, ортак и покровител на чудовището Таки, на недосегаемия престъпник Таки, личен приятел и на сакатото учиндолско нищожество, и на уродливото 190- килограмово туловище, но което е много важно, ортак в не е дна фирма на съпруга на ГЕРБерастката хубавица, май й викат Росица, дето все се натиска до мутрата от СИК и сериозно измества досегашната му перачка и слугиня ГЕРБачеав, пардон - Сачева!

    Коментиран от #7

    17:24 10.09.2026

  • 6 селяк

    2 0 Отговор
    ми ка да има смисъл нали треа внасаме замразено преди 20-30 годин месо и да го продааме за българско сутринта заклано :Д

    17:31 10.09.2026

  • 7 Да прав си

    5 0 Отговор

    До коментар #5 от "Наглост "прогресивна" без край"":

    този беше, дето не искаше проверяващи от ЕС-то в златният гьол на КПП-Капитан Андреево, тази мазна гювендия, той е също малко преживно

    17:33 10.09.2026

  • 8 Егати

    4 0 Отговор
    зализания министер !

    17:39 10.09.2026

  • 9 Цвете

    2 0 Отговор
    МАЛЕ, КАКВА МАЗНА УСМИВЧИЦА.КАКВО СЕ СЛУЧИ С КОШНИЦАТА ? ПРОВЕРЯВАТ ЛИ МЕСОТО ДА НЕ Е С ИЗТЕКЪЛ СРОК? 🐷👺🤔

    17:47 10.09.2026

  • 10 Цвете

    1 0 Отговор
    МАЛЕ, КАКВА МАЗНА УСМИВЧИЦА.КАКВО СЕ СЛУЧИ С КОШНИЦАТА ? ПРОВЕРЯВАТ ЛИ МЕСОТО ДА НЕ Е С ИЗТЕКЪЛ СРОК? 🐷👺🤔ЗАБРАВИХ ОЩЕ ЕДИН ВЪПРОС, ТИ ЛИ ПРЕДУПРЕДИ ДВАМАТА ТИПА АМИ И ТАКИ ДА ВЪЗИРАТ ? ПЕТЬО ЕВРО КЪДЕ Е? НЯМА НАЧИН ДА НЕ ЗНАЕШ, НАЛИ СТЕ СИ ГРУПИЧКА С ДВАМАТА БЕГЪЛЦИ ?

    17:51 10.09.2026

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