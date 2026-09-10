Министър Абровски: Няма нужда от ваксина срещу шарка по дребните преживни

Към момента няма необходимост от решение за ваксинация срещу шарката по дребните преживни животни, заяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски. Той посочи, че решението ще бъде взето според епизоотичната обстановка, когато и ако тя го наложи. По думите му ваксинацията е част от мерките за ограничаване на заболяването, но не е панацея.
Министърът сравни ситуацията с миналата година, когато по думите му са били регистрирани 194 огнища, докато през тази година те са 26. Това показва значителна разлика в епизоотичната обстановка, каза той.
В Петрич, където по-рано бяха регистрирани огнища в няколко села, ситуацията в момента е спокойна. От Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) констатираха в началото на септември първично възникнало огнище на шарка по овцете и козите в животновъден обект в село Кърналово, община Петрич, област Благоевград. В стопанството се отглеждат 264 дребни преживни животни. Подаден е сигнал до компетентните органи след появата на клинични признаци на заболяването, като е оказано пълно съдействие на ветеринарните власти, съобщиха от пресцентъра на БАБХ.
Определена е 5-километрова защитна зона около огнището, в която влизат селата Кърналово, Михнево, Старчево, Рибник, Рупите, Митино, Кавракирово, Генерал Тодоров от община Петрич, област Благоевград.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хаха
17:03 10.09.2026
2 Трябва Ваксина !
Ама !
Още !
Не Са Я Измислили !
17:08 10.09.2026
3 Именно
Няма и опасност от шарка.
17:16 10.09.2026
4 Кръчмаря
17:22 10.09.2026
5 Наглост "прогресивна" без край"
Коментиран от #7
17:24 10.09.2026
6 селяк
17:31 10.09.2026
7 Да прав си
До коментар #5 от "Наглост "прогресивна" без край"":този беше, дето не искаше проверяващи от ЕС-то в златният гьол на КПП-Капитан Андреево, тази мазна гювендия, той е също малко преживно
17:33 10.09.2026
8 Егати
17:39 10.09.2026
9 Цвете
17:47 10.09.2026
10 Цвете
17:51 10.09.2026