Министър Абровски: Няма нужда от ваксина срещу шарка по дребните преживни

Към момента няма необходимост от решение за ваксинация срещу шарката по дребните преживни животни, заяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски. Той посочи, че решението ще бъде взето според епизоотичната обстановка, когато и ако тя го наложи. По думите му ваксинацията е част от мерките за ограничаване на заболяването, но не е панацея.

Министърът сравни ситуацията с миналата година, когато по думите му са били регистрирани 194 огнища, докато през тази година те са 26. Това показва значителна разлика в епизоотичната обстановка, каза той.

В Петрич, където по-рано бяха регистрирани огнища в няколко села, ситуацията в момента е спокойна. От Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) констатираха в началото на септември първично възникнало огнище на шарка по овцете и козите в животновъден обект в село Кърналово, община Петрич, област Благоевград. В стопанството се отглеждат 264 дребни преживни животни. Подаден е сигнал до компетентните органи след появата на клинични признаци на заболяването, като е оказано пълно съдействие на ветеринарните власти, съобщиха от пресцентъра на БАБХ.

Определена е 5-километрова защитна зона около огнището, в която влизат селата Кърналово, Михнево, Старчево, Рибник, Рупите, Митино, Кавракирово, Генерал Тодоров от община Петрич, област Благоевград.