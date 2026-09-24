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Парламентът изслушва Абровски за шарката
  Тема: Служебно правителство

Парламентът изслушва Абровски за шарката

24 Септември, 2026 06:56, обновена 24 Септември, 2026 06:59 417 1

  • пламен абровски-
  • шарка по овцете-
  • бабх-
  • народно събрание-
  • хасково

Депутатите ще обсъдят мерките, ваксинацията и обезщетенията след ново огнище в Хасковско.

Парламентът изслушва Абровски за шарката - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Народното събрание изслушва министъра на земеделието и храните Пламен Абровски за разпространението на шарката по овцете и козите, ефективността на предприетите противоепизоотични мерки, възможността за спешна ваксинация и обезщетяването на засегнатите стопанства.

Темата идва след потвърдено ново огнище в село Тянево, община Симеоновград, където Българската агенция по безопасност на храните установи заболяването в стопанство с 27 овце. По информация на агенцията собственикът е подал сигнал за болни животни и е оказал пълно съдействие на ветеринарните власти.

Какво ще обсъдят депутатите

Според дневния ред на парламента изслушването е насрочено по чл. 111 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. В него са включени конкретно разпространението на шарката по овцете и козите, ефективността на мерките срещу заболяването, възможността за прилагане на спешна ваксинация и обезщетяването на животновъдните стопанства, които са засегнати от ограниченията и евентуалните санитарни действия.

Източници: НС, БАБХ, МЗХ


Хасково / България
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  • 1 син

    1 0 Отговор
    А стадото на бай Рибан кога ще го освободите.Това е тест за почтенност и смелост.

    07:32 24.09.2026

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