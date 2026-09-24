Парламентът изслушва Абровски за шарката

Народното събрание изслушва министъра на земеделието и храните Пламен Абровски за разпространението на шарката по овцете и козите, ефективността на предприетите противоепизоотични мерки, възможността за спешна ваксинация и обезщетяването на засегнатите стопанства.

Темата идва след потвърдено ново огнище в село Тянево, община Симеоновград, където Българската агенция по безопасност на храните установи заболяването в стопанство с 27 овце. По информация на агенцията собственикът е подал сигнал за болни животни и е оказал пълно съдействие на ветеринарните власти.

Какво ще обсъдят депутатите

Според дневния ред на парламента изслушването е насрочено по чл. 111 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. В него са включени конкретно разпространението на шарката по овцете и козите, ефективността на мерките срещу заболяването, възможността за прилагане на спешна ваксинация и обезщетяването на животновъдните стопанства, които са засегнати от ограниченията и евентуалните санитарни действия.

Източници: НС, БАБХ, МЗХ