Крум Зарков подкрепи акция срещу нехуманното третиране на животни

Председателят на Националния съвет на БСП Крум Зарков подкрепи гражданската акция „Седмици в клетка“, организирана от „Невидими животни“ срещу нехуманното третиране на животни. В рамките на инициативата пред Народното събрание е поставена клетка, в която стотици доброволци се сменят на 12-часови денонощни смени.
Клетката е пред парламента от сряда, а организаторите планират акцията да продължи две седмици. Основното им искане е прекратяване на клетъчното отглеждане на новородени телета.
След среща с протестиращите Зарков написа: „Социализмът, в който вярвам, означава уважение към гражданската активност, вслушване в нея и зачитането ѝ.“ Той заяви, че се солидаризира с инициативата, подкрепена с подписите на над 150 000 души, които възразяват срещу третирането на животни с цел печалба.
По думите на Зарков организаторите са подготвили предложения за законодателни промени и са получили много обещания по време на предизборната кампания. Той изрази надежда да бъде намерена политическа воля за изпълнението им и за приемането на подготвените предложения.
Източници: Фокус
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Без майтап
Коментиран от #10
18:57 26.09.2026
2 Къци стреля в тъмното
18:59 26.09.2026
3 Горски
19:00 26.09.2026
4 Да, да
19:00 26.09.2026
5 муцунски
19:09 26.09.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Наглост Кацамунска без край!
19:19 26.09.2026
9 Ами сега?
19:28 26.09.2026
10 Европеец
До коментар #1 от "Без майтап":Съгласен съм с коментара ти.. да попитам това недоразумение на снимката -животните или хората са го избирали..... Хайде стига с това лицемерие...
Коментиран от #12
19:31 26.09.2026
11 РЕАЛИСТ
Приета е в клиника в "Овча купел" с диагноза "абсцес с две отделни кухини". Извършени са й две тежки операции на 27 септември 2019 г.
19:52 26.09.2026
12 Без майтап
До коментар #10 от "Европеец":Напълно съм съгласен с коментара и..да попитам,за това недоразумение на снимката има ли значение методите как, как да го изберат хората?- Хайде стига с това лицемерие.
20:00 26.09.2026
13 Ха ха ха
20:48 26.09.2026
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20:49 26.09.2026
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