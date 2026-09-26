Крум Зарков подкрепи акция срещу нехуманното третиране на животни

Председателят на Националния съвет на БСП Крум Зарков подкрепи гражданската акция „Седмици в клетка“, организирана от „Невидими животни“ срещу нехуманното третиране на животни. В рамките на инициативата пред Народното събрание е поставена клетка, в която стотици доброволци се сменят на 12-часови денонощни смени.

Клетката е пред парламента от сряда, а организаторите планират акцията да продължи две седмици. Основното им искане е прекратяване на клетъчното отглеждане на новородени телета.

След среща с протестиращите Зарков написа: „Социализмът, в който вярвам, означава уважение към гражданската активност, вслушване в нея и зачитането ѝ.“ Той заяви, че се солидаризира с инициативата, подкрепена с подписите на над 150 000 души, които възразяват срещу третирането на животни с цел печалба.

По думите на Зарков организаторите са подготвили предложения за законодателни промени и са получили много обещания по време на предизборната кампания. Той изрази надежда да бъде намерена политическа воля за изпълнението им и за приемането на подготвените предложения.

Източници: Фокус