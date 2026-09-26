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Крум Зарков подкрепи акция срещу нехуманното третиране на животни

Крум Зарков подкрепи акция срещу нехуманното третиране на животни

26 Септември, 2026 18:54 586 15

  • крум зарков-
  • невидими животни-
  • животни-
  • народно събрание

Стотици доброволци се сменят на 12-часови денонощни смени пред Народното събрание. Инициативата „Седмици в клетка“ е подкрепена с над 150 000 подписа.

Крум Зарков подкрепи акция срещу нехуманното третиране на животни - 1
Снимка: bTV
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Председателят на Националния съвет на БСП Крум Зарков подкрепи гражданската акция „Седмици в клетка“, организирана от „Невидими животни“ срещу нехуманното третиране на животни. В рамките на инициативата пред Народното събрание е поставена клетка, в която стотици доброволци се сменят на 12-часови денонощни смени.

Клетката е пред парламента от сряда, а организаторите планират акцията да продължи две седмици. Основното им искане е прекратяване на клетъчното отглеждане на новородени телета.

След среща с протестиращите Зарков написа: „Социализмът, в който вярвам, означава уважение към гражданската активност, вслушване в нея и зачитането ѝ.“ Той заяви, че се солидаризира с инициативата, подкрепена с подписите на над 150 000 души, които възразяват срещу третирането на животни с цел печалба.

По думите на Зарков организаторите са подготвили предложения за законодателни промени и са получили много обещания по време на предизборната кампания. Той изрази надежда да бъде намерена политическа воля за изпълнението им и за приемането на подготвените предложения.

Източници: Фокус


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Без майтап

    6 0 Отговор
    Българина животно ли е? Ако не е, защо искате да го вкарате в клетка?

    Коментиран от #10

    18:57 26.09.2026

  • 2 Къци стреля в тъмното

    4 0 Отговор
    Тези които се обаждат от името на животните са ми ясни. Мухите ще пазим ли вече или комарите? Може би плъховете и те са умни животни?

    18:59 26.09.2026

  • 3 Горски

    6 1 Отговор
    Ха мъчителя на котки се прави на "хуманист". Това е все едно Ал капоне да се бори с мафията.

    19:00 26.09.2026

  • 4 Да, да

    3 0 Отговор
    Да отиде в Крушовица. Там доят кравите безмилостно, по навик!

    19:00 26.09.2026

  • 5 муцунски

    6 0 Отговор
    скрий се бе, стига дразни

    19:09 26.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Наглост Кацамунска без край!

    1 1 Отговор
    И този изверг ли се обявява "в защита на животните"? И този червен и в червата ли внук на сиреп ДС- началник, съсипал и унищожил не малко човешки животи? Този червен и в червата наглец на снимката забрави ли как удряше малки котенца в стената?! Стига двуличие и лицемерие бе, малко Кацамунче, стига! Я по-добре не си показвай физиономията пред хората, защото с всяка твоя поява по медиите Йотовата губи попе 15 - 20 хиляди гласоподаватели!

    19:19 26.09.2026

  • 9 Ами сега?

    3 0 Отговор
    А срещу нехуманното отношение към редови граждани и наемни работници кога? Няма спор, че отношението към животни има спешна мужда от акция, но хората по маловажни ли са?

    19:28 26.09.2026

  • 10 Европеец

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "Без майтап":

    Съгласен съм с коментара ти.. да попитам това недоразумение на снимката -животните или хората са го избирали..... Хайде стига с това лицемерие...

    Коментиран от #12

    19:31 26.09.2026

  • 11 РЕАЛИСТ

    0 1 Отговор
    Котката на Мая Нешкова и Кирил Икономов, която е била брутално пребита от правосъдния министър Крум Зарков, се казва Ади, на 11 години.

    Приета е в клиника в "Овча купел" с диагноза "абсцес с две отделни кухини". Извършени са й две тежки операции на 27 септември 2019 г.

    19:52 26.09.2026

  • 12 Без майтап

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Европеец":

    Напълно съм съгласен с коментара и..да попитам,за това недоразумение на снимката има ли значение методите как, как да го изберат хората?- Хайде стига с това лицемерие.

    20:00 26.09.2026

  • 13 Ха ха ха

    1 0 Отговор
    Убиецът на котки се загрижил за животните.

    20:48 26.09.2026

  • 14 ШЕФА

    2 0 Отговор
    Горкото мамино иди.тче,чуди се къде да се навре само и само някой да се сети че съществува !

    20:49 26.09.2026

  • 15 ЦСКА Москва

    1 0 Отговор
    Плъх с очила !

    20:50 26.09.2026

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