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Андрей Гюров: Мирът изисква гаранции за сигурност, а не отстъпление пред страха

Андрей Гюров: Мирът изисква гаранции за сигурност, а не отстъпление пред страха

1 Октомври, 2026 09:38 672 35

  • андрей гюров-
  • украйна-
  • нато

Европейската солидарност и единството на НАТО не са външна политика, която наблюдаваме отстрани. Те са част от националната сигурност на България, припомни кандидатът за президент

Андрей Гюров: Мирът изисква гаранции за сигурност, а не отстъпление пред страха - 1
Снимка: Пресцентър &quot;Гюров-Кандев&quot;
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Андрей Гюров изрази вчера позиция по повод позицията на Румен Радев и тезите му за европейската подкрепа за Украйна и риска от ескалация. Гюров подчерта значението на европейското и евроатлантическото единство за сигурността на България и призова действащия български президент да заяви ясно своята позиция.

Пълният текст на позицията на Андрей Гюров:

„Мирът изисква гаранции за сигурност, а не отстъпление пред страха.

Интервюто на Румен Радев поставя важен въпрос за посоката на европейската и българската политика за сигурност.

Когато се говори за “предел” на подкрепата за Украйна, за необходимостта да не се “притиска” Русия и за риска от ядрена ескалация, това вече не е само разговор за войната в Украйна. Това е разговор за това как разбираме сигурността на Европа и България.

Нашата позиция е ясна: всички искаме мир. Въпросът е какъв мир гарантира сигурността на България и Европа.

Дипломацията е необходима. Но тя не е алтернатива на възпирането и съюзите. Дипломацията има сила, когато зад нея стоят единството на Европа, способността на НАТО да възпира и готовността да защитаваме националния си интерес.

Не можем да приемем логиката, че колкото по-голяма е една заплаха за ескалация, включително ядрена, толкова повече Европа трябва сама да ограничава своята сигурност. Ядрената заплаха не може да бъде аргумент за политическо отстъпление.

За България това има пряко значение. Ние сме държава от ЕС и НАТО, на Черно море и на източния фланг на Алианса. Европейската солидарност и единството на НАТО не са външна политика, която наблюдаваме отстрани. Те са част от националната сигурност на България.

Затова е важно българският президент да заяви ясно своята позиция.

Споделя ли той тезите, че европейската подкрепа за Украйна трябва да има “предел“, определен от страха от руска ескалация? Смята ли, че ядреният риск трябва да определя границите на европейската политика за сигурност? И вярва ли, че сигурността на България се гарантира чрез по-силно европейско и евроатлантическо единство?

България не трябва да бъде поставяна между Европа и Русия.

България трябва да бъде в Европа и НАТО не като наблюдател, а като държава, която участва във вземането на решенията за собствената си сигурност.

Мирът е цел. Реален и устойчив мир се постига с гаранции за сигурност, не със заплахи.“


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    31 4 Отговор
    Този е много по-зле и от земляка си Роско Банов!

    09:45 01.10.2026

  • 2 Стоянка Георгиева

    32 4 Отговор
    Още една вчесана подлога с костюм на сцената. Поредната марионетка. ( Цензура).

    Време е за Възраждане!

    09:46 01.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 цъ цъ цъ

    19 4 Отговор
    тоя къв мастит е нее истина

    09:47 01.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 дедо

    19 3 Отговор
    Още един сопол на хоризонта.Раздавач на държавни пари т.е. нашите.Отдавна е сложил наколенките и е готов на всякакви пози и пред всеки го.

    09:51 01.10.2026

  • 8 Българин

    18 4 Отговор
    На този петроханец ще му отива да се кандидатира за президент на Украйна или за мястото на Урсула, но в никакъв случай за президент на Република България!

    09:52 01.10.2026

  • 9 нищо ново

    19 2 Отговор
    Любовта на "жълто-паветните" към Украина и омразата им към България са ни добре известни. Но въпреки всичко , добре е , че "умник" Гюро ни припомни и днес този факт.

    09:56 01.10.2026

  • 10 ЕДГАР КЕЙСИ

    13 3 Отговор
    "ФАКТИ", ЗАЩО ПОСТОЯННО НИ ЗАНИМАВАТЕ С ТОЗИ "НАРКО" ? ? ? ................

    09:57 01.10.2026

  • 11 Лама Гюру

    13 2 Отговор
    Що не давате лични пари на зелето, а дъежавни? Руснаците всеки ден събират дарения за фронта по техните групи

    10:00 01.10.2026

  • 12 Де е Канди ?

    14 2 Отговор
    Коментарът /т.е. бръщолевенето на кухи фрази/ на Гюров не изненадва никого ,слугинското /дори - робското/ преклонение на Петроханските "демократи" пред налудните хрумки на пишман ЕС лидерите са правило , а не изключение . Обаче , не е забавно ! Искаме да чуем и мнението на КАНДИдатът за вице , за да можем хубаво да се посмеем .

    10:01 01.10.2026

  • 13 Ъъъъ не! Само се прави!🤥

    13 2 Отговор
    Не вярвам зализаната кратуна на гюро, пък и тази на милиционера, да издържат ядрен удар! Кух, та дрънка!😂

    10:05 01.10.2026

  • 14 Боко

    7 3 Отговор
    Гълтаща педофилска МЪРША🤮

    10:07 01.10.2026

  • 15 ЕвроПрезидент

    2 13 Отговор
    Не ни трябва руска кокаинова подлога!Гюров е правилният избор!

    10:08 01.10.2026

  • 16 Искам канди, тоя дразни

    6 2 Отговор
    Дайте канди, за да има смях поне. Тоя малограмотен наркоман с претенции без покритие само дразни.

    10:09 01.10.2026

  • 17 Бравос

    7 2 Отговор
    Гюров да не отстъпва пред страха ами да хваща автомата и каската и към фронта:)
    Преди това да подари всичките си пари и имущество на Зельо за да му помогне с покупката на ново имение - този път на Ривиерата:)

    10:10 01.10.2026

  • 18 Мич

    9 2 Отговор
    Тоя "умник" говори точно като Плевнята, а е и умен като него. Реч на комсомолски секретар. Без думи.

    10:11 01.10.2026

  • 19 защо

    8 1 Отговор
    И Гюров ще ни е гаранта. Човека, дето кръшна от казарма.
    На печелившите - честито!

    Коментиран от #22

    10:13 01.10.2026

  • 20 Факти

    7 1 Отговор
    Грознотъпите никога няма да гласуват за умнокрасив като Гюров.

    10:14 01.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Коста

    0 2 Отговор

    До коментар #19 от "защо":

    Кръшнал а?

    Коментиран от #23

    10:23 01.10.2026

  • 23 защо

    3 1 Отговор

    До коментар #22 от "Коста":

    Точно както Германия си отвори въглищните централи по време на Зелената сделка. А ние затваряне ТЕЦ след ТЕЦ.

    10:31 01.10.2026

  • 24 НРБ

    6 2 Отговор
    Украйна не е ЕС и НАТО, нещо бърка понятията Гюро !!! Укрите искаха САЩ и еврейските корпорации и получиха шамари !!!

    10:32 01.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 ГЮРОВ

    0 2 Отговор
    Е къде къде

    По Добре от оная

    Неадекватната ИЛИАНКА.....

    10:52 01.10.2026

  • 27 Тити на Кака

    2 0 Отговор
    Голфър-Гюро с поредната си монументална изява по адрес на Радев и Русия.
    Вероятно си представя Рашата като голф-игрище в процедура на фалит....
    😂

    10:53 01.10.2026

  • 28 Костя дъ Простя

    0 2 Отговор
    А на мен ми казаха

    Че съм Следващият Президент.

    Не ни занимавайте с

    Онези Двамата .

    АЗ и ВОЛГАТА

    Е Истината.

    10:54 01.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Абе,

    3 0 Отговор
    Гяуров за два месеца подари на укристан 20 милиона, стана гарант за 90 милиарда и подписа договор за слугинаж на зеленият шмъркач... За цял мандат какво ще сътвори...

    Коментиран от #32

    11:04 01.10.2026

  • 31 киро лъжеца

    1 0 Отговор
    гюро де го супермен, бре?

    11:10 01.10.2026

  • 32 Кимбърлито Ойл

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "Абе,":

    А и той в схемата,говорител😂🤣🤣

    11:13 01.10.2026

  • 33 681

    1 0 Отговор
    Къв е тоя😂🤣🤣🚾

    11:20 01.10.2026

  • 34 ?????

    2 0 Отговор
    Умее с умен вид да говори безсмислени неща.
    То тва си е запазена марка на умните и красивите.

    11:30 01.10.2026

  • 35 Антей

    1 0 Отговор
    Фрази, фрази....., кухи фрази.
    Поредната куха лейка.

    11:39 01.10.2026

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