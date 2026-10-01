Андрей Гюров изрази вчера позиция по повод позицията на Румен Радев и тезите му за европейската подкрепа за Украйна и риска от ескалация. Гюров подчерта значението на европейското и евроатлантическото единство за сигурността на България и призова действащия български президент да заяви ясно своята позиция.
Пълният текст на позицията на Андрей Гюров:
„Мирът изисква гаранции за сигурност, а не отстъпление пред страха.
Интервюто на Румен Радев поставя важен въпрос за посоката на европейската и българската политика за сигурност.
Когато се говори за “предел” на подкрепата за Украйна, за необходимостта да не се “притиска” Русия и за риска от ядрена ескалация, това вече не е само разговор за войната в Украйна. Това е разговор за това как разбираме сигурността на Европа и България.
Нашата позиция е ясна: всички искаме мир. Въпросът е какъв мир гарантира сигурността на България и Европа.
Дипломацията е необходима. Но тя не е алтернатива на възпирането и съюзите. Дипломацията има сила, когато зад нея стоят единството на Европа, способността на НАТО да възпира и готовността да защитаваме националния си интерес.
Не можем да приемем логиката, че колкото по-голяма е една заплаха за ескалация, включително ядрена, толкова повече Европа трябва сама да ограничава своята сигурност. Ядрената заплаха не може да бъде аргумент за политическо отстъпление.
За България това има пряко значение. Ние сме държава от ЕС и НАТО, на Черно море и на източния фланг на Алианса. Европейската солидарност и единството на НАТО не са външна политика, която наблюдаваме отстрани. Те са част от националната сигурност на България.
Затова е важно българският президент да заяви ясно своята позиция.
Споделя ли той тезите, че европейската подкрепа за Украйна трябва да има “предел“, определен от страха от руска ескалация? Смята ли, че ядреният риск трябва да определя границите на европейската политика за сигурност? И вярва ли, че сигурността на България се гарантира чрез по-силно европейско и евроатлантическо единство?
България не трябва да бъде поставяна между Европа и Русия.
България трябва да бъде в Европа и НАТО не като наблюдател, а като държава, която участва във вземането на решенията за собствената си сигурност.
Мирът е цел. Реален и устойчив мир се постига с гаранции за сигурност, не със заплахи.“
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
09:45 01.10.2026
2 Стоянка Георгиева
Време е за Възраждане!
09:46 01.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 цъ цъ цъ
09:47 01.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 дедо
09:51 01.10.2026
8 Българин
09:52 01.10.2026
9 нищо ново
09:56 01.10.2026
10 ЕДГАР КЕЙСИ
09:57 01.10.2026
11 Лама Гюру
10:00 01.10.2026
12 Де е Канди ?
10:01 01.10.2026
13 Ъъъъ не! Само се прави!🤥
10:05 01.10.2026
14 Боко
10:07 01.10.2026
15 ЕвроПрезидент
10:08 01.10.2026
16 Искам канди, тоя дразни
10:09 01.10.2026
17 Бравос
Преди това да подари всичките си пари и имущество на Зельо за да му помогне с покупката на ново имение - този път на Ривиерата:)
10:10 01.10.2026
18 Мич
10:11 01.10.2026
19 защо
На печелившите - честито!
Коментиран от #22
10:13 01.10.2026
20 Факти
10:14 01.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Коста
До коментар #19 от "защо":Кръшнал а?
Коментиран от #23
10:23 01.10.2026
23 защо
До коментар #22 от "Коста":Точно както Германия си отвори въглищните централи по време на Зелената сделка. А ние затваряне ТЕЦ след ТЕЦ.
10:31 01.10.2026
24 НРБ
10:32 01.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 ГЮРОВ
По Добре от оная
Неадекватната ИЛИАНКА.....
10:52 01.10.2026
27 Тити на Кака
Вероятно си представя Рашата като голф-игрище в процедура на фалит....
😂
10:53 01.10.2026
28 Костя дъ Простя
Че съм Следващият Президент.
Не ни занимавайте с
Онези Двамата .
АЗ и ВОЛГАТА
Е Истината.
10:54 01.10.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Абе,
Коментиран от #32
11:04 01.10.2026
31 киро лъжеца
11:10 01.10.2026
32 Кимбърлито Ойл
До коментар #30 от "Абе,":А и той в схемата,говорител😂🤣🤣
11:13 01.10.2026
33 681
11:20 01.10.2026
34 ?????
То тва си е запазена марка на умните и красивите.
11:30 01.10.2026
35 Антей
Поредната куха лейка.
11:39 01.10.2026