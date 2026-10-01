Венцислав Каравълчев: Връщаме реликви от негръцки манастири на Гърция

Липсата на публична информация около предстоящото предаване на 48 църковни артефакта на Гърция в замяна на тленните останки на цар Самуил буди сериозни притеснения в академичната общност. Според доц. Венцислав Каравълчев от Богословския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, манастирите, от които произхождат въпросните ценности, имат дълбоки исторически връзки с българската култура и не могат да бъдат автоматично определяни като гръцки, съобщават от БГНЕС.
Историческият контекст на манастирите
Договорката предвижда България да върне предмети от манастирите „Панагия Икосифиниса“ на планината Пангей и „Свети Йоан Предтеча“ в Серес, както и от Светата митрополия на Серес и Нигрита. Според доц. Каравълчев обаче, пренасянето на съвременни национални категории към Средновековието е исторически некоректно.
„В никакъв случай не могат да бъдат определени като гръцки. Просто няма Гърция по времето, когато двата манастира възникват“, категоричен е преподавателят, подчертавайки, че съвременното понятие за Гърция съществува едва от XIX век.
Той уточнява, че макар артефактите да са повлияни от византийската културна среда, това не означава, че имат национален гръцки произход. За манастира „Свети Йоан Предтеча“ експертът посочва, че иконостасът и голяма част от иконите в съвременния му вид са създадени от българи от околните села.
Българско влияние и дарители
Историческите връзки с българската духовна традиция се доказват и чрез запазени документи. Доц. Каравълчев припомня наличието на дарствена грамота от цар Иван Шишман, а местните предания свързват светата обител с ученици на свети Иван Рилски, както и с присъствието на свети Ромил Видински и свети Теодосий Търновски.
Сложен исторически пласт обхваща и манастира „Панагия Икосифиниса“.
„Името Икосифиниса е от славянското, няма как да е друго, освен българско - от „кошиница“ или „кошница“, обяснява историкът, допълвайки, че самата обител е разположена в планинска падина, която визуално наподобява кошница.
Тайната около 48-те предмета
Въпреки че теологът признава огромното символно значение на връщането на останките на „великия български владетел“ цар Самуил в София, той критикува липсата на прозрачност относно цената на това завръщане.
„На мен това, което ми прави впечатление и което според мен е обидно за българската общественост, е да се скриват параметрите на това, което се случва“, заявява доц. Каравълчев пред БГНЕС.
Към момента не е ясно дали сред 48-те предмета има ръкописи, чудотворни икони, църковна утвар или мощи на светци, нито е представен публичен опис.
„Имаме и много ръкописи. Ще връщаме ли ръкописи? Няма ли да връщаме? Как ще се случи? Това е пълна тайна“, пита реторично той и добавя, че за академичната общност е недопустимо подобна информация да се укрива умишлено.
В края на разговора ученият обобщава риска от липсата на конкретика: „48 предмета. Какви са те? Могат да бъдат 48 диаманта „Кох-и-Нор“, могат да бъдат 48 стъклени мъниста или пластмасови мъниста. Има разлика.“
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #5, #10, #21
09:42 01.10.2026
2 значи
09:42 01.10.2026
3 Сийка
09:44 01.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Никой
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Не те е излъгал бе Тома Неверни. Костите са истински, проблемът е, че май даваме в повече, отколкото е нужно!
Коментиран от #8, #19
09:47 01.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 троянския кон
Коментиран от #13
09:54 01.10.2026
8 Ехо
До коментар #5 от "Никой":Как може да дадеш повече след като получаваш цар. Ако македонците го бяха получили? На българина няма угодия, за това и администрацията ни не проявава никаква инициатива и си а кара лека по-лека.
09:54 01.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Ми тогава
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Да се спре сделката ли?
09:57 01.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Анджо
10:00 01.10.2026
13 Обаче
До коментар #7 от "троянския кон":В европейски план "подаръка" показва държавно признание от гръцка страна за оспорвана от РСМ историческа истина.
10:02 01.10.2026
14 Никой
10:03 01.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Цял живот
Заг0беняци
10:18 01.10.2026
17 защо
10:19 01.10.2026
18 След
10:23 01.10.2026
19 007 лиценз ту кил
До коментар #5 от "Никой":Това, че разменяме останките на Цар Самуил срещу наши БЪЛГАРСКИ артефакти не е проблем. Народ без история е нищо, а истинската история струва много повече от няколко златни предмета, които и без това никой не е виждал. Все пак, който иска да ги види може да отиде в музея в Солун. В Гърция освен плажове и таверни има и музеи.
10:28 01.10.2026
20 Запознат
10:31 01.10.2026
21 Ми не
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Виждам факти в наша полза напротив.
10:31 01.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Бате Бойко
10:41 01.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Хора
Коментиран от #38
10:50 01.10.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 г@йдатигонатури
До коментар #29 от "Гай Турий":ам той нали от ваште ма
11:03 01.10.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Пламен
11:10 01.10.2026
36 Единственото
11:12 01.10.2026
37 Снежанка Димитрова
. Ахил. След.ксъо се освободят от останките на цар Самуил, това място ще останели,като частица от българската история или ще бъде заличено.
11:27 01.10.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 ми за
11:30 01.10.2026