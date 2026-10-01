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Венцислав Каравълчев: Връщаме реликви от негръцки манастири на Гърция

Венцислав Каравълчев: Връщаме реликви от негръцки манастири на Гърция

1 Октомври, 2026 09:39 1 228 39

  • венцислав каравълчев-
  • реликви-
  • манастири-
  • гърция-
  • цар самуил

Обществото не знае какви ценности ще предаде България

Венцислав Каравълчев: Връщаме реликви от негръцки манастири на Гърция - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Липсата на публична информация около предстоящото предаване на 48 църковни артефакта на Гърция в замяна на тленните останки на цар Самуил буди сериозни притеснения в академичната общност. Според доц. Венцислав Каравълчев от Богословския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, манастирите, от които произхождат въпросните ценности, имат дълбоки исторически връзки с българската култура и не могат да бъдат автоматично определяни като гръцки, съобщават от БГНЕС.

Историческият контекст на манастирите

Договорката предвижда България да върне предмети от манастирите „Панагия Икосифиниса“ на планината Пангей и „Свети Йоан Предтеча“ в Серес, както и от Светата митрополия на Серес и Нигрита. Според доц. Каравълчев обаче, пренасянето на съвременни национални категории към Средновековието е исторически некоректно.

„В никакъв случай не могат да бъдат определени като гръцки. Просто няма Гърция по времето, когато двата манастира възникват“, категоричен е преподавателят, подчертавайки, че съвременното понятие за Гърция съществува едва от XIX век.

Той уточнява, че макар артефактите да са повлияни от византийската културна среда, това не означава, че имат национален гръцки произход. За манастира „Свети Йоан Предтеча“ експертът посочва, че иконостасът и голяма част от иконите в съвременния му вид са създадени от българи от околните села.

Българско влияние и дарители

Историческите връзки с българската духовна традиция се доказват и чрез запазени документи. Доц. Каравълчев припомня наличието на дарствена грамота от цар Иван Шишман, а местните предания свързват светата обител с ученици на свети Иван Рилски, както и с присъствието на свети Ромил Видински и свети Теодосий Търновски.

Сложен исторически пласт обхваща и манастира „Панагия Икосифиниса“.

„Името Икосифиниса е от славянското, няма как да е друго, освен българско - от „кошиница“ или „кошница“, обяснява историкът, допълвайки, че самата обител е разположена в планинска падина, която визуално наподобява кошница.

Тайната около 48-те предмета

Въпреки че теологът признава огромното символно значение на връщането на останките на „великия български владетел“ цар Самуил в София, той критикува липсата на прозрачност относно цената на това завръщане.

„На мен това, което ми прави впечатление и което според мен е обидно за българската общественост, е да се скриват параметрите на това, което се случва“, заявява доц. Каравълчев пред БГНЕС.

Към момента не е ясно дали сред 48-те предмета има ръкописи, чудотворни икони, църковна утвар или мощи на светци, нито е представен публичен опис.

„Имаме и много ръкописи. Ще връщаме ли ръкописи? Няма ли да връщаме? Как ще се случи? Това е пълна тайна“, пита реторично той и добавя, че за академичната общност е недопустимо подобна информация да се укрива умишлено.

В края на разговора ученият обобщава риска от липсата на конкретика: „48 предмета. Какви са те? Могат да бъдат 48 диаманта „Кох-и-Нор“, могат да бъдат 48 стъклени мъниста или пластмасови мъниста. Има разлика.“


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    10 13 Отговор
    Връщаме цялата военна плячка от Първата световна война срещу фалшиви кокали.Данайците пак ни излъгаха.

    Коментиран от #5, #10, #21

    09:42 01.10.2026

  • 2 значи

    10 6 Отговор
    връщаме наши реликви за мощите на цар Самуил

    09:42 01.10.2026

  • 3 Сийка

    13 5 Отговор
    Човекът е абсолютно прав!! Знаем какво получаваме, не знаем какво даваме!!!!

    09:44 01.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Никой

    5 5 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Не те е излъгал бе Тома Неверни. Костите са истински, проблемът е, че май даваме в повече, отколкото е нужно!

    Коментиран от #8, #19

    09:47 01.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 троянския кон

    1 5 Отговор
    Подаръкът с костите на Самуил погребани на остров (сега гръцка неутрална територия), поражда само състезателни спорове между историци на РБ и РСМ, докато на софийска територия поражда съседска политическа завист, водеща до насаждана ненавист.

    Коментиран от #13

    09:54 01.10.2026

  • 8 Ехо

    8 2 Отговор

    До коментар #5 от "Никой":

    Как може да дадеш повече след като получаваш цар. Ако македонците го бяха получили? На българина няма угодия, за това и администрацията ни не проявава никаква инициатива и си а кара лека по-лека.

    09:54 01.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Ми тогава

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Да се спре сделката ли?

    09:57 01.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Анджо

    8 5 Отговор
    радев ни продава на чужди държави без пари.

    10:00 01.10.2026

  • 13 Обаче

    6 2 Отговор

    До коментар #7 от "троянския кон":

    В европейски план "подаръка" показва държавно признание от гръцка страна за оспорвана от РСМ историческа истина.

    10:02 01.10.2026

  • 14 Никой

    3 1 Отговор
    Гърците трябва да дадат още неща, за да е равностойна сделка, а не да се спира, това че сме будали се знае открай време.

    10:03 01.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Цял живот

    3 2 Отговор
    Дрънкате празни приказки под публикациите и държавата Ви тъне в л....
    Заг0беняци

    10:18 01.10.2026

  • 17 защо

    2 2 Отговор
    И какво предлагате г-н доценте? Да цакнем гърците с "пластмасови мъниста" ли?

    10:19 01.10.2026

  • 18 След

    5 0 Отговор
    Като няма налична информация и ако всичко е направено на тъмно което е характерно за България какво доверие да имаме ? Аз не вярвам на никой за нищо в живота защото изстрадах.

    10:23 01.10.2026

  • 19 007 лиценз ту кил

    0 2 Отговор

    До коментар #5 от "Никой":

    Това, че разменяме останките на Цар Самуил срещу наши БЪЛГАРСКИ артефакти не е проблем. Народ без история е нищо, а истинската история струва много повече от няколко златни предмета, които и без това никой не е виждал. Все пак, който иска да ги види може да отиде в музея в Солун. В Гърция освен плажове и таверни има и музеи.

    10:28 01.10.2026

  • 20 Запознат

    3 3 Отговор
    Поразровете се повече, даваме някакви гръцки ценни църковни предмети, ръкописи не даваме! Добра сделка правиме

    10:31 01.10.2026

  • 21 Ми не

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Виждам факти в наша полза напротив.

    10:31 01.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Бате Бойко

    2 0 Отговор
    Аз щях да дам и ръкописите, барабар с всичките музеи, понеже съм умен и послушен

    10:41 01.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Хора

    3 0 Отговор
    Има комунистическа цензура за Шипка!

    Коментиран от #38

    10:50 01.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 г@йдатигонатури

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "Гай Турий":

    ам той нали от ваште ма

    11:03 01.10.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Пламен

    0 4 Отговор
    Ограбените манастири са гръцки и всички текстове са на гръцки. Връщаме откраднатото

    11:10 01.10.2026

  • 36 Единственото

    2 0 Отговор
    Успокоение от всички неща които се случват е че не гласувам за тези които ги правят и те си носят отговорността.

    11:12 01.10.2026

  • 37 Снежанка Димитрова

    0 0 Отговор
    За мен остава въпросът ;Каква.ще е съдбата на църквата построена от Самуил на Св
    . Ахил. След.ксъо се освободят от останките на цар Самуил, това място ще останели,като частица от българската история или ще бъде заличено.

    11:27 01.10.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 ми за

    0 0 Отговор
    Номерацията не ми се говори изобщо.

    11:30 01.10.2026

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