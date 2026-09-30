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Абровски: Производството на розов цвят у нас се увеличава с 31% спрямо предходната година

Абровски: Производството на розов цвят у нас се увеличава с 31% спрямо предходната година

30 Септември, 2026 17:01 489 7

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Розите са най-големият ни приоритет в момента, каза земеделският министър

Абровски: Производството на розов цвят у нас се увеличава с 31% спрямо предходната година - 1
Снимка: МЗХ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Производството на розов цвят в България се увеличава с 31% през 2026 г., спрямо предходната година. Това съобщи министърът на земеделието и храните Пламен Абровски по време на заседание на Консултативния съвет по маслодайна роза в МЗХ. На Съвета присъства и заместник-министърът на земеделието и храните Янислав Янчев, както и представители на браншови организации и заинтересовани страни от сектора.

„Розите са най-големият ни приоритет в момента. Не съм спирал да поставям темата за подпомагането в този сектор на всеки Съвет на министрите на земеделието в Брюксел“, заяви министър Абровски. Той подчерта, че усилията на Министерството са насочени към осигуряване на целеви бюджет за маслодайната роза в европейски регламент, по подобие на предвидената отделна подкрепа при млякото. Целта е секторът да разполага със самостоятелен финансов ресурс, който да не зависи единствено от националните решения.

Министър Абровски отбеляза още, че защитата на интересите на българските розопроизводители на европейско ниво е предизвикателство и темата остава сред основните ни приоритети. Той акцентира на значението на страната ни като производител на ценно розово масло. „След като произвеждаме нещо уникално, трябва и да контролираме неговото качество. Държавата е необходимо да може да гарантира във всеки един момент, че това, което се продава е автентичен продукт“, подчерта министърът. Той информира, че са осигурени средства за създаването на лаборатория за контрол на качеството на розовото масло и има решение на Министерския съвет за това. По думите му изграждането ѝ ще допринесе за гарантиране на качеството и доверие към него.

По данни на МЗХ през 2026 г. произведеното количество розов цвят достига 9 555,9 тона при 6 607,8 тона през 2025 г. Това представлява увеличение с 31% на годишна база. През настоящата кампания са реализирани за преработка 9 308,7 тона розов цвят, или около 98% от произведеното количество. Преработените количества възлизат на 9 290,4 тона, което е с 41% повече спрямо предходната година. Към 30 септември 2026 г. общата регистрирана площ с насаждения от маслодайна роза е 5 336 хектара, а броят на регистрираните розопроизводители е 2 975. В регистъра са вписани 82 преработватели на розово масло и 57 обекта за преработка на розов цвят.

Предприети са действия за актуализиране на регистъра в съответствие с фактическото състояние на насажденията. Предвижда се през 2027 г., по време на цъфтежа, да бъде извършена пълна повторна инвентаризация на насажденията с маслодайна роза.

Участниците в Консултативния съвет обсъдиха актуалното състояние на сектора, препаратите за растителна защита, работната ръка, възможностите за по-устойчива подкрепа на производителите и необходимостта от гарантиране на качеството и конкурентоспособността на българското розово масло.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бгполитик

    0 1 Отговор
    ВДИГАМЕ ЦЕНИТЕ!!!

    17:05 30.09.2026

  • 2 Европеец

    3 1 Отговор
    Най-слабият земеделски министър.... Кадър на ИТН, сега станал регресист Мунчов.....

    17:06 30.09.2026

  • 3 ДрайвингПлежър

    3 1 Отговор
    Поредния идиот за министър - или мръсник, зависи как го погледнеш!

    Производството "се увеличава" заради добрата година с добри аграрно-кллиматични условия, не защото имаме нови площи засяти с маслодайна роза! Догодина ако е сушава производството само господ знае с колко ще падне щото нищо вече не се напоява!

    Та или е тъпанар да не хваща или е мръсник да поднася манипулаци! И в двата случая не знае от коя страна се държи мотика!

    17:06 30.09.2026

  • 4 Политко

    2 1 Отговор
    По некадърен министър не е имало до сега

    17:06 30.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Студопор

    1 1 Отговор
    Производството се е увеличило с 31%. И колко е сега??
    Хората си закриват бизнеса. Изкореняват розите, тия викат розите им били приоритет.

    17:28 30.09.2026

  • 7 Исторически факти

    0 0 Отговор
    Абровски: Производството на розов цвят у нас се увеличава с 31% спрямо предходната година. Ами то и производството на грозде у нас се увеличава с 31% спрямо предходната година и кво от това?...

    17:51 30.09.2026

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