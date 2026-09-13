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Ново огнище на шарка по овцете и козите в Кърджалийско

Ново огнище на шарка по овцете и козите в Кърджалийско

13 Септември, 2026 11:48 447 15

  • шарка-
  • овце-
  • крумовград-
  • заболяване

БАБХ е установила заболяването в животновъден обект в село Поточница, въведени са защитна и надзорна зона

Ново огнище на шарка по овцете и козите в Кърджалийско - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Българската агенция по безопасност на храните е установила ново огнище на шарка по овцете и козите в област Кърджали. Заболяването е констатирано в животновъден обект в село Поточница, община Крумовград, където се отглеждат 101 овце.

Случаят е определен като вторично възникнало огнище. До установяването му се е стигнало след сигнал от стопаните за поява на клинични признаци на заболяването. По информация на БАБХ собствениците са оказали съдействие на ветеринарните власти.

Заради новото огнище са въведени ограничителни мерки в района.

Защитна зона около огнището

Около засегнатия животновъден обект е определена 5-километрова защитна зона. Тя обхваща населени места в общините Крумовград и Стамболово.

Определена е и 20-километрова надзорна зона, която включва значително по-голям брой населени места в областите Кърджали и Хасково.

Мерките са насочени към ограничаване на разпространението на заболяването и включват засилен ветеринарен контрол върху животните и движението им.

Заболяването се разпространява

Новото огнище в Поточница е поредният случай на шарка по овцете и козите в региона. Само преди дни БАБХ съобщи и за друго вторично огнище в село Тянево, област Хасково, където се отглеждат 504 овце.

В края на август и началото на септември бяха установени и други огнища в региона, което наложи въвеждането на допълнителни ограничителни мерки.

Ветеринарните власти продължават да следят ситуацията и да предприемат действия при установяване на нови случаи.

Основната цел на мерките е да бъде ограничено разпространението на заболяването между животновъдните обекти и да се предотврати разширяването на засегнатите райони.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 селяк

    17 1 Отговор
    "Ново огнище" декек иде време да са вкарва още замразено месо от преди 20-30 години. и трябва нашето да се избие предварително

    11:51 13.09.2026

  • 2 На БАБА фърчилото

    10 2 Отговор
    А огнищата на ПРОСТАЩИНА и БОЙКОВЩИНА по нещо наречено ШАЙКА-герб , с тях какво става ?

    11:54 13.09.2026

  • 3 България 🇧🇬

    11 1 Отговор
    ШАРКАТА ЧУМА ИДВА ОТ ПАРЛАМЕНТА ТАМ Е ОГНИЩЕТО 👹 ПРОГРЕСИВНА МАФИЯ -СТАРАТА ПЕСЕН НА БОРИСОВ И ПЕЕВСКИ ПРОДЪЛЖАВА 👹

    Коментиран от #15

    11:56 13.09.2026

  • 4 Една Страна !

    9 1 Отговор
    Която На Времето !

    Експортираше !

    Агнешко Месо !

    Коментиран от #5

    11:59 13.09.2026

  • 5 Но Сега !

    9 1 Отговор

    До коментар #4 от "Една Страна !":

    Овчарите !

    Станаха !

    Ченгета !

    12:01 13.09.2026

  • 6 Цончо ганев педала

    3 1 Отговор
    Прогресивна България продължението на ГЕРБ И ДПС под друго Название и друг АРТИСТ генерал Радев .... Над 100 дни управление и Няма осъден политик ?Пеевски, Борисов,Желязков,Прокопиев, Копанара Костадинов и др. ... ДЕРМЕНДЖИЕВ КЪДЕ СИ ???

    12:06 13.09.2026

  • 7 Много Работи !

    4 0 Отговор
    В България !

    И Все !

    Нови !

    12:09 13.09.2026

  • 8 Цончо ганев педала

    4 3 Отговор
    Прогресивна България продължението на ГЕРБ И ДПС под друго Название и друг АРТИСТ генерал Радев .... Над 100 дни управление и Няма осъден политик ?Пеевски, Борисов,Желязков,Прокопиев, Копанара Костадинов и др. ... ДЕРМЕНДЖИЕВ КЪДЕ СИ ???

    12:09 13.09.2026

  • 9 Как пък

    6 1 Отговор
    тази шарка само по овцете ходи!? Как нито веднъж не нападна парламента - та да се куртулисаме...

    12:10 13.09.2026

  • 10 Интересно

    7 1 Отговор
    Пак ли някой има уреден внос от нечии стари резерви?

    12:10 13.09.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Дядо Влайчо

    2 0 Отговор
    ДА СЕ ИЗБИЯТ КОЧОВЕТЕ НА ОВЦЕВЪДСТВОТО - БОРИСОВ,ПЕЕВСКИ, ПРОКОПИЕВ, ЖЕЛЯЗКОВ, КОСТАДИНОВ, РАДЕВ.

    12:21 13.09.2026

  • 13 Или си измислят болести,

    4 0 Отговор
    или ги заразяват целенасочено тези животни, май не само у нас. Целта е да ни направят зависими от изкуствените храни, които продават веригите и да ни отслабят физически и духовно.

    12:33 13.09.2026

  • 14 дано

    0 0 Отговор
    се лепне тая шарка по зелените начело с Гумен
    та да се види истинския им цвят

    12:44 13.09.2026

  • 15 Чумата

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "България 🇧🇬":

    да ги тръшне, тези 240 хран-тутници, и после холера та до 9-то коляно, паразитни тений, оплетени кат свински черва. И Р. Р. лаладжия от класа, народеее какво стана с нас???

    12:48 13.09.2026

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