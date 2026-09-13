Ново огнище на шарка по овцете и козите в Кърджалийско

Българската агенция по безопасност на храните е установила ново огнище на шарка по овцете и козите в област Кърджали. Заболяването е констатирано в животновъден обект в село Поточница, община Крумовград, където се отглеждат 101 овце.

Случаят е определен като вторично възникнало огнище. До установяването му се е стигнало след сигнал от стопаните за поява на клинични признаци на заболяването. По информация на БАБХ собствениците са оказали съдействие на ветеринарните власти.

Заради новото огнище са въведени ограничителни мерки в района.

Защитна зона около огнището

Около засегнатия животновъден обект е определена 5-километрова защитна зона. Тя обхваща населени места в общините Крумовград и Стамболово.

Определена е и 20-километрова надзорна зона, която включва значително по-голям брой населени места в областите Кърджали и Хасково.

Мерките са насочени към ограничаване на разпространението на заболяването и включват засилен ветеринарен контрол върху животните и движението им.

Заболяването се разпространява

Новото огнище в Поточница е поредният случай на шарка по овцете и козите в региона. Само преди дни БАБХ съобщи и за друго вторично огнище в село Тянево, област Хасково, където се отглеждат 504 овце.

В края на август и началото на септември бяха установени и други огнища в региона, което наложи въвеждането на допълнителни ограничителни мерки.

Ветеринарните власти продължават да следят ситуацията и да предприемат действия при установяване на нови случаи.

Основната цел на мерките е да бъде ограничено разпространението на заболяването между животновъдните обекти и да се предотврати разширяването на засегнатите райони.