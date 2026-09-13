Ново огнище на шарка по овцете и козите в Кърджалийско

Българската агенция по безопасност на храните е установила ново огнище на шарка по овцете и козите в област Кърджали. Заболяването е констатирано в животновъден обект в село Поточница, община Крумовград, където се отглеждат 101 овце.
Случаят е определен като вторично възникнало огнище. До установяването му се е стигнало след сигнал от стопаните за поява на клинични признаци на заболяването. По информация на БАБХ собствениците са оказали съдействие на ветеринарните власти.
Заради новото огнище са въведени ограничителни мерки в района.
Защитна зона около огнището
Около засегнатия животновъден обект е определена 5-километрова защитна зона. Тя обхваща населени места в общините Крумовград и Стамболово.
Определена е и 20-километрова надзорна зона, която включва значително по-голям брой населени места в областите Кърджали и Хасково.
Мерките са насочени към ограничаване на разпространението на заболяването и включват засилен ветеринарен контрол върху животните и движението им.
Заболяването се разпространява
Новото огнище в Поточница е поредният случай на шарка по овцете и козите в региона. Само преди дни БАБХ съобщи и за друго вторично огнище в село Тянево, област Хасково, където се отглеждат 504 овце.
В края на август и началото на септември бяха установени и други огнища в региона, което наложи въвеждането на допълнителни ограничителни мерки.
Ветеринарните власти продължават да следят ситуацията и да предприемат действия при установяване на нови случаи.
Основната цел на мерките е да бъде ограничено разпространението на заболяването между животновъдните обекти и да се предотврати разширяването на засегнатите райони.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 селяк
11:51 13.09.2026
2 На БАБА фърчилото
11:54 13.09.2026
3 България 🇧🇬
Коментиран от #15
11:56 13.09.2026
4 Една Страна !
Експортираше !
Агнешко Месо !
Коментиран от #5
11:59 13.09.2026
5 Но Сега !
До коментар #4 от "Една Страна !":Овчарите !
Станаха !
Ченгета !
12:01 13.09.2026
6 Цончо ганев педала
12:06 13.09.2026
7 Много Работи !
И Все !
Нови !
12:09 13.09.2026
8 Цончо ганев педала
12:09 13.09.2026
9 Как пък
12:10 13.09.2026
10 Интересно
12:10 13.09.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Дядо Влайчо
12:21 13.09.2026
13 Или си измислят болести,
12:33 13.09.2026
14 дано
та да се види истинския им цвят
12:44 13.09.2026
15 Чумата
До коментар #3 от "България 🇧🇬":да ги тръшне, тези 240 хран-тутници, и после холера та до 9-то коляно, паразитни тений, оплетени кат свински черва. И Р. Р. лаладжия от класа, народеее какво стана с нас???
12:48 13.09.2026