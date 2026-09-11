Нападателите на възрастен в Крушевец очаквали 100 000 евро в празен дом

Тримата мъже, обвинени за жестокия грабеж в село Крушевец, остават за постоянно в ареста. Те имали предварителна информация, че в дома се съхраняват 100 000 евро и че вътре няма хора. Когато собственикът ги заварил, те го нападнали, пребили и измъчвали, за да им покаже къде държи парите и ценностите си, съобщи бТВ.

Сигналът е подаден около 5 часа сутринта в четвъртък. Собственикът на къщата Стоян чул шум в двора малко след 2 часа и излязъл да провери какво се случва.

„Първо един човек изскочи, после още един. Удариха ме отзад по главата, паднах, а двама ме хванаха и започнаха да казват: „Давай парите“, разказа пострадалият.

По данни на прокуратурата мъжът бил ударен в тила, загубил равновесие и паднал на земята. Нападателите продължили да го удрят.

Стоян твърди, че извършителите изгаряли ръцете му с пламък, за да го принудят да разкрие къде държи парите и златото. Преди да избягат, го заплашили с убийство, ако потърси полицията.

„Казаха ми: „Тук ще те пуснем, но няма да търсиш полиция и да звъниш на 112. Ако потърсиш някого, ще дойдем и ще те убием“, разказа още той.

От дома са отнети 2000 долара, 500 евро, около 200 златни пендара, мобилен и стационарен телефон. Откраднатите вещи са открити и иззети при последвалите полицейски действия.

За случая първоначално са задържани четирима души – трима мъже и жена. Пред съда се изправиха Николай, Петър и Коста. Двама от тях са осъждани, а третият е реабилитиран. Единият обвиняем е направил пълни самопризнания и е изразил разкаяние за извършеното.

Защитата на Коста поиска по-лека мярка и заяви, че той е готов да внесе гаранция от 5000 евро.

„Ще настояваме за домашен арест или гаранция. Имаме своите мотиви и ще ги предоставим на съда“, заяви адвокатът му Иван Иванов.

Според разследването тримата били маскирани. Те твърдят, че са били подведени с информацията, че в дома има 100 000 евро, но няма хора. Когато се натъкнали на собственика обаче, го нападнали.

„Когато е влязъл в дома си, изненадващо му е нанесен удар в областта на тила. Той загубил равновесие и паднал на земята. След това са продължили да го удрят“, заяви говорителят на Районната прокуратура в Бургас Щелиян Димитров.

Съдът прие, че има достатъчно данни за съпричастността на тримата към престъплението, и ги остави за постоянно в ареста.