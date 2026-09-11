Румен Радев проведе среща с групата на посланиците от страните членки на ЕС и представителството на ЕК

Министър-председателят Румен Радев проведе среща с групата на посланиците от страните членки на ЕС и представителството на Европейската комисия. Домакин на срещата беше посланикът на Ирландия Катрин Банън, чиято държава пое от началото на месец юли ротационното Председателство на Съвета на ЕС.
В хода на разговора бяха обсъдени актуални въпроси от дневния ред на ЕС, сред тях фокусирането на Съюза върху проблемите, свързани с конкурентоспособността, сигурността и инфраструктурната свързаност. Отчитайки новата важната роля на одобрения Европейски фонд за конкурентоспособност, премиерът Радев отбеляза необходимостта от гарантирането на реален достъп и на по-слабо развитите държави членки до предлаганите ресурси.
По този начин се гарантира равнопоставеност и „индустриална кохезия“. Същевременно специално внимание бе отделено на водените дискусии за приемането на новата Многогодишна финансова рамка на Европейския съюз. Премиерът Радев подкрепи новия фокус, но същевременно изтъкна, че тези въпроси не трябва да бъдат за сметка на основополагащи политики на ЕС като кохезионната политика и Общата селскостопанска политика. В тази връзка премиерът очерта новите измерения на кохезионната политика, която следва да навлезе по-активно в сфери като наука, образование, развойна дейност.
Министър-председателят Румен Радев пожела успех на Ирландия в изпълнението на заявените приоритети в рамките на нейното Председателство на Съвета на ЕС до края на настоящата година.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Директора👨✈️
Направи нещо, защото иначе зимата ще има манифестации. Стига само се показваш по банкети!
Коментиран от #3, #6, #10, #13, #17, #20
16:48 11.09.2026
2 Радев
Коментиран от #15
16:48 11.09.2026
3 Всичко
До коментар #1 от "Директора👨✈️":е в левро !
16:49 11.09.2026
4 Сатана Z
16:54 11.09.2026
5 Симеон
16:56 11.09.2026
6 Чичо Румба
До коментар #1 от "Директора👨✈️":Не може стандартът ви на живот да по-висок от на руснаците.
Ще се погрижа да обеднеете.💸💸💸
16:57 11.09.2026
7 Димитров майстора
16:57 11.09.2026
8 Само
16:59 11.09.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Тик-Ток
17:12 11.09.2026
12 Ала Бала - на воденицата
Алоо ,засега в дневния ред на ЕС е само украина ,и замразените пари на раша ,война и оръжия ,нито кохезии нито мохезии ,нах.й бл.т !
17:13 11.09.2026
13 Тик-Ток
До коментар #1 от "Директора👨✈️":За юрото се оплачи на Тиквата Прасето и Простокирчовците
17:13 11.09.2026
14 Въх ще омра от смях
17:13 11.09.2026
15 ФАКТ Е
До коментар #2 от "Радев":Чилийско лекарство за комунисти.Пиночетмицилин- 100% гаранция!
Комунистите са по-големи садисти от фашистите.
Всички знаят за газовите камери на Хитлер,
където са вкарвани да се "изкъпят"
и са умирали в агония.
Малцина знаят за "женската баня" на ъгъла на Лъвов мост,
в бившият софийски профсъюзен дом.
Жените са вкарвани да се "изкъпят"
и след като са заключени в кабинката, от душа потича вряла пара.
Месата на агонизиращите жени са сварявани до кокъл
и провисвали, като зловещи парцали.
След това женските пихтии са товарени на камионетка
и са откарвани до пропастта на всеизвестната Черната скала.
Комунисти ли са Радев и Йотова?
Или само са наследниците на садистите?
17:24 11.09.2026
16 Събор на желаещите
17:28 11.09.2026
17 По точно
До коментар #1 от "Директора👨✈️":Истинският русофил обича повече Русия, отколкото България. За него България е страна, която е длъжна само да обслужва интересите на Русия. Затова стандартът на живот на българина трябва да е значително по-нисък от този в Русия.
17:29 11.09.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Чики чики бум
17:34 11.09.2026
20 Така де
До коментар #1 от "Директора👨✈️":Радев си върти проруската антиевропейска политика, а лидерите на ЕС го канят навсякъде и му се радват.
17:36 11.09.2026
21 Чики чики бум
17:36 11.09.2026
22 Разбира Му !
От Наука !
Коментиран от #23
17:47 11.09.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.