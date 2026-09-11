Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Румен Радев проведе среща с групата на посланиците от страните членки на ЕС и представителството на ЕК

Румен Радев проведе среща с групата на посланиците от страните членки на ЕС и представителството на ЕК

11 Септември, 2026 16:44 920 24

  • румен радев-
  • посланици-
  • ес

Специално внимание бе отделено на водените дискусии за приемането на новата Многогодишна финансова рамка на ЕС

Румен Радев проведе среща с групата на посланиците от страните членки на ЕС и представителството на ЕК - 1
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Министър-председателят Румен Радев проведе среща с групата на посланиците от страните членки на ЕС и представителството на Европейската комисия. Домакин на срещата беше посланикът на Ирландия Катрин Банън, чиято държава пое от началото на месец юли ротационното Председателство на Съвета на ЕС.

В хода на разговора бяха обсъдени актуални въпроси от дневния ред на ЕС, сред тях фокусирането на Съюза върху проблемите, свързани с конкурентоспособността, сигурността и инфраструктурната свързаност. Отчитайки новата важната роля на одобрения Европейски фонд за конкурентоспособност, премиерът Радев отбеляза необходимостта от гарантирането на реален достъп и на по-слабо развитите държави членки до предлаганите ресурси.

По този начин се гарантира равнопоставеност и „индустриална кохезия“. Същевременно специално внимание бе отделено на водените дискусии за приемането на новата Многогодишна финансова рамка на Европейския съюз. Премиерът Радев подкрепи новия фокус, но същевременно изтъкна, че тези въпроси не трябва да бъдат за сметка на основополагащи политики на ЕС като кохезионната политика и Общата селскостопанска политика. В тази връзка премиерът очерта новите измерения на кохезионната политика, която следва да навлезе по-активно в сфери като наука, образование, развойна дейност.

Министър-председателят Румен Радев пожела успех на Ирландия в изпълнението на заявените приоритети в рамките на нейното Председателство на Съвета на ЕС до края на настоящата година.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Директора👨‍✈️

    17 1 Отговор
    Чичо Румба, нафтата стана 2 лева, което си е 4 лв. Заплатите ни на нас още са в левове, нищо че пише Евро, ама всичко разделихте на две. Цените обаче умножихте по две.
    Направи нещо, защото иначе зимата ще има манифестации. Стига само се показваш по банкети!

    Коментиран от #3, #6, #10, #13, #17, #20

    16:48 11.09.2026

  • 2 Радев

    8 1 Отговор
    Още от същото !

    Коментиран от #15

    16:48 11.09.2026

  • 3 Всичко

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Директора👨‍✈️":

    е в левро !

    16:49 11.09.2026

  • 4 Сатана Z

    3 6 Отговор
    Сега жълтопаветната цифка Гюров ще се изкаже по телевизора как ще спечели калъфка на изборите.

    16:54 11.09.2026

  • 5 Симеон

    1 0 Отговор
    Много постна маса!

    16:56 11.09.2026

  • 6 Чичо Румба

    7 3 Отговор

    До коментар #1 от "Директора👨‍✈️":

    Не може стандартът ви на живот да по-висок от на руснаците.
    Ще се погрижа да обеднеете.💸💸💸

    16:57 11.09.2026

  • 7 Димитров майстора

    2 0 Отговор
    На трапезата...

    16:57 11.09.2026

  • 8 Само

    2 0 Отговор
    със софри не става !

    16:59 11.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Тик-Ток

    2 1 Отговор
    Бла- Бла и никой не вярва на другия и всеки си гледа интереса ,и всички си говорят глупости като знаят че нищо няма да стане

    17:12 11.09.2026

  • 12 Ала Бала - на воденицата

    2 1 Отговор
    "В хода на разговора бяха обсъдени актуални въпроси от дневния ред на ЕС, сред тях фокусирането на Съюза върху проблемите, свързани с конкурентоспособността, сигурността и инфраструктурната свързаност."

    Алоо ,засега в дневния ред на ЕС е само украина ,и замразените пари на раша ,война и оръжия ,нито кохезии нито мохезии ,нах.й бл.т !

    17:13 11.09.2026

  • 13 Тик-Ток

    2 4 Отговор

    До коментар #1 от "Директора👨‍✈️":

    За юрото се оплачи на Тиквата Прасето и Простокирчовците

    17:13 11.09.2026

  • 14 Въх ще омра от смях

    5 0 Отговор
    Румба ,дрона къв е ,?😄😄😄😄

    17:13 11.09.2026

  • 15 ФАКТ Е

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Радев":

    Чилийско лекарство за комунисти.Пиночетмицилин- 100% гаранция!

    Комунистите са по-големи садисти от фашистите.
    Всички знаят за газовите камери на Хитлер,
    където са вкарвани да се "изкъпят"
    и са умирали в агония.

    Малцина знаят за "женската баня" на ъгъла на Лъвов мост,
    в бившият софийски профсъюзен дом.
    Жените са вкарвани да се "изкъпят"
    и след като са заключени в кабинката, от душа потича вряла пара.
    Месата на агонизиращите жени са сварявани до кокъл
    и провисвали, като зловещи парцали.

    След това женските пихтии са товарени на камионетка
    и са откарвани до пропастта на всеизвестната Черната скала.

    Комунисти ли са Радев и Йотова?
    Или само са наследниците на садистите?

    17:24 11.09.2026

  • 16 Събор на желаещите

    4 2 Отговор
    Няма пари няма оръжие няма петрол няма газ, но има санкции срещу Русия! ЕС потъва бързо, но ще победим Русия

    17:28 11.09.2026

  • 17 По точно

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Директора👨‍✈️":

    Истинският русофил обича повече Русия, отколкото България. За него България е страна, която е длъжна само да обслужва интересите на Русия. Затова стандартът на живот на българина трябва да е значително по-нисък от този в Русия.

    17:29 11.09.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Чики чики бум

    0 1 Отговор
    Истинския евротолераст обича да му е вътре 24/7 нищо ,че хемороидите му вместо да изчезнат стават все по-големи и досадни ,важното е да му е вътре ,за да се чувства евротолераст .

    17:34 11.09.2026

  • 20 Така де

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Директора👨‍✈️":

    Радев си върти проруската антиевропейска политика, а лидерите на ЕС го канят навсякъде и му се радват.

    17:36 11.09.2026

  • 21 Чики чики бум

    0 1 Отговор
    Евротолераста ще умре от студ ,а до него ще има планина от дърва и въглища ,само и само да е зелен евротолераст и на Рудия да и е зле ,защото евротолерастите не и купуват евтиния газ

    17:36 11.09.2026

  • 22 Разбира Му !

    1 0 Отговор
    Фуражката !

    От Наука !

    Коментиран от #23

    17:47 11.09.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове