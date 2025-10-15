Обраха чейндж бюро в Русе, съобщиха от полицията.
Обектът се намира на бул. „Тутракан“. По данни на служител, неизвестен мъж, говорещ английски, е посетил бюрото с цел обмяна на валута.
Под претекст, че търси конкретна банкнота от 200 евро със сериен номер за колекционерски цели, той е успял да отвлече вниманието на касиера и два часа след напускането му, служителят е установил липса на 38 броя банкноти от по 200 евро.
По случая се води разследване.
1 Клубът на богатите
Коментиран от #9
12:28 15.10.2025
3 Последния Софиянец
Коментиран от #16
12:28 15.10.2025
5 1488
Коментиран от #11
12:30 15.10.2025
9 Хмм
До коментар #1 от "Клубът на богатите":вече се краде от чужденци, колкото и да им дават социални свършват и започват кражби, контрабанда, освен това тези от Бангладеш, Таджикистан или Узбекистан след сезона как ще се издържат, а се канят да вкарат стотици хиляди
12:41 15.10.2025
10 На сакото яката
12:43 15.10.2025
11 оня с коня
До коментар #5 от "1488":Така е - казаха че уж ще обменят левове в Евро безплатно,ама чакслед нова година.Ти пък уж си чувал че обмяната ще е безплатна,ама си бил за гъби и не си доразбрал.Отделно пък уж искаш да обменяш в Евро безплатно,ама пък нямаш какво...
12:49 15.10.2025
12 Иван С
13:07 15.10.2025
13 прокопи
13:18 15.10.2025
14 Стар ченчаджия
13:21 15.10.2025
15 има много измамници
13:36 15.10.2025
16 до Последния Дупедавц и цъкнали +
До коментар #3 от "Последния Софиянец":неразбрал че там постоянно е пълно с румънци пазаруващи и пълнещи заведенията
и английския е с който може да се разбират с тях
уж четете по цял ден
13:53 15.10.2025