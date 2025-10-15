Обраха чейндж бюро в Русе, съобщиха от полицията.

Обектът се намира на бул. „Тутракан“. По данни на служител, неизвестен мъж, говорещ английски, е посетил бюрото с цел обмяна на валута.

Под претекст, че търси конкретна банкнота от 200 евро със сериен номер за колекционерски цели, той е успял да отвлече вниманието на касиера и два часа след напускането му, служителят е установил липса на 38 броя банкноти от по 200 евро.

По случая се води разследване.