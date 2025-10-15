Новини
Обраха чейндж бюро в Русе

15 Октомври, 2025 12:26 976 16

Под претекст, че търси конкретна банкнота от 200 евро със сериен номер за колекционерски цели, той е успял да отвлече вниманието на касиера и два часа след напускането му, служителят е установил липса на 38 броя банкноти от по 200 евро

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Обраха чейндж бюро в Русе, съобщиха от полицията.

Обектът се намира на бул. „Тутракан“. По данни на служител, неизвестен мъж, говорещ английски, е посетил бюрото с цел обмяна на валута.

Под претекст, че търси конкретна банкнота от 200 евро със сериен номер за колекционерски цели, той е успял да отвлече вниманието на касиера и два часа след напускането му, служителят е установил липса на 38 броя банкноти от по 200 евро.

По случая се води разследване.


  • 1 Клубът на богатите

    14 0 Отговор
    Вече се краде в евро.

    Коментиран от #9

    12:28 15.10.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Последния Софиянец

    18 2 Отговор
    Дупедавците като чуят английски свалят гащи.

    Коментиран от #16

    12:28 15.10.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 1488

    5 1 Отговор
    нал уж без пари ше обменят лева в евро, ама никъде дето съм бил е тъй

    Коментиран от #11

    12:30 15.10.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Хмм

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Клубът на богатите":

    вече се краде от чужденци, колкото и да им дават социални свършват и започват кражби, контрабанда, освен това тези от Бангладеш, Таджикистан или Узбекистан след сезона как ще се издържат, а се канят да вкарат стотици хиляди

    12:41 15.10.2025

  • 10 На сакото яката

    2 3 Отговор
    И на някаква Саяна бащата

    12:43 15.10.2025

  • 11 оня с коня

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "1488":

    Така е - казаха че уж ще обменят левове в Евро безплатно,ама чакслед нова година.Ти пък уж си чувал че обмяната ще е безплатна,ама си бил за гъби и не си доразбрал.Отделно пък уж искаш да обменяш в Евро безплатно,ама пък нямаш какво...

    12:49 15.10.2025

  • 12 Иван С

    1 1 Отговор
    Ще си избере човека тази която му трябва и другите ще върне. Ей веднага с лошо за атлантическите партньори.

    13:07 15.10.2025

  • 13 прокопи

    3 0 Отговор
    Много съмнителна история. Служителката му дава една пачка с евро и тоя започва да разглежда банкнотите. Нещо като в библиотека- взимаш книга и сядаш да я четеш. Винаги има преграда между клиент и служителел. Има нещо гнило.

    13:18 15.10.2025

  • 14 Стар ченчаджия

    6 0 Отговор
    100% англоговорящите е румънски м@нгал, а измамата се нарича "кукла"!

    13:21 15.10.2025

  • 15 има много измамници

    2 0 Отговор
    В Козлодуй върлуваше една изпечена измамница- Мариела Димитрова, която е завлякла много хора с пари и на никой, нищо не е върнала. Сега се укрива в Тетевен. Нямате представа за какъв мошеник става въпрос. Тетевен внимавайте! Същата се занимава и с телефонни измами.

    13:36 15.10.2025

  • 16 до Последния Дупедавц и цъкнали +

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    неразбрал че там постоянно е пълно с румънци пазаруващи и пълнещи заведенията
    и английския е с който може да се разбират с тях

    уж четете по цял ден

    13:53 15.10.2025

