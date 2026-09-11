Пулев: България се стреми към диверсификация на икономиката и нов модел на инвестиции с висока добавена стойност

България подхожда прагматично към развитието на икономическите отношения с Китай и вижда в задълбочаването на инвестиционното сътрудничество възможност за модернизация и повишаване на конкурентоспособността на българската икономика. Това заяви вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев по време на среща с министъра на търговията на Китайската народна република Уан Уънтао в Пекин.

По думите му в условията на динамично променящ се световен икономически ред се търси правилният баланс между защитата на собствената индустрия, сигурността на доставките и необходимостта от запазване на конкурентоспособността.

Пулев подчерта, че България, като пълноправен член на Европейския съюз, трябва да следва световните икономически тенденции и да използва възможностите за диверсификация на икономиката.

„Искаме да направим качествена диверсификация на нашата икономика и вървим към изцяло нов модел, свързан с привличане на инвестиции с висока добавена стойност и технологичен трансфер“, каза той.

По неговите думи Китай има водещи позиции в редица високотехнологични сектори, което създава значителни възможности за задълбочаване на икономическото партньорство.

Икономическият министър представи и възможностите за използване на публично-частните партньорства като инструмент за привличане на частен капитал и реализиране на инфраструктурни проекти. „Създаваме изцяло нова рамка, свързана с привличането на публично-частни партньорства. Искаме да използваме този модел за международно икономическо сътрудничество и мобилизиране на частни капитали. Инвеститорите могат да участват активно в модернизацията на нашата инфраструктура“, заяви вицепремиерът.

Той открои и принципа на равнопоставеност като един от основните стълбове на политиката на правителството.

„Когато обособяваме документите по теми, свързани със стратегически активи, ще бъдем водени от принципа на равнопоставеност“, заяви вицепремиерът.

В рамките на срещата вицепремиерът Пулев и министърът на търговията на Китай Уан Уънтао подписаха Меморандум за разбирателство между Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията на Република България и Министерството на търговията на Китайската народна република.

Документът предвижда създаването на съвместна работна група за инвестиционно сътрудничество, която ще подпомага развитието на икономическите и инвестиционните отношения между двете държави с приоритет на аутомотив сектора и енергетиката.

Предвижда се създаването на механизъм за редовна комуникация и обмен на информация относно законодателството, регулациите и политиките в областта на инвестициите. Работната група ще подпомага и обмена на информация за инвестиционни проекти и възможности в България и Китай, както и обсъждането на въпроси от взаимен интерес.

Сътрудничеството между двете страни ще се осъществява при спазване на европейското и националното законодателство.