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Пулев: България се стреми към диверсификация на икономиката и нов модел на инвестиции с висока добавена стойност

Пулев: България се стреми към диверсификация на икономиката и нов модел на инвестиции с висока добавена стойност

11 Септември, 2026 17:17 338 9

  • александър пулев-
  • уан уънтао-
  • икономика-
  • инвестиции

Вицепремиерът и китайският министър на търговията Уан Уънтао подписаха меморандум за насърчаване на инвестиционното сътрудничество

Пулев: България се стреми към диверсификация на икономиката и нов модел на инвестиции с висока добавена стойност - 1
Снимка: МИИ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

България подхожда прагматично към развитието на икономическите отношения с Китай и вижда в задълбочаването на инвестиционното сътрудничество възможност за модернизация и повишаване на конкурентоспособността на българската икономика. Това заяви вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев по време на среща с министъра на търговията на Китайската народна република Уан Уънтао в Пекин.

По думите му в условията на динамично променящ се световен икономически ред се търси правилният баланс между защитата на собствената индустрия, сигурността на доставките и необходимостта от запазване на конкурентоспособността.

Пулев подчерта, че България, като пълноправен член на Европейския съюз, трябва да следва световните икономически тенденции и да използва възможностите за диверсификация на икономиката.

„Искаме да направим качествена диверсификация на нашата икономика и вървим към изцяло нов модел, свързан с привличане на инвестиции с висока добавена стойност и технологичен трансфер“, каза той.

По неговите думи Китай има водещи позиции в редица високотехнологични сектори, което създава значителни възможности за задълбочаване на икономическото партньорство.

Икономическият министър представи и възможностите за използване на публично-частните партньорства като инструмент за привличане на частен капитал и реализиране на инфраструктурни проекти. „Създаваме изцяло нова рамка, свързана с привличането на публично-частни партньорства. Искаме да използваме този модел за международно икономическо сътрудничество и мобилизиране на частни капитали. Инвеститорите могат да участват активно в модернизацията на нашата инфраструктура“, заяви вицепремиерът.

Той открои и принципа на равнопоставеност като един от основните стълбове на политиката на правителството.

„Когато обособяваме документите по теми, свързани със стратегически активи, ще бъдем водени от принципа на равнопоставеност“, заяви вицепремиерът.

В рамките на срещата вицепремиерът Пулев и министърът на търговията на Китай Уан Уънтао подписаха Меморандум за разбирателство между Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията на Република България и Министерството на търговията на Китайската народна република.

Документът предвижда създаването на съвместна работна група за инвестиционно сътрудничество, която ще подпомага развитието на икономическите и инвестиционните отношения между двете държави с приоритет на аутомотив сектора и енергетиката.

Предвижда се създаването на механизъм за редовна комуникация и обмен на информация относно законодателството, регулациите и политиките в областта на инвестициите. Работната група ще подпомага и обмена на информация за инвестиционни проекти и възможности в България и Китай, както и обсъждането на въпроси от взаимен интерес.

Сътрудничеството между двете страни ще се осъществява при спазване на европейското и националното законодателство.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    1 0 Отговор
    Кой ще влага във фронтова държава.

    17:19 11.09.2026

  • 2 Сульо

    2 2 Отговор
    за китайско гражданство ли се натяга. Ще напълни бг-то с жълтуги

    17:25 11.09.2026

  • 3 Китай официално е обвинен

    1 2 Отговор
    в предоставянето на технологии на Русия и нарушаване на международните санкции!
    Явно ние се присъединяваме към тези нарушения!

    Коментиран от #5

    17:29 11.09.2026

  • 4 Търновец

    0 0 Отговор
    Това е предателство към ЕС откъдето получаваме милиардни помощи и твърденията на Пулев не са вярно - миналата година Немски фирми са изтеглили от България 300 милиона евра инвестиции, във Виетнам правят Немски коли за Китайските фирми използуват държавни помощи и крадени от ЕС технологии.

    17:31 11.09.2026

  • 5 България става основен хъб след Турция

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Китай официално е обвинен":

    за предоставяне на технологии и чипове към Русия, чрез заобикаляне на санкциите!

    17:31 11.09.2026

  • 6 Да построят

    0 1 Отговор
    водна инфраструктура, канализационна, пътища, високоскоростни железници, и един АЕЦ.

    17:33 11.09.2026

  • 7 Китай изкупи Сърбия!

    2 0 Отговор
    Сега сме ние наред!

    Коментиран от #9

    17:33 11.09.2026

  • 8 Факт

    0 0 Отговор
    Като чуя диверсификация и настръхвам.

    17:43 11.09.2026

  • 9 Търновец

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Китай изкупи Сърбия!":

    Вярно е, Китай не инвестира а прави така че необходимите машини да се правят в Китай, защо ни приеха в ЕС? А Пулев Радев и Пеканов са Кремълски момчета - задунайския губерния. А еко катастрофата е Непал е отговорност на Китайски фирми които извършват изкопни дейности за магистрала. А Китай не спазва еко норми и това е една от причините за по евтиното производство.

    17:57 11.09.2026

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