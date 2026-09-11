Задържаха двама за палежите на 10 автомобила в София

Двама мъже са задържани за палежите на общо десет леки автомобила в столичните квартали „Лагера” и „Хиподрума”. Това съобщиха от СДВР. Те са били арестувани в съседния квартал „Славия“.

Припомняме, че колите пламнаха в ранните часове на 9 септември. Те са напълно унищожени, а други три бяха засегнати при двата пожара, възникнали в рамките на броени минути.

Пред камерата на NOVA 14-годишно дете сподели, че непосредствено преди пламването на колите е видяло бял автомобил, от който е излязъл човек и е полял паркираните коли с течност.