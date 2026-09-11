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Задържаха двама за палежите на 10 автомобила в София

Задържаха двама за палежите на 10 автомобила в София

11 Септември, 2026 17:06 965 11

  • задържани-
  • палеж-
  • автомобили

Колите пламнаха в ранните часове на 9 септември

Задържаха двама за палежите на 10 автомобила в София - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Двама мъже са задържани за палежите на общо десет леки автомобила в столичните квартали „Лагера” и „Хиподрума”. Това съобщиха от СДВР. Те са били арестувани в съседния квартал „Славия“.

Припомняме, че колите пламнаха в ранните часове на 9 септември. Те са напълно унищожени, а други три бяха засегнати при двата пожара, възникнали в рамките на броени минути.

Пред камерата на NOVA 14-годишно дете сподели, че непосредствено преди пламването на колите е видяло бял автомобил, от който е излязъл човек и е полял паркираните коли с течност.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Само питам

    6 4 Отговор
    колите елктрички ли са ?

    17:11 11.09.2026

  • 2 ☠️E К С Х У М А Т О P Ъ T☠️

    9 1 Отговор
    двама какви

    17:12 11.09.2026

  • 3 Атина Паднала

    7 3 Отговор
    Ще ги пуснат,бащите им са ГЕРП Бизнесмени и спонсори,те за това са толкова нагли и мислят че с пари се купува всичко ,плюс това малолетни и над закона.

    17:14 11.09.2026

  • 4 име

    4 7 Отговор
    Хората са запалили разни таралясници, които или не се карат, или се карат три пъти в годината, на паради. Пълно е с такива трошки по паркингите и улиците, а гaньo реве че му било скъпо. Напротив, прекалено евтино е да имаш автомобил на територията.

    Коментиран от #5, #8

    17:21 11.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Боруна Лом

    5 1 Отговор
    НОВИТЕ ВЪЗСТАННИЦИ СРЕЩУ ДИВИТЕ СОФИИСКИ ЦЪРВУЛИ

    17:31 11.09.2026

  • 7 Дайте тия катили

    4 1 Отговор
    На собствениците да си поговорят с тях

    17:32 11.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Сарафов

    4 1 Отговор
    Задържаха двама..................след 3 дни.............освободиха двамата запалили 10те коли..........

    17:42 11.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 МЕВЕРЕ

    1 0 Отговор
    Да минат и през белите брези че паркинзите са задръстени.

    17:53 11.09.2026

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