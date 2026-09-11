Задържаха двама за палежите на 10 автомобила в София

Двама мъже са задържани за палежите на общо десет леки автомобила в столичните квартали „Лагера” и „Хиподрума”. Това съобщиха от СДВР. Те са били арестувани в съседния квартал „Славия“.
Припомняме, че колите пламнаха в ранните часове на 9 септември. Те са напълно унищожени, а други три бяха засегнати при двата пожара, възникнали в рамките на броени минути.
Пред камерата на NOVA 14-годишно дете сподели, че непосредствено преди пламването на колите е видяло бял автомобил, от който е излязъл човек и е полял паркираните коли с течност.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Само питам
17:11 11.09.2026
2 ☠️E К С Х У М А Т О P Ъ T☠️
17:12 11.09.2026
3 Атина Паднала
17:14 11.09.2026
4 име
Коментиран от #5, #8
17:21 11.09.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Боруна Лом
17:31 11.09.2026
7 Дайте тия катили
17:32 11.09.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Сарафов
17:42 11.09.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 МЕВЕРЕ
17:53 11.09.2026