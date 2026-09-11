Президентството отговори на Асен Василев за помилването на „петричкия Ескобар“

Към момента на помилването изтърпяването на наказанието вече е било прекъснато за 2 години заради влошеното здраве на молителя, заявиха от президентството в писмено становище до бТВ.

То е свързано с твърденията на лидера на „Продължаваме промяната“ Асен Василев, че президентът Илияна Йотова е помилвала наркодилър - Огнян Атанасов.

„Илияна Йотова е помилвала наркодилър - Огнян Атанасов, известен като "петричкия Ескобар". Още месец след освобождаването му - той е заловен с пет килограма кокаин“, заяви той в Народното събрание.

Василев сподели, че Йотова е помилвала мъжа през 2022 година с мотивите „здравословно състояние, представляващо опасност за живота на молителя и би било проява на нехуманно отношение той да остане в затвора“.

„Въпросното застрашаващо живота здравословно състояние не пречи на петричкия Ескобар още в началото на 2023 г. да продължи престъпната си дейност. През 2025 г. е заловен с 5 килограма кокаин“, добави той.

От президентството уточниха, че решенията се вземат по предложение на Комисията по помилването към президента, която се е консултирала и със седемчленна медицинска комисия.

„Решението за помилване се взема по предложение на Комисията по помилването към президента, която извършва обстойна проверка на фактите и обстоятелствата във връзка с всяка постъпила молба за помилване и изисква становища от всички компетентни държавни органи“, пише в становището.

„В конкретния случай Комисията по помилването е поискала и получила експертно становище относно здравословното състояние на лицето от специалната медицинска комисия в 7-членен състав. Тази специална комисия прави предложения за помилване на лишени от свобода по здравословни причини“, посочиха от президентството.

В становището се допълва, че присъдата на Атанасов е от 2019 година и е за внос, трафик и продажба на наркотици в Гърция. Той е осъден на 15 години лишаване от свобода, от които е изтърпял 5 години. „Към момента на помилването през 2022 г. изтърпяването на наказанието е вече е било прекъснато за 2 години именно заради влошеното здравословно състояние на молителя“.

От „Да, България“ заявиха, че отговорът на президентството не дава достатъчна яснота защо е взето това решение и кой поема отговорност за него. „Описанието на процедурата оставя основните въпроси без отговор. Необходими са достъп до документите и ясна публична обосновка на решението“.

От партията споделиха, че ще поискат от президентската институция, Софийската градска прокуратура и компетентните органи документите, въз основа на които е помилван Огнян Атанасов: молбата за помилване - с датата на подаване; постановленията на СГП от 2021–2022 г. - с датите, основанията за прекъсване на изпълнението на наказанието; експертното медицинско заключение от 2022 г.; протокола и становището на Комисията по помилването; и указа за помилване - с точната дата и всички документи, съдържащи мотивите за решението и обосновката на предложението за помилване.

"Ще настояваме за максималната допустима по закон публичност на тези документи. За защитената медицинска информация ще поискаме проверка от компетентните органи и публично оповестяване на заключенията в разрешения обем. Всяко ограничение на достъпа трябва да бъде конкретно обосновано", коментираха от „Да, България“.

Те допълват, че Илияна Йотова носи личната политическа отговорност за решението, което е подписала. „Комисията по помилването е помощен експертен и съвещателен орган. Нейното предложение подпомага преценката на вицепрезидента. Решението изисква собствена преценка и носи отговорност пред обществото".

Според партията трябва да стане ясно каква е била медицинската прогноза, на какви изследвания е почивала и защо е обосновавала избраното решение. Необходима е яснота и как при окончателната преценка са отчетени тежестта на престъпленията, поведението на осъдения и наличните оценки за риска от нови престъпления, се посочва в позицията.

Партията сподели, че правилата на Комисията по помилването предвиждат възможност председателят ѝ да прави изявления по вече решени молби с разрешение на президента или вицепрезидента и при защита на личните данни. Президентската институция разполага с възможност да даде по-съдържателно публично обяснение.

"Очакваме Илияна Йотова лично да обясни защо е взела това решение и да осигури допустимата по закон прозрачност. Упражняването на правото на помилване изисква обществено доверие. То се защитава с ясни критерии, проверими основания и готовност да се поеме отговорност за конкретния избор", допълниха от "Да, България".