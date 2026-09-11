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Президентството отговори на Асен Василев за помилването на „петричкия Ескобар“

Президентството отговори на Асен Василев за помилването на „петричкия Ескобар“

11 Септември, 2026 18:39 906 51

  • президентство-
  • асен василев-
  • наркодилър-
  • петричкия ескобар

Присъдата му е била за 15 години за внос, трафик и продажба на наркотици в Гърция

Президентството отговори на Асен Василев за помилването на „петричкия Ескобар“ - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Към момента на помилването изтърпяването на наказанието вече е било прекъснато за 2 години заради влошеното здраве на молителя, заявиха от президентството в писмено становище до бТВ.

То е свързано с твърденията на лидера на „Продължаваме промяната“ Асен Василев, че президентът Илияна Йотова е помилвала наркодилър - Огнян Атанасов.

„Илияна Йотова е помилвала наркодилър - Огнян Атанасов, известен като "петричкия Ескобар". Още месец след освобождаването му - той е заловен с пет килограма кокаин“, заяви той в Народното събрание.

Василев сподели, че Йотова е помилвала мъжа през 2022 година с мотивите „здравословно състояние, представляващо опасност за живота на молителя и би било проява на нехуманно отношение той да остане в затвора“.

„Въпросното застрашаващо живота здравословно състояние не пречи на петричкия Ескобар още в началото на 2023 г. да продължи престъпната си дейност. През 2025 г. е заловен с 5 килограма кокаин“, добави той.

От президентството уточниха, че решенията се вземат по предложение на Комисията по помилването към президента, която се е консултирала и със седемчленна медицинска комисия.

„Решението за помилване се взема по предложение на Комисията по помилването към президента, която извършва обстойна проверка на фактите и обстоятелствата във връзка с всяка постъпила молба за помилване и изисква становища от всички компетентни държавни органи“, пише в становището.

„В конкретния случай Комисията по помилването е поискала и получила експертно становище относно здравословното състояние на лицето от специалната медицинска комисия в 7-членен състав. Тази специална комисия прави предложения за помилване на лишени от свобода по здравословни причини“, посочиха от президентството.

В становището се допълва, че присъдата на Атанасов е от 2019 година и е за внос, трафик и продажба на наркотици в Гърция. Той е осъден на 15 години лишаване от свобода, от които е изтърпял 5 години. „Към момента на помилването през 2022 г. изтърпяването на наказанието е вече е било прекъснато за 2 години именно заради влошеното здравословно състояние на молителя“.

От „Да, България“ заявиха, че отговорът на президентството не дава достатъчна яснота защо е взето това решение и кой поема отговорност за него. „Описанието на процедурата оставя основните въпроси без отговор. Необходими са достъп до документите и ясна публична обосновка на решението“.

От партията споделиха, че ще поискат от президентската институция, Софийската градска прокуратура и компетентните органи документите, въз основа на които е помилван Огнян Атанасов: молбата за помилване - с датата на подаване; постановленията на СГП от 2021–2022 г. - с датите, основанията за прекъсване на изпълнението на наказанието; експертното медицинско заключение от 2022 г.; протокола и становището на Комисията по помилването; и указа за помилване - с точната дата и всички документи, съдържащи мотивите за решението и обосновката на предложението за помилване.

"Ще настояваме за максималната допустима по закон публичност на тези документи. За защитената медицинска информация ще поискаме проверка от компетентните органи и публично оповестяване на заключенията в разрешения обем. Всяко ограничение на достъпа трябва да бъде конкретно обосновано", коментираха от „Да, България“.

Те допълват, че Илияна Йотова носи личната политическа отговорност за решението, което е подписала. „Комисията по помилването е помощен експертен и съвещателен орган. Нейното предложение подпомага преценката на вицепрезидента. Решението изисква собствена преценка и носи отговорност пред обществото".

Според партията трябва да стане ясно каква е била медицинската прогноза, на какви изследвания е почивала и защо е обосновавала избраното решение. Необходима е яснота и как при окончателната преценка са отчетени тежестта на престъпленията, поведението на осъдения и наличните оценки за риска от нови престъпления, се посочва в позицията.

Партията сподели, че правилата на Комисията по помилването предвиждат възможност председателят ѝ да прави изявления по вече решени молби с разрешение на президента или вицепрезидента и при защита на личните данни. Президентската институция разполага с възможност да даде по-съдържателно публично обяснение.

"Очакваме Илияна Йотова лично да обясни защо е взела това решение и да осигури допустимата по закон прозрачност. Упражняването на правото на помилване изисква обществено доверие. То се защитава с ясни критерии, проверими основания и готовност да се поеме отговорност за конкретния избор", допълниха от "Да, България".


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    21 0 Отговор
    Сигурно е бил тамплиер.

    18:40 11.09.2026

  • 2 Кирил

    30 6 Отговор
    Естествено... Всеки от тях се ,, разболява ,, много тежко и вади всякакви медицински... А Йотова ни взима за малоумници

    18:42 11.09.2026

  • 3 Йоцо окакана

    22 4 Отговор
    нямаш никакъв морал и съвест нямаш. Секлецарка

    18:44 11.09.2026

  • 4 Иванов

    17 11 Отговор
    Прокурорите и съдът му отложили присъдата, комисия установила, че е болен-7 членна, пък зако Йотова го пуснала.
    Всички тези хора са назначавани от Боко, Шиши, Асенчо и Кирчо. А честито!

    18:47 11.09.2026

  • 5 Даа

    24 1 Отговор
    Ако беше болно дете щяха да го оставят да умре ,ама този е дал няколко милиона и е на свобода

    18:49 11.09.2026

  • 6 Родина

    11 19 Отговор
    Избори идват . Всякакви мерзости ще има .
    ПП и ДБ трябва да се забранят със закон .
    Христо Иванов, трябваше да е в затвора .
    Още след снимката с Бобокови .

    Коментиран от #11

    18:49 11.09.2026

  • 7 Йотова

    21 5 Отговор
    Ами човека беше точен с парите ,а и многооо болен

    Коментиран от #28

    18:50 11.09.2026

  • 8 НИЩО МУ НЯМА

    5 0 Отговор
    ЛЕ ЛЕЕ
    ДОНАЛД ДЪК👑ЗАТОВА Е ВЕЛИК ...
    ЗАЩОТО ТАКИВА ГИ ЕВТАНАЗИРА..😬
    А в българия им дават секънд шанс😀

    18:50 11.09.2026

  • 9 Аха

    15 0 Отговор
    7 членна комисия малко скъпичко, но колко му е на един трафикант движещ килограми кока, така че да не винят президенството те се доверяват на "медицински заключения", а тааааам... 🙄

    18:50 11.09.2026

  • 10 хаха

    14 0 Отговор
    Типично за необразованите и кухороги ганьовски добичета ...

    "Милосърдието към виновните е жестокост към невинните."

    18:52 11.09.2026

  • 11 „МИЛА”

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "Родина":

    ЩО БЕ...ПАУУЛО ТИ ЛИ СИ АМИГО👍

    18:53 11.09.2026

  • 12 Горски

    12 4 Отговор
    Вижте какво е написал пиара на Радев- Бареков?! Същият барек който се излъчваше от протестите и заклеймяваше полицейската арогантност-
    ....
    "Троловете и биячите на Ивайло Мирчев убиха човек!
    Мълчах доста време… Тролските ферми на същите тия костюмирани кукловоди ми запушиха устата, за да не развалям удобния им сън. Сега грам не ми дреме дали пак ще ме блокират… Имаме труп.
    Полицаят Петко си пръсна черепа със служебния пистолет. Спомняте си го… Оня, дето ви се изплези на жълтите павета. Изплези се на вашите платени качулати провокатори, дето му късаха пагоните,заканваха се да го заколят и мятаха бомби по колегите му. Заканвахте се до вчера когато вие жълтопаветниците вземете власта, да го вкарате в затвора за злоупотреба със служебно положение! Че ще вкарате в следствения арест биячи ,на които да се плези когато го изпълват отзад! Пуснахте го в месомелачката и го съсипахте…
    Браво, успяхте. Докарахте го до депресия и… до спусъка.
    А политиците? Онези мазни търгаши, дето ви насъскаха едни срещу други, сега си сърбат спокойно „турското кафе“ на нечии коляно. Тяхната власт се храни от нашата глупост. Те създадоха агресията, а сметката я плати едно обикновено момче в униформа…
    Давайте сега, репортвайте. Изтрийте ме. Петко вече го изтрихте
    Почивай в мир, момче!!!

    18:53 11.09.2026

  • 13 хаха

    8 1 Отговор
    Затова онези "изостаналите" сингапурци ги бесят такива... а "прогресивните и напредничави" пит3кантропи от Блатото ги пускат.

    18:54 11.09.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Казуар

    10 0 Отговор
    И сега как е със здравето на легло ли е или си живурка добре.

    18:55 11.09.2026

  • 16 Боко каза

    4 3 Отговор
    За Йотова само добро ще говорите

    18:55 11.09.2026

  • 17 Полезния трол пaааaaaццyyуллaa

    15 5 Отговор
    Няма по голяма гнyc и крадци от мунчо кРадев и бивoла йотовица. По големи oтпaдъци са и от мeрзкия yбит славуца от Учиндол

    18:56 11.09.2026

  • 18 Буха ха

    4 6 Отговор
    Една жена каза че е видяла Асен Василев да се целува с непознат мъж

    18:57 11.09.2026

  • 19 Цвете

    9 1 Отговор
    КАКВИ 7 ЧЛЕНА, ЧЕ НЕ РАЗБРАХ????? ПОМИЛВАЛА ЛИ ГО Е? ТРЯБВАЛО ЛИ Е ДА ЛЕЖИ 15 ГОДИНИ? КОЙ Й НАРЕДИ ДА ПУСНЕ ТОЗИ ГЛАВОРЕЗ НА " СВОБОДА "?????? БИЛ ЛИ Е ХВАНАТ ОТНОВО С 5 КГ.КОКАИН ????? И ,КАКВО Е ПРОДЪЛЖЕНИЕТО НА ЖИВОТА МУ НА НАРКОТРАФИКАНТА ,КОЙТО УБИВА НАИСТИНА ДЕЦАТА НА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ? КОЛКО УМРЯХА САМО ТАЗИ ГОДИНА? ЙОТОВА, ОТТЕГЛИ СЕ С ДОСТОЙНСТВО ЗАЩОТО ИЗГЛЕЖДА ,ЧЕ СИ ПОСТЪПИЛА ОТВРАТИТЕЛНО, НАЛИ? ИМАШ ЛИ ВНУЦИ? СТРАХУВАШ ЛИ СЕ, ЧЕ И ТЕ МОГАТ ДА ПОПАДНАТ НА ТАКЪВ ИЗВЕРГ ЕДИН ДЕН? УЖАСЯВАЩА ИСТОРИЯ. А С ИВАНЧЕВА ТИ ЛИЧНО, КАК ПОСТЪПИ? ТЯ ИМАШЕ БЕБЕ, НАЛИ? МЕРЗОСТ.

    18:57 11.09.2026

  • 20 ТОЯ АСЕНЧО И ОНИЯ ОТ ДБ СА

    5 9 Отговор
    Пълна излагация. Така говорят действуват и накрая все трети на изборите. Само търсят под вола теле. Прости доносници и със тъпи ОПОРКИ.

    18:59 11.09.2026

  • 21 Това !

    7 1 Отговор
    Институция Ли Е ?
    Частно Дружество !

    На Някаква Си Персона !

    19:01 11.09.2026

  • 22 Платените

    3 4 Отговор
    Платените качулати са проруски неонацисти. Всички им ядем попарата. Заплаени коли, нарочени за педофили и жестоко убити, потрошени детски площадки, постоянен тормоз на обикновените работещи хора, мога да изброявам още много. Тези групички бяха създадени от божкофф, по-късно овладяни от пеевски-борисофф, а сега от радефф-копринкоф-христофф. Продават дрога на българските деца директно в училище палят горите и нивите ни. Хора до кога ще ги търпим?

    19:04 11.09.2026

  • 23 Какво свястно е

    9 5 Отговор
    направила тая дърта дропла за тия, които я защитават. Хрантутница, която си е направила сметката да се търкаля "вечно" в президентството като биволица в локва. Ще надживее всичките маскари, които я подкрепят. С рундьо ще сплитат краци по екскурзии, а техните защитници ще мизеруват. Те си знаят!

    19:06 11.09.2026

  • 24 Стара чанта

    6 1 Отговор
    Да,ааа ! Влошено здравословно състояние ! А КОЛКО деца този ид- иооо - ттт е вкарал в тинята на наркотиците ? Другарката няма да отговори на такъв въпрос. Движещото в случая са ПАРИТЕ !. Но и за това няма да се разбере. Ще останат само догадките... и овчето на масата ! И да живее първият президент - ЖЕНА на Републиката ! Самата Непоквареност !

    19:09 11.09.2026

  • 25 Отговорът

    5 0 Отговор
    е точно никакъв ! Разбързали се с несмислени оправдания , а фактите са си факти !

    19:10 11.09.2026

  • 26 Цял...

    1 2 Отговор
    Ферман сте написали за да обясните на кокорчо неща,които трябва да са му известни.Нали сте политици?Законите трябва да са ви ясни.

    19:11 11.09.2026

  • 27 Хахо хихи

    9 0 Отговор
    Бил помилван заради здравословни проблеми а на тия които е съсипал живота с наркотиците някой задава ли си въпроса дали не са имали здр. проблеми? Дали близките им не са карали кошмарни дни и нощи? Като са толкова хуманни към престъпника какво хуманно направиха за жертвите му? Това вече не е общество а царство на ЗЛОТО!

    19:11 11.09.2026

  • 28 Той

    5 0 Отговор

    До коментар #7 от "Йотова":

    баща ѝ , като кмет присвои по най - криминален начин реституирани имоти , собственост на човек , който не могъл да понесе гаврата с предците му , го прободе с нож във влак .

    19:14 11.09.2026

  • 29 Данков

    2 0 Отговор
    Е , болен може да носи 5 кг каквото и да е ,но какво ще кажете за масово болните живеещи с ТЕЛК и без никаква друга работа ,товарещи примерно огромни стволове на дърва от гората в каруци и микробуси . Винаги се възхищавам на умението им сам ,болен с резачката и два -три метра дълги с диаметър около и над 50 см. трупи от тежкото дърво на Лонгузните гори . И така по три пъти на ден и най -вече през празнични дни ,събота и неделя ,преминавайки пред ОБЩински камери без да крият и покриват нищо по единствени възможни места за преминаване на река . И после викат и досаждат на хората ,че евтино ги дават . Вярно- искат 50 евро , а не 80 като здоставените от горско и кметство . Никога и никой не може да ги хване въпреки служителите живеещи в същото населено място и камерите на общините. 5 кг. не са проблем за болния и партийните канали.

    19:15 11.09.2026

  • 30 защо някой изобщо си прави труда

    4 7 Отговор
    да отговаря на помияра василев

    19:15 11.09.2026

  • 31 Наглост Йотовска без край

    7 3 Отговор
    Издишаш, червена и веечрвата слугиньо на Фатмака със зелените чорапи! Издишаш, нагла Йотовице! А ти защо не порвери дали тази комисия не е получила едни милиони, за да изфабрикува несъществуващи заболявания на петричкия Ескобар? А тази "Комисия" защо не предложи Иванчева да бъде помилвана? Тя беше наистина болна, тежеше едва 45 кг. и имаше съвсем малко дете, оставено на болната й майка! И беше невинна ма, Йотовице, невинна беше! Ти въобще имаш ли сърце ма, слугиньо на Фатмака и на кремълския злодей? Или на мястото, където трябва да има сърце в затлъстялото ти телосложение виси една торба с лай-а? Защо не помилва Иванчева ма, кремълска подлого червена, мръсна и противна като визия? Впрочем, от милионите, които петричкият Ескобар е платил на "Комисията", задължително е имало нещо и за теб, нали? Че то рушветите са ви семейна черта ма, Йотовице! И мъжът ти, алкохолика е същата стока като! Да, ама под документа за помилването на свирепия наркобос се мъдри твоето име, червена слугиньо, не на "Комисията"! Така че, ти трябва да отговаряш, не "Комиисята"!

    19:17 11.09.2026

  • 32 Прокажената !

    4 1 Отговор
    Държава !

    19:18 11.09.2026

  • 33 Хмм

    5 0 Отговор
    а раздаването на гражданство, на 14 хиляди е дадено българско гражданство, почти всички от турция, знаят ли български, говорят ли, пишатли на български, а Иванчева не беше ли с влошено здравословно състояние, имаше и малко дете, наркодилърът ѝ е по-мил от дете без майка, в Европарламента тя подкрепяше еднополовите бракове и турската конвенция

    Коментиран от #36

    19:19 11.09.2026

  • 34 Няма по гнусна партия на мафията

    2 6 Отговор
    от ПП и ДБ! Лъжци, крадци, наглеци и винаги по избори с кал и лъжи срещу конкуренцията! секи път ме отвращава тази измет!

    19:20 11.09.2026

  • 35 Абе

    1 1 Отговор
    Видяха един истински бизнесмен и бързат да го провалят.

    19:22 11.09.2026

  • 36 И петдесет

    1 2 Отговор

    До коментар #33 от "Хмм":

    хиляди руснаци!

    19:23 11.09.2026

  • 37 Какво се чудите

    3 0 Отговор
    Никой не трябва да бъде помилван при положение, че престъпниците едва стигат до затвора, плащат по веригата. Огласени и разследване комисията там са платили, на медиците също, ама няма кой да разследва в тази страна, продажници на килограм. Някой продажник е подшушнал на ПропадналитеП.д.ли.

    Коментиран от #42

    19:24 11.09.2026

  • 38 Йоцата

    5 1 Отговор
    е позорница, а йоцините са цървуля прости

    19:24 11.09.2026

  • 39 Как-то винаги

    2 0 Отговор
    Всичко е пунта мара, толкова е болен, че продължи да вкарва дрогата. Всичко се прави с пари. А колко пъти се обръщаха хората за освобождаване на Иванчева? Вече накрая и със сигурност предизборно го направи.

    19:26 11.09.2026

  • 40 Фори

    3 1 Отговор
    Иванчева я държаха до края. Нарко тряфикантите освобождава веднага Йотова!

    Коментиран от #43

    19:26 11.09.2026

  • 41 Чума

    0 0 Отговор
    Утре, когато в новата ситуация лидерът Борисов обяви своята кандидатура, всички други конпромати стават излишни! А този е нарушил законодателството на Гърция - те да си отговарят! Пробутали и го - подписала! Закона е спазен! И затворените имат права!

    19:26 11.09.2026

  • 42 Хмм

    2 1 Отговор

    До коментар #37 от "Какво се чудите":

    в затворите има лекари, с какво е по-различно лекуването извън затвора, нали искаха да освободят още един от затвора само година след като се предаде сам, но не посмяха под обществен натиск, щом е любител на шопингите при официални президентски посещения, няма срам и достойнство

    19:28 11.09.2026

  • 43 Чума

    2 1 Отговор

    До коментар #40 от "Фори":

    Преди Йотова да подпише, други институции трябва да извършат няколко процедури! Тя, ако можеше да помилва когото си пожелае на принципа на Тото 2, никой нямаше да стои по затворите! Но, вие, приетелю, с Асен Василев защо не допусните, че догодина може и на вас да ви се наложи президента Илиана Йотова да ви помилва! Както е тръгнало, готови сте за Народен съд!

    Коментиран от #48, #49

    19:29 11.09.2026

  • 44 Мнение

    1 1 Отговор
    За целия преход не сме имали толкова лъжливо и антисоциално правителство.

    19:29 11.09.2026

  • 45 Хмм

    2 1 Отговор
    ха така, ето откъде бил политическият чадър над наркотрафика в България, в самото президентство

    19:31 11.09.2026

  • 46 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣

    2 1 Отговор
    ДРАГОМАНСКАТА БИВОЛИЦА СЕ ОМАЗА .. А ЗАЩО НЕ Е ПУБЛИКУВАН УКАЗА ЗА ПОМИЛВАНЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК, ТАКА, КАКТО Е ПО ЗАКОН????

    19:32 11.09.2026

  • 47 1234

    1 2 Отговор
    Жълтопаветниците се опитват с мръсни номера да се докопат до Дондуков 2. Няма да стане. С лъжи не става. Какво искат, Йотова да остави тоя болен човек да умре в затвора ли. Тогава какво щяха да говорят. Поне малко морал трябва да има. 7 членна медицинска комисия е предложила. Субратев и кокорчо какво искат.

    Коментиран от #51

    19:32 11.09.2026

  • 48 да ти кажа ...🤣🤣

    2 1 Отговор

    До коментар #43 от "Чума":

    ПОМИЛВАНЕТО СТАВА СЪС УКАЗ, ПУБЛИКУВАНЕТО НА КОЙТО Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК. В СЛУЧАЯ ТОЗИ УКАЗ НЕ Е ПУБЛИКУВАН..А ЗАЩО...МЕ НАВЕЖДА НА НЯКОИ МИСЛИ...???

    19:34 11.09.2026

  • 49 Хмм

    2 1 Отговор

    До коментар #43 от "Чума":

    това е пологиката на Бареков, Асен Василев има право да поставя въпроса, това е много сериозно, да помилваш осъден на 15 годи затвор, да оставим настрана че ако беше съден в България, можеше да не бъде осъден изобщо, Йотоваа в случая се изявява като покровителка на наркотрафика, да не се оправдава с комисии, те само предлагат, решението и подписът са нейни

    19:35 11.09.2026

  • 50 Веднага!

    2 1 Отговор
    Веднага слугинята на Фатмака и на кремълския масов убиец да съобщи имената на "Комисията по помилване" и всички в нея да бъдат подложени на детектор на лъжата! Ще се разбере колко стотици хиляди са получили за фалшивата диагноза на петричкия Ескобар! А Йотовица, червената и в червата измамница и лъжкиня, да бъде съдена за подпомагане на наркобос! Давате ли си сметка, след като Йотовица е помилвала този изрод и изверг, колко деца са били зарибени с наркотици, колко от тях са със съсипана съдба и съсипан живот? Колко от тях са си отишли от този свят от свръх доза! Тяхната убийца е Йотовицата, дето много й се иска още пет години да се търкаля в президентствното като биволица в тинята!

    19:35 11.09.2026

  • 51 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣

    2 1 Отговор

    До коментар #47 от "1234":

    😆🤣😆..АХ..ЗАВАЛИЙКАТА ТОЙ..А ЩО НЕ Е УМРЯЛ ДОМА, А СА ГО ХВАНАЛИ С5 КИЛА БЕЛО..ТАА ПРИКЛЮЧИ С ПРЕЗИДЕНСТВОТО..

    19:36 11.09.2026

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