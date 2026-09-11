Президентството отговори на Асен Василев за помилването на „петричкия Ескобар“

Към момента на помилването изтърпяването на наказанието вече е било прекъснато за 2 години заради влошеното здраве на молителя, заявиха от президентството в писмено становище до бТВ.
То е свързано с твърденията на лидера на „Продължаваме промяната“ Асен Василев, че президентът Илияна Йотова е помилвала наркодилър - Огнян Атанасов.
„Илияна Йотова е помилвала наркодилър - Огнян Атанасов, известен като "петричкия Ескобар". Още месец след освобождаването му - той е заловен с пет килограма кокаин“, заяви той в Народното събрание.
Василев сподели, че Йотова е помилвала мъжа през 2022 година с мотивите „здравословно състояние, представляващо опасност за живота на молителя и би било проява на нехуманно отношение той да остане в затвора“.
„Въпросното застрашаващо живота здравословно състояние не пречи на петричкия Ескобар още в началото на 2023 г. да продължи престъпната си дейност. През 2025 г. е заловен с 5 килограма кокаин“, добави той.
От президентството уточниха, че решенията се вземат по предложение на Комисията по помилването към президента, която се е консултирала и със седемчленна медицинска комисия.
„Решението за помилване се взема по предложение на Комисията по помилването към президента, която извършва обстойна проверка на фактите и обстоятелствата във връзка с всяка постъпила молба за помилване и изисква становища от всички компетентни държавни органи“, пише в становището.
„В конкретния случай Комисията по помилването е поискала и получила експертно становище относно здравословното състояние на лицето от специалната медицинска комисия в 7-членен състав. Тази специална комисия прави предложения за помилване на лишени от свобода по здравословни причини“, посочиха от президентството.
В становището се допълва, че присъдата на Атанасов е от 2019 година и е за внос, трафик и продажба на наркотици в Гърция. Той е осъден на 15 години лишаване от свобода, от които е изтърпял 5 години. „Към момента на помилването през 2022 г. изтърпяването на наказанието е вече е било прекъснато за 2 години именно заради влошеното здравословно състояние на молителя“.
От „Да, България“ заявиха, че отговорът на президентството не дава достатъчна яснота защо е взето това решение и кой поема отговорност за него. „Описанието на процедурата оставя основните въпроси без отговор. Необходими са достъп до документите и ясна публична обосновка на решението“.
От партията споделиха, че ще поискат от президентската институция, Софийската градска прокуратура и компетентните органи документите, въз основа на които е помилван Огнян Атанасов: молбата за помилване - с датата на подаване; постановленията на СГП от 2021–2022 г. - с датите, основанията за прекъсване на изпълнението на наказанието; експертното медицинско заключение от 2022 г.; протокола и становището на Комисията по помилването; и указа за помилване - с точната дата и всички документи, съдържащи мотивите за решението и обосновката на предложението за помилване.
"Ще настояваме за максималната допустима по закон публичност на тези документи. За защитената медицинска информация ще поискаме проверка от компетентните органи и публично оповестяване на заключенията в разрешения обем. Всяко ограничение на достъпа трябва да бъде конкретно обосновано", коментираха от „Да, България“.
Те допълват, че Илияна Йотова носи личната политическа отговорност за решението, което е подписала. „Комисията по помилването е помощен експертен и съвещателен орган. Нейното предложение подпомага преценката на вицепрезидента. Решението изисква собствена преценка и носи отговорност пред обществото".
Според партията трябва да стане ясно каква е била медицинската прогноза, на какви изследвания е почивала и защо е обосновавала избраното решение. Необходима е яснота и как при окончателната преценка са отчетени тежестта на престъпленията, поведението на осъдения и наличните оценки за риска от нови престъпления, се посочва в позицията.
Партията сподели, че правилата на Комисията по помилването предвиждат възможност председателят ѝ да прави изявления по вече решени молби с разрешение на президента или вицепрезидента и при защита на личните данни. Президентската институция разполага с възможност да даде по-съдържателно публично обяснение.
"Очакваме Илияна Йотова лично да обясни защо е взела това решение и да осигури допустимата по закон прозрачност. Упражняването на правото на помилване изисква обществено доверие. То се защитава с ясни критерии, проверими основания и готовност да се поеме отговорност за конкретния избор", допълниха от "Да, България".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
18:40 11.09.2026
2 Кирил
18:42 11.09.2026
3 Йоцо окакана
18:44 11.09.2026
4 Иванов
Всички тези хора са назначавани от Боко, Шиши, Асенчо и Кирчо. А честито!
18:47 11.09.2026
5 Даа
18:49 11.09.2026
6 Родина
ПП и ДБ трябва да се забранят със закон .
Христо Иванов, трябваше да е в затвора .
Още след снимката с Бобокови .
Коментиран от #11
18:49 11.09.2026
7 Йотова
Коментиран от #28
18:50 11.09.2026
8 НИЩО МУ НЯМА
ДОНАЛД ДЪК👑ЗАТОВА Е ВЕЛИК ...
ЗАЩОТО ТАКИВА ГИ ЕВТАНАЗИРА..😬
А в българия им дават секънд шанс😀
18:50 11.09.2026
9 Аха
18:50 11.09.2026
10 хаха
"Милосърдието към виновните е жестокост към невинните."
18:52 11.09.2026
11 „МИЛА”
До коментар #6 от "Родина":ЩО БЕ...ПАУУЛО ТИ ЛИ СИ АМИГО👍
18:53 11.09.2026
12 Горски
....
"Троловете и биячите на Ивайло Мирчев убиха човек!
Мълчах доста време… Тролските ферми на същите тия костюмирани кукловоди ми запушиха устата, за да не развалям удобния им сън. Сега грам не ми дреме дали пак ще ме блокират… Имаме труп.
Полицаят Петко си пръсна черепа със служебния пистолет. Спомняте си го… Оня, дето ви се изплези на жълтите павета. Изплези се на вашите платени качулати провокатори, дето му късаха пагоните,заканваха се да го заколят и мятаха бомби по колегите му. Заканвахте се до вчера когато вие жълтопаветниците вземете власта, да го вкарате в затвора за злоупотреба със служебно положение! Че ще вкарате в следствения арест биячи ,на които да се плези когато го изпълват отзад! Пуснахте го в месомелачката и го съсипахте…
Браво, успяхте. Докарахте го до депресия и… до спусъка.
А политиците? Онези мазни търгаши, дето ви насъскаха едни срещу други, сега си сърбат спокойно „турското кафе“ на нечии коляно. Тяхната власт се храни от нашата глупост. Те създадоха агресията, а сметката я плати едно обикновено момче в униформа…
Давайте сега, репортвайте. Изтрийте ме. Петко вече го изтрихте
Почивай в мир, момче!!!
18:53 11.09.2026
13 хаха
18:54 11.09.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Казуар
18:55 11.09.2026
16 Боко каза
18:55 11.09.2026
17 Полезния трол пaааaaaццyyуллaa
18:56 11.09.2026
18 Буха ха
18:57 11.09.2026
19 Цвете
18:57 11.09.2026
20 ТОЯ АСЕНЧО И ОНИЯ ОТ ДБ СА
18:59 11.09.2026
21 Това !
Частно Дружество !
На Някаква Си Персона !
19:01 11.09.2026
22 Платените
19:04 11.09.2026
23 Какво свястно е
19:06 11.09.2026
24 Стара чанта
19:09 11.09.2026
25 Отговорът
19:10 11.09.2026
26 Цял...
19:11 11.09.2026
27 Хахо хихи
19:11 11.09.2026
28 Той
До коментар #7 от "Йотова":баща ѝ , като кмет присвои по най - криминален начин реституирани имоти , собственост на човек , който не могъл да понесе гаврата с предците му , го прободе с нож във влак .
19:14 11.09.2026
29 Данков
19:15 11.09.2026
30 защо някой изобщо си прави труда
19:15 11.09.2026
31 Наглост Йотовска без край
19:17 11.09.2026
32 Прокажената !
19:18 11.09.2026
33 Хмм
Коментиран от #36
19:19 11.09.2026
34 Няма по гнусна партия на мафията
19:20 11.09.2026
35 Абе
19:22 11.09.2026
36 И петдесет
До коментар #33 от "Хмм":хиляди руснаци!
19:23 11.09.2026
37 Какво се чудите
Коментиран от #42
19:24 11.09.2026
38 Йоцата
19:24 11.09.2026
39 Как-то винаги
19:26 11.09.2026
40 Фори
Коментиран от #43
19:26 11.09.2026
41 Чума
19:26 11.09.2026
42 Хмм
До коментар #37 от "Какво се чудите":в затворите има лекари, с какво е по-различно лекуването извън затвора, нали искаха да освободят още един от затвора само година след като се предаде сам, но не посмяха под обществен натиск, щом е любител на шопингите при официални президентски посещения, няма срам и достойнство
19:28 11.09.2026
43 Чума
До коментар #40 от "Фори":Преди Йотова да подпише, други институции трябва да извършат няколко процедури! Тя, ако можеше да помилва когото си пожелае на принципа на Тото 2, никой нямаше да стои по затворите! Но, вие, приетелю, с Асен Василев защо не допусните, че догодина може и на вас да ви се наложи президента Илиана Йотова да ви помилва! Както е тръгнало, готови сте за Народен съд!
Коментиран от #48, #49
19:29 11.09.2026
44 Мнение
19:29 11.09.2026
45 Хмм
19:31 11.09.2026
46 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣
19:32 11.09.2026
47 1234
Коментиран от #51
19:32 11.09.2026
48 да ти кажа ...🤣🤣
До коментар #43 от "Чума":ПОМИЛВАНЕТО СТАВА СЪС УКАЗ, ПУБЛИКУВАНЕТО НА КОЙТО Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК. В СЛУЧАЯ ТОЗИ УКАЗ НЕ Е ПУБЛИКУВАН..А ЗАЩО...МЕ НАВЕЖДА НА НЯКОИ МИСЛИ...???
19:34 11.09.2026
49 Хмм
До коментар #43 от "Чума":това е пологиката на Бареков, Асен Василев има право да поставя въпроса, това е много сериозно, да помилваш осъден на 15 годи затвор, да оставим настрана че ако беше съден в България, можеше да не бъде осъден изобщо, Йотоваа в случая се изявява като покровителка на наркотрафика, да не се оправдава с комисии, те само предлагат, решението и подписът са нейни
19:35 11.09.2026
50 Веднага!
19:35 11.09.2026
51 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣
До коментар #47 от "1234":😆🤣😆..АХ..ЗАВАЛИЙКАТА ТОЙ..А ЩО НЕ Е УМРЯЛ ДОМА, А СА ГО ХВАНАЛИ С5 КИЛА БЕЛО..ТАА ПРИКЛЮЧИ С ПРЕЗИДЕНСТВОТО..
19:36 11.09.2026