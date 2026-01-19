Полицията и прокуратурата ще дадат подробности за обира на инкасо автомобил в Ихтиман

Очаква се допълнителна информация за въоръжения обир на инкасо автомобил в Ихтиман в петък. Полицията и прокуратурата ще излязат с още подробности около грабежа, при който бяха задигнати малко над 80 хиляди евро, съобщават от Нова телевизия.
Извършителите били с маски и насочили огнестрелно оръжие срещу служителите на охранителната фирма на инкасо автомобила. По-късно униформените тръгнали след двамата заподозрени, които избягали пеша, и след продължително преследване те са заловени – в рамките на същия ден. Към момента няма данни заподозрените да са криминално проявени.
