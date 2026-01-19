Новини
България »
Полицията и прокуратурата ще дадат подробности за обира на инкасо автомобил в Ихтиман

19 Януари, 2026 07:33 783 3

  • ихтиман-
  • обир-
  • инкасо автомобил-
  • полиция-
  • прокуратура-
  • подробности

При грабежа бяха задигнати малко над 80 хиляди евро

Полицията и прокуратурата ще дадат подробности за обира на инкасо автомобил в Ихтиман - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Очаква се допълнителна информация за въоръжения обир на инкасо автомобил в Ихтиман в петък. Полицията и прокуратурата ще излязат с още подробности около грабежа, при който бяха задигнати малко над 80 хиляди евро, съобщават от Нова телевизия.

Извършителите били с маски и насочили огнестрелно оръжие срещу служителите на охранителната фирма на инкасо автомобила. По-късно униформените тръгнали след двамата заподозрени, които избягали пеша, и след продължително преследване те са заловени – в рамките на същия ден. Към момента няма данни заподозрените да са криминално проявени.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 3 Крум

    7 0 Отговор
    И сега като почнат едни общи приказки,как се работело по гиреща следа, как не може ли да дадат подробности понеже са в ранен стадии на разследване и т.н. но тлъстите заплати си вървят и за още питат. Сега като времето е студено милиционери навънка да сте видели,крият се на топло, че да не се разболеят и изпуснат келепира.

    07:47 19.01.2026

Новини по градове:
