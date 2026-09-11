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Министър Василев: България има потенциал да бъде лидер в технологиите, EnduroSat го доказва

Министър Василев: България има потенциал да бъде лидер в технологиите, EnduroSat го доказва

11 Септември, 2026 17:48 244 2

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Министърът подчерта значението на подписания в Елисейския дворец Меморандум между българската компания и френската Arianespace

Министър Василев: България има потенциал да бъде лидер в технологиите, EnduroSat го доказва - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Сред основните приоритети на правителството е да превърнем България в най-доброто място за стартиране и развитие на бизнес с висока добавена стойност. Фокусирани сме в постигането на тази задача до 2030 г. Целта е да трансформираме икономиката към високотехнологични индустрии. Подкрепяме българските иновативни компании, които се развиват в тези ключови сектори. България има потенциал да е лидер в технологичните промени, на които сме свидетели по света, и компанията за аерокосмическа техника EnduroSat го доказва. Това заяви министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев по време на събитие в София, посветено на развитието и перспективите на космическата индустрия. То беше организирано от производителя на сателити ЕnduroSat и участие в него взеха десетки основатели, директори и технически ръководители на водещи космически компании от редица държави.

„Страната ни има богата история в космическата индустрия, с която се гордеем. Горди сме и днес, че виждаме успехите на EnduroSat, която се нарежда сред водещите световни компании“, заяви Василев.

Министърът подчерта значението на подписания в Елисейския дворец Меморандум между българската компания и френската Arianespace, което се случи преди два дни в рамките на Международната среща на върха по космическите въпроси в Париж. „Това е огромен успех и показва, че България разполага с таланта и екосистемата, необходими за създаването на водещи компании“, допълни той.

Иван Василев заяви още, че се работи активно по приоритетния проект в Доброславци за създаване на център за космически технологии. Припомняме, че проектът предвижда развитие на високотехнологична индустриална зона с фокус върху космическите технологии, научноизследователска и развойна дейност, като целта е да се насърчат инвестициите, технологичният трансфер, иновациите и създаването на висококвалифицирани работни места.

По време на събитието основателят на EnduroSat Райчо Райчев представи ключови проекти, по които работи компанията. Пред лидерите от глобалния космически сектор Райчев сподели визията си за ускорено развитие и печеливши космически мисии. Компанията показа и следващото поколение сателити с тегло до 1 тон. Тя има над 100 сателита в орбита.

На събитието присъстваха още министърът на образованието проф. Георги Вълчев, кметът на София Васил Терзиев, представители на дипломатическия корпус, бизнеса и др.


България
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  • 1 честен ционист

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    България е лидер по Мошковци.

    17:51 11.09.2026

  • 2 Абе, той и Киро Канадеца

    1 0 Отговор
    Така започна с един завод за електромобили в имота на Домуса, обаче май се разсъхнаха нещата. Сега чувам, че се е насочил към канабиса заедно с мъжа на Дара, понеже с кокичето нещо май също не върви. Радев може да реши да направи я космодрум, я завод за дронове в Доброславци. Кой знае?

    17:57 11.09.2026

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