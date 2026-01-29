Новини
Стоян Панчев: Увеличението на бюджетните заплати може да не се случи

29 Януари, 2026 09:07 1 038 15

  • стоян панчев-
  • увеличение-
  • бюджетни заплати

Това противоречи на Закона за публичните финанси. "Удължаването на бюджета означава да не се пипат избирателно разходите в него", обясни експертът.

Стоян Панчев: Увеличението на бюджетните заплати може да не се случи - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Увеличението с 5% на бюджетните заплати може да не се случи.

Това мнение изказа пред БНР Стоян Панчев от Експертния клуб за икономика и политика.

Според него това противоречи на Закона за публичните финанси. "Удължаването на бюджета означава да не се пипат избирателно разходите в него", обясни той.

Икономистът смята, че ако пък се случи това увеличение, то може да се атакува.

Когато няма приет нов бюджет, няма откъде да се вземат пари, подчерта той в интервю за предаването "Преди всички".

По думите му макар и неприятно за хората, които очакват индексация на доходите си чрез приемането на нов бюджет, удължителният такъв допринася за свиване на дефицита.

Стоян Панчев коментира и факта, че все още има хора, които пазаруват в лева. Според него причината е, че БНБ не са успели да осигурят нужните количества евро, за да запълнят напълно оборота в търговията на дребно. Може би има и известен сантимент, допълни той.

Наблюденията на икономиста са, че има поскъпване. За него това е било очаквано:

"Поскъпването не започна от 1 януари 2026 г., а от юни 2025 г., когато получихме "да" за конвергентния доклад, когато на практика всички бизнеси, търговци, започнаха да сменят цените си, да ги закръгляват нагоре, да търсят начини да увеличават, някакви многогодишни забавяния в увеличението на цените. Няма никаква изненада".

Според него контролирането в тази посока се прави доста грубо. Той даде пример с наложени сериозни глоби на малки обекти, докато големи бизнеси, вдигнали цените много преди януари, са останали без никаква форма на проверка.

По думите му закон за ограничаване на търговските надценки до пределни нива няма да работи:

"Съвсем ще стане каша. Ще предизвикат допълнителна тежест за търговците, защото част от увеличението на цените, което в момента виждаме в следствие на преминаването от лев към евро, се дължат на това, че има допълнителни разходи, които са създадени за търговците, които нямат друг начин как да ги поемат, освен да ги прехвърлят към крайните потребители, т.е. това най-вероятно ще се получи с този закон по същия начин".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    5 3 Отговор
    Снощи Германия и още пет страни си направиха собствен ЕС.Обраха ни парите и ни изхвърлиха през борда на Титаник без лодки.

    Коментиран от #9

    09:16 29.01.2026

  • 2 Пич

    3 5 Отговор
    Този не се прави на идиот , да знаете !!! Хайде да подсетя паветниците малоумнци !!! В стария бюджет бяха заложени увеличеия 50-70% за МВР и военните, 20-30% за доктори и учители, добро увеличение на пенсиите , и т.н.!!! Редно е тези увеличения да бъдат дадени отново, щом действа същият бюджет !!!

    Коментиран от #8

    09:16 29.01.2026

  • 3 наблюдател

    3 2 Отговор
    а в частния сектор кой увеличава заплатите - цените - продължавайте с увеличенията на заплати вместо съкращения и после заплатите от съкратените

    09:18 29.01.2026

  • 4 Не ве

    6 0 Отговор
    Не че "може да не се случи", а не "не може да се случи". Първо жестоки съкращения на калинки, реформи и чак тогава увеличения на държавната хранилка. В противен случай територията с главно Дъ фалира до няколко години, грандиозен фалит с главно Фъ.

    09:19 29.01.2026

  • 5 Доколкото знам

    4 0 Отговор
    има хора с 1500 лв. чисто заплати в държавен сектор, наложително е да им се увеличат заплатите. А на депутатите да сведат до 3000 лв. чисто, както и да се намали броят им. Същото е и при бюджетници с над 3000 лв. чисто заплати, да се редуцират от 650 000 до 100 000. И чак тогава да им се увеличават заплатите. Не може в нереформирани сектори да има 105% увеличения на заплати в държавен сектор от 2020 до 2026 г. Недопустимо! Финландия брой население около 6 милиона 7 500 полица, в Юрогария 75 000 на около 5 милиона народ Така колегите на полицаите след реформите ще получават високи заплати и ще намалим разходите. Същото е в НЗОК, 11 млрд. лева бюджет, плюс 6 млрд. доплащане пациенти в доболнична помощ, 17 млрд. лева, като процент на МРЗ спрямо процент Здравна осигуровка, надминахме Германия 17% от МРЗ. Територията е единствената в ЕС, в която пациентите доплащат между 40 и 60% в доболнична помощ. При намаляващо население определени лобита в здравеопазване се финансират съмнително. Цените на лекарствата се повишиха Чу.д.овищно, и то само от 2020 до 2025 г. Сега летят нагоре. В Турция, Гърция, Румъния, Македония в пъти по-ниски цени.
    Липсват палеативни грижи за терминално болни пациенти. Една инфузия някой да влее, водичка в държавна болница, всичко препраща към частното. Поздравления към Панчев за статията на Краевски "Третият мандат на Румен Радев".

    Коментиран от #7

    09:25 29.01.2026

  • 6 фен на сидеров

    4 1 Отговор
    най-сигурен критерий за необуздана инфлация е увеличението "на калпак" в бюджетната сфера !

    09:28 29.01.2026

  • 7 Умуваш без

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "Доколкото знам":

    Да знаеш нищо.Сравняваш неща дето не са т и ясни.

    09:31 29.01.2026

  • 8 Пич ти си

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Обикновена пич. ка.Ръсиш някакви числа в ефира дето нямат общо с действителността.

    Коментиран от #10

    09:33 29.01.2026

  • 9 Стенли

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Ако имаме сериозни политици които ние за съжаление нямаме казваме искаме толкова милярди за спрените ядрени блокове в Козлодуй за които бяхме дали милиони долари за ремонт и щяхме да спечелим милиарди долари от продажбата на ток, искаме компенсация за зелените пр осто тии които толкова оскъпяват тока от Марица Изток произвежда най евтиния ток но заради тези така наречени зелени политики заради данък върху въглеродни емисии цените хвърчат до небето искаме да получаваме евтина енергия от Русия и прочие и прочие иначе им казваме айде нема нужда аман от такива демократи 😡

    Коментиран от #13

    09:35 29.01.2026

  • 10 Пич

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "Пич ти си":

    Ами спри да демонстрираш глупост от безпомощност, виж какви увеличения предвижда миналогодишния бюджет, и ме опровергай с аргументи!!!

    09:43 29.01.2026

  • 11 Ганчо

    3 0 Отговор
    Може, може тука в територията всичко може.

    09:44 29.01.2026

  • 12 Факт

    2 1 Отговор
    Напълно вярно. Разходите от неразумна политика се прехвърлят към бизнеса и към нормалните потребители. После се отчитат успехи.

    09:45 29.01.2026

  • 13 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Стенли":

    Стенллли, къде беше досега!

    09:47 29.01.2026

  • 14 Доставчиците са виновни

    1 0 Отговор
    за повишените разходи. Както и при борсите храна, след прием в ERMII юли, на следващото утро цените на някой храни скочиха с 30%. Или някой даде заповед на борсите да качват цените. Умишлено обезценяване на лЪв и инфлация. Умишлено предизвикани процеси. Фризьорката се оплакваше, че са и вдигнали цените с над 30% при консумативите. Но тенденциите са в цялата Юрошитзона, винаги се повишават цените преди и след прием евро. Но в повечето юрошит членки въведоха "таван цени", който не одобрявам, но е неизбежен като Хърватия. Или закони за надценка, като в Ница. Наша лютеница във Великобритания 1.90 лв., същата марка в Юрогария 7-8 лв. Големите вериги имат по-голям капацитет при формиране на цени, което автоматично вдига цените в малките търговски обекти.

    Коментиран от #15

    09:49 29.01.2026

  • 15 Стенли

    0 1 Отговор

    До коментар #14 от "Доставчиците са виновни":

    Много точно казано най дребните неща примерно вендингмашините минавам предния ден едно кафе осемдесет стотинки минавам на другия ден вече станало петнайсет цента не че много не вдигнаха цените още преди да влезем в тази прословута еврозона

    10:00 29.01.2026

