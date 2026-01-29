Стоян Панчев: Увеличението на бюджетните заплати може да не се случи

Увеличението с 5% на бюджетните заплати може да не се случи.
Това мнение изказа пред БНР Стоян Панчев от Експертния клуб за икономика и политика.
Според него това противоречи на Закона за публичните финанси. "Удължаването на бюджета означава да не се пипат избирателно разходите в него", обясни той.
Икономистът смята, че ако пък се случи това увеличение, то може да се атакува.
Когато няма приет нов бюджет, няма откъде да се вземат пари, подчерта той в интервю за предаването "Преди всички".
По думите му макар и неприятно за хората, които очакват индексация на доходите си чрез приемането на нов бюджет, удължителният такъв допринася за свиване на дефицита.
Стоян Панчев коментира и факта, че все още има хора, които пазаруват в лева. Според него причината е, че БНБ не са успели да осигурят нужните количества евро, за да запълнят напълно оборота в търговията на дребно. Може би има и известен сантимент, допълни той.
Наблюденията на икономиста са, че има поскъпване. За него това е било очаквано:
"Поскъпването не започна от 1 януари 2026 г., а от юни 2025 г., когато получихме "да" за конвергентния доклад, когато на практика всички бизнеси, търговци, започнаха да сменят цените си, да ги закръгляват нагоре, да търсят начини да увеличават, някакви многогодишни забавяния в увеличението на цените. Няма никаква изненада".
Според него контролирането в тази посока се прави доста грубо. Той даде пример с наложени сериозни глоби на малки обекти, докато големи бизнеси, вдигнали цените много преди януари, са останали без никаква форма на проверка.
По думите му закон за ограничаване на търговските надценки до пределни нива няма да работи:
"Съвсем ще стане каша. Ще предизвикат допълнителна тежест за търговците, защото част от увеличението на цените, което в момента виждаме в следствие на преминаването от лев към евро, се дължат на това, че има допълнителни разходи, които са създадени за търговците, които нямат друг начин как да ги поемат, освен да ги прехвърлят към крайните потребители, т.е. това най-вероятно ще се получи с този закон по същия начин".
