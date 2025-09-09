Експерт: Очаквам вдигане на данъци

Не мисля, че ще има увеличаване на лихвите по кредитите след влизането ни в еврозоната. Това обясни пред БНР Стоян Панчев, Експертен клуб за икономика и политика.

"Самата еврозона започва да намалява своите лихвени проценти. Федералният резерв на САЩ също очакваме рязко да свали лихвите. ЕЦБ не може да си позволи да има много по-високи от тези в Щатите. Ще има допълнително сваляне в еврозоната. Мисля, че ще има едно приближаване на европейските лихви към българските".

Панчев обаче вярва, че бързият ръст на кредитирането в България е проблем.

Експертът определя разяснителната кампания за еврото "по-скоро като пропагандна".

Стоян Панчев не вижда смисъл от промяна на начина, по който се изчислява линията на бедност у нас.

"Смяната на методиката при един такъв показател, особено без премисляне, често води до проблеми".

Той коментира и планираното увеличение на минималната работна заплата до 1213 лева.

"Минималната заплата в момента се изчислява като 50% от средната работна заплата. Това е новият механизъм, който непрекъснато задвижва едно увеличение на минималната заплата, което пък задвижва увеличение на средната. Много бързо този механизъм трябва да бъде сменен. Работодателите започват да заобикалят още повече минималната работна заплата".

Панчев анализира думите на премиера Желязков, че няма да се вдигат данъци и осигуровки в новия бюджет.

"Изненадам съм, че премиерът даде такова смело обещание. На мен ми се струва, че ще се наложи вдигане на данъци и осигуровки заради дефицита в бюджета. Може би премиерът планира някакво овладяване на разходите, за да може да влезем в рамките. Но аз по-скоро очаквам вдигане на данъци. Най-бързо и безболезнено ще се реши този проблем, ако се вдигне ДДС. Но това е най-малко вероятно, защото ще доведе и до допълнителна инфлация".

Той все пак изрази надежда, че ще се върви към оптимизиране на разходи.

Дефицитът беше изпуснат още през 2024-та година, посочи експертът.

"Изпуснахме инфлацията, защото самото правителство си беше повярвало, че няма да има инфлация след положителния конвергентен доклад.

Ако стане като в Хърватия, може да има и допълнително увеличение на цените".