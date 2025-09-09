Новини
България »
Експерт: Очаквам вдигане на данъци

Експерт: Очаквам вдигане на данъци

9 Септември, 2025 11:51 1 246 28

  • стоян панчев-
  • вдигане на данъци-
  • кредитиране-
  • лихви

Механизмът за изчисляване на минималната работна заплата трябва да се промени, смята Стоян Панчев

Експерт: Очаквам вдигане на данъци - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Не мисля, че ще има увеличаване на лихвите по кредитите след влизането ни в еврозоната. Това обясни пред БНР Стоян Панчев, Експертен клуб за икономика и политика.

"Самата еврозона започва да намалява своите лихвени проценти. Федералният резерв на САЩ също очакваме рязко да свали лихвите. ЕЦБ не може да си позволи да има много по-високи от тези в Щатите. Ще има допълнително сваляне в еврозоната. Мисля, че ще има едно приближаване на европейските лихви към българските".

Панчев обаче вярва, че бързият ръст на кредитирането в България е проблем.

Експертът определя разяснителната кампания за еврото "по-скоро като пропагандна".

Стоян Панчев не вижда смисъл от промяна на начина, по който се изчислява линията на бедност у нас.

"Смяната на методиката при един такъв показател, особено без премисляне, често води до проблеми".

Той коментира и планираното увеличение на минималната работна заплата до 1213 лева.

"Минималната заплата в момента се изчислява като 50% от средната работна заплата. Това е новият механизъм, който непрекъснато задвижва едно увеличение на минималната заплата, което пък задвижва увеличение на средната. Много бързо този механизъм трябва да бъде сменен. Работодателите започват да заобикалят още повече минималната работна заплата".

Панчев анализира думите на премиера Желязков, че няма да се вдигат данъци и осигуровки в новия бюджет.

"Изненадам съм, че премиерът даде такова смело обещание. На мен ми се струва, че ще се наложи вдигане на данъци и осигуровки заради дефицита в бюджета. Може би премиерът планира някакво овладяване на разходите, за да може да влезем в рамките. Но аз по-скоро очаквам вдигане на данъци. Най-бързо и безболезнено ще се реши този проблем, ако се вдигне ДДС. Но това е най-малко вероятно, защото ще доведе и до допълнителна инфлация".

Той все пак изрази надежда, че ще се върви към оптимизиране на разходи.

Дефицитът беше изпуснат още през 2024-та година, посочи експертът.

"Изпуснахме инфлацията, защото самото правителство си беше повярвало, че няма да има инфлация след положителния конвергентен доклад.

Ако стане като в Хърватия, може да има и допълнително увеличение на цените".


България
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 9 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Политолог

    8 5 Отговор
    Опозицията ще се избие кой да оглави задаващата се масова протестна и кървава вълна в страната! Платен провокатор на властта копейкин ( костадинов) заедно с недялко недялков организиращ преди контрапротести в подкрепа на ГЕРБ и тенис партньор на борисов и страхил ангелов бивш депутат от БСП в периода 2013- 14 година гласувал за пеевски за шеф на ДАНС се опитват да я яхнат. Страх ги е от справедливото народно недоволство. Не се поддавайте на провокатори. Излезте масово и спонтанно и изгонете платени от мафията на власт коста копейкин

    Коментиран от #3, #21

    11:52 09.09.2025

  • 2 Урааа

    14 1 Отговор
    Слава на ГЕПИ Ново начало!

    11:54 09.09.2025

  • 3 честен ционист

    17 6 Отговор

    До коментар #1 от "Политолог":

    Докато хладилникът е пълен и има бензин по резервоарите, Ганчо ще мълчи и ще си наляга парцалите.

    11:56 09.09.2025

  • 4 сигурно ще вдигнат някои данъци

    8 0 Отговор
    инфлацията не спира .

    Коментиран от #11

    11:56 09.09.2025

  • 5 Хипотетично

    7 1 Отговор
    От времето на въвеждане на плоския данък от тройната коалиция на БСП и Станишев преди двадесет години, всяка седмица напорист икономист застава пред медиите да обяснява , защо ще се увеличат данъците (хвърлял е боб и така се е изтълкувало от него).

    11:57 09.09.2025

  • 6 Коко

    14 1 Отговор
    Стадото е тотално изтрещяло и нищо не го интересува извън ядене и екскурзии и къщи да купува.И някоя красива сутрин ще се събуди и нищо няма да има.

    11:59 09.09.2025

  • 7 Един

    10 1 Отговор
    В "клуба на богатите" е така! кредитните милионери се издъжат от високи данъци и ще плащате!

    Коментиран от #9

    12:01 09.09.2025

  • 8 От Неграмотни Управляващи !

    10 1 Отговор
    От Неграмотни Управляващи !

    Друго !

    Не може ! п

    Да се Очаква !

    12:08 09.09.2025

  • 9 важното е

    3 5 Отговор

    До коментар #7 от "Един":

    че монголоидите сте имунизирани срещу плащания

    Коментиран от #16

    12:08 09.09.2025

  • 10 иначе как ще платим "помощите"

    7 4 Отговор
    на Покрайна ? Докога ще слугуваме на лумпените от Европа ?

    Коментиран от #13

    12:09 09.09.2025

  • 11 Борисов го каза

    2 11 Отговор

    До коментар #4 от "сигурно ще вдигнат някои данъци":

    Борисов ви го каза, че популиста Асен Василев вдигайки ви безразборно пенсии и заплати, ви ги вдигна с парите на внуците ви. Вие му се подиграхте, а сега ревете, че с увеличеното купувате по-малко. Ами ревете.

    12:10 09.09.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 изненада

    4 8 Отговор

    До коментар #10 от "иначе как ще платим "помощите"":

    България е предоставяла оръжие на Украйна, но до сега не е дала парична помощ. Измислете си друга опорка.

    12:11 09.09.2025

  • 14 Неексперт

    7 0 Отговор
    Това го очакваме всички, при това безогледно теглене на заеми и наливане в бездънната каца, наречена Украйна

    12:16 09.09.2025

  • 15 До вчера

    7 1 Отговор
    Бях в Гърция ,то по евтино от България

    12:16 09.09.2025

  • 16 Ха ХаХа

    0 4 Отговор

    До коментар #9 от "важното е":

    Помолили се вече на бога си Монголското куче Тангра бе туреник?

    12:25 09.09.2025

  • 17 Не като пропаганда,

    2 0 Отговор
    а като заговор за пенетрация на всички наивни експерти по икономика, свалили си гащите до земята, навели се на измамниците от ППДБ + ГЕРБсдс + ДПСнн + БСП + ИТН.

    Измамниците, заедно с наивниците вече усещат началото на пенетрацията и се чудят това пропаганда ли е или усещат туширането от брюкселските пидита..?

    12:31 09.09.2025

  • 18 Ивелин Михайлов

    5 0 Отговор
    ДА ВИ Е ЧЕСТИТО ГЕЙВРОТО! 😝

    12:33 09.09.2025

  • 19 Исторически парк

    4 0 Отговор
    После пак гласувайте за герб 😉

    12:33 09.09.2025

  • 20 Тия са куку психопати

    7 0 Отговор
    50 МИЛИАРДА ЕВРО ВЪНШЕН ДЪЛГ! При население около 5,5 милиона. Махнете пенсионери, военни, полицаи, държавни служители, децата и малцинствата! Остават около 1, 5 милиона бедни работещи българи, който трябва да връщат тия огромни пари!

    12:34 09.09.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 разбира се

    7 0 Отговор
    ГЕРБ винаги вдигат данъците. Казвам го за шамандурите, които си стояха у дома и не отидоха да гласуват!

    12:37 09.09.2025

  • 23 данъчен

    5 0 Отговор
    Да се премахне плоския данък.Непременно и спешно.

    12:40 09.09.2025

  • 24 Вдигането

    6 0 Отговор
    на данъците ще е най-малкия ни проблем

    12:41 09.09.2025

  • 25 русе

    2 0 Отговор
    Вдигнат ли данък сгради и такса смет няма да събираме - разделно боклука

    13:19 09.09.2025

  • 26 Г.Георгиев

    2 0 Отговор
    А, очакват ли се МАСОВИ ПРОТЕСТИ, срещу УВЕЛИЧАВАНЕТО на ДАНЪЦИТЕ !

    За Украйна МИЛИАРДИ ДАРЕНИЯ, а за България МИЛИАРДИ ДАНЪЦИ !

    13:21 09.09.2025

  • 27 Главни специалист

    2 0 Отговор
    Очаквам икономическа криза, фалит на държавата и гражданска война. Държавната хазна е опоскана и празна. Всичко е окрадено...пари няма за нищо. Бомбата цъка....цък, цък, цък...

    13:23 09.09.2025

  • 28 Гост

    0 0 Отговор
    Разбира се, крайно време е! Какви са тези депозити на хората? 100 млрд. ли станаха вече?

    13:31 09.09.2025

