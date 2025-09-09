Експерт: Очаквам вдигане на данъци

Не мисля, че ще има увеличаване на лихвите по кредитите след влизането ни в еврозоната. Това обясни пред БНР Стоян Панчев, Експертен клуб за икономика и политика.
"Самата еврозона започва да намалява своите лихвени проценти. Федералният резерв на САЩ също очакваме рязко да свали лихвите. ЕЦБ не може да си позволи да има много по-високи от тези в Щатите. Ще има допълнително сваляне в еврозоната. Мисля, че ще има едно приближаване на европейските лихви към българските".
Панчев обаче вярва, че бързият ръст на кредитирането в България е проблем.
Експертът определя разяснителната кампания за еврото "по-скоро като пропагандна".
Стоян Панчев не вижда смисъл от промяна на начина, по който се изчислява линията на бедност у нас.
"Смяната на методиката при един такъв показател, особено без премисляне, често води до проблеми".
Той коментира и планираното увеличение на минималната работна заплата до 1213 лева.
"Минималната заплата в момента се изчислява като 50% от средната работна заплата. Това е новият механизъм, който непрекъснато задвижва едно увеличение на минималната заплата, което пък задвижва увеличение на средната. Много бързо този механизъм трябва да бъде сменен. Работодателите започват да заобикалят още повече минималната работна заплата".
Панчев анализира думите на премиера Желязков, че няма да се вдигат данъци и осигуровки в новия бюджет.
"Изненадам съм, че премиерът даде такова смело обещание. На мен ми се струва, че ще се наложи вдигане на данъци и осигуровки заради дефицита в бюджета. Може би премиерът планира някакво овладяване на разходите, за да може да влезем в рамките. Но аз по-скоро очаквам вдигане на данъци. Най-бързо и безболезнено ще се реши този проблем, ако се вдигне ДДС. Но това е най-малко вероятно, защото ще доведе и до допълнителна инфлация".
Той все пак изрази надежда, че ще се върви към оптимизиране на разходи.
Дефицитът беше изпуснат още през 2024-та година, посочи експертът.
"Изпуснахме инфлацията, защото самото правителство си беше повярвало, че няма да има инфлация след положителния конвергентен доклад.
Ако стане като в Хърватия, може да има и допълнително увеличение на цените".
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Политолог
Коментиран от #3, #21
11:52 09.09.2025
2 Урааа
11:54 09.09.2025
3 честен ционист
До коментар #1 от "Политолог":Докато хладилникът е пълен и има бензин по резервоарите, Ганчо ще мълчи и ще си наляга парцалите.
11:56 09.09.2025
4 сигурно ще вдигнат някои данъци
Коментиран от #11
11:56 09.09.2025
5 Хипотетично
11:57 09.09.2025
6 Коко
11:59 09.09.2025
7 Един
Коментиран от #9
12:01 09.09.2025
8 От Неграмотни Управляващи !
Друго !
Не може ! п
Да се Очаква !
12:08 09.09.2025
9 важното е
До коментар #7 от "Един":че монголоидите сте имунизирани срещу плащания
Коментиран от #16
12:08 09.09.2025
10 иначе как ще платим "помощите"
Коментиран от #13
12:09 09.09.2025
11 Борисов го каза
До коментар #4 от "сигурно ще вдигнат някои данъци":Борисов ви го каза, че популиста Асен Василев вдигайки ви безразборно пенсии и заплати, ви ги вдигна с парите на внуците ви. Вие му се подиграхте, а сега ревете, че с увеличеното купувате по-малко. Ами ревете.
12:10 09.09.2025
13 изненада
До коментар #10 от "иначе как ще платим "помощите"":България е предоставяла оръжие на Украйна, но до сега не е дала парична помощ. Измислете си друга опорка.
12:11 09.09.2025
14 Неексперт
12:16 09.09.2025
15 До вчера
12:16 09.09.2025
16 Ха ХаХа
До коментар #9 от "важното е":Помолили се вече на бога си Монголското куче Тангра бе туреник?
12:25 09.09.2025
17 Не като пропаганда,
Измамниците, заедно с наивниците вече усещат началото на пенетрацията и се чудят това пропаганда ли е или усещат туширането от брюкселските пидита..?
12:31 09.09.2025
18 Ивелин Михайлов
12:33 09.09.2025
19 Исторически парк
12:33 09.09.2025
20 Тия са куку психопати
12:34 09.09.2025
22 разбира се
12:37 09.09.2025
23 данъчен
12:40 09.09.2025
24 Вдигането
12:41 09.09.2025
25 русе
13:19 09.09.2025
26 Г.Георгиев
За Украйна МИЛИАРДИ ДАРЕНИЯ, а за България МИЛИАРДИ ДАНЪЦИ !
13:21 09.09.2025
27 Главни специалист
13:23 09.09.2025
28 Гост
13:31 09.09.2025