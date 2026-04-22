Лъчезар Богданов: Има стоки, които са поскъпнали с над 10%

22 Април, 2026 09:34 1 150 40

  • лъчезар богданов-
  • ипи-
  • стоян панчев-
  • екип-
  • икономика-
  • дефицит

Дефицитът е поне 5%. Първата стъпка е да видим реалното положение на фиска и на цените. Данните, които разглеждаме, не отговарят на реалността

Лъчезар Богданов: Има стоки, които са поскъпнали с над 10% - 1
Снимка: бТВ
Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Има неща върху, които българското правителството не може да влияе - цените на храните, цените на петрола, цените на борсите. Най-много един кабинет може да влияе върху собственият си бюджет. Това заяви пред бТВ Лъчезар Богданов, Институт за пазарна икономика.

А мерките: "Може и да има по-умерен ръст на заплатите в държавния сектор. Освен това има и свръхкредитиране."

Дефицитът е поне 5%. Първата стъпка е да видим реалното положение на фиска и на цените. Данните, които разглеждаме, не отговарят на реалността, коментира Стоян Панчев, ЕКИП.

"Официалните данни на НСИ подценяват реалната инфлация. Уж са 2,8 процента, но имаше изследване как се манипулират данните."

Има стоки, които са поскъпнали с над 10%, каза Богданов.

Богданов от ИПИ посочи, че за да се подпомогне някой сектор, трябва да се вземе от друг. И добави, че в добри години трябва да има излишък в бюджета, за да може да има откъде да се взема в кризи.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Глупости.

    54 1 Отговор
    Има стоки, които поскъпнаха със 100 и 200 процента.

    09:38 22.04.2026

  • 2 Сериозно ли бе боклук?!

    39 1 Отговор
    Ми то и 110% са над 10-те!

    09:38 22.04.2026

  • 3 Гост

    36 2 Отговор
    Над 10%?????? Какви са тия мижави проценти бе, експерте? Ако под "над10%" имаш предвид 400%, да прав си. Или пък имаш предвид 10% от вчера до днес и така си прав

    09:39 22.04.2026

  • 4 Запознат

    33 3 Отговор
    "Има неща върху, които българското правителството не може да влияе"

    Така е но правителството може да влияе на НСИ и те да дават фалшиви данни за инфлацията и така да ни натикат в еврозоната.

    09:40 22.04.2026

  • 5 Само питам

    32 1 Отговор
    Тия "специалисти" в коя страна живеят ?

    Коментиран от #12, #25

    09:40 22.04.2026

  • 6 Фен

    24 2 Отговор
    В смисъл, първо един лев стана едно евро, и още 10 процента нагоре? Може.

    09:40 22.04.2026

  • 7 ТЪПАКО КАЖИ 100%

    30 2 Отговор
    ТОВА КОЕТО БЕШЕ 1 ЛЕВ,СТАНА 1 €. ЕЙ ТАКИВА НЕФЕЛНИЦИ СУТРИН КАТО ПОЧНАТ ДА НИ САПУНИСВАТ МОЗЪЦИТЕ НАПРАВО ПОТРЕС ОТ ДЪРВЕНИ ФИЛОСОФИ.

    09:40 22.04.2026

  • 8 ?????

    26 2 Отговор
    Стоки поскъпнали 10%? Стига де! 10%...Стоки и услуги поскъпнаха 100% и повече... Например: При куриерските пратки от 5-6 лв., станаха 5-6 евро. Колко % са това 10 ли??? Това е един пример!

    Коментиран от #13

    09:42 22.04.2026

  • 9 Ейййй

    18 1 Отговор
    защо сте сложили и Стоян Панчев на снимка до тоя цървул с малката инфлация от 10%?!

    09:43 22.04.2026

  • 10 Боруна Лом

    21 1 Отговор
    АБЕ СЪРВУЛ ВСИЧКО ПОСКЪПНА ДВА ПЪТИ!В КОЙ СВЯТ ЖИВЕЕШ ,БЕ?

    09:44 22.04.2026

  • 11 Тези палячовци са икономисти

    21 2 Отговор
    колкото аз съм Юрий Гагарин.Егаси лустросаните комични персони.

    09:44 22.04.2026

  • 12 Трол

    5 2 Отговор

    До коментар #5 от "Само питам":

    Това са граждани на света.

    09:44 22.04.2026

  • 13 Административните услуги колко поскъпнах

    16 0 Отговор

    До коментар #8 от "?????":

    100+ процента. Държавата защо не се самоосъди?

    09:44 22.04.2026

  • 14 Българин

    10 0 Отговор
    "Може и да има по-умерен ръст на заплатите в държавния сектор"

    Е така де ама това са избирателите на тиквата - той разду държавната администрация до невиждани размери за да назначи калинки на тлъсти заплати които да гласуват за него. Толкова много нищоправещи има в държавната администрация че даже и с две трети да я намалим няма да се усети че даже и може да се подобри че сега те препращат от гише на гише за един подпис само за да се каже че работят.

    09:45 22.04.2026

  • 15 Ура,,Ура

    15 1 Отговор
    Много сме благодарни на Теменужка табуретката, че изготви такива лъжливи данни и направи най бездарния бюджет досега, предизвика мощните протести и принуди началника си да подаде оставка. Иначе без нея нямаше да има избори и нямаше да има шанс от тотална промяна в политиката.

    09:47 22.04.2026

  • 16 икономист

    12 0 Отговор
    Богданов , напоследък влизал ли си в Аптека ?

    09:49 22.04.2026

  • 17 Зеления

    9 0 Отговор
    "Лъчезар Богданов, Институт за пазарна икономика" - НПО с внушение в името че е държавна структура, тоест "институт", което трябва да бъде закрито според закона.

    Богданов прави лек финт към обществото казвайки, че ДАЖЕ има стоки поскъпнали 10 %, а те реално почти всички стоки са поскъпнали 100 и повече проценти.
    И всичко се обяснява с войната в Иран - да де, ама преди 4 седмици нямаше война в Иран, а цените и тогава си бяха 100 % по скъпи
    Кресливите розови дебили от ППДБ настояваха пред Бойко да влезем в еврозоната, а той понеже е мекотело заедно с ШИШИ и БСП и ИТН ни вкараха там, а сега всичките им анализатори ще ни обясняват или как няма вдигнати цени или ако има увеличение е от войната в ИРАН - долни продажни смешници !

    09:51 22.04.2026

  • 18 Възмутен

    4 0 Отговор
    "Има стоки, които са поскъпнали с над 10%, каза Богданов"

    Има стоки които поскъпнаха над 110% - повечето са такива. Де го просто Киро който се кълнеше преди нова година че нямало да има инфлация с въвеждането на еврото. Единственото при което няма инфлация са заплатите и пенсиите.

    09:51 22.04.2026

  • 19 Ми ще поскъпнат и със 110%

    2 0 Отговор
    Като частния ток от частните фотофолраични бунища на БанкЯра и гинките му върбакови струва на човек с кафене във Видин 8000 лева по фактура за януари и за целия бизнес ...бойковците от гроб си имат част на държава и вие сте им роби...

    09:53 22.04.2026

  • 20 Вчера в община Младост

    5 0 Отговор
    За едно удостоверение за наследници на момента ми взеха над 10 евро!!

    09:55 22.04.2026

  • 21 Кога ще се събудим

    5 0 Отговор
    Стига лъжи бе демократоиди! Поскъпването е два пъти, колкото струваха в лева, толкова се продават в евро. Българите бяха ограбени за трети път и все от "демокрацията"!

    09:59 22.04.2026

  • 22 Простият

    4 0 Отговор
    Най ме кефи експерт да ле лаже, ма аз съм си прозд.

    09:59 22.04.2026

  • 23 Потърпевш

    5 0 Отговор
    Повечето продукти поскъпнаха така че от един лев станаха 1€
    Всичко е поскъпнало с над 50%

    10:00 22.04.2026

  • 24 Дядо дръмпир

    2 3 Отговор
    докато икономиката ви ,бг е копие на просиянската.......няма да видите нищо по различно от стъкмистика и кражби на високо ниво.В момента по данни на руската стъкмистика инфлацията е 5,6 на годишна база ,а реалната е над 17% ,същото е и тук.нси отчита на годишна база 4 ,а тя е около 12%!Единственно ,за което може да се молите е да не ви започнат пак просиянските ботуши ,щото ще видите реално и гулаг и кръволоците от кремъл!тоест да се молите ,украйна да ви спаси още веднъж!

    Коментиран от #30, #31

    10:00 22.04.2026

  • 25 Важно

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "Само питам":

    Тука живеят, но ги храни Сорос! Само като чуеш името на този "институт" и веднага става ясно, че е НПО!

    10:01 22.04.2026

  • 26 Топч0

    4 0 Отговор
    Майтапчиите продължават с Хумора си .Скривайте се вече. Говорете истината Вече.😡

    10:02 22.04.2026

  • 27 Баш експерта

    5 0 Отговор
    Закривайте го тоя институт за пазарна икономика. Няма смисъл от него - там само малоумници се въдят, които дори не могат убедително да лъжат.

    10:04 22.04.2026

  • 28 АЙДЕ БЕГАЙ

    4 0 Отговор
    ИМА СТОКИ КОИТО СА ПОСКЪПНАЛИ НАД ПЕТ ПЪТИ ,....ТЕЗИ МАЙ В МАГАЗИН НЕ ВЛИЗАТ....!!!

    10:07 22.04.2026

  • 29 Павел Пенев

    3 0 Отговор
    Този соросоиден експерт не е наясно,поскъпването е с над 80% за всички стоки и услуги.

    10:07 22.04.2026

  • 30 Антитрол

    2 1 Отговор

    До коментар #24 от "Дядо дръмпир":

    "докато икономиката ви ,бг е копие на просиянската"

    То на всички евроатлантици все Русия и Путин са ви виновни - сигурно Путин накара нашите наведени продажници да ни натикат против волята на народа в еврозоната.

    Нали 36 години не сме в Русия и сме горди членове на ЕС и НАТО бе - на вас Русия ще ви е виновна че сте продажници още 100 години. Нали сме по европейски стандарти а не по руски.

    Ама така е то на всеки продажник друг му е виновен че е продажник и не гледа българските интереси а тези на господарите си.

    10:20 22.04.2026

  • 31 Българин

    1 1 Отговор

    До коментар #24 от "Дядо дръмпир":

    "Единственно ,за което може да се молите е да не ви започнат пак просиянските ботуши ,щото ще видите реално и гулаг и кръволоците от кремъл!"

    Олеле още един без грам мозък - всичко построено в България е по времето когато бяхме с "кръволоците от кремъл" а от както сме краварска колония няма нищо построено и намаляхме с една трета и от 23-то място по качество на живот сега сме на 111-то след Гана.

    Можеш ли ми каза какво се произвежда в България след 36 години "демокрация" освен наведени евроатлантици и мал.оум.ни козячета.

    Коментиран от #36

    10:26 22.04.2026

  • 32 Читател

    0 0 Отговор
    "Институт за пазарна икономика"

    Защо се мъчите да ни промивате мозъците с "експерти" от разни платени НПО-та с гръмки имена като "Институт за пазарна икономика" на които всичките членове са само тия двамата и които "Данните, които разглеждаме" са единствено кой и колко е превел по сметките им.

    Защо не кажете кой е спонсор на това НПО и колко хора работят в този "институт".

    10:35 22.04.2026

  • 33 Официално

    0 0 Отговор
    125% надценка на мин. вода. 97% надценка кашкавал. Хиляда лева да стане водата а 30 г. съборетина 2 стаи я направете 200 милиона, белким се кротнат спекулантите. Кой може да спре тази дивашка спекула? Африканска Територия. Не можели да спрат спекулата, но можеха без Референдум да въведат Юрошита?

    10:43 22.04.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 ние сме в ес ,но ни управлява кремъл!!!

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Българин":

    ще започна още от спечелването на Руската империя ,това парче земя ,което им е дадено като награда при победата им над турската империя.като погледнеш картата на света ,проливите и пътя към тях е най печелившият търговски път.такова парче земя никъде няма в просия.Навсякъде граничи със затворени пространства.та 1878г и дадоха и тя си създаде губерния нарече я Царство България ,като и сложи свойгубернатор!От тогава до ден днешен в бг управлява ,просия.дори ,когато бе силно отслабнала икономически и военно и и взеха земите ,които тя овладя след 2световна война по желанието на великите сили дори тогава ,българия остана под нейно непряко владение и вси управници както и вси пари на бг отиваха в масква.Всички икономисти като тези и онези /Костов ,гечев и вси нови са просиянски възпитаници!/при костов имаше връзка с шахматисти и това му помогна да надмогне руската каша ,която бяха инсталирали в кратуната му!това ,че сме в есне означава ,че ни управляват от ЕС!

    11:06 22.04.2026

  • 37 Голям смях

    0 0 Отговор
    Колега, май си забравил една НУЛА. Поне една.

    11:16 22.04.2026

  • 38 Ха ха ха ха ха ха

    2 0 Отговор
    Ха ха ха ха ха ха ха ха ха ,😂😂😂😂
    Да бяха 10% всички щяхме да сме диви и щастливи.
    По скоро 300% че и нагоре.
    А иначе за такива нагли лъжи присъдата трябва да е като в Индия - бой с камъни !

    12:02 22.04.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Ха ха ха

    1 0 Отговор
    Какви десет процента бе пъпеш непеошки! Цените в лева останаха същите но в евро
    Съсипахме ни ,

    12:32 22.04.2026

