Лъчезар Богданов: Има стоки, които са поскъпнали с над 10%

Има неща върху, които българското правителството не може да влияе - цените на храните, цените на петрола, цените на борсите. Най-много един кабинет може да влияе върху собственият си бюджет. Това заяви пред бТВ Лъчезар Богданов, Институт за пазарна икономика.
А мерките: "Може и да има по-умерен ръст на заплатите в държавния сектор. Освен това има и свръхкредитиране."
Дефицитът е поне 5%. Първата стъпка е да видим реалното положение на фиска и на цените. Данните, които разглеждаме, не отговарят на реалността, коментира Стоян Панчев, ЕКИП.
"Официалните данни на НСИ подценяват реалната инфлация. Уж са 2,8 процента, но имаше изследване как се манипулират данните."
Има стоки, които са поскъпнали с над 10%, каза Богданов.
Богданов от ИПИ посочи, че за да се подпомогне някой сектор, трябва да се вземе от друг. И добави, че в добри години трябва да има излишък в бюджета, за да може да има откъде да се взема в кризи.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
4 Запознат
Така е но правителството може да влияе на НСИ и те да дават фалшиви данни за инфлацията и така да ни натикат в еврозоната.
09:40 22.04.2026
5 Само питам
Коментиран от #12, #25
09:40 22.04.2026
Коментиран от #13
09:42 22.04.2026
12 Трол
До коментар #5 от "Само питам":Това са граждани на света.
09:44 22.04.2026
13 Административните услуги колко поскъпнах
До коментар #8 от "?????":100+ процента. Държавата защо не се самоосъди?
09:44 22.04.2026
14 Българин
Е така де ама това са избирателите на тиквата - той разду държавната администрация до невиждани размери за да назначи калинки на тлъсти заплати които да гласуват за него. Толкова много нищоправещи има в държавната администрация че даже и с две трети да я намалим няма да се усети че даже и може да се подобри че сега те препращат от гише на гише за един подпис само за да се каже че работят.
09:45 22.04.2026
17 Зеления
Богданов прави лек финт към обществото казвайки, че ДАЖЕ има стоки поскъпнали 10 %, а те реално почти всички стоки са поскъпнали 100 и повече проценти.
И всичко се обяснява с войната в Иран - да де, ама преди 4 седмици нямаше война в Иран, а цените и тогава си бяха 100 % по скъпи
Кресливите розови дебили от ППДБ настояваха пред Бойко да влезем в еврозоната, а той понеже е мекотело заедно с ШИШИ и БСП и ИТН ни вкараха там, а сега всичките им анализатори ще ни обясняват или как няма вдигнати цени или ако има увеличение е от войната в ИРАН - долни продажни смешници !
09:51 22.04.2026
18 Възмутен
Има стоки които поскъпнаха над 110% - повечето са такива. Де го просто Киро който се кълнеше преди нова година че нямало да има инфлация с въвеждането на еврото. Единственото при което няма инфлация са заплатите и пенсиите.
09:51 22.04.2026
23 Потърпевш
Всичко е поскъпнало с над 50%
10:00 22.04.2026
24 Дядо дръмпир
Коментиран от #30, #31
10:00 22.04.2026
25 Важно
До коментар #5 от "Само питам":Тука живеят, но ги храни Сорос! Само като чуеш името на този "институт" и веднага става ясно, че е НПО!
10:01 22.04.2026
30 Антитрол
До коментар #24 от "Дядо дръмпир":"докато икономиката ви ,бг е копие на просиянската"
То на всички евроатлантици все Русия и Путин са ви виновни - сигурно Путин накара нашите наведени продажници да ни натикат против волята на народа в еврозоната.
Нали 36 години не сме в Русия и сме горди членове на ЕС и НАТО бе - на вас Русия ще ви е виновна че сте продажници още 100 години. Нали сме по европейски стандарти а не по руски.
Ама така е то на всеки продажник друг му е виновен че е продажник и не гледа българските интереси а тези на господарите си.
10:20 22.04.2026
31 Българин
До коментар #24 от "Дядо дръмпир":"Единственно ,за което може да се молите е да не ви започнат пак просиянските ботуши ,щото ще видите реално и гулаг и кръволоците от кремъл!"
Олеле още един без грам мозък - всичко построено в България е по времето когато бяхме с "кръволоците от кремъл" а от както сме краварска колония няма нищо построено и намаляхме с една трета и от 23-то място по качество на живот сега сме на 111-то след Гана.
Можеш ли ми каза какво се произвежда в България след 36 години "демокрация" освен наведени евроатлантици и мал.оум.ни козячета.
Коментиран от #36
10:26 22.04.2026
32 Читател
Защо се мъчите да ни промивате мозъците с "експерти" от разни платени НПО-та с гръмки имена като "Институт за пазарна икономика" на които всичките членове са само тия двамата и които "Данните, които разглеждаме" са единствено кой и колко е превел по сметките им.
Защо не кажете кой е спонсор на това НПО и колко хора работят в този "институт".
10:35 22.04.2026
36 ние сме в ес ,но ни управлява кремъл!!!
До коментар #31 от "Българин":ще започна още от спечелването на Руската империя ,това парче земя ,което им е дадено като награда при победата им над турската империя.като погледнеш картата на света ,проливите и пътя към тях е най печелившият търговски път.такова парче земя никъде няма в просия.Навсякъде граничи със затворени пространства.та 1878г и дадоха и тя си създаде губерния нарече я Царство България ,като и сложи свойгубернатор!От тогава до ден днешен в бг управлява ,просия.дори ,когато бе силно отслабнала икономически и военно и и взеха земите ,които тя овладя след 2световна война по желанието на великите сили дори тогава ,българия остана под нейно непряко владение и вси управници както и вси пари на бг отиваха в масква.Всички икономисти като тези и онези /Костов ,гечев и вси нови са просиянски възпитаници!/при костов имаше връзка с шахматисти и това му помогна да надмогне руската каша ,която бяха инсталирали в кратуната му!това ,че сме в есне означава ,че ни управляват от ЕС!
11:06 22.04.2026
38 Ха ха ха ха ха ха
Да бяха 10% всички щяхме да сме диви и щастливи.
По скоро 300% че и нагоре.
А иначе за такива нагли лъжи присъдата трябва да е като в Индия - бой с камъни !
12:02 22.04.2026
40 Ха ха ха
Съсипахме ни ,
12:32 22.04.2026