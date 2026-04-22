Лъчезар Богданов: Има стоки, които са поскъпнали с над 10%

Има неща върху, които българското правителството не може да влияе - цените на храните, цените на петрола, цените на борсите. Най-много един кабинет може да влияе върху собственият си бюджет. Това заяви пред бТВ Лъчезар Богданов, Институт за пазарна икономика.

А мерките: "Може и да има по-умерен ръст на заплатите в държавния сектор. Освен това има и свръхкредитиране."

Дефицитът е поне 5%. Първата стъпка е да видим реалното положение на фиска и на цените. Данните, които разглеждаме, не отговарят на реалността, коментира Стоян Панчев, ЕКИП.

"Официалните данни на НСИ подценяват реалната инфлация. Уж са 2,8 процента, но имаше изследване как се манипулират данните."

Има стоки, които са поскъпнали с над 10%, каза Богданов.

Богданов от ИПИ посочи, че за да се подпомогне някой сектор, трябва да се вземе от друг. И добави, че в добри години трябва да има излишък в бюджета, за да може да има откъде да се взема в кризи.