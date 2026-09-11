Германската волейболна машина не спира: Безапелационен успех срещу Латвия на Евроволей 2026

Националният отбор на Германия по волейбол демонстрира класа и хладнокръвие, като разгроми Латвия с чисто 3:0 (25:20, 25:20, 25:16) в пореден двубой от Европейското първенство по волейбол за мъже. Срещата се проведе в спортната зала в Клуж, Румъния, където германците затвърдиха позицията си на фаворити в група D.

Още от първия съдийски сигнал германският тим наложи темпото и не остави съмнения в превъзходството си. Със стабилна защита, мощни атаки и отлична организация на играта, момчетата на треньора Андреа Джани не позволиха на латвийците да намерят ритъма си. Всеки гейм бе под контрола на Бундестима, който не изпусна инициативата дори за миг.

След като ден по-рано германците се наложиха и над Турция, сега те вече са еднолични лидери в групата с пълен актив от две победи. Този силен старт им дава отлични шансове за класиране напред и вдъхва увереност на отбора и феновете.

Германският състав ще се изправи срещу домакините от Румъния на 12 септември от 20:00 часа – двубой, който обещава нови емоции и битка за върха. Латвийците пък ще търсят първи успех срещу силния тим на Франция на 13 септември, също от 20:00 часа.